«Телепортация» в «Игре престолов»

В первом томе «Песни льда и пламени» король Роберт Баратеон жаловался, что ему пришлось целый месяц трястись в повозке от Королевской гавани до Винтерфелла. Королю не повезло — он лишь чуть-чуть не дожил до изобретения в его мире телепортации.

Осторожно, спойлеры! Это статья про «Игру престолов», вы же понимаете.

«Телепортацией» фанаты называют оставленные за кадром подозрительно быстрые перемещения героев. Бывает, в середине серии Джон Сноу ещё шагает по Драконьему Камню, а в конце — уже по Восточному дозору на далеком севере.

Понятно, что создатели не хотят показывать долгие и нудные путешествия. Для сериала, между локациями которого — тысячи километров, это неизбежно, иначе вместо «Игры престолов» мы получили бы «Игру повозок и привалов».

Некоторые герои стали «телепортироваться» уже с первых сезонов — особенно часто этим грешили Варис и Мизинец. Так появились шуточные теории «Телепорт Мизинца» и «Варис — русалка». Но в последних сезонах сценаристы стали перемещать персонажей за кадром едва ли не в каждой серии. Герои мгновенно оказываются в нужном месте ровно в тот момент, когда это требуется для сюжета.

Самые необъяснимые телепортации

1. Эурон и его летающий флот

Флот железнорождённых поражает не только незаметностью, но и невероятной скоростью. В течение всего пары серий он трижды обогнул весь Вестерос. Сначала Эурон Грейджой и его ребята приплыли из Пайка в Королевскую Гавань, затем метнулись к утесу Кастерли и разгромили флот Дейенерис, а потом вернулись в столицу. Не иначе, королю Железных остров помогает сам Утонувший бог.

2. Дейенерис и её сверхзвуковые драконы

Благодаря волшебному монтажу эпизода «За стеной» возникает ощущение, что Джендри — чемпион мира по бегу, а вороны и драконы летают быстрее скорости звука. Всего за одну ночь Джендри успел добежать до Стены, дозорные отправили ворона на Драконий Камень, а Дейенерис «мигом» метнулась на север со своими драконами.

3. Варис всё-таки русалка

В финале шестого сезона Варис побил все рекорды скорости. Вот он общается с Дейенерис в Миэрине, затем навещает Элларию Сэнд и Оленну Тиррелл в Дорне, а в финале снова стоит рядом с Дени на борту корабля. Предположим, что ему не пришлось возвращаться в Миэрин и он пересел на корабль посреди Узкого моря. Но на чём он в Дорн-то слетал?

Можно предположить, что действие сюжетных линий развивается не параллельно и Варис вернулся из Дорна раньше. Но как тогда он оказался там сразу после взрыва септы Бейлора, уже знал, что Эллария и Оленна станут ему союзницами? Ведь иначе он бы просто туда не поплыл.

4. Скорая помощь Джораха Мормонта

В середине шестого сезона Король Френдзоны прощается с Дейенерис в Дотракийском море и отправляется искать лекарство от серой хвори. В начале седьмого сезона он уже лечится в Староместе, на противоположном краю мира, каким-то чудом опередив идущую под всеми парусами флотилию своей королевы. После излечения Джорах отбывает обратно на службу и пару серий спустя уже приплывает на Драконий Камень.

5. Арья и магия Безликих

В концовке шестого сезона Арья за пару серий перемещается из Браавоса в Близнецы, а уже в седьмом сезоне, услышав от Пирожка, что Джон Сноу отвоевал Винтерфелл в Битве бастардов (сам Пирожок, должно быть, узнал о сражении из интернета), мигом пересекает Ров Кейлин и за ту же пару серий возвращается домой. Магия!

Заблудившиеся Ходоки Прототипом Короля ночи, видимо, был Моисей, который сорок лет водил евреев по пустыне. Белые Ходоки — самые неторопливые персонажи сериала, они не только не открыли телепортацию, но даже пешком ходят со скоростью улитки. Семь сезонов они нарезали круги за Стеной — видимо, ждали, пока мимо не пролетит Дейенерис и не снабдит их драконом.

Почему телепортация — это плохо

Казалось бы, что такого в «телепортации»? Сериал близится к завершению, динамика резко выросла, в каждом эпизоде происходит нечто важное. Авторы торопят события, стремясь обрубить лишние сюжетные линии и уместить события еще не написанных книг в два коротких сезона. Логично, что нудные путешествия они стараются выкинуть и заменить чем-то интересным. Но на практике получается наоборот.

Из-за «телепортаций» у зрителя теряется представление о прошедшем времени и расстояниях. Джон за одну серию доехал из Винтерфелла в Драконий Камень, а Эурон за это время трижды обогнул Вестерос. Отряд самоубийц имени Джона Сноу замерзал на острове посреди озера, пока Джендри бежал к Стене, ворон летел на Драконий Камень, а Дейенерис спешила на север. Сколько прошло времени? День? Неделя? Пара месяцев? Чем в это время занимались остальные?

