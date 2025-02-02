Художница Катерина Максименко: книжные обложки, прекрасные героини и чарующая магия

Её герои, слишком прекрасные для реальности, сразу вызывают бурю эмоций у читателей и читательниц городского фэнтези и ромфанта: сомнений в том, какая история кроется под яркой обложкой, не остаётся. Катерина Максименко рисует иллюстрации для книг не очень давно, но взгляд легко выцепит обложки с её узнаваемым стилем среди томиков на полке. По её мнению, искусство в первую очередь должно вызывать эмоции — и ей удаётся придерживаться этого принципа в своей работе.

Художница о себе Я художница-иллюстраторка из Минска, рисую на заказ примерно 5 лет. У меня образование художника, дизайнера и учителя, но книжная иллюстрация привлекала меня большую часть жизни. Весь мой багаж знаний очень пригодился в работе над макетами обложек, открытками и другими картинками. В будущем я хочу попробовать себя как автор книг и комиксов, поскольку люблю придумывать истории и персонажей. Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?



Мои детские размышления о будущей профессии всегда так или иначе касались искусства, и рисовать мне было интересно сколько себя помню. Учиться я начала в детской изостудии. Дальше поступила в художественную гимназию, потом в художественный колледж и академию искусств. Последнюю, правда, так и не закончила. Мои детские размышления о будущей профессии всегда так или иначе касались искусства, и рисовать мне было интересно сколько себя помню. Учиться я начала в детской изостудии. Дальше поступила в художественную гимназию, потом в художественный колледж и академию искусств. Последнюю, правда, так и не закончила.

Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта? Что отличает его от других направлений в живописи? Фэнтези всегда откликалось во мне и давало вдохновение. И вот так моя большая любовь к фантастическим существам, волшебству, острым кинжалам и длинным платьям нашла свой выход. Для меня фэнтези — это платяной шкаф, в котором никогда не пропадет вход в Нарнию. В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Много рисую на графическом планшете. Я писала акварелью, маслом, темперой, акрилом, красила пиксели, рисовала карандашами и мягкими материалами, но везде работают одни и те же законы и правила, так что принципиальных различий между созданием работ в традиционной технике и цифровой не вижу. Вся разница в материале, который используешь, — вот там могут отличаться подход и процесс работы.



Магия уз и разума Эта иллюстрация мне нравится по цвету, атмосфере и тому комфорту, которого я достигла в работе с текстурными кистями, когда перестала их бояться. Ещё я открыла с ней новый способ рисовать магию, чему очень рада

Как сформировался ваш художественный стиль? Кто или что повлияло на вас?

Мне трудно судить, есть ли у меня стиль, но я рада, если мои работы узнают. Думаю, что стиль — штука пластичная и меняется со временем. Сейчас я замечаю в своих работах влияние моих преподавателей из колледжа, а чему-то я научилась, рассматривая работы традиционных и цифровых художников, комиксы и фильмы. Такая вот сборная солянка.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Узнаваемый стиль, который вызывает эмоции у зрителя, для меня важнее. Я сама хочу этому научиться. Мне кажется, что искусство — это диалог, а отточенная техника, пусть и чертовски хорошая, без этого отклика будет существовать словно бы в вакууме.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

О, при желании вдохновение можно черпать откуда угодно: из наблюдений за природой на прогулках, из фильмов, музыки, архетипов героев, книг, людей на улице, картин. Вдохновение для меня больше похоже на ментальные эскизы, заметки на страницах, к которым возвращаешься. Я мало ассоциирую себя со стереотипами о творческом человеке, а в создании образов и поиске вдохновения вижу планирование и логические цепочки, объяснимые законы и структуру. Так что образы я вытягиваю, как нитки из клубка, во время мозгового штурма.

Фейский профиль Стадик, созданный под вдохновением от фотографии с танцовщицами балета. Они были в таких красивых костюмах, что я не смогла пройти мимо.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Свои идеи я нежно храню у сердца и опасаюсь за них браться — такими хрупкими они мне кажутся. Я сконцентрирована на работе на заказ, и мне здорово повезло с заказчиками. Я не чувствую ограничений, которых можно бояться в работе с кем-то, и мне интересно давать жизнь чужим идеям и пропускать их через себя.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Я создала иллюстрации и обложки для Марии Покусаевой, Владимира Торина, A. Achell, Анны Бруши, Лизаветы Разумовской, Дары Меловой, Валерии Воронцовой. Поработала с «Эксмо». Неожиданно много всего вышло.

С обложек для книг Маши Покусаевой для меня всё началось, поэтому её серия «Зеркала» очень важна для меня. Всегда интересно рисовать для Владимира Торина и его Габена, большое удовольствие мне принесла работа над «Клинком королевы» A. Achell. Ещё я люблю, когда в процессе выполнения заказа вижу свой рост и ловлю инсайты, связанные с рисованием.

