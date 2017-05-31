Конец XX и начало XXI века стали для мультсериалов эпохой перемен. На западе расцвела анимация для взрослых — появились откровенно не детские «Симпсоны» и «Южный парк». А новый, XXI век для российских зрителей начался с первой трансляции только что созданной «Футурамы», ознаменовавшей новую эру. Благодаря современным мультсериалам граница между «детскими» и «взрослыми» увлечениями стёрлась окончательно. Солидные взрослые люди теперь увлечённо следят за приключениями пони, а их дети смеются над шуточками Бендера и Рика. Родители смотрят то же, что их дети, просто видят разное.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Футурама

На рубеже веков создатели «Симпсонов» сняли мультсериал о том, как разносчик пиццы угодил в криокамеру и очнулся через тысячу лет. И получилась остроумная и изобретательная сатира на всё на свете, от американской политики до классических НФ-сериалов. «Футурама» — это масса гиковских шуток, тонких отсылок и невероятных историй. А ещё тут полный звездолёт ярких и запоминающихся героев. Недотёпа Фрай, боевая Лила и неподражаемый робот Бендер, алкоголик и клептоман, — одной этой троицы хватит, чтобы влюбиться в сериал.

Как, вы ещё его не смотрели, мешки с мясом? Тогда «Межпланетный экспресс» уже летит к вам!

Аватар: Легенда об Аанге

и Легенда о Корре

Лучший фэнтези-мультсериал, снятый на американском телевидении, выделяюшийся на фоне бесчисленных комедий и пародий. На протяжении трёх сезонов мальчик-волшебник Аанг учился магии четырёх стихий и вместе с друзьями наводил порядок в мире, пропитанном колоритом древних Китая, Японии и Индии.

«Аватар» завоевал нашу любовь благодаря захватывающему сюжету, обаятельным героям, проработанной вселенной и зрелищным магическим сражениям. С каждым сезоном сериал становился лучше и взрослее и закончился поистине эпическим финалом. А спустя несколько лет создатели «Аанга» вернулись с продолжением — мультсериалом «Легенда о Корре», где мир «Аватара» приобрёл черты стимпанка.

«Аватар» достоин стоять в одном ряду с «Гарри Поттером» и «Игрой престолов». И, не провались полнометражная экранизация, он был бы не менее популярен.

Гравити Фолз

Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш не просто рассказал историю о тайнах небольшого городка, которые расследует пара близнецов, приехавших туда на лето. Он создал культовый сериал, интересный равно детям и взрослым. Персонажи мультфильма действительно живые и запоминающиеся, за их приключениями следишь с огромным удовольствием, а многочисленные загадки, намёки и шифры хочется разгадывать вечно.

А ещё «Гравити Фолз» заставляет задуматься обо всём, что было в детстве, — о крепкой дружбе, о семье, о первой любви и многом-многом другом. Благодаря всему этому (и потрясающему злодею Биллу Шифру) за два сезона, в конце которых поставлена твёрдая точка, «Гравити Фолз» стал, пожалуй, главным мультсериалом последних лет.

Время приключений

Абсурдный и фантасмагорический мультсериал в декорациях фэнтезийного постапокалипсиса, в котором обитают парнишка Финн, пёс-трансформер Джейк, вампирша Марселин, принцесса-учёный Бубльгум и ещё более странные личности.

«Время приключений» одним из первых показало, как делать мультики не только для детей, но и для взрослых. За конфетной страной здесь скрываются последствия кошмарной ядерной катастрофы. За глупым злодеем Снежным королём — трагичная история безумия. А за причудливым рисунком и диковинными персонажами можно разглядеть ответы на неловкие подростковые вопросы.

Рик и Морти

«Рик и Морти» занял место главной фантастической комедии для взрослых после того, как «Футурама» приказала долго жить. Каждая серия — это захватывающее приключение, в которое вляпываются пьянчуга-изобретатель и его нервный внук. Комик Дэн Хармон, подаривший нам невероятный ситком «Сообщество», пришёл на Adult Swim со взрослым мультфильмом, от которого детей лучше держать подальше. Но кроме крепких выражений, пошлых сцен, абсурда и юмора ниже пояса, в шоу полно комичных и трагичных моментов, бытовых конфликтов и отсылок к классике НФ.

Самурай Джек

По миру будущего, захваченному тёмным властелином Аку, бредёт благородный самурай с волшебной катаной. Он то и дело пускает её в ход против злодеев (будь то монстры, роботы-каннибалы или сам Аку), чтобы защитить невинных (добрых роботов, разумных мамонтов или, скажем, клан смешных шотландцев).

Созданный Дженнди Тартаковски сериал временами бывал пародийным, немного абсурдным и чересчур стилизованным, но в основе своей это настоящий крутой боевик — «Убить Билла» и «Безумный Макс» в миниатюре. И сейчас, когда его возродили для последнего, пятого сезона, это очевиднее всего. «Самурай Джек» помрачнел и наконец-то обрёл полноценный финал.

Мой маленький пони:

Дружба — это чудо

My Little Pony стал настоящим интернет-феноменом. После выхода первого сезона на детский мультсериал обратили внимание взрослые, которые позже сформировали его целевую аудиторию. Создатели сыграли на этой популярности: они сместили акценты, придав миру и персонажам глубины. За простыми поучительными сюжетами можно найти милые пасхалки и отсылки. Но в первую очередь мы любим MLP за очаровательных поняшек, добрый юмор и звонкие песенки.

По ту сторону изгороди

10 серий по 10 минут о приключениях двух братьев в месте под названием Неведомое. Как мальчики там оказались, почему так выглядят и ничего не помнят — всё это прояснится лишь к финалу, а до него будут приключения — смешные и страшные, сказочные — в духе братьев Гримм или Миядзаки. В нашем списке это, пожалуй, самый атмосферный мультсериал. Неторопливая, тягучая атмосфера Неведомого, где знакомые образы оборачиваются чем-то совсем иным, подчёркивается замечательной музыкой, а сама история многослойна, и не факт, что с первого просмотра вы разглядите все слои.

Смешарики

Как и многие сериалы в этом списке, «Смешарики» серьёзнее, чем кажутся. За симпатичной картинкой и бытовыми зарисовками из жизни сферических животных скрываются мудрые, поучительные и невероятно глубокие истории с добрым юмором и отсылками к фантастике (так, задолго до «Пробуждения Силы» тут появился дроид Биби, говорящий на языке R2-D2).

«Смешарики» в разных сериях ухитряются быть сатирой, фантасмагорией, притчей, трагикомедией — не переставая быть интересными и детям, и взрослым. А если хотите больше фантастики — есть научно-просветительский спин-офф «Смешариков» под названием «Пин-код».

Звёздные войны: Войны клонов

В течение пяти лет мультсериал Дэйва Филони прививал юному поколению зрителей любовь к далёкой галактике. Некоторые его персонажи обрели поистине культовый статус. Но больше всего «Войны клонов» сделали для реабилитации Энакина Скайуокера. На телеэкране будущий Вейдер оказался именно таким, как мы его представляли, — мужественным, благородным, способным на мудрость и сострадание.

Энакин, Оби-Ван и Асока Тано — главные герои шоу, однако лучшие его серии связаны с клонами. Героизм простых солдат, готовых к самопожертвованию, трогает больше, чем подвиги наделённых Силой мастеров.