Самые романтические сцены из игр ❤️ к дню всех влюблённых

Хотя в России День святого Валентина официально не отмечается, модный западный праздник давно у нас прижился и, что называется, ушёл в народ. Мало кто из соотечественников знает, когда жил и чем именно прославился тот самый Валентин, но для многих связанная с его именем дата — лишний повод признаться в любви, сделать второй половинке символичный подарок или провести вместе время за каким-нибудь романтичным занятием. Амурная тематика в видеоиграх — тоже не редкость. Но показывают её очень по-разному. Это может быть безобидный флирт, как в каких-нибудь японских RPG вроде Persona 5, разнузданная сексуальная вакханалия в духе серии «Ведьмак» или граничащая с безумием боль утраты самого близкого человека, как в Silent Hill 2. Но всё же дух праздника — в первую очередь яркие эмоции, поэтому в нашу тематическую подборку попали игры, где любовь влияет на восприятие событий, даже если в основном сюжете значения не имеет.

Uncharted 4: A Thief's End (2016)

Платформа: PlayStation 4

Разработчик: Naughty Dog

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Вместе в огонь и в воду Sony

Отношения искателя приключений Нейтана Дрейка с журналисткой Еленой Фишер — сквозная тема всего сериала. Познакомившись в самом начале первой игры, герои то сближались, то отдалялись, то вообще на какое-то время расставались, но однажды всё же поняли, что друг без друга уже не могут. Четвёртая часть посвящена не только поиску очередного сокровища, но и проверке пары на прочность, ведь в новое путешествие Дрейк отправляется без подруги сердца, полагая, будто так убережёт её от лишних волнений. Увы, ложь — не лучший путь к взаимопониманию.

Однако умение прощать близкого человека — тоже важная часть отношений. Узнав, куда отправился Нейтан, Елена спасает любимого из практически безвыходной ситуации, после чего оба тут же вспоминают, что они — главное сокровище друг для друга. Закрепляет возродившиеся с новой силой чувства великолепная сцена совместного побега, увенчанная нежным поцелуем. Если верить эпилогу, впереди пару ждут счастливый брак и рождение дочери. А в целом биография Дрейка и Елены — одна из самых красивых лирических историй в видеоиграх, не испорченная какой-либо пошлостью.

Final Fantasy X (2001)

Платформа: PlayStation 2

Разработчик: Square Enix

Издатель: Square Enix

Нет повести печальнее на свете... Square

Десятая Final Fantasy, помимо прочего, подарила нам трогательный роман двух центральных персонажей — Тидуса и Юны, совершающих паломничество по миру Спиры. Монстр по имени Грех уничтожает целые города, а Юна своей магической силой может это остановить — ей нужно посетить все храмы на континенте и совершить специальный обряд. По стечению обстоятельств Тидус получает место среди сопровождающих, а вскоре становится самым близким товарищем хрупкой на вид девчушки.

Герои молоды, чисты и обаятельны, у них немало многословных диалогов и лирических сцен, но одна стоит особняком. Та самая, в воде, под фантастически красивую песню — над ней плакали навзрыд даже самые стойкие геймеры. Как жаль, что Тидусу и Юне не суждено быть вместе, ведь исполнитель обряда в финале странствия ради победы над монстром должен пожертвовать собой. Хотя нашим подопечным удаётся избежать предначертанного и спасти Юну, её возлюбленный оказывается пришельцем из другого мира, куда он вынужден вернуться вскоре после драматичнейшей развязки. Слёзы, слёзы, слёзы.

Catherine (2011)

Платформы: PlayStation 3, Xbox 360

Разработчик: Atlus

Издатель: Atlus

Когда делаешь правильный выбор — выходишь победителем Atlus

Если в большинстве видеоигр тема отношений дополняет сюжет, то в Catherine она играет главную роль. Тридцатидвухлетний холостяк Винсент неожиданно оказывается между двух огней: от него давно ждёт предложения руки и сердца ровесница Катерина (Katherine), с которой у него долгие отношения, но тут в его жизнь внезапно врывается юная любовница Кэтрин (Catherine), с которой он случайно познакомился в баре. Вскоре Винсента начинают преследовать ночные кошмары, где он в одних труселях и с бараньими рогами на голове должен быстро карабкаться на вершину пирамиды из гигантских кубиков, решая по пути несложные пазлы.

Само собой, этот треугольник пройдёт через множество комичных ситуаций, овеянных нарочито анимешной стилистикой. Увидеть всё за одно прохождение невозможно, поскольку сценарий разветвлённый, а концовок припасено несколько. Если совершать разумные действия, то Винсент всё же сумеет разобраться с тараканами и баранами в своей голове и останется с настоящей Катериной, а не с её демоническим двойником. В этом случае игрок увидит трогательные кадры венчания пары в кругу друзей. Жить новобрачные будут долго и счастливо.

