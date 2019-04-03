Цикл Мартина и его экранизация имеют репутацию реалистичного фэнтези. Можно сказать, «Песнь льда и пламени» положила начало целому направлению «фэнтези под реализм». Тут есть магия, драконы и ледяные зомби, но по большей части «Песнь» показывает мир, где эпоху легенд сменила прагматичная эра «почти истории».

Во многом эта достоверность связана с тем, что Мартин опирается на реальное прошлое, которое зачастую интереснее любой фантастики. Но вместо того, чтобы пересказывать исторические события в фэнтези-декорациях, Мартин берёт фрагменты захватывающих эпизодов прошлого, создавая из них собственную историю. Нельзя сказать, что ранее никто подобного не делал: можно вспомнить цикл Кэтрин Куртц о Дерини или романы Гая Гэвриела Кея. Но Мартин справился лучше — ну, или ему просто повезло…

У автора «Песни» есть явные источники вдохновения. Их так много, что мы решили разделить статью на две части. Первая посвящена событиям и отдельным образам «Игры престолов», а вторую мы полностью посвятим персонажам — и тому, как с помощью истории предсказать сюжет сериала.

Война Роз: настоящая Игра престолов

Мартин никогда не скрывал, что его источником вдохновения была Война Алой и Белой розы — более чем тридцатилетний феодальный конфликт в Англии. Точнее, серия конфликтов, связанная с борьбой за трон двух ветвей Анжуйской династии: домов Ланкастеров и Йорков, послуживших прототипами Ланнистеров и Старков.

У реальных и фэнтезийных событий есть существенные отличия. Ланнистеры и Старки морально противопоставлены: безжалостные, циничные и богатые аристократы против благородных, гордых и бедных воителей. Между Ланкастерами и Йорками таких различий не было. Основатели семей, Джон Гонт и Эдмунд Лэнгли, были сыновьями Эдуарда III и по знатности и богатству не отличались. А их потомки просто хотели власти.

Однако в обоих конфликтах есть общие черты. Война роз, как и Война пяти королей, началась из-за узурпации власти и вопроса преемственности. После смерти Эдуарда III престол унаследовал его внук Ричард II, что разозлило сыновей покойного монарха. Ричард оказался паршивым правителем и был свергнут восставшими баронами. На трон под именем Генриха IV уселся королевский кузен, честолюбивый Генри Болингброк, глава Ланкастеров.

Если у человека пять братьев и сестёр в одном поколении и у каждого из них есть дети, через пару поколений возможных наследников станет, скажем, тридцать. Борьба за наследство обернётся конфликтом. В конце концов, именно это послужило началом Войны Алой и Белой Розы: избыток кандидатов на престол, произошедших от Эдуарда III. Иметь много наследников так же плохо, как не иметь ни одного, что случилось с Генрихом VI. Джордж Мартин

Как узурпация власти Робертом Баратеоном привела к претензиям на Железный трон его родичей, так и незаконное возвышение Генриха IV посеяло семена будущей войны. Когда Йорки позже заявили, что Ланкастеры незаконно захватили престол, им трудно было возразить. К тому времени королём был внук узурпатора, Генрих VI, который страдал от душевной болезни, из-за чего страной управляли его жена Маргарита Анжуйская и её фаворит Эдмунд Бофорт.

Получалось у них не слишком хорошо, чем воспользовался герцог Йоркский Ричард. В 1453-м Йорк стал регентом королевства, но через два года Маргарита отстранила его от власти и изгнала из страны. Йорк не стал с этим мириться — и в 1455 году началась гражданская война.

Поэтичное название кровавой резни появилось через много лет благодаря Вильяму Шекспиру, который уделил внимание геральдическим символам соперников: алой розе Ланкастеров и белой розе Йорков.

Поначалу Йорк пытался вернуть себе место регента, но после первой большой победы решил стать наследником безумного Генриха. Возможно, кровопролития удалось бы избежать, но Ланкастеры не собирались отказываться от власти. А после гибели Ричарда при Уэйкфилде в 1460-м примирение стало невозможно. Впереди были четверть века междоусобиц, власть пять раз переходила из рук в руки.

