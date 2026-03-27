«Т-Бёрд и Троттл»: читаем отрывок из неполиткорректного и актуального комикса

На русском выходит независимый супергеройский комикс «Т-Бёрд и Троттл» от сценариста и художника Джоша Говарда. Раскинувшаяся на 250 страницах история вдохновлена социальными конфликтами современного Запада и тем, как атмосфера политкорректности контрастирует с легендами из комиксов прошлого века.
Т-Бёрд — такая вот легенда из прошлого, пытающийся вернуться к супергеройским подвигам после вынужденного десятилетнего перерыва. Но мир, в котором он живёт, изменился: его самого теперь считают токсичным мужланом, его бывшую знойную напарницу — позорящей женский род развратницей, а злобных лунных пришельцев, с которыми он боролся, — непонятыми и угнетёнными.
О том, как Т-Бёрд будет возвращаться в строй, сражаясь с давлением со всех сторон — от злодеев до героев, от лунных захватчиков до СМИ — расскажет полная версия комикса