Binary Domain (2012)

Платформы: PlayStation 3, Xbox 360, PC-Windows

Разработчик: Ryu ga Gotoku Studios

Издатель: Sega

Даже старый солдат, не знающий слов любви, не устоит перед прекрасным Sega

Основные события командного боевика Binary Domain никак не связаны с романтикой, однако, как мы знаем ещё со времён Сары Коннор и Кайла Риза, битва против восставших машин — не помеха для искренней любви. В конце XXI века отряд спецназа отправляется в Японию, чтобы расследовать серию нападений киборгов, неотличимых от людей. Довольно скоро выясняется, что японцы создали целую армию боевых машин, с которой героям предстоит разобраться. Если говорить только о геймплее, то перед нами типичный представитель жанра, во многом скопированный с Gears of War.

Зато в сюжете есть ролевая вариативность. Манипулируя фразами в диалогах, можно сделать так, что между главным героем, сержантом Дэном Маршаллом, и присоединившимся к отряду командиром другого подразделения, лейтенантом Фэй Ли, вспыхнет настоящий военно-полевой роман. Пускай наивный, но искренний и правдоподобный. Легендарная сцена, в которой Дэн сначала бинтует раны Фэй, а затем страстно сжимает её в объятиях, пробирает до глубины души. Концовка игры в этой ветке тоже более позитивная. Отличная находка сценаристов.

The Liar Princess and the Blind Prince (2019)

Платформы: PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Vita

Разработчик: Nippon Ichi Software

Издатель: NIS America

Подчас бывает не обязательно видеть, достаточно чувствовать NIS America

В волшебном лесу живёт страшная, но добрая волчица, которая поёт очаровательные песни. Однажды её голос привлекает внимание юного принца из замка неподалёку. Юноша регулярно захаживает на опушку, чтобы послушать пленительные серенады, но никак не может разглядеть саму певицу. Воображение рисует один прекрасный образ за другим, и вот в один из вечеров принц решается взглянуть на свою тайную страсть. Вот только она этой встречи боится и, пытаясь закрыть влюблённому юнцу глаза когтистой лапой, случайно лишает его зрения. Чувствуя вину, волчица хочет исцелить незадачливого поклонника с помощью лесной феи, но до колдуньи ещё нужно дойти. По счастью, фея дарит волчице способность превращаться в принцессу — разумеется, в обмен на её чудесный голос.

Совместный поход принца и принцессы-оборотня в лесную чащу выполнен в виде адвенчуры с загадками, где активным персонажем выступает волчица, паренька же ведут за руку. Между спутниками происходит много милых сценок, особенно когда они попадают на полянки с цветами, которые лжепринцесса дарит принцу. По всем законам жанра, правда о том, кто она такая, всплывает в самый неподходящий момент. Но, как положено в доброй детской сказке, всех участников ожидает хеппи-энд.

Detroit: Become Human (2018)

Платформы: PlayStation 4, PC-Windows

Разработчик: Quantic Dream

Издатель: Sony Interactive Entertainment

И пусть весь мир подождёт Quantic Dream

В не очень далёком будущем человечество изобретает расу рабов — человекоподобных андроидов, выполняющих черновую работу и удовлетворяющих разнообразные прихоти. Всё бы ничего, но у отдельных железяк просыпается самосознание. Некоторые наглеют настолько, что начинают считать себя ровней создателям и требовать гражданские права. Параллельно развиваются истории сразу трёх протагонистов-андроидов, причём один из них, Маркус, возглавляет подполье, готовящее революцию. Впрочем, есть альтернатива силовому сценарию, ключом к нему служат отношения с девушкой-андроидом по имени Норт.

Вместо агрессивных действий в кульминационный момент герои могут просто обняться и поцеловаться на виду у всех. Шикарно проработанный эпизод впечатляет не только случайных свидетелей, но и руководство США, которое наконец осознаёт, что андроиды — новая разумная форма жизни, заслуживающая уважительного отношения. Конечно, игра стала хитом не только благодаря этой сцене, но она — одна из самых запоминающихся.

Ico (2001)

Платформа: PlayStation 2

Разработчик: SCE Japan Studio

Издатель: Sony Computer Entertainment

Тест на выдержку: попробовать не разрыдаться на этой сцене Sony

Игры Фумито Уэды удивительны. Пустые миры и односложные сюжеты сочетаются с потрясающей глубины геймплеем и эстетическим пиршеством. А в самой первой его игре, легендарной Ico, есть ещё и щемящая сердце история отношений двух персонажей. Рогатый мальчик Айко, отвергнутый соплеменниками и запертый в одном из склепов заброшенного старого замка, вместе с заточённой в нём же очаровательной девочкой Йордой пытаются сбежать. Герои говорят на разных языках и поначалу не понимают друг друга, но чем больше времени они проводят вместе, тем интуитивнее становится их общение, а взаимная симпатия перерастает в нечто куда более глубокое.

