Какие сериалы смотреть в июле 2025? Космос и мушкетёры

Июль на американском ТВ — космический и мистический: на экраны возвращаются две масштабные космооперы и фэнтези Нила Геймана (возможно, в последний раз!), а из полных новинок — ответ «Очень странным делам» от самого Кинга. А для нас, российского издания, конечно, особенно важна главная отечественная премьера, соединяющая «Игру престолов» и «Трёх мушкетёров». А ещё в этом месяце будет много нового аниме — о нём мы расскажем отдельно.

Этерна

Когда и где? С 5 июля на «Кинопоиске».

О чём? Об играх престолов в ином мире, похожем на Европу XVII века. В королевстве Талиг враждуют старое и новое дворянство. Ричард Окделл, юноша из «старорежимной» семьи, попадает в оруженосцы к маршалу Рокэ Алве — блестящему полководцу, вожаку «новых» дворян и убийце его отца. А за морем наследник свергнутой династии Альдо Ракан и его верный рыцарь Робер Эпинэ строят планы, как захватить трон. И всё это на фоне надвигающегося магического катаклизма.

Чего ждём? Вторую попытку: по «Этерне» сперва сняли полнометражный фильм , который теперь считается пилотным эпизодом сериала. Создатели остались недовольны результатом и начали заново. Заодно поменяли большую часть актёрского состава — из лиц первого плана остался только любимец публики Юрий Чурсин в роли любимца читателей Алвы.

Трейлер неожиданно напирает на магию, мистику и конец света. Если книга «Красное на красном» была по сути историко-приключенческим романом, «Тремя мушкетёрами» или «Гардемаринами» про вымышленный мир, то сериал, похоже, подают как эпическое фэнтези со спасением мира.

Наши авторы уже побывали на показе первых серий «Этерны» и скоро поделятся первыми впечатлениями.

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Песочный человек, 2-й сезон

The Sandman

Когда и где? С 3 июля на Netflix.

О чём? О Морфее — боге, или, скорее, антропоморфном воплощении Сна, и о его сложных отношениях с другими божественными сущностями и с людьми в разные тысячелетия. На заре времён он полюбил царицу Наду, и, когда та отвергла его, Морфей отправил её в Ад. В наши дни он раскаялся и намерен спасти Наду. Сон спускается в Ад, где Люцифер совсем не рад его видеть.

Чего ждём? Экранизацию сюжетов из нескольких томов серии, в первую очередь из «Поры туманов» ­— похоже, сезон как раз начнётся с семейной встречи Вечных. Войдут в него и сюжеты из томов «Краткие жизни», «Милостивые» и «Увертюра», создатели экранизировали выпуски «Сон в летнюю ночь» и «Песнь Орфея». Впрочем, дословной адаптации ждать не стоит. Уже по первому сезону ясно, что многие герои здесь совсем не такие, как у Геймана (иногда из-за проблем с авторскими правами, как вышло с Константином).

А ещё это, как ни странно, финал. Сериал продолжать не будут, и нам повезло, что второй сезон вообще дошёл до экранов. Недавно Нил Гейман вляпался в некрасивый секс-скандал, а на телевидении слишком дорожат репутацией, чтобы в ближайшие годы сотрудничать с потенциальным подсудимым. В «Песочном человеке» осталось ещё множество томов и десятки историй, но их экранизации мы увидим очень не скоро.

Читайте также «Песочный человек»: дождались чуда или нет? Наталия Осояну 09.08.2022 69828 Удачно ли Люциферу и Константину сменили пол, и чего сериалу больше всего не хватает.

Звёздный путь: Странные новые миры, 3-й сезон

Star Trek: Strange New Worlds

Когда и где? С 17 июля на Paramount+.

Что? Космическая опера по вселенной « Звёздного пути ».

О чём? О звездолёте «Энтерпрайз», который смело летит туда, куда не ступала нога человека, под началом капитана… Кристофера Пайка! Он командовал кораблём за десять лет до того, как в капитанское кресло сел всем известный Джеймс Т. Кирк.

