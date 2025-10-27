Вселенная Honkai: Star Rail: бессмертие, катастрофы и реалити-шоу по Fate/stay night

В 2025 году посетители «Фандом Феста ВКонтакте» смогут поиграть в обновление 3.7 для Honkai: Star Rail, которой мы в «Мире фантастики» уделили незаслуженно мало внимания. По такому поводу исправляемся и рассказываем о многообразии миров в сверхпопулярной пошаговой RPG, которые сочетают в себе всевозможные фантастические элементы!

Ярило-VI

Около 700 лет назад на Ярило-VI произошла страшная трагедия: сначала на планету вторгся Легион Антиматерии, который опустошил её поверхность, а затем мир настигло загадочное космическое явление под названием Вечная Мерзлота. Большую часть планеты покрыл непроницаемый лёд, что сделало жизнь на поверхности фактически невозможной.

Впрочем, некоторым всё же удалось выжить. Древние Архитекторы построили город Белобог. Он расположен над геотермальными источниками, которые обеспечивают жителей минимальным теплом и энергией для выживания в суровейших условиях.

Однако катаклизм — лишь часть беды Ярило-VI, другая проблема — жёсткий социальный раскол. По сути, оплот выживших разделён на две части, между которыми назревает военный конфликт. В опрятном и высокотехнологичном Надземье сосредоточена вся знать и элита Белобога, а в бедном, загрязнённом Подземье обитает рабочий класс, который потом и кровью добывает ресурсы для жизнеобеспечения всего города.

Кроме того, местная власть, передаваемая исключительно по наследству, старается поддерживать иллюзию процветания цивилизации и всячески скрывает реальные масштабы катастрофы. Так, местные жители даже не в курсе, что они последние выжившие на планете. Да и о существовании других миров и межзвёздных путешествий они не знают…

Лофу Сяньчжоу

Один из шести гигантских звёздных кораблей флота Альянса Сяньчжоу, каждый из которых представляет собой небольшие миры. Лофу Сяньчжоу — это дрейфующий в космосе футуристический город-государство, центр торговли и медицины могущественной цивилизации с глубоким влиянием традиционной культуры и эстетики местного народа.

Технологии Сяньчжоу тесно переплетены с природой и мистикой. К примеру, небольшие космические корабли — звёздные ялики — не строят на конвейере, а выращивают в специальных бионических чашах. Также Сяньчжоу владеют технологией свёртывания пространства, которая работает по принципу «внутри больше, чем снаружи».

В прошлом император Альянса Сяньчжоу отправил в космос флот с целью отыскать чудодейственный эликсир бессмертия. И им это действительно удалось! После долгих странствий альянс встретил Эона (читайте — божество) Изобилия по имени Яоши, которая даровала Древо Амброзии. Его плоды принесли жителям Сяньчжоу желаемое бессмертие, однако дар обернулся проклятием.

Бессмертие привело к бесконтрольному размножению, перенаселению, ужасному голоду и нескольким гражданским войнам. Кроме того, оно принесло с собой неизбежную болезнь — мару. Каждый долгожитель со временем (обычно спустя 300–400 лет) сходит с ума и превращается в монстра. Это следствие того, что тело постоянно регенерирует, а мозг просто не справляется с нагрузкой от многовековых воспоминаний.

Конец источнику зла положил Эон Охоты по имени Лань: он уничтожил Древо Амброзии, а Альянс Сяньчжоу занялся истреблением последователей Яоши, которых прозвали «Мерзостями Изобилия».

Пенакония

Сотни лет назад Пенакония была мрачной тюрьмой, куда ссылали преступников для выполнения опасных работ. Это отражено в самом названии планеты: Penacony — сокращённое Penal Colony, «исправительная колония». Теперь же это межзвёздный транспортный узел и курорт, главная достопримечательность которого — шикарный отель «Грёзы» для богатых и знаменитых.

Его гости с помощью специальных Чаш сновидений могут окунуться в Мир грёз, в котором царствуют вечный праздник и безграничная роскошь. В нём возможно всё: от хождения по стенам и мусорных баков-качков до коллаборации Honkai: Star Rail с аниме Fate/stay night [Unlimited Blade Works]. Здесь война за легендарный Святой Грааль, исполняющий любые желания, представлена в виде реалити-шоу от настоящей мастерицы драматургии Искорки, которая устроила невероятное театральное представление по ходу основного сюжета.

А вот умереть в Мире грёз не получится — это уже местные байки и страшилки! По крайней мере, так говорит Семья, которая ныне заправляет Пенаконией… Но монстры здесь всё же обитают, они — порождения осколков памяти и подсознательных переживаний. И лучше вам не пересекаться с тем, что берёт своё начало в тревогах и страхе перед смертью…

Семья активно пытается скрыть тёмное прошлое Пенаконии, которое стало фундаментом райской планеты празднеств. Но напоминаний о нём хватает. Взять хотя бы разноцветные сфероиды. Да, это удобный способ передвижения по Миру грёз. А знали ли вы, что раньше их использовали в качестве камер для заключённых?

Амфореус

Загадочная, скрытая от глаз планета в форме бесконечности, жители которой давным-давно страстно желали создать утопическое общество, основанное на равновесии, гармонии и поиске истины, но потерпели неудачу.

На самом же деле — спойлер! — это симулированный мир внутри артефакта-компьютера, который создал единственный искусственный Эон во вселенной Honkai: Star Rail — Нус. По сути, вся «планета» — эксперимент, финал которого — гибель мира в результате разрушительного явления Черное течение — с ним не могут совладать даже местные титаны. Некоторые персонажи осознали истинную природу Амфореуса и создали замкнутую петлю, в которой история бесконечно повторяется, чтобы избежать печального конца.

Кстати, встречать гостей в зоне Honkai: Star Rail на «Фандом Фесте ВКонтакте» будет Кирена собственной персоной. Она одна из ключевых и самых загадочных персонажей Амфореуса с очень трагичной судьбой. За неё можно будет поиграть в грядущем обновлении 3.7.

О «Фандом Фест ВКонтакте»

Гик-ивент «Фандом Фест ВКонтакте» для фанатов сериалов, киберспорта, кейпопа и аниме пройдет в Москве с 22 по 23 ноября. В зоне Honkai: Star Rail x VK Play можно будет не только поиграть в свежее обновление Honkai: Star Rail, но и сфотографироваться с косплеерами в образах популярных персонажей из игры. Для них, кстати, сделали отдельную номинацию в рамках конкурса косплея — с отдельными призами от разработчиков. А если хотите затариться тематическим мерчем по Honkai: Star Rail, то можете заглянуть в Гик-маркет на фестивале.

