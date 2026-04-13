Лучшие фэнтези-фильмы XXI века (пока что) по версии «Мира фантастики» и его читателей

Александр Гагинский
13 апреля 12:00
XXI веку ещё далеко до завершения, но первые 25 лет уже позади. И если чем и порадовало начало нового столетия, так это подъёмом хорошего фэнтези в кино и на ТВ. Этот бум продлился недолго, но лучшие из порождённых им фильмов наверняка войдут и в настоящую вековую подборку, которую мы составим в 2101 году.
В конце 2025-го «Мир фантастики» провёл ряд опросов: среди наших читателей в соцсетях и среди наших редакторов и авторов, пишущих о кино. Объединив результаты этих опросов, мы получили абсолютную десятку фэнтези-фильмов нового века. Или даже не десятку, а чуть больше — некоторые серии настолько целостны, что по сути представляют собой один большой фильм в нескольких частях.

10. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф

Автор «Нарнии» Клайв Льюис был другом и коллегой Джона Толкина, их книги выходили в одно время, и экранизаций у «Нарнии» на самом деле почти столько же. Но до сих пор только трилогия 2005–2010 годов была сделана для большого экрана — и именно первый фильм Эндрю Адамсона заслужил включение в десятку.
За что? Да хотя бы за атмосферу зимней сказки. За ту сцену, в которой маленькая девочка Люси заходит в шкаф, а выходит в заснеженной стране, где под зонтиком мёрзнет фавн. За зловещую и холодную Тильду Суинтон в роли Белой Колдуньи. За мудрого и самоотверженного бога-льва Аслана и за финальную битву людей, зверей, кентавров и прочих магических созданий. Может, «Нарния» и детское фэнтези, но уж точно одно из лучших.

9. Трасса 60

Этот фильм не «фэнтези» в привычном смысле — но он собрал так много голосов читателей, что мы не стали придираться к терминам и исключать его. «Трасса 60» — то, что называют магическим реализмом: история о современности, где в обыденную вроде бы жизнь врываются чудеса.
Их приносит очаровательный и коварный О. Ж. Грант, блестяще сыгранный Гэри Олдменом. Этот джинн-шутник — а может, сам дьявол? — исполняет желания, но совсем не так, как люди ожидают. Героя, пожелавшего найти смысл жизни, он отправляет в путешествие по несуществующему шоссе. Тот едет через фантасмагорические места вроде города юристов-крючкотворов и встречает невероятных персонажей, например человека с бездонным желудком.
«Трасса 60» не спецэффектный блокбастер, тут не так уж много видимой фантастики. Но вместе маленькие чудеса складываются в поистине фантастическое путешествие.

8. Звёздная пыль

Книга Нила Геймана, которую экранизировал Мэттью Вон, напоминает «фейские сказки» о старой доброй волшебной Англии, бытовавшие в британской литературе до Толкина. Юноша Тристан отправляется в страну Застенья, которая начинается буквально за околицей деревни, чтобы найти упавшую звезду. А находит истинную любовь и личное королевство в придачу — по сути, даром, как и подобает дураку в сказке.
Режиссёр всё сделал несколько иначе. В его версии «Звёздная пыль» — это не атмосферная сказка, а в первую очередь приключение. В фильме больше погонь и драк, Тристану приходится побороться за своё счастье и взяться за оружие. Стало больше юмора, а воздушный капитан ведёт себя особенно… эксцентрично. Впрочем, подлинным любимцем публики стал в итоге принц Септимус. Он, конечно, злодей, убийца и подлец, но настолько обаятельный, что порой трудно не болеть за него.