Чего ждём? Продолжение сериала, который, вопреки моде, пытается возрождать традиции старого доброго «Звёздного пути»: оптимистичного, приключенческого и порой немного смешного. Первый двойной эпизод будет посвящён последствиям концовки-клиффхэнгера предыдущего сезона, а дальше команда привычно отправится по планетам, к отдельным приключениям в каждой серии. Инженер Скотти в исполнении Мартина Квинна с этого сезона перешёл в основной состав, а одну из серий снял перебравшийся в постановщики Джонатан Фрейкс — тот самый старпом Райкер из « Нового поколения ».

Читайте также Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? Алексей Ионов 31.07.2022 49112 «Энтерпрайз» снова исследует миры, где не ступала нога человека. А командует звездолётом неунывающий и мужественный капитан.

Основание, 3-й сезон

Foundation

Когда и где? С 11 июля на Apple TV+.

О чём? О галактической Империи, которой правит династия императоров-клонов. И об Основании — космической академии, которая сохраняет знания, чтобы возродить цивилизацию в галактике, когда Империя рухнет. Основатель Основания — гениальный психоисторик Хари Селдон, чей дух даже после смерти продолжает давать советы героине, защищающей его детище, — не менее гениальной учёной Гааль Дорник. Из-за парадоксов времени и анабиоза персонажи то и дело переносятся на много лет вперёд, так что события охватывают много столетий.

Чего ждём? Нового Мула! Коварный телепат уже появился в прошлом сезоне, но после очередного скачка вперёд на 150 лет его роль перешла к Пилу Асбеку — Эурону Грейджою из « Игры престолов ». Из него должен получиться отличный злодей: умный и умеющий убеждать в своей правоте.

И всё равно непохожий на книжного, конечно. С книгами Айзека Азимова сериал с самого начала имеет мало общего, кроме завязки и имён некоторых персонажей. К третьему сезону уже никто и не ждёт от «Основания» экранизации «Основания». Но в качестве самостоятельной эпической космооперы творение шоураннера Дэвида Гойера как минимум очень красиво смотрится.

Читайте также «Основание» от Apple. Как великая сага Азимова не дождалась великой экранизации Роман Файницкий 07.12.2021 41615 У Дэвида Гойера было всё.

Институт

The Institute

Когда и где? С 13 июля на MGM+.

Что? Мистические ужасы, экранизация книги Стивена Кинга

О чём? О секретном заведении, где ставят опыты на детях с необычными способностями вроде телепатии и телекинеза. Сотрудники Института похитили подростка Люка, главного героя. В заведении он подружился с другими детьми и вместе с ними пытается вырваться на волю, пока его не превратили в живое оружие.

Чего ждём? Ответ « Очень странным делам », которые недаром сравнивали с книгами Кинга: паранормальные дети — его любимая тема. По иронии, наиболее полно её раскрывает «Институт», написанный в 2019 году — позже сериала братьев Дафферов. «ОСД» теперь превратились в дорогой блокбастер, а «Институт» возвращает нас к приключениям детей в маленьком городке и лабораториях.

Снял «Институт» Джон Гриффин, один из создателей сериала «Извне» и 4-го сезона «Остаться в живых», при участии Кинга как живого знамени и номинального продюсера. А в главной взрослой роли — полицейского Тима, который помогает Люку — снялся Бен Барнс (Каспиан из «Принца Каспиана» и Дориан Грей из «Дориана Грея»).

Скрежет металла, 2-й сезон

Twisted Metal

Когда и где? С 31 июля на Peacock.

Что? Постапокалиптический комедийный боевик по мотивам серии игр.

О чём? О мире после конца света, где все помешаны на крутых тачках. И о водителе по кличке Джон Доу, который в прошлом сезоне доставлял опасный груз. А в этом Джон с напарницей Тихоней собираются участвовать в том самом «Скрежете металла» — автородео на выживание, которое устраивает злодей Калипсо. Победителю обещают исполнить любое его желание. У Калипсо свои планы, кто должен победить, так что проблемой героев будут не только соперники, но и бандиты.

Чего ждём? Как и в игре, и в прошлом сезоне — погонь в духе « Безумного Макса » и размалёванных гонщиков Пустоши в масках. В главной роли по-прежнему Энтони Маки ( Сокол из Marvel), а новичок сериала Энтони Кэрриган (« Готэм », « Флэш ») ставит ему палки в колёса в роли Калипсо.

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