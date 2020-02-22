Итак, вы живёте в матрице. Что делать?

Вы висите в чёрной пустоте, а вокруг проплывают неоновые шары и линии, строчки компьютерных команд или чьи-то лица. Вряд ли это зрелище вас удивит: для миллионов людей по всему миру оно стало столь же привычным, как для наших современников — интернет. Перед вами самое обычное киберпространство. В любом приличном киберпанк-сеттинге обязательно должна быть виртуальная реальность. Иногда это просто продолжение интернета, а иногда — полноценная симуляция, неотличимая от настоящего мира. Включайте свои нейроинтерфейсы — сегодня мы отправимся в цифровые лабиринты матрицы. Только не думайте, что путешествие будет безопасным!

Занятий в таком мире столько, что глаза разбегаются. Как и обычный интернет, киберпространство — это прежде всего хранилище информации, поэтому здесь можно подключиться к любой библиотеке или базе данных и вдоволь покопаться в архивах. Можно заняться шопингом — купить своему аватару новые модификации внешности или заказать себе какой-нибудь реальный товар с доставкой на дом. Наконец, можно просто пообщаться: виртуальные чаты здесь напоминают комнаты, в которых пользователи просиживают часами, обмениваясь свежими сплетнями.

При этом главное отличие киберпространства от реальной Сети — в степени погружения. Одно из популярных развлечений в киберпанке — записывать ролики, в которых помимо видео передаются физические ощущения. Правда, здесь всё уже зависит от вашей техники: если вы соединяетесь с Сетью через допотопный ноутбук или VR-шлем, то виртуальная реальность будет плоской и неубедительной, зато новейший чип в позвоночнике позволит вам в полной мере насладиться эффектом присутствия. Главное — выбирайте ролики осторожнее: из платных профессиональных видео обычно вырезают неприятные ощущения, а вот у какого-нибудь доморощенного стримера вполне может в самый неподходящий момент разболеться голова, и зрителям эта боль передастся в полной мере.

Кроме того, подобные симуляции — настоящее раздолье для хакеров. Благодаря интуитивному трёхмерному интерфейсу можно не вглядываться в строчки кода в поисках уязвимости, а сразу заметить среди неоновых картинок слабое место и лёгким движением руки подсадить в чужую машину вирус или добраться до файлов, защищённых от посторонних глаз. Можно даже подключиться к чьему-нибудь нейрочипу и временно вселиться в чужое тело!

Впрочем, людям свойственно прежде всего применять любое изобретение для развлечения, — поэтому чаще всего киберпространство используют для онлайн-игр с полным погружением. Даже изобретатель «Глубины» в «Лабиринте отражений» Сергея Лукьяненко первым делом зашёл в Doom пострелять по демонам, а в аниме «Эксперименты Лейн» одним из самых популярных развлечений в Сети стал онлайн-шутер.

Что уж говорить о произведениях, где эту технологию разрабатывали специально для игр! Чаще всего такие миры напоминают World of Warcraft и тому подобные MMORPG — хотя создатель OASIS («Первому игроку приготовиться») пошёл ещё дальше и ухитрился объединить в одну виртуальную вселенную чуть ли не все известные человечеству игры. Если вы угодили в такую реальность, самое время набить парочку уровней на подвернувшихся кабанах, а затем поискать себе группу для совместных приключений. Путешествиям по таким мирам посвящён целый жанр отечественной фантастики — литRPG, где герой оказывается во вполне реалистичном параллельном мире, но при этом видит перед собой интерфейс с показателями здоровья и прочих параметров.

Наконец, самый известный вариант виртуальной реальности, получивший популярность благодаря культовой «Матрице», — это симуляция, полностью неотличимая от реальной жизни. Если вы оказались в матрице, то поначалу даже не заподозрите, что мир вокруг ненастоящий. Все ваши органы чувств будут подавать вам точно такие же сигналы, как и в жизни, а мир вокруг, скорее всего, будет смоделирован в мельчайших подробностях — вплоть до прохожих на улице, запрограммированных на вполне правдоподобные диалоги. Обычно герои стараются сбежать из такого цифрового гетто любой ценой — но, может, и не стоит никуда торопиться? Если виртуальный мир похож на настоящий, но при этом совершенно безопасен, почему бы не пожить в нём в своё удовольствие?