А потом, как в анекдоте, «пришёл лесник и всех разогнал». Человек сомнительного происхождения, граф Генри Ричмонд, получив поддержку почти изничтоженных Ланкастеров, 22 августа 1485 года одержал неожиданную победу над королём Ричардом III Йорком при Босворте. Два года спустя, когда племянник павшего Ричарда граф Линкольн погиб в битве при Стоук-Филд, сопротивление Йорков было сломлено окончательно, и война завершилась. Было ещё несколько мятежей, но Ричмонд, ставший к тому времени королём Генрихом VII, первым из новой династии Тюдоров, сидел на троне прочно. А вот Ланкастеры и Йорки отошли в прошлое.

Стена против пиктов

Расположенная на крайнем севере циклопическая Стена предназначена для обороны от Одичалых и Ходоков. Имеет около 200 метров в высоту, 480 километров в длину, сделана в основном из льда. На гребне установлены метательные машины, у подножия стоят 19 замков Ночного дозора.

Основной прототип Стены — вал Адриана, который был построен римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов. Вал длиной 117 километров пересекал Британию от Ирландского до Северного моря. Высота стены, сделанной из камня и торфа, достигала 6 метров, по всей длине стояли наблюдательные башни, а в стратегически важных точках выстроили 16 фортов.

Конечно, моя Стена — это вал Адриана. Я видел его в поездке по Шотландии. Я стоял на валу Адриана и пытался представить, каково было римскому солдату… Стоять здесь, вглядываться в даль, не зная, кто или что может выйти из леса по ту сторону. Джордж Мартин

Впрочем, Стена похожа и на вал Антонина, возведённый римлянами поперёк современной Шотландии. Ну и, конечно, на Великую Китайскую стену протяжённостью более 8000 километров, предназначенную для защиты от кочевых племён великой азиатской степи.

Золотая рука Джейме

Джейме Ланнистер, лишившись правой руки, получил в подарок кисть из золота. Но золотой протез хорош лишь для красоты: Джейме всё равно пришлось учиться драться левой. Больше повезло немецкому рыцарю Гёцу фон Берлихингену, у которого была функциональная искусственная рука из железа.

В 1504 году молодому рыцарю оторвало правую руку ядром кулеврины. Гёц поручил искусному ремесленнику создать железную ладонь, в верхней части которой находились две петли с крюками в виде пальцев для удерживания меча. Протез издали походил на настоящую руку: на нём имелись искусственные ногти, были сымитированы морщины на костяшках пальцев. Золотая рука Джейме в сериале внешне напоминает этот протез.

Через несколько лет, став уже известным командиром наёмников, Гёц заказал более сложную руку, которая была продлена до конца предплечья и оснащена суставами, что позволяло крепче держать оружие. Причём левой рукой Берлихинген менял положение пальцев на протезе так, что они могли держать меч, конские поводья и даже перо. Пружины с внутренней стороны ладони блокировали пальцы в нужном положении с помощью зубчатого механизма. Железная рука Гёца считается жемчужиной механики XVI века.

Инцест Таргариенов

Короли из династии Таргариенов столетиями практиковали кровосмешение, по традиции древних валирийцев заключая браки внутри семьи. Схожий обычай был у династии Птолемеев, которая правила Египтом в IV—I веках до нашей эры. Основатель династии был одним из полководцев Александра Македонского. В честь великого предка каждый правитель принимал имя Птолемей и женился на своей сестре по имени Береника, Арсиноя или Клеопатра — так звали родственниц основателя. Небогато было у этой семейки с фантазией…

Дикий Огонь

Алхимическая смесь, которая горит ярко-зелёным пламенем даже на воде и ничем не тушится. В битве на Черноводной дикий огонь сыграл ключевую роль в поражении флота Станниса, пытавшегося захватить Королевскую Гавань. Прототип этой субстанции — «греческий огонь», который использовали византийцы. Состав и способ приготовления его тщательно скрывался. По сей день он точно не известен: считается, что это смесь сосновой смолы, серы, нефти и каких-то ещё компонентов.

