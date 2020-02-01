«Тёмные начала»: сравниваем книгу, фильм и сериал

Юная Лира Белаква живёт и учится в Оксфорде под присмотром умудрённых годами преподавателей и дяди, лорда Азриела. Её мир напоминает Землю XIX века, но здесь у каждого человека есть свой деймон — часть души, принимающая облик разумного животного. Однажды девочка подслушивает, как её дядя выдвигает перед учёными гипотезу, которую местная власть, Магистериум, быстро клеймит как еретическую. Этот разговор и встреча с загадочной миссис Колтер открывают череду необыкновенных событий, которые приведут Лиру к Северному полюсу и исполнению ведьминского пророчества.

В конце 2019-го на HBO завершился первый сезон «Тёмных начал» — новой восьмисерийной экранизации романа Филипа Пулмана «Северное сияние». Чтобы в полной мере оценить, каким получился сериал, мы перечитали роман и пересмотрели фильм 2007 года с Николь Кидман. И вместо традиционной рецензии решили написать большой обзорный материал, в котором разобрали, как создатели обеих экранизаций подошли к первоисточнику.

Осторожно, спойлеры! Незначительные спойлеры для тех, кто не читал первую книгу и не смотрел фильм.

Какой была книга

«Тёмные начала» Филипа Пулмана — фэнтези-трилогия, получившая признание по всему миру. Романы перевели на 40 языков, а суммарный тираж превысил 17,5 миллиона экземпляров. Пулману не удалось добиться популярности Джоан Роулинг, с которой они стартовали примерно в одно время, но книги обоих авторов неизменно попадают в топы лучшей подростковой и фантастической литературы. В списке The Big Read (200 лучших романов по версии BBC), составленном в 2003 году по итогам опроса почти миллиона человек, «Тёмные начала» заняли третье место. «Гарри Поттер и Кубок огня» расположился на четвёртом.

Первая часть трилогии, «Северное сияние», рассказывала о путешествии героини и ее знакомстве с разными яркими персонажами. Книга получилась на редкость увлекательной — во многом благодаря этим самым персонажам и запоминающимся образам вроде бронированных медведей и животных-деймонов.

Но читатели и критики прежде всего оценили затронутые Пулманом темы. Уже с первой книги он открыто критиковал институт церкви и религию: ортодоксальному Магистериуму автор противопоставил лорда Азриела, амбициозного и хладнокровного исследователя, который опровергает церковные догматы. Своё мировоззрение писатель раскрывал в многочисленных интервью. Больше всего Пулман рассуждал о небесном порядке в эссе «Небесная республика. Бог умер, да здравствует республика!» (публицистический сборник «Голоса деймонов», издан АСТ в 2019-м).

Итак, заявлением о том, что Бог умер, в наши дни уже никого не удивишь. Я считаю, что так оно и есть, а коль скоро Царь Небесный умер, то и Царства больше не существует. И все же мы по-прежнему нуждаемся в небесах. И вот что я предлагаю: давайте поищем признаки того что на смену Царству пришла Небесная республика. Мне кажется, что эти признаки, среди прочего, видны в литературе, предназначенной для детей. Именно в детских книгах мне время от времени удается уловить проблеск Небесной республики.

Разумеется, подобные взгляды не понравились христианскому сообществу. Например, в газете The Catholic Herald заявляли, что «Тёмные начала» «заслуживают костра в гораздо большей степени, чем Гарри Поттер».

Спустя годы, в 2017-м, писатель немного скорректировал позицию. Согласно Пулману, не имеет значения, в руках каких именно фанатиков оказывается власть, — приверженцев христианства, ислама или марксизма; в любом случае это не к добру. Эта идея легла в основу «Книги Пыли», которая развила вселенную «Тёмных начал». Более того, Пулман пришёл к выводу, что бесполезно критиковать религию и говорить, что Бога нет.

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Каким был фильм

Первая экранизация Пулмана, фильм «Золотой компас», вышла в 2007 году. Кстати, название картины — отсебятина не киношников, а американских издателей, которые так переименовали первый том трилогии.

За адаптацию взялась кинокомпания New Line Cinema, которая незадолго до этого выпустила «Властелина колец». Середина 2000-х считалась благодатным временем для фэнтези — тогда же выходила и сага про Гарри Поттера. Чем не повод снять ещё одну красивую и масштабную фэнтезийную историю? На производство выделили баснословные 180 миллионов долларов — для сравнения, на пятый фильм про юного волшебника потратили 150 миллионов. Но если бренд «Гарри Поттер» всё набирал и набирал популярность, то «Тёмные начала», при всех тиражах и почётных списках, оставались в тени. Рискованно для киностудии? Да.