Увы, в любой слишком идеальной картинке всегда кроется подвох. В каком бы варианте киберпространства вы ни оказались, вас обязательно будут подстерегать одни и те же угрозы.

Берегите интернет от детей!

Казалось бы, что плохого может случиться, если мир вокруг — это всего лишь иллюзия? Однако для входа в виртуальную реальность обычно используют интерфейсы, которые подсоединены ко всем органам чувств, — а значит, боль здесь настоящая. Во многих киберпространствах это означает, что виртуальная гибель приведёт к сенсорной перегрузке мозга, и в реальности человек тоже умрёт. Конечно, любой благоразумный разработчик постарается встроить в программу защитные механизмы… Но тут-то в дело и вступают опасности, которые могут испортить вам впечатление от прогулки по киберпространству.

На первом месте среди угроз, как всегда, другие люди. Иногда сам создатель или администратор системы оказывается безумным учёным или просто садистом: например, доктор Браун из Fallout 3 погрузил в виртуальный сон всех обитателей своего бункера и подвергал их разнообразным мучениям, а программист Sword Art Online заявил игрокам, что покинуть сервер они смогут только тогда, когда пройдут все сто уровней игры. Зачем? А просто так: интересно же поэкспериментировать на людях!

Порой в роли злодея выступает искусственный интеллект — и тогда обитателям виртуального мира приходится совсем туго, ведь машины полностью лишены эмпатии. Расчётливый Архитектор из «Матрицы» — ещё не самый плохой случай: в конце концов, там машины хотя бы заботятся о людях, поскольку добывают из них электричество. А что, если у вас в киберпространстве заведётся злобная шахматная программа из «Трона», которая решит поработить реальный мир? Или же вся ваша виртуальная реальность — это ловушка, специально созданная мстительным компьютером для того, чтобы целую вечность вас пытать? Сценарий из рассказа «У меня нет рта, но я должен кричать» Харлана Эллисона — это уже полноценный хоррор, и вряд ли вам захочется надолго задержаться в таком киберпространстве.

Даже если администраторы виртуального мира стараются беречь своих пользователей, в Сети всегда могут завестись злоумышленники — и возможностей у них гораздо больше, чем в обычном интернете. Например, Смеющемуся Человеку или Кукловоду из аниме Ghost in the Shell ничего не стоило взломать чужой мозг — и, к примеру, переписать кому-то память. В «Наследнике» Вивиан Ванде Велде именно хакеры, протестовавшие против онлайн-игры, повредили VR-оборудование таким образом, что из киберпространства стало невозможно выйти. Наконец, в «Ковбое Бибопе» действовал целый культ, члены которого хотели насильно оцифровать всех людей, а затем уничтожить их физические тела. Нигде нет покоя от фанатиков!

Впрочем, как гласит «бритва Хэнлона», незачем подозревать злой умысел там, где всё можно объяснить обычным раздолбайством. Опасность может подстерегать вас просто потому, что в виртуальной реальности что-то сломалось. Оборвалось соединение во время рейда в MMORPG? Поздравляем, вы убиты! Бывает и хуже: у Дэна Симмонса в романе «Гиперион» крах Сети привёл к тому, что у всех подключённых к киберпространству пользователей буквально поджарились мозги.

Самая пугающая возможность киберпространства — оцифровка сознания уже умерших людей. Подобные призраки населяют практически все подобные миры — от ролевого сеттинга Shadowrun до «Экспериментов Лейн». Зачастую люди и вовсе начинают совершать массовые самоубийства, чтобы переселиться в загробную цифровую жизнь, — а те, кто уже превратился в призраков, далеко не всегда настроены дружелюбно. Но встретиться с таким призраком — ещё полбеды. Куда страшнее — выяснить, что вы и сами заперты в виртуальной реальности именно потому, что на самом деле от вас остался только цифровой слепок сознания. Из такой матрицы уже не сбежишь: деваться вам попросту некуда.