7. Легенда о Зелёном рыцаре

Если «Трасса 60» прошла в наш список благодаря голосам читателей, то за этот необычный фильм артхаусного режиссёра Дэвида Лоури голосовали в основном авторы. Неудивительно: «Зелёный рыцарь» кино не массовое, а глубоко киноманское.
Историю сэра Гавейна, племянника короля Артура, и заколдованного Зелёного рыцаря, которому и обезглавливание нипочём, мы знаем из средневековой поэмы. Но Лоури превратил легенду про бравого витязя, полную приключений (в том числе эротических!), в медитативную авангардную кинопритчу о маленьком испуганном человеке. Гавейн в исполнении Дева Пателя не герой — он боится следовать рыцарскому долгу, беспомощен в бою, и даже перед женскими чарами не так стоек, как персонаж поэмы.
Однако всё это и превращает фильм из простого пересказа мифологии в оригинальное произведение с собственными идеями. И с неоднозначным открытым финалом, о трактовке которого будут спорить ещё долго.

6. Хоббит: Нежданное путешествие

В последние годы отношение к трилогии «Хоббит» у критиков изменилось. Теперь при каждом её упоминании обязательно добавляют, что она в подмётки не годится «Властелину колец», что её растянули ради денег и ностальгии и вообще надо было делать один фильм. В этом есть доля правды.
Но мы ещё помним, сколько было радости, когда трилогия выходила. Когда все просто получали удовольствие от возвращения в Средиземье. Помним, как все цитировали фразы Гэндальфа и Торина и обожали Мартина Фримена в роли Бильбо. Как стали мемами гном Балин и ёжик Себастьян. И, судя по опросу, читатели тоже помнят.
Да, Питер Джексон превратил небольшую детскую сказку Толкина о походе гномов за сокровищами в приключенческую эпопею с юмором, масштабными битвами и новыми персонажами. Почти все события повести в фильмах есть, но надо признать: это уже не совсем экранизация — это собственная вселенная Джексона. И провести в ней ещё девять часов было приятно.

5. Подземелья и драконы: Честь среди воров

По франшизе Dungeons & Dragons сделано много отличных игр, к ней полно отсылок в масскульте — но в кино ей почему-то упорно не везло с экранизациями. И не сказать, что «Честь среди воров» стала большим успехом — в прокате фильм, увы, не окупился. Но он сделал нечто более важное: оказался хорошим.
Его создатели не «экранизировали игру», а уловили и передали дух настольного фэнтезийного приключения в компании друзей. Его герои — вороватый бард, варварша, друидесса, волшебник-неудачник, — собираются не спасать мир, а провернуть великое ограбление. Они влипают в забавные ситуации, как тупящие игроки за столом; они творчески используют правила магии. Они кажутся одновременно героями игры — и живыми людьми, которые за ними стоят.
Бывают проекты, которые провалятся — и о них забывают. А «Честь среди воров» оказалась сродни «Светлячку»: и создатели, и фанаты помнят о ней и, если представится шанс, охотно вернутся в Забытые Королевства с теми же героями.

4. Лабиринт фавна

Гильермо Дель Торо славится своими монстрами, и такая слава потянулась за ним именно с этого фильма. Девочка Офелия открывает для себя сказочную изнанку реальности — но за ней обнаруживается не Нарния, а гигантская жаба и чудовищный рукоглаз. И даже фавн здесь — не милый козлик, а древний, как корни деревьев, лживый и требовательный страж границы миров.
«Лабиринт фавна» — один из самых мрачных примеров тёмного фэнтези, и дело тут не только в монстрах. Наполовину этот фильм — серьёзная драма о гражданской войне в Испании, ужасах вполне человеческих и обыденных. Две стороны реальности переплетаются и отражают друг друга — но это вовсе не «фантазии девочки, сбегающей от суровой действительности», как показалось некоторым критикам. Дель Торо не устаёт напоминать: для него творящиеся в фильме чудеса — настоящие. Просто не всякому дано видеть то, что за гранью.

3. Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины»

К 2004 году фильмы про пиратов считались устаревшим жанром, да ещё и пережившим несколько провалов. Гор Вербински всё перевернул. Его «экранизация» аттракциона из «Диснейленда» превратилась в самостоятельное произведение — и одно из лучших воплощений пиратской романтики. А капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа подарил нам новый, уникальный образ флибустьера.
В чём секрет успеха «Пиратов»? В том, что это фэнтези. Отбросив попытки играть в реализм и историческое кино, Вербински создал тёмную приключенческую сказку, напоминающую песни «Короля и Шута». Тут живые мертвецы и проклятья так же реальны, как паруса и порох. А в продолжениях к этому прибавились щупальцемордый Дейви Джонс, гигантский Кракен, сирены, магия, край света…
И всё-таки лучшие «Пираты» — первые. Может, как раз потому, что знали меру.

2. Гарри Поттер: первые три фильма

История о мальчике-волшебнике в школе Хогвартс стала, пожалуй, главной фэнтези-книгой (книгами) детей и подростков 2000-х, а удачная экранизация не позволила никому избежать знакомства с ней. В наши дни младшие поколения, когда высмеивают миллениалов, изображают их именно как безумных поттероманов.
Из всех фэнтези-саг в кино эта получилась, кажется, самой масштабной — восемь фильмов одной только основной серии! Но всё-таки было бы глупо поместить их на одно место. Да и не все они одинаково хороши и достойны «серебра» в топе.

Говоря о «Гарри Поттере», мы обычно вспоминаем первые три фильма, которые задали тон серии. Всё началось с искристой, атмосферной сказки «Философский камень», а в «Тайной комнате» Крис Коламбус начал понемногу добавлять тьмы, чудовищ, древних тайн. Ну а «Узник Азкабана» закрепил это направление и стал, возможно, лучшим экранным воплощением «Поттерианы». Если выбирать один фильм про Хогвартс — то его.

1. Властелин колец

В подборках лучшей научной фантастики или супергерики бывают разные лидеры, в подборках фэнтези — никогда. Эпопея Джона Толкина о походе хоббитов с кольцом к вулкану уже в XX веке считалась главной фэнтези-книгой — но с её первым местом среди книг ещё иногда пытались спорить. О кинотрилогии Питера Джексона спорить не получается, с ней всё и так ясно. Три главных фильма эпохи в своём жанре.
Кажется, ни до, ни после не было картин, настолько глубоко погружавших в свою вселенную. Зелёный Шир, мрачный Мордор, гордые башни Гондора и подземелья Мории кажутся настоящими, осязаемыми. Кинотрилогия определила то, как мы представляем мир Средиземья и его обитателей — хотя когда-то у художников было много фантазий на эту тему. Трудно теперь представить героев Толкина не с лицами Йена Маккелена, Элайджи Вуда или Орландо Блума. И на цитаты разошлись именно те фразы Профессора, которые попали в фильм.
«Властелин колец» настолько уникальная штука, что даже не породил большого количества подражаний. Молния попала в бутылку один раз, и повторить это чудо не смогли ни «Варкрафт», ни «Честь среди воров», ни даже «Хоббит». Хотя мы с надеждой ждём новых фэнтези-фильмов, но всё равно снова и снова пересматриваем эту трилогию.

«Мир изменился. Я чувствую это в воде» — и мурашки по спине как в первый раз.

Почётные упоминания:

«Бахубали»

Эти фильмы не попали в топ-10 кинофэнтези, но упоминались при обсуждении или в личных топах редакции и могли бы войти в расширенный список:

  • Бахубали (дилогия)

  • Ван Хельсинг

  • Варкрафт

  • Вознесение в ранг небожителей

  • Воображариум доктора Парнаса

  • Воображариум Nightwish

  • Запределье

  • Зеркальная маска

  • Мастер и Маргарита

  • Ночной дозор / Дневной дозор

  • Опочтарение

  • Фантастические твари и где они обитают

  • Форма воды

А ещё много отличного фэнтези можно встретить в аниме и мультфильмах. Но это заслуживает отдельной темы.

Александр Гагинский

Главный редактор сайта, пишет для МирФ с 2008 года. Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, переводил Пратчетта и ролевые игры.