Как вы подходите к созданию книжной обложки? Читаете ли книгу, прежде чем начать рисовать? Общаетесь напрямую с автором или с издателем?

Какие-то книги я читала раньше, так что с текстом или стилем знакома. Но обычно работа начинается с общения с автором или с редактором. Я читаю не так быстро, так что для меня лучше всего получить подробное техническое задание и обсудить нюансы. Ещё автор знает мелкие детали и всегда может сориентировать меня в процессе.

Ювер и Мелисса Один из любимых набросков, потому что получился сразу, без ластика и особого труда. Он нетипичный для меня и кажется нежным и трепетным. Я даже руку Мелиссе не дорисовала, потому что после перерыва побоялась все испортить. Кстати, эта привычка осталась после акварельного прошлого.

Всегда ли удается воплотить образы персонажей так, как представляет их автор? Бывает ли, что так и не удается прийти к взаимопониманию с заказчиком?

Думаю, чаще удаётся, чем нет. И я дико радуюсь, когда мне говорят, что персонаж прям тот. Мне хочется попасть в образ, так что мы с заказчиками вносим правки, если герой выглядит не совсем так, как хотелось. Кажется, было такое, что один раз мы решили отложить работу над обложкой, потому что работа шла туго и мы с автором никак не могли понять, что не так.

У вас есть любимые темы и образы для рисунков? И наоборот, есть ли что-то, что вам рисовать скучно или неприятно?

Я обожаю средневековое фэнтези, эльфов, Таро и мрачнину. Острые уши, рога, одежду XIV–XVI веков, длинные волосы и светящиеся глаза. Их никогда много не бывает. Не рисую технику, роботов, машины и тому подобное — навык не отточен. А уж если и берусь, то долго сижу, пытаясь разобраться, как оно устроено. Вообще, я люблю киберпанк, но… ох уж эти конструкции.

Есть ли такое произведение или сеттинг, над которым вам непременно хотелось бы поработать в будущем?

Люблю книги Донны Тартт и вообще хочу больше рисовать в сеттинге тёмной академии. Ещё я несколько лет вынашиваю идею иллюстраций для карт Таро — там столько классных архетипов и символики.

Молчание Сабрины Обложка для книги Владимира Торина. Рисовать для его историй — это как глоток свежего воздуха. Я рада, что мы сработались. Там такая приятная атмосфера, по-хорошему мрачная, интересная. И обложка эта нравится из-за глаз-пуговиц, улыбки и того, как легко она затянула меня

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Работой творчество становится, когда я рисую на заказ, а со своими проектами оно превращается в способ высказываться. А вот как хобби искусство (именно рисование и живопись) я никогда не ощущала. Писательство — да, по ощущениям оно находится в сфере хобби.

Можно ли совместить хобби и работу? Для меня точно нет, там действуют совершенно разные правила игры. А вот работу и высказывание идей или хобби и высказывание идей совместить можно. Это попадает в ту часть, которую называют «личный бренд».

Сталкиваетесь ли вы с творческим выгоранием? Если да, то как с ним боретесь?

Да, бывало и выгорание, и смешанное тревожно-депрессивное расстройство. Думаю, это из-за недостатка отдыха и постоянного стресса. Рисовать было трудно, да и в принципе жить. С тех пор я регулярно хожу к психологу и использую методы самопомощи. Так что совет, который я могу дать во избежание: следите за своим расписанием, не перерабатывайте, хорошо спите, трогайте траву, устраивайте выходные и отпуски, поддерживайте связь с важными для вас людьми. А если все уже случилось, то не затягивайте поход к врачу или психологу. Выгорание или депрессия не определяет вас как человека, и без них обязательно станет легче, не сдавайтесь. Если ваше тело вам намекало, что оно устало, а теперь отказалось работать — дайте ему необходимый отдых. Могу посоветовать очень хорошую книгу про цикличность и кризисы как часть пути: «Это норм!» Елены Резановой.

Вы не только иллюстрируете чужие произведения, но и создаете собственные сюжеты и персонажей. Расскажите об этой стороне своего творчества. Планируете ли вы написать книгу?

Я хочу написать целую серию книг и нарисовать несколько комиксов. Создание историй сильно заряжает меня хорошим настроением и дает энергию на новые дела. Так что я складирую книги о писательском мастерстве и сценаристике, веду параллельно несколько проектов, стараюсь чаще обдумывать свои сюжеты и учусь писать. Есть только страх, что я не Сюзанна Кларк, не Сапковский, Аберкромби или Мартин и что так круто у меня не выйдет. Пока меня тормозит мой внутренний перфекционист, и работа идет медленно, но в будущем я эти проекты закончу и принесу в мир.