Битва же при Черноводной списана с осады Константинополя, которую в 717 году предпринял арабский халиф Сулейман альМалик. Византийцы с помощью «греческого огня» сожгли часть флота халифа. А ещё, как и при Черноводной, его корабли попали в ловушку из-за огромной цепи, пересекавшей залив Золотой Рог.

Культ Р’глора, Владыки Света

Агрессивная религия, чьи адепты проповедуют борьбу света с тьмой, поклоняются огню и считают других богов ложными. Владеющих магией служителей называют красными жрецами. Одна из них, Мелисандра, оказала огромное влияние на Станниса.

Исторический прототип — зороастризм, в котором свет считается зримым образом бога в физическом мире. Адепты зороастризма почитали огонь как важный для человека источник света и тепла, который пронизывает всё бытие: духовное и телесное. Правда, в отличие от красных жрецов, зороастрийцы носили ослепительно белые одежды.

Железнорождённые

Народ, населяющий Железные острова к северо-западу от берегов Вестероса. Основное занятие — морской разбой. Девиз правящего рода Грейджоев «Мы не сеем» — намёк, что богатство добывается только грабежами.

Железнорождённые похожи на викингов. Но викинги не были просто пиратами-головорезами. Они занимались торговлей, открывали и исследовали новые земли, были искусными ремесленниками, оставили после себя богатейший свод саг и легенд. Остальным домам Вестероса повезло, что железнорождённые взяли от викингов только страсть к разбою. Будь обитатели островов более похожи на свой прототип, весьма вероятно, место Таргариенов заняли бы не Баратеоны, а Грейджои.

Красная Свадьба

Один из самых драматичных моментов Войны пяти королей. На свадьбу младшего брата Кейтилин Старк собрались все основные лорды Севера во главе с Роббом Старком. Отец невесты лорд Уолдер Фрей, его сын Лотар и лорд Русе Болтон, желая заслужить признательность Ланнистеров, устроили на свадебном пиру резню, в которой Робб, его мать, жена и свита погибли.

По словам Мартина, у Красной свадьбы два прототипа, и оба шотландские.

24 ноября 1440 года случился Чёрный ужин. Советники короля Шотландии Иакова II Стюарта Уильям Крайтон и Александр Ливингстон пригласили на ужин в Эдинбургский замок шестнадцатилетнего графа Уильяма, главу могущественного клана Дугласов, и его младшего брата Дэвида. Прямо среди трапезы обоих мальчиков вытащили во двор и обезглавили.

Другой похожий эпизод — резня в Гленко 1692 года. Тогда солдаты капитана Роберта Кэмпбелла учинили массовое убийство почти сотни членов клана Макдональдов. Верные свергнутым Стюартам Макдональды не торопились присягать новому королю Вильгельму Оранскому, и их недругам из клана Кэмпбеллов велели «проучить» горцев. Во всех трёх случаях погибшим давали гарантию неприкосновенности, а потом предательски её нарушали.

Есть и ещё одно событие, которое укладывается в канон Красной свадьбы — Варфоломеевская ночь 1572 года. За неделю до неё состоялась свадьба короля Наварры Генриха Бурбона с Маргаритой Валуа, сестрой короля Франции Карла IX, которая должна была положить конец вражде протестантов-гугенотов и католиков. На торжества в католический Париж съехалось множество гугенотов, получивших королевские гарантии неприкосновенности. Но свадьба оказалась ловушкой: дворяне-католики при поддержке армии и простолюдинов учинили кровавую резню, жертвами которой стали от пяти до тридцати тысяч человек.

Говорите, цикл Мартина жесток? Да в сравнении с реальной историей это детский сад…

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Исторические параллели с событиями «Игры престолов» интересны тем, что люди из прошлого и герои современного фэнтези не так уж отличаются. Меняются эпохи и технологии, но человеческая природа остаётся неизменной. Чтобы достоверно описать поведение героев, талантливому автору достаточно оглянуться на многовековую историю. Именно так поступил Мартин, за что мы, читатели, ему искренне благодарны.