Айко не только решает многочисленные головоломки, которые встречаются на пути, но и силой защищает подругу от назойливых попыток неких чёрных теней её похитить. Однако его возможностей недостаточно, чтобы одолеть проклятие этого странного места. Тени и их повелительница добиваются своего — Йорда остаётся в замке и превращается в одну из теней, но всё же спасает Айко, пытавшегося пожертвовать ради неё жизнью. Когда он теряет сознание в финальной битве, она на руках выносит его из разрушенного замка и отправляет куда-то вдаль на лодке под душераздирающе красивую песню.

Prince of Persia (2008)

Платформы: PlayStation 3, Xbox 360, PC-Windows

Разработчик: Ubisoft Montreal

Издатель: Ubisoft

Она хотела пожертвовать собой ради мира, но он пожертвовал всем миром ради неё Ubisoft

Спасением прекрасных дам персидский принц занимается с первого появления на экранах в 1989 году. Но состоявшийся в 2008-м очередной перезапуск франшизы предлагает взглянуть на знакомую завязку под другим углом. Да, принцесса вместе со своим царством в беде, и ей нужна помощь, но сама она не собирается сидеть в высокой башне и лить слёзы, а отправляется в опасное приключение вместе с принцем. Элика — девчонка боевитая, владеет магией, умеет летать и может вытаскивать протагониста, когда тот падает в очередную пропасть. Дуэт активно взаимодействует в боях, совместно занимается паркуром и решает головоломки.

А ещё герои много общаются между собой, подшучивают друг над другом и невинно флиртуют, постепенно проникаясь куда более серьёзными чувствами. В финале доходит до того, что совсем потерявший голову принц спасает возлюбленную от гибели, жертвуя всем остальным царством. Элика остаётся не в восторге от поступка спутника, и в DLC-эпилоге они расстаются. Из открытой концовки могла получиться отличная затравка для сиквела, но его, к сожалению, так и не случилось.

Haven (2020)

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC-Windows

Разработчик: The Game Bakers

Издатель: The Game Bakers

Ссориться иногда не вредно, если потом вот так мириться The Game Bakers

На родной планете влюблённых друг в друга Ю и Кей царят суровые порядки — там установлен квазикоммунистический общественный строй, а пару для создания семьи всем гражданам подбирает суперкомпьютер. Выглядит как пролог для боевика в киберпанковом антураже. Вместо этого независимая французская студия The Game Bakers сделала романтическую ролевушку про бунтарей, которые сбежали на другую планету, чтобы их оставили в покое. Новое пристанище не столь хорошо обжито, поэтому предстоит его исследовать и защищаться от местных хищников, а заодно отбиваться от посланников родного края, настойчиво призывающих вернуться обратно, — дурной пример заразителен и грозит разрушить систему.

Хотя наши подопечные уже миновали букетно-конфетный период и живут как состоявшаяся пара, их отношения продолжают развиваться на протяжении всей игры. Случаются и разногласия со ссорами — после одной из них герои оказываются разделены пропастью… В прямом смысле. Заново найти общий язык, простить друг друга, преодолеть препятствия и вновь броситься в объятия любимого — что может быть прекраснее? Игра по настроению отлично подходит для того, чтобы отметить 14 февраля в компании со второй половинкой.

Days Gone (2019)

Платформы: PlayStation 4, PC-Windows

Разработчик: Sony Bend

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Понять, простить, принять Sony

Дикон и Сара были счастливо женаты, пока не случилась катастрофа планетарного масштаба. Загадочная болезнь поразила большую часть населения, люди превратились в зомбиподобных чудовищ. Цивилизация в прежнем виде исчезла, а немногочисленные выжившие обитают в изолированных лагерях. В разгар хаоса раненую Сару увозит в неизвестном направлении медицинский вертолёт. Выживший Дикон становится байкером и колесит по опасным пустошам в поисках жены. Когда он её наконец находит, его ждёт неприятный сюрприз: за два прошедших года Сара, считавшая, что её муж погиб, сильно изменилась. Её сердце очерствело, все мысли только о войне за выживание.

Однако Дикон не из тех, кто быстро сдаётся, тем более Сара не просто жена — она смысл его существования. Супруги заново знакомятся друг с другом, вместе выполняют задания, потихоньку восстанавливают прежнее доверие, а после романтической ночи в заброшенном доме полноценно воссоединяются. Хотя сюжет игры как таковой трудно назвать оптимистичным, вплетённая в него линия Дикона и Сары выглядит максимально жизнеутверждающей и скрашивает постапокалиптическую безысходность нотками надежды.

Желаем всем нашим читателям обязательно встретить любимого человека, а если он у вас уже есть, не забудьте сделать ему сегодня что-нибудь приятное!

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