«Телепортация» убивает реализм. Когда-то «Песнь льда и пламени» задумывалась как противопоставление штампам фэнтези. Здесь не было «роялей в кустах» и «богов из машины», а герои могли внезапно встретить разве что собственную смерть. Теперь же «телепорты» переправляют «рояли» в направлении нужных кустов. В одной только шестой серии эти «рояли» дважды спасли Джона Сноу — сначала драконы Дейенерис, а затем явившийся из ниоткуда дядя Бенджен.

«Телепортация» убивает непредсказуемость. В пути может произойти много неожиданостей: нападения, случайные встречи и буйство стихии могут изменить планы путешественника. Если бы Тирион в первом сезоне не остановился в одной корчме с Кейтилин Старк, никакой Войны пяти королей не было бы. Если бы Пес и Арья не наткнулись в пути на Бриенну и Подрика, возможно, Арья не отправилась бы в Браавос. Если бы король Роберт по пути обратно на юг не решил перекусить в Речных землях, Санса бы не потеряла волчицу, а Арья не возненавидела Джоффри (по крайней мере, сразу).

«Телепортации» лишают сериал возможности удивить зрителя. Непредсказуемость теперь появляется строго по графику и тщательно отмеренными порциями. И, наконец, теряется отличная возможность раскрыть характеры персонажей. Если бы сценаристы использовали «телепортацию» в первом сезоне, разве мы увидели бы, как Джон и Тирион на привале у костра говорят о книгах?

Что говорят создатели

Еще Джордж Мартин в предисловии к «Пиру стервятников» предупреждал, что время в разных главах его книги ощущается по-разному. Если в главах одних персонажей события умещаются в несколько часов, то главы других могут охватывать несколько месяцев.

Этот прием перекочевал и в сериал — то, что одна сцена следует за другой, еще не значит, что события происходят именно в этом порядке. Возможно, авторы шоу просто хотят вам напомнить об одном из героев, даже если он в это время ещё гребёт в лодке.

Время действия различных сюжетных линий в рамках одной серии не обязательно одно и то же, в разных ветках события могут развиваться с разной скоростью. Иначе нам бы пришлось четыре эпизода рассказывать, как Арья плывет на корабле в Браавос.

Брайан Когман, сценарист, 2016 год

Конечно, разная скорость времени в разных сюжетных линиях приемлема. Но когда с разной скоростью развиваются пересекающиеся сюжетные линии, становится страшно.

Режиссёр шестого эпизода седьмого сезона Алан Тейлор признался, что проблема «телепортации» в сериале существует, и прокомментировал запутанную и чрезвычайно «удачную» хронологию собственной серии:

Если говорить об эмоциональной стороне, Джон и его отряд в рамках повествования провели на острове что-то вроде одной тёмной ночи. Мы пытались воспользоваться тем, что за Стеной царят вечные сумерки. Мне кажется, в этой сцене особенно заметно, как мы ужали временную линию, не объявляя точно, как долго героям [пришлось ждать Дейенерис]. Думаю, что для одних зрителей это сработало, а для других нет. Похоже, кого-то волнует, с какой скоростью летают вороны. Но это я называю правдоподобной невозможностью. Её мы стараемся придерживаться — в отличие от невозможной правдоподобности. В этой серии мы несколько растянули рамки возможного, но я верю, что ключевой момент сцены увлёк зрителей намного больше.

Другими словами, драма превыше правдоподобности. Ладно, с кем не бывает — к седьмому сезону можно предъявить ещё десяток более серьёзных претензий.

На защиту Тейлора встали пользователи Reddit. Фанаты прикинули расстояния между пунктами и высчитали, что герои просидели на острове примерно пять дней. Вполне приемлемый срок, учитывая, что Джон и компания выходили на охоту явно не с пустыми руками, так что у них были и припасы, и огонь. Поклонники прикинули, как сильно мог затвердеть лёд за это время, предположив, что средняя температура за Стеной — примерно −12 градусов по Цельсию. Получилось, что за пять дней лёд должен был промерзнуть почти на 20 сантиметров. Достаточно, чтобы выдержать вес мертвецов и отряда Джона. И явно недостаточно для дракона.

Но во всех этих рассуждениях кроется главная проблема. Да, «правдоподобные невозможности» допустимы в кино и сериалах. Эти художественные приёмы помогают сделать произведение более увлекательным. Мы готовы поверить и в неожиданные спасения, и в «телепортации», и в целый оркестр роялей в кустах. Но лишь когда это действительно подчеркивает драму, нагнетает напряжение и накаляет страсти. А о каких страстях, драме и напряжении может идти речь, если мы понимаем, что Джона Сноу всё равно спасут?