Вижу всё как наяву

Конечно, самая опасная разновидность виртуальной реальности — это пресловутая матрица. Беда не только в том, что её очень сложно отличить от реального мира. Чаще всего в таких симуляциях, вопреки заветам Архитектора, пользователям устраивают виртуальный рай — слишком идеальный для того, чтобы быть правдоподобным. Но в этом и кроется главная опасность: большинство пользователей попросту не захочет покидать мир может происходить что угодно: например, ваше тело будет постепенно умирать от истощения… или же специальная капсула будет поддерживать в вас жизнь, но кругом будет царить кромешный постапокалипсис. Что выбрать — вечный эскапизм или всё-таки борьбу за будущее человечества?

Нередко такие системы используются правительством — специально для того, чтобы держать население под контролем. В Мега-Сити-1 из «Судьи Дредда» миллионы людей безвылазно сидят в виртуальной реальности, которую контролирует Департамент правосудия, — оказывается, это довольно эффективный способ снизить уличную преступность. В «Особом мнении» в кибернетический рай и вовсе отправляют осуждённых: поскольку в этом мире нарушителей ловят ещё до того, как они совершат преступление, то наказывать их формально не за что — достаточно изолировать от общества, подсластив пилюлю блаженными фантазиями. Может быть, вы попали в виртуальную реальность за дело?

Не отстают от государства и пресловутые зловещие корпорации. Что может быть выгоднее, чем подсадить пользователей на цифровую «иглу»? Скажем, WATICorp из игры Dreamfall предлагает революционную технологию: подключитесь к нашей консоли и смотрите совместные сны! Правда, для погружения надо сперва принять наркотик под названием «Морфей», поэтому сновидцы нередко заканчивают жизнь в притонах, — а ещё есть риск случайно угодить в кошмар, из которого невозможно будет выбраться. И это не говоря о том, что совместная энергия пользователей используется для коварных планов, угрожающих всему миру…

Надо сказать, идея, что вечный блаженный сон — это искушение, с которым обязательно надо бороться, гораздо старше киберпанка. Настолько старше, что ещё в «Одиссее» Гомера описывался остров лотофагов: его обитатели питались плодами лотоса, дававшими забвение каждому, кто их отведает. Одиссею было не так-то просто уговорить свою команду уехать с этого острова!

Увы, за прошедшие века люди ничуть не изменились — многие до сих пор с удовольствием приняли бы синюю таблетку. Это настолько серьёзная дилемма, что идею «машины впечатлений» обсуждали не только фантасты, но и многие философы. Роберт Нозик, автор трактата «Анархия, государство и утопия» (1974), использовал идею виртуальной реальности для спора с гедонистами: ведь если главное в жизни — это удовольствия, то проще и правда уйти в цифровой рай. Нозик же выдвинул против «машины впечатлений» три аргумента:

1. Мы хотим совершать сами действия, а не только получать впечатления от этих действий. 2. Люди хотят быть кем-то, а не просто невнятным мозгом в банке. 3. В рукотворной симуляции наш опыт ограничен тем, что придумали авторы, тогда как в реальности возможностей гораздо больше.

Если тезисы Нозика вас убедили (или вы не хотите рисковать встречей с хакерами и злобными ИИ), давайте попытаемся вырваться из цифрового мира!

Хотя концепцию матрицы прославил фильм братьев Вачовски, об идее виртуальной реальности фантасты рассуждали ещё в 1920-х годах, а подробнее всего эту тему исследовал Станислав Лем. Герои «Футурологического конгресса» раз за разом просыпаются после воздействия экспериментального газа, но мир вокруг них оказывается всё более и более сюрреалистичным. А в рассказе «Странные ящики профессора Коркорана» учёный воссоздал на магнитных лентах целую цифровую цивилизацию, которая искренне верит, что живёт в настоящем мире, — и никто даже теоретически не может доказать, что состоит из единиц и нолей. Разве что порой из-за сбоев программы в мире появляются необъяснимые феномены — дежа вю, полтергейсты, йети… Стоп, а про какой мир мы говорили?

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Итак, представим худший из возможных сценариев: весь мир вокруг — это симуляция. Ваше настоящее тело вот-вот умрёт от истощения, где-то вдалеке уже собираются орды агентов матрицы, а коварные хакеры полируют свои клавиатуры, готовясь взломать ваше сознание. Что делать?

Если вы застряли в обычном киберпространстве, сбежать из него несложно: где-то обязательно будет точка выхода. Даже героям «Трона», потерявшим физическое тело, всегда удавалось добраться до нужного места и материализоваться обратно. Из полноценной виртуальной реальности тоже иногда бывает такой выход, как в фильме «Тринадцатый этаж»: мощности компьютера попросту не хватает на то, чтобы симулировать бесконечный мир, поэтому рано или поздно вы сможете добраться до края, где увидите цифровой барьер, — останется только перешагнуть его и выйти в реальность.

В виртуальных MMORPG дело обстоит сложнее: как правило, для побега нужно победить в игре. Набери тысячу очков опыта и получи в подарок собственную жизнь! Однако чаще всего такая цель — это обманка. Худший сценарий был показан в фильме «Сканирование мозга»: игра влияла на сознание игроков, после чего они начинали совершать убийства в реальности. Зачастую — как в сериале «Красный карлик» или приключенческой игре Gateway — единственным способом победить оказывается отказ от игры. Словом, играть с жуликами по их правилам — гиблое дело: лучше сразу сломать систему!

Именно этим, как правило, и занимаются герои, застрявшие киберпространстве: что бета-тестеры из фильма «Экзистенция», что борцы за независимость из «Матрицы». Иногда для того, чтобы разрушить виртуальную реальность, достаточно уничтожить сущность, которая ответственна за ваши злоключения (если в вашем мире работает мистика, то это может оказаться даже призрак, как в фильме 2006 года «Остаться в живых»). Иногда, как в «Городе перестановок» Грега Игана, приходится вызывать в киберпространстве сбои, чтобы нарушить его внутреннюю логику, — тогда код может «посыпаться» сам. Впрочем, в полноценных виртуальных реальностях эта задача практически невыполнима: какая уж тут борьба с системой, если вы даже не можете определить, вышли из симуляции или нет!

Это и есть главная сложность, которая будет мешать вам выбраться из полноценной матрицы. Хорошо ещё, если у компьютера не хватает памяти и повсюду можно заметить подозрительно похожих друг на друга людей, — или же симуляция слишком идеальна, чтобы быть правдой. Но как понять, сколько у виртуальной реальности слоёв? Вдруг ваш героический побег в реальность — это всего лишь часть сюжета, написанного для вас коварными программистами? Откуда у вас вообще уверенность, что сейчас вы читаете журнал «Мир фантастики», а не лежите в капсуле в окружении проводов?

Как и в случае с «машиной впечатлений», эта проблема занимала философов задолго до того, как появились компьютеры. Концепция солипсизма утверждает, что весь мир — это сон или иллюзия. Проблема в том, что эта гипотеза нефальсифицируема, то есть её невозможно доказать или опровергнуть ни с помощью логики, ни экспериментально. Если мир — это идеальная симуляция, то во всех мыслимых ситуациях он будет вести себя ровно так же, как и настоящий. Поскольку разницы нет, то рассматривать эту гипотезу попросту нет смысла: никаких новых знаний она нам не принесёт.

Впрочем, математики всё-таки придумали, как нас успокоить. Вселенная настолько сложна и состоит из такого огромного количества объектов, что для расчёта всех возможных физических взаимодействий понадобилось бы просто нереальное количество памяти и вычислительных мощностей. Компьютеру, который симулирует ваше окружение, пришлось бы рассчитать траекторию каждого атома, не говоря уже о квантовых эффектах и вашем собственном сознании. Поэтому главным орудием для выхода из матрицы станет старая добрая бритва Оккама. Долой лишние сложности — и добро пожаловать в реальный мир!