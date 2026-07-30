«Любите то, чем занимаетесь»: Давняя беседа с Борисом Вальехо и Джулией Белл

На днях известная художница Джулия Белл сообщила, что её муж, не менее известный художник Борис Вальехо, уходит на пенсию и перестаёт брать коммерческие заказы. Причина банальна и печальна: Вальехо уже 85, у него диагностировали болезнь Паркинсона, и работать с каждым днем всё тяжелее. Однако он продолжает подписывать репродукции и открытки, рисует для себя и планирует посетить конвент Illuxcon осенью этого года. А мы в честь ухода знаменитого художника на пенсию решили опубликовать интервью, которое творческий дуэт дал нашему журналу двадцать лет назад.

Говорят, противоположности притягиваются. Но порой бывает и наоборот: два талантливейших человека, входящих в число лучших фэнтези-художников наших дней, встретились, полюбили друг друга и уже много лет живут вместе. Естественно, речь идет о знаменитой супружеской паре — сегодня на наши вопросы отвечают Борис Вальехо и Джулия Белл.

«Нам интересно изображать людей с красивыми телами»

Не могли бы вы рассказать, когда и