Увы, ставка не сыграла. Одной из главных причин неудачи стало решение заранее продать права на зарубежный прокат другим компаниям. Кто же знал, что фильм соберёт отличную кассу за рубежом, но провалится в США? В 2008-м New Line Cinema постигли финансовые проблемы, и её поглотила студия Warner Bros. Как же вышло, что экранизация популярного фэнтези с отличными спецэффектами (некоторые неплохо смотрятся даже сейчас), за которые фильм получил «Оскар», и звёздным актёрским составом (Николь Кидман! Дэниел Крейг! Ева Грин!) не заинтересовала зрителя?

Сперва о хорошем. Прежде всего, создателям удалось убедительно передать ощущение, что события разворачиваются в другом мире, — и не за счёт вступительной закадровой речи, а благодаря богатому визуальному ряду. В первой трети фильма, когда действие происходит в Оксфорде и Лондоне, почти каждый кадр кричит, что в нашем мире такой красоты нет. Роскошные купола, высокие шпили, вычурный дизайн домов, ставшие обыденностью дирижабли — и совершенно новые виды транспорта, которых не было в книге.

Добавьте к этой красоте и другие отличительные особенности мира, съевшие немалую часть бюджета. Команде специалистов по спецэффектам нужно было нарисовать (загибайте пальцы): вездесущих деймонов, полярного медведя на задних лапах, летающую Еву Грин, исчезающую Еву Грин, волшебство алетиометра, яростный бой двух медведей в окружении ещё десятка медведей, полёты на дирижаблях и на воздушном шаре, сражение ведьм с тартарами… При всех огрехах фильма на картинку в нём действительно не поскупились.

Как и на актёрский состав, призванный завлечь зрителей в кинотеатры. Филип Пулман сам говорил, что видел в роли Марисы Колтер исключительно Николь Кидман. Поначалу актриса отказывалась, потому что не хотела играть злодейку, но в итоге согласилась — и блестяще воплотила очаровательную и беспощадную главу Жрецов. Образ оказался настолько сильным и впечатляющим, что заранее поставил в трудное положение исполнительницу роли Колтер в сериале.

Остальные образы получились хоть и фактурными, но лишёнными глубины оригинала. Лира в исполнении Дакоты Блю Ричардс вышла испуганным ребёнком. В книге героиня была достаточно хитрой и сообразительной; в фильме авторы опустили её умозаключения, и поступки девочки выглядят не очень убедительными. Какой-то искры не хватило и лорду Азриелу в исполнении Крейга — а ведь в романе это многомерный персонаж, совершавший в своей жизни как дурные, так и благородные поступки.

Как можно догадаться уже по предыдущему абзацу, главный недостаток фильма — упрощение. Оно коснулось не только образов персонажей, но и отдельных сюжетных пластов. Пошли под нож все сравнения Пыли с первородным грехом, идеологический конфликт, упоминания религии и тема богоборчества. В общем-то, почти всё, что делало историю Пулмана чем-то большим, чем просто путь героя. Создатели хотели снять красивую сказку про дружбу девочки с волшебными медведями — это у них и получилось.

Главный удар ждал поклонников книги в третьем акте. Авторы «Золотого компаса» поменяли местами события в Больвангаре и Свальбарде, для чего пришлось ещё сильнее упрощать сюжет. В итоге в фильм не вошли финальные главы первого романа, самые драматичные и важные.

Вероятно, команда «Золотого компаса» рассчитывала, что упрощения не сильно скажутся на общем качестве картины. В общем-то, «Гарри Поттера» тоже утрамбовывали в киношные рамки, не особо церемонясь с оригиналом. Но для поклонников «Северного сияния» картина оказалось чересчур поверхностной, пускай и красивой, а для незнакомых с оригиналом — скомканной и невнятной. Как Лира придумала обмануть Йофура? Почему ей на помощь пришли ведьмы? О каком пророчестве идёт речь? Что с предысторией родителей Лиры? Фильму не помешали бы ещё полчаса хронометража, однако бюджет и так превышал все разумные пределы.

Как будто этого мало, на создателей обрушился христианский гнев. Хотя по сравнению с первоисточником тема религии в фильме почти не поднимается, в нём всё равно подчёркивается набожность Магистериума, который легко сопоставить с Римско-католической церковью. А в одной сцене медведь Йорек разносит здание Магистериума и разламывает византийские иконы.

Незадолго до премьеры президент Католический Лиги Уильям Донохью призвал бойкотировать «Золотой компас». Лига не хотела, чтобы дети, посмотрев картину, начали читать книги, где пропагандируется атеизм. Донохью предрекал, что «Компас» не оправдает кассовых ожиданий. И когда после первого уик-энда студия отчиталась о низких сборах в США, Лига завершила бойкот — дескать, он прошёл успешно.

