Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Перенос сознания — очень популярная тема в фантастике. Тем удивительнее, что авторы постоянно находят способы раскрыть её по-новому: для одних она становится поводом поговорить об идентичности, для других — порассуждать об опасностях искусственного интеллекта. При этом тон подобных историй может быть абсолютно любым. Нужна комедия? Поместите разум богача в оболочку маленького робота. Нужно острое социальное заявление? Возьмите тех же самых богача и робота, только добавьте классового неравенства и слегка взболтайте. Впрочем, даже если произведения о перемещении ума получаются беспросветно мрачными, они всё равно сохраняют нотку абсурда. Именно благодаря ей читатель или зритель получает ту самую эмоциональную встряску, без которой научная фантастика превратилась бы в сухую демонстрацию технологий — а нам нужно что-то с душой. Например, такое, как фильмы и сериалы из этой подборки.

«Превосходство»

Угроза доминирования Искусственного Интеллекта всё дальше выходит за рамки фантастических сюжетов и постепенно воплощается в реальность. Но о тёмных сторонах этой технологии говорили ещё до тотального распространения нейросетей — например, в фильме «Превосходство» 2014 года.

Кстати, в камео здесь засветился Илон Маск — он красиво сидит на конференции, хотя в жизни наверняка бы прочёл главному герою нотацию или как минимум пристыдил бы его в соцсетях за чрезмерное увлечение ИИ. Ведь Уилл Кастер в исполнении Джонни Деппа вовсю экспериментирует с компьютерным разумом и стремится сделать его всемогущим — точнее, поместить в него весь опыт человечества. Но на любое действие есть противодействие — группа радикалов пытается помешать Уиллу и организовывает покушение.

Смертельно раненного учёного спасают технологии: жена переносит его сознание на жёсткий диск. Выйдя в интернет, Кастер становится «сверхразумом» и принимается преображать мир: буквально спасает город от разрухи и выводит медицину на новый уровень. Правда, параллельно он запускает следующий этап эволюции, к которому оказывается не готов никто: ни обычные люди, ни окружение Уилла, ни даже он сам — человек, который окончательно потерял всё человеческое.

«Кибердеревня»

Помните формулу «богач + робот», по которой можно делать самые разные истории? Создатели «Кибердеревни» её использовали, и получилась задорная комедия с отсылками к актуальным общественным проблемам, которые, как оказалось, не будут решены и в 2100 году.

Сюжет сериала начинает раскручиваться после появления Робогозина — самого милого отечественного киборга, которого озвучивает Сергей Бурунов. У героя тело робота, а мозг жадного и хитрого Барагозина, владельца корпорации Izhevsk Dynamics, которая производит технологии будущего. Теперь его тело и его бизнес в руках ИИ, а с этим срочно надо что-то делать. Вот только попасть обратно в свою голову — задача непростая: Робогозину придётся пролететь через всю Галактику, спасти друга из космической тюрьмы «Венеровский Централ» и проникнуть в Серверную — святая святых Искусственного Интеллекта Галины.

«Кибердеревня» грамотно балансирует между уютной семейной комедией и научной фантастикой. Робогозин идёт против законов трансгуманизма: потеряв собственное тело, он не теряет человечность, а наоборот, учится её проявлять, общаясь с простыми людьми. Как он справится с личностной трансформацией, можно увидеть уже сейчас: на Кинопоиске выходит второй сезон.

«Репродукция»

Можно ли, глядя в честное лицо Киану Ривза, проверить, что он способен закрыть глаза на научную этику и решиться на самый спорный эксперимент в истории?

Тем не менее именно этот актёр сыграл неоднозначного учёного, который занялся клонированием. Клонировал он, конечно, не самого себя (хотя фильм в духе «Быть Киану Ривзом» точно ждал бы успех). Нет, мистер Уильям Фостер создал копии детей и жены, которые погибли в автокатастрофе, и переместил разум оригинальных версий в тела клонов. Казалось бы, вот она, семейная идиллия — вот только всё идёт не по плану. Во-первых, Фостеру не удаётся клонировать одну из дочерей, и семью это очень огорчает. Во-вторых, полиция и власти быстро узнают о негуманном эксперименте и решают срочно его прервать.

Режиссёр Джеффри Начманофф снял не сложное кино об этике клонирования, а, скорее, фильм про утопию, где у всех всё хорошо. Клонов даже не мучают проблемы с осознанием себя или баги разума. Зато на тему вечной жизни здесь рассуждает обычный человек: тот, кто так сильно не хочет терять близких, что готов принять даже клонов — и не важно, насколько точно копия повторяет оригинал.