Алхимия желаний Иллюстрация к эпизоду из книги Дары Меловой. Я очень рада, что на этапе эскизов предложила такую композицию. Мне нравится рисовать в подобном стиле, и я хочу использовать этот приём чаще.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

То, как выглядят нейросети сейчас, меня не устраивает. В вакууме, где вся работа с ИИ отрегулирована юридически и этически, он может и был бы полезен как инструмент. Сейчас ИИ неэтичен: он ворует работы и стили художников без их согласия, учится на произведениях, защищённых авторским правом. Большим заблуждением мне кажется и то, что нейросеть открывает в людях невиданную доселе креативность. Во всем этом хаосе я поддерживаю человеческих художников. Не знаю, куда это будет двигаться в будущем и как изменится, но сейчас использование ИИ в рабочей, да и в любой сфере мне кажется эксплуатацией труда людей, создавших исходные произведения: они не давали на это согласие и не получили компенсацию.

Карла Ортиз в своей речи на слушании по вопросам искусственного интеллекта и авторского права очень верно заметила отсутствие «The 3 C’s and a T», когда говорила о художниках и ИИ: consent , credit , compensation and transparency. (англ.) разрешение, авторство, вознаграждение и прозрачность — прим. МирФ)

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

В своём фундаменте такой же, как и сейчас. Идеи и сюжеты, которые художники передают и воплощают, используя разные материалы, останутся востребованными. Могут измениться технологии, программы и приемы. Активнее будет использоваться ИИ, виртуальная реальность. Возможно, придется больше времени уделять защите авторского права, осваивать новые платформы для публикации работ и проводить чуть больше времени за утренней чашкой кофе, образовывая профсоюзы. Художники останутся и в 2049-м, и в 2077-м, может, только вместо кисточки и стилуса будут держать шлем для брейндансов.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Мне нравятся прерафаэлиты и импрессионисты, ар-нуво, но и во многих других периодах я нахожу для себя что-то интересное. Вдохновляют Климт, Дега, Сарджент, Муха, Лейендекер, Алан Ли и Брайан Фрауд, Пётр Яблонски и Сергей Колесов, Юлия Литвинова, Ирен Хоррорс и Джоди Мьюр, Хуанхо Гуарнидо. Все они, и ещё сотни художников и их работы в интернете, чему-то меня научили.

Розмари Это рисунок моих героев для комикса. Случился спонтанно, интерьером и светом оброс постепенно, планировался как стадик с фотографии. И я безумно его люблю. В первый раз за долгое время получилось создать камерную атмосферу, в которую хочется нырнуть. Мне нравится рисовать своих героев, даже если сами иллюстрации не «относятся к делу» и касаются событий истории. Через такие вещи получается познакомиться с персонажами и узнать их лучше.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Неважно, читаю ли я или смотрю что-то — мой мозг привычно подмечает классные приёмы и интересные штуки, которые можно взять на заметку. Так что да, влияет. Из литературы я очень люблю «Ведьмака» Сапковского, книги Донны Тартт, «Первый закон» Аберкромби, «Джонатана Стренджа и Мистера Норрелла» Сюзанны Кларк. Из фильмов часто пересматриваю «Властелина колец», нежно люблю «Лабиринт Фавна», «Хеллбоя 2», «Багровый пик» и мультики Томма Мура. Играть люблю во второго и третьего «Ведьмака», Hades, Transistor, серии Dragon Age и Dishonored.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

На отдых и личную жизнь я стараюсь выделять время, это важно. Ещё у меня есть собака, и я люблю проводить с ней время и ходить в лес, парк или поле. Из других хобби: читаю художку, книги по психологии, изучаю писательское и сценарное ремесло, иногда играю в игры, пою для себя и играю на гитаре и укулеле, люблю заниматься чем-то вроде скрапбукинга в своём блокноте.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Копите свою визуальную библиотеку: очень здорово, когда есть насмотренность. Таскайте с собой блокнот и ручку для набросков, препарируйте фильмы, сериалы, комиксы, картины, театральные и балетные постановки и игры на предмет того, что вам в них нравится. Наверное, посоветую в целом почаще смотреть на мир через свою художественную оптику, не прекращать учиться и наблюдать. Бережно относитесь к своим рукам, спине и глазам.

Магия шипов Фан-арт по книге Маргарет Роджерсон. Меня зацепило, каких героев она создала для этой и другой своей книги, «Магии ворона». Рисунок старый, но мне нравится его атмосфера, стиль исполнения и композиция, так что он сейчас висит над рабочим столом.

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