То ли из-за божьего промысла, то ли из-за неудачных творческих решений фильм в итоге едва отбил затраты. Режиссёр Крис Вайц был готов заняться сиквелом и на этот раз собирался снимать ближе к книге. Но Тоби Эммерих, тогда ещё президент New Line Cinema, объявил, что решение о запуске продолжений зависит от успеха «Золотого компаса» в домашнем прокате. А в США фильм практически провалился.

Каким получился сериал

Второй шанс «Тёмным началам» дали в 2016 году. За новую экранизацию взялись на студии BBC, заключившей партнёрство с каналом HBO. На главные роли позвали Дафни Кин (Лора из «Логана»), Джеймса Макэвоя (профессор Икс из «Людей Икс», Кевин Крамб из «Сплита» и «Стекла»), Рут Уилсон («Джейн Эйр», «Любовники») и Лина-Мануэля Миранду. Последний прежде всего известен как композитор, постановщик бродвейских мюзиклов и автор песен к «Моане». Ещё одним партнёром BBC стала студия New Line Productions — бывшая New Line Cinema, реорганизованная после того, как её купила Warner Bros.

Главное, что стоит знать о новой адаптации, — она современная во всех смыслах, и в первую очередь это касается подхода к повествованию. Если в книге и в фильме мы наблюдали за развитием событий вместе с Лирой, то в «Тёмных началах» её истории посвящена только одна из сюжетных линий. Из двух других мы узнаём о предыстории миссис Колтер и о деятельности таинственного и властного лорда Бореала, который в первом томе появлялся лишь в паре сцен.

Его арка — это, пожалуй, ключевое отличие сериала от первоисточника. Поклонники трилогии помнят, что мальчик Уилл, друг и спутник Лиры, появляется лишь во втором томе, «Чудесном ноже». Впервые герои пересекаются в параллельном мире, где расположен город Читтагацце, обитель жутких Призраков. В первой главе второго тома мы узнаём, как Уилл нашёл портал в другой мир.

Поклонники немало удивились, когда увидели портал уже во второй серии: в книгах он появляется лишь в самом конце первого тома. В сериале линия Бореала вводит Уилла и раскрывает его предысторию. Недостаток этой арки — оторванность от основного сюжета, ведь это, по сути, лишь подготовка к встрече героев в будущем. Между линиями есть разве что визуальные и эмоциональные переклички.

Но у арки Уилла и Бореала есть важная функция: она позволяет лучше понять расклад сил в Магистериуме и его внутреннюю кухню. По тому, как Бореал общается с членами Магистериума и своими наёмниками — давит, манипулирует, принуждает и угрожает, — сразу видно, что перед нами за человек.

С той же целью создатели уделили время Марисе Колтер. Её сюжетная линия показывает, что собой представляет Жертвенный совет и что за люди помогают исследовательнице. Кроме того, здесь создатели подсветили те эпизоды, которые в книге остались за кадром: разговор Колтер с Йофуром, посещение Больвангара, обсуждение планов с Магистериумом. Но, пожалуй, самыми важными стали эпизоды уединения, которые отражают изменившийся характер Колтер: в сериале её сделали более человечной и эмоциональной.

В основной линии с участием Лиры поражает прилежность, с которой создатели «Тёмных начал» перенесли на экран события книги. Они не стали менять местами события в Больвангаре и Свальбарде и обрезать трагичный финал. Более того, финал в сериале получился эмоциональнее, ярче и глубже, чем в книге, за счёт окончательно раскрывшихся образов Азриела и Колтер, а также изумительно красивых последних кадров с Лирой и Уиллом.

Образы персонажей

Образы основных и второстепенных героев воплотили почти без нареканий. Все получились живыми, всем хватает времени проявить себя — даже тем персонажам, которые в книге нужны были исключительно для развития сюжета, вроде аэронавта Ли Скорсби и ведьмы Серафины Пекаллы. В фильме эту проблему попытались решить эффектным кастинговым решением — наше почтение Сэму Эллиотту и Еве Грин! Но в сериале придумали лучше: сделали упор на изворотливость и наглость авантюриста, а Пекалле дали больше сцен с её возлюбленным и с Лирой.

Лорда Азриела и миссис Колтер сценаристы чуть-чуть преобразили, добавив героям неоднозначности и душевных терзаний. Если книжный Азриел был отстранённым исследователем, готовым идти по головам, то герой Макэвоя всё ещё проявляет любовь к дочери и сомневается в своих действиях. И сыграно это превосходно! Хотя, признаться, по первой серии разглядеть в Макэвое Азриела было совсем непросто. Бесподобно справилась с образом и Рут Уилсон — в её Марисе куда больше человеческого, чем в героине первоисточника и фильма.

А вот что касается самой Лиры и юной Дафни Кин… Киноадаптацию мы упрекали в том, что образ девочки отошёл от первоисточника, но в сериале он к нему не ближе. В «Северном сиянии» беглянка постоянно что-то планирует, ищет выходы из ситуации и совсем по-взрослому рефлексирует. Того же Йофура она убеждает не парой фраз, а последовательными аргументами. В сериале хитрость и ум уступили место упрямству и напористости, и в образе Лиры порой видится дикая мутантка из «Логана». Это не портит образ, просто делает его другим.

Многие критиковали и то, как изменились цыгане. В кино их превратили в весёлый балаган — собрания глав семей напоминали Совет пиратских баронов из «Пиратов Карибского моря». В сериале же цыгане напоминают не единый народ, а многонациональную религиозную коммуну. Зато попадание в конкретные типажи удалось: вот истощённая и переживающая за потерянного сына Ма Коста, вот влиятельный и спокойный Джон Фаа, вот мудрый и опытный Фардер Корам.

Спецэффекты и декорации

Чтобы изобразить дирижабли, панцербьёрнов, деймонов и прочее по списку, нужно было немало вложений и времени, — именно поэтому BBC пришлось искать партнёров и дополнительное финансирование. Итоговый результат впечатляет не меньше, чем когда-то — спецэффекты в «Золотом компасе»: по сериалу видно, что это самый дорогой проект BBC. Визуальные эффекты, операторская работа, декорации — все на высоте.

Стиль, как и манера повествования, получился осовременным. Если киноадаптация создавала впечатление другой реальности, как того и требовал первоисточник, то в сериале Оскфорд Лиры почти неотличим от Оксфорда из нашего с вами мира. А цыгане и вовсе одеты в современные потрёпанные джинсы и клетчатые рубашки. По словам режиссёра Отто Батхёрста, это осознанное визуальное решение, которое призвано сделать сериал доступнее и снизить порог вхождения.

Упрощены и некоторые другие аспекты. Например, панцербьёрны больше похожи на племя простых белых медведей, тогда как в книге были оружейниками и мастерами кузнечного дела. В кино Йорека и Йофура приодели в броню и пару раз показывали стоящими на задних лапах; в «Тёмных началах» от зачатков антропоморфности почти отказались.

Бюджетной получилась и осада Больвангара. Она вышла эффектной и напряжённой, но размаха ей недостаёт — как и другим сценам с массовкой. А главное, где же все деймоны? В сценах с большим скоплением людей их подозрительно мало, хотя, по идее, «ожившая душа» тут есть у каждого.

Самих деймонов изобразили очень хорошо. На съёмочной площадке их заменили куклы и аниматроники, которые помогали взаимодействовать актёрам. Деймоны так или иначе мелькают в большинстве сцен и часто общаются с хозяевами, но иногда складывается впечатление, что о них всё же забывают. Западные СМИ отмечали, что такой ход ведёт к проблеме в одной из ключевых сцен, когда Лира встречает в хижине Билли без деймона. В книге девочка была этим шокирована, а в сериале мы даже не сразу понимаем, что не так.

Впрочем, за все перечисленные огрехи сериал не хочется критиковать, когда видишь, куда пошли сэкономленные деньги. Яростная схватка двух панцербьёрнов, изумительное северное сияние, заснеженные пейзажи, мордочка и зубки Пантелеймона — все выглядит так, что глаз не отвести. Ну а задаёт тон всей этой красоте, пожалуй, лучшая заставка со времён «Игры престолов».

Что будет дальше

За судьбу сериала можно не волноваться — его продлили на второй сезон ещё до выхода первого. Создатели не хотели делать паузу между съёмками, ведь иначе дети-актёры подрастут и уже будут не похожи на своих героев из первого сезона. Продолжение снимали всю осень и в декабре. На постпродакшен компания планирует потратить около года — ориентировочно второй сезон снова выйдет осенью. Но, конечно, производство может затянуться.

Сериал собрал неплохую прессу — средний балл на Metacritic составил 69. Да и рейтинги как на HBO, так и на BBC One были хорошими (пилот на канале стал самым успешным дебютом драматического сериала за пять лет).

Впрочем, даже с такими цифрами трудно избавиться от ощущения, что «Тёмные начала» задавила информационная шумиха. Сперва в сети обсуждали темнокожего Доктора Манхэттена из другого громкого сериала HBO, а потом дружно распевали песню про чеканную монету. На отца Уилла Парри (Эндрю Скотт, между прочим!) и смерть Роджера реагировали, к сожалению, куда меньше.