«Микки 17»

Поговорить о клонировании решил и оскароносный режиссёр Пон Джун-хо («Паразиты»). Роман «Микки-7» Эдварда Эштона он прочёл ещё до выхода в печать и сразу понял — это нужно экранизировать.

Здесь нет никакой утопии: стать участником программы клонирования — участь, мягко говоря, незавидная. Микки Барнс согласился только потому, что хотел как можно быстрее сбежать с Земли, где на него объявил охоту криминальный авторитет. Микки показалось, что вызваться добровольцем в космическую экспедицию — неплохой способ не выплачивать долги. Особенно если его сделают пилотом — как напарника, с которым они вместе попали на бандитский счётчик. Но всё опять идёт не по плану: парня определяют в «расходники», делая из него вечную рабочую лошадку.

Микки отправляется на самые опасные планеты, собирает материалы для исследований, умирает, а потом возрождается — при помощи принтера. Расклад ему не нравится, но контракт есть контракт, и от него не отвертеться. Вот только в документе есть один пункт, на который Микки не обратил внимания: если старый клон остаётся в живых после появления нового, оба подлежат уничтожению. С этим бедному Микки будет сложно смириться — особенно когда он встретит более злого и решительного себя.

«Путешественники»

Такие гости из будущего вряд ли кому-то понравятся: жители умирающей Земли овладевают телами людей из XXI века, чтобы исправить ошибки прошлого, которые привели к мировым катастрофам.

Но есть нюанс — они не могут вернуться обратно, ведь перенести разум можно лишь единожды. А ещё путешественники знают о своей новой оболочке совсем немного: лишь имя и род деятельности. Миссия по спасению мира становится лотереей — кому-то достанется тело спортсмена, а кто-то телепортируется в голову наркозависимого. Но жители медленно погибающей Земли о подобных проблемах почти не задумываются — для многих побег в прошлое оказывается шансом на другую жизнь, которая хотя бы продлится чуть дольше, чем прежняя.

Кроме неожиданных переносов сознания, в истории хватает и экшена — собственно, именно на эффектных сюжетных поворотах проект канадского телеканала и Netflix продержался три сезона. И всё это время авторы показывали чудеса изобретательности, воплощая масштабные задумки при весьма ограниченном бюджете.

«Бедные-несчастные»

Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или современный Прометей» экранизировали более 30 раз, а переосмысляли и вовсе бесчисленное количество. Но в 1992 году с ним случилась особенно примечательная метаморфоза: в свет вышла книга Аласдера Грея «Бедные-несчастные», в которой безумный хирург создал не просто живое существо, а свою идеальную пассию.

Широкий простор для разговоров о любви и о том, как её воспринимают, верно? Но эта история, скорее, шокирует, ведь героиня была беременна и утонула в реке. Учёный вернул её к жизни, пересадив мозг нерождённого ребёнка. Поэтому его создание смотрело на мир чистым, незамутнённым взглядом — девушка ничего не знала о законах общества и стереотипах. Но учиться этому искусственно созданному младенцу во взрослом теле нужно было быстро: пока она медлила, у неё появились ухажёры.

Экранизировал роман Йоргос Лантимос. У него получился странный, но невероятно завораживающий фильм в стиле стимпанк. Фантасмагория здесь в каждом кадре, от домашних питомцев с телом собаки и головой гуся до причудливых городских пейзажей, где трамваи летают по небу среди искажённой архитектуры викторианского Лондона.

«Вне/себя»

Проснуться и вместо себя увидеть в зеркале Райана Рейнольдса — звучит как мечта. Но режиссёр Тарсем Сингх взялся доказать обратное — и заодно напомнить зрителям, что сомнительные контракты подписывать нельзя.

Фильм исследует важный вопрос, касающийся переноса сознания: как узаконить такую процедуру и контролировать чёрный рынок, который непременно образуется, когда распространится эта технология. Умирающий от рака Дэмиан Хэйл решает заменить своё больное тело молодым и здоровым. Он тратит кучу денег и полностью доверяется специалистам, которые уверяют, что новая оболочка — всего лишь продукт генной инженерии, а не организм живого человека.

Естественно, всё это оказывается неправдой — и Дэмиан узнаёт об этом благодаря галлюцинациям, в которых он видит воспоминания своего предшественника. Тот явно не хотел отдавать тело — так что незваному гостю придётся удалиться. Но вот незадача: «оригинальный» Дэмиан уже мёртв.

