Не секрет, что все книги Стивена Кинга объединены в цельную вселенную, центром которой стал opus magnum писателя, цикл «Темная башня». Роман «Оно» тоже крепко связан с этим циклом. И основной центр пересечения — главный злодей и монстр, танцующий клоун Пеннивайз. Историю его появления нам обещали показать в «Оно 2», но, к сожалению, вырезали. Новая кинодилогия Андреса Мускетти снята с большим вниманием к оригиналу. Однако без небольших, но ярких отличий между книжным Пеннивайзом и Пеннивайзом из фильмов не обошлось. Давайте внимательнее приглядимся к самому жуткому фантастическому клоуну.

Осторожно, спойлеры! Небольшие спойлеры к сюжету для тех, кто хотел сам узнать о происхождении Оно.

Книжное Оно

Последнее, что обычно видят юные жертвы Пеннивайза, — клоун в шелковом мешковатом костюме, иногда с огромными пуговицами-помпонами, иногда с галстуком или бантом. Больше всего он напоминает клоунов Кларабеля и Бозо, героев популярных детских телепередач, выходивших в США с 1940-х по 1970-е. Монстр иногда представляется именем Роберт Грей. Его он позаимствовал не то у актера Роберта Белла, исполнявшего роль Бозо, не то у реального маньяка-каннибала Альберта Фиша, у которого был псевдоним Боб Грей.

Личину забавного клоуна чудовище выбрало потому, что так легче приманивать детей. Тем сильнее их страх, когда у клоуна вырастет три ряда острых зубов. Оно использует страх как приправу — по его словам, мясо полумертвых от ужаса жертв гораздо вкуснее. За сотни лет, пока монстр терроризировал земли Дерри, он перешел на предпочтительно «детскую» диету, так как разум детей гораздо уязвимее к манипуляциям и мороку.

Главная цель Оно примитивна — спать, есть и выживать. Однако чудовище не лишено извращенного чувства юмора и творческой жилки: Оно с явным удовольствием мучает своих жертв и играет с ними. Пеннивайз самовлюблён и похваляется своей мощью, называя себя «Пожирателем миров». Знакома ему и своеобразная больная привязанность (или ущемленная гордость и чувство мести), заставившая Оно 27 лет ждать возвращения «Клуба неудачников».

На самом деле Оно, конечно, не клоун. Это оборотень, перевёртыш, умеющий принимать любую форму и управлять сознанием, но по сути своей — бесплотное существо из света, «Мертвые огни». Истинная форма Оно больше всего похожа на гигантского паука. Его место обитания — Макровселенная, или Тодэш, измерение-небытие, которое существует между различными альтернативными реальностями. Тодэш населяют невообразимо кошмарные создания. В цикле «Темная башня» Небытие из Тодэша стало просачиваться в смежные миры через трещины, естественные и рукотворные. Появление Оно на Земле — результат этого истончения барьера между мирами.

Происхождение Оно не ясно до конца. По одной из теорий, его сотворил бог Ган, великий космологический демиург вселенной Темной башни. В противовес великому Злу Ган также создал Добро, Черепаху Матурин. В романе Оно названо «братом» Черепахи, что косвенно намекает на их общего создателя. Также Оно может быть одним из шести высших демонов Темной башни или двойником такого демона из параллельной вселенной. Однако, судя по тому, что герои романа «Оно» в финале обнаруживают, что чудовищный паук — беременная самка, можно предположить, что существует целый вид существ, подобных Оно.

Оно в легендариуме Кинга

Может показаться, что Стивен Кинг сам не определился, чем считает Оно — космическим демоном или просто жуткой расой монстров. На самом деле ответ на этот вопрос кроется в самой философии «Темной башни», в основе которой лежит идея о множественности параллельных миров. Действие разных романов писателя может происходить в разных вселенных, так что ничто не мешает Оно быть эзотерической манифестацией Зла в одной и паучицей-людоедкой в другой.

Вот небольшой список ниточек, связывающих «Оно» с циклом «Темная башня» и другими романами Кинга.

Дерри считается одним из порталов, ведущих к Темной башне.

Алый Король, главный антагонист и хозяин Темной башни, повелевает Мертвыми огнями — одной из истинных форм Оно. Также Алый Король носит титул «Пожиратель миров», который с гордостью присваивает себе Оно.

Персонаж «Темной башни», комик-убийца Дандело, питающийся человеческими эмоциями и чуть не убивший главных героев, подозрительно похож на Оно. Стивен Кинг отрицает, что это один и тот же монстр, но подтверждает, что Дандело может быть с Оно одного и того же вида. Некоторые фанаты считают, что Дандело — отпрыск Оно из Дерри, вылупившийся из его яйца и переместившийся в другую реальность сквозь брешь.

Персонаж романа «Ловец снов» Йонси приезжает в Дерри и находит надпись «Пеннивайз жив!» на фундаменте водонапорной башни.

Герой романа «Томминокеры» отправляется в Дерри на машине за батарейками, и в канализационном люке ему мерещится клоун со связкой шариков.

Судя по всему, спятившего маньяка Генри Бауэрса до гостиницы «Неудачников» подвозит легендарный плимут «Кристина».

Беверли Марш упоминает Фрэнка Додда из «Мёртвой зоны», восклицая: «Я должна была прочитать об этом в газетах… увидеть в новостях по телевизору! Когда этот сумасшедший полицейский убивал женщин в Касл-Роке, в Мэне…»

Упоминания города Дерри, героев и событий «Оно» можно также найти в произведениях «11/22/63», «Бегущий человек», «Бессонница», «Дети кукурузы», «Дорожный ужас прет на север», «Дьюма-Ки», «Мешок с костями», «Мистер Мерседес», «На выгодных условиях», «Противостояние» и «Сияние». Оно связано и с книжной вселенной Джо Хилла, сына Стивена Кинга, — в его книге «Страна Рождества» на мистической дорожной карте Америки есть локация «Цирк Пеннивайза».

Оно в кино

Пеннивайз в фильмах Мускетти очень близок к книжному, но все-таки немного отличается. Вполне можно считать, что экранизации 2017–2019 годов — еще одна параллельная вселенная!

Клоун впервые предстает перед зрителями в старинном цирковом костюме. Это был намеренный ход — режиссер говорит, что это показывает возраст Оно и его многовековую жизнь лучше, чем современный клоунский наряд. Также из второй киноглавы «Оно» вырезана большая сюжетная сцена, объясняющая, откуда взялся клоун. В ней должны были рассказать о некоем клоуне по имени Боб Грей из фрик-шоу, чей облик настолько понравился Оно, что монстр решил «поносить» его еще сто лет.

Новое Оно в буквальном смысле питается страхом — плоть жертв для него вторична. Это подтверждается, и когда монстр гипнотизирует, но не убивает бесстрашную Беверли Марш, и когда наводит ужас на поселенцев-пилигримов в Дерри XVII века в еще одной вырезанной сцене.

Как бы странно это ни звучало, новый кино-Пеннивайз менее человечен, чем книжный. В романе Оно наслаждалось диалогами и манипуляциями, кривлялось и пародировало человеческие эмоции. А Пеннивайз Мускетти в некоторых диалогах будто буксует, еле сдерживая животный голод и ярость хищника. Также в фильме отсутствуют намеки на пол Оно и финальную паучью физическую форму. Пеннивайз — создание не нашего мира, без оговорок.

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Теперь вы, возможно, больше узнали о Танцующем клоуне. К сожалению, эти знания не спасут, когда из канализационного слива ванной вы услышите хихикающий голос и он предложит вам спуститься вниз и парить вместе со всеми…