Сериал «Институт»: правда ли Кинг пытался скопировать «Очень странные дела»?

Люк Эллис (Джо Фримен) — подросток-гений, у которого впереди светлое будущее и образование в Массачусетском технологическом институте. Но однажды ночью в его дом врываются неизвестные и похищают мальчика. Дело в том, что у Люка есть слабый дар телекинеза, из-за чего им заинтересовался ещё один Институт — тайная организация. Они собирают детей с паранормальными способностями по всей Америке — номинально цели у них благие, но на деле не всё так просто.

А бывший полицейский Тим (Бен Барнс) собирает осколки своей жизни в городке неподалёку от Института. Он понимает, что с организацией что-то нечисто, и пытается докопаться до правды.

The Institute Жанр: фантастический триллер Режиссёр : Джек Бендер В ролях : Джо Фримен, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джойи другие Премьера : 13 июля 2025 года (MGM+) Продолжительность: 8 серий по 50–60 минут Похоже на : « Очень странные дела » (2016–...), «Ловец снов» (2003), « Тьма » (2017–2020), « Секретные материалы » (1993–2018), «Люди Икс 2» (2003), «Клуб “Завтрак”» (1985) Экранный потенциал «Института» Стивена Кинга стал очевиден сразу после его публикации в 2019 году. Роман решили адаптировать в виде мини-сериала, и на пост режиссёра сразу был назначен Джек Бендер, который ранее работал над сериалами «Под куполом», «Извне» и даже приложил руку к паре эпизодов «Игры престолов». Сценарием занялся Бенджамин Кавелл (автор сериала «Противостояние» по тому же Кингу).

Роман «Институт», а теперь и мини-сериал по нему легко обвинить в плагиате — уж больно он напоминает хит Netflix «Очень странные дела». Мол, Кинг впечатлился успехом нашумевшего сериала, взял да и написал свою вторичную книгу. Правда, обвинители не учитывают один нюанс — вы же помните, чьими произведениями вдохновлялись братья Дафферы, когда писали историю Одиннадцатой?



Всё верно — например, «Воспламеняющая взглядом» (1980) о тайных правительственных экспериментах, «Тело» (1982) и « Оно » (1986) о трогательной детской дружбе и жестокости взрослых появились гораздо раньше. Если старину Стива и можно в чём-то упрекнуть, так это в самоповторах.



А сюжеты о похищении и эксплуатации детей, к сожалению, уже долгие годы не теряют актуальности, и устаревшими их назвать сложно. Детей в сериале похищают из-за их способности уловить эхо чужих мыслей или немного сдвинуть чашку без помощи рук. Подход столь же утилитарный, что у браконьеров, убивающих слонов из-за бивней и венценосных журавлей ради пары перьев. Поэтому на высокий интеллект главного героя тут почти не обращают внимания — мальчик нужен для другого.

Линия с украденными для таинственной цели детьми напоминает ещё и о « Тёмных началах » Филипа Пулмана. Сходство есть и в безжалостности похитителей к подопытным, которые тут не более чем расходный материал. Да и реальная история знавала немало примеров, когда полных надежд молодых людей сильные мира сего использовали как пушечное мясо. Тон задают уже в заставке сериала, где недвусмысленно показывают без пяти минут концлагерь и гору ношеной детской обуви.

Новоприбывших лично встречает директор (Мэри-Луиз Паркер), которая елейным голоском вещает о высшем благе и возможности послужить своей стране, после чего всех, само собой, отпустят домой к родителям. Всё это звучит подозрительно неправдоподобно, и, как вы догадываетесь, не просто так. Догадывается о подвохе и Люк.

Главный герой, конечно, гений, но не холодный и расчётливый социопат, а обычный подросток — напуганный и эмоциональный. Вот почему никаких «это вас заперли со мной» здесь нет, а его гениальность и вовсе показана только в открывающей сцене сериала. По сравнению с книгой, где в заключении он постоянно умничал, налаживал связи и даже нашёл способ тайно выходить в интернет, сериальный Люк выглядит скорее отчаявшимся бунтарём, нежели стратегом. Вместе с ещё одним борцом за свободу, юношей Ником (Фионн Лэрд) они смахивают на героя фильма «Клуб “Завтрак”», дерзкого Джона Бендера. Естественно, им в головы скоро приходят мысли о побеге.

Параллельно развивается история экс-полицейского Тима, который оставил службу из-за инцидента на работе и теперь ищет себя в чём-то ещё. Он устраивается ночным обходчиком в небольшом городке, но профессиональное чутьё подсказывает ему, что в окрестных лесах происходит что-то неладное.

В каждом втором произведении Кинга есть идеально хороший персонаж — не без внутренних демонов и призраков прошлого, но тем не менее чудесный парень, который борется за справедливость и всегда готов прийти на помощь. Обычно это писатель, иногда (как тут) полицейский, у которого были проблемы с алкоголем, — нетрудно догадаться, что это аватар самого автора. Здесь это Тим, чья роль досталась красавчику Бену Барнсу — неплохо разыграно, Стивен!

Естественно, рано или поздно сюжетные линии объединяются, герои кооперируются и идут к сюжетной развязке. Книга в целом не подразумевает продолжения, но в сериале конец немного изменили, оставив открытым. А как иначе, когда сериал уже продлили на второй сезон.

После просмотра становится ясно, что сравнения с «Очень странными делами» не работают ещё по одной причине. Примерно так получилось с уже упомянутой «Игрой престолов» и сериалом «Ведьмак» . Последний выглядит намного дешевле собрата по жанру, многие актёры там справляются хуже, да и сценарий местами куда заметнее прихрамывает.

Здесь вышло то же самое — «Институт» ощутимо бюджетный, а герои второго плана все как один переигрывают или недоигрывают. Да и Люк в исполнении Джо Фримена вышел не слишком убедительным — настоящее сопереживание он начинает вызывать только в последних сериях. Это, кстати, сын Мартина Фримена (Бильбо из «Хоббита» и доктор Ватсон из сериала «Шерлок»). На отца он ни капельки не похож, и это к лучшему — поможет избежать ненужных сравнений. Тем более что до мастерства отца Джо придётся ещё неплохо так подрасти.

Правда, «Институту», в отличие от «Ведьмака», стоит отдать должное — кое-что хорошее в нём всё-таки есть. Сериал целиком явно набирает обороты к концу сезона. Пропадает даже навязчивое ощущение «не верю», вызванное общей картонностью происходящего на экране, а отдельные сцены по-настоящему трогают. Тем более что некоторые книжные персонажи тут оказались не защищены сюжетной бронёй и погибли, а некоторые, наоборот, выжили.

Для сериала о суперспособностях «Институт» уделяет на удивление мало времени этим самым способностям. Вероятно, потому что сериал в общем-то не о них, а о человеческой жестокости и взрослых, которые снова всё испортили. Тем не менее тут совсем не потрудились показать, как именно герои читают мысли, или продемонстрировать эффектный телекинез. Хотя во имя зрелищности (и, как следствие, просмотров) сделать это, пожалуй, стоило бы.

Об операторской работе, саундтреке, цветокоррекции и прочих важных технических составляющих сказать толком и нечего. Вся изобретательность монтажёров, кажется, ушла на вступительные титры, где под кавер на «Shout» от The Lumineers мелькают кадры безрадостных институтских застенков — и даже один большущий сюжетный спойлер. К слову, именно этот спойлер (что находится за последней дверью?) существенно смягчили по сравнению с книгой — возможно, во имя возрастного рейтинга, потому что оригинальная версия значительно выбивалась бы из атмосферы подросткового шоу.

«Институт» — средний по всем статьям сериал, который тем не менее трудно назвать совсем плохим. Он бюджетный, не особенно масштабный и не слишком зрелищный, но вместе с этим в меру увлекательный и в правильном смысле дискомфортный. К концу действие набирает обороты, а герои начинают выглядеть как живые люди, а не как сюжетные функции. Так что попасть в список провальных экранизаций Кинга сериалу точно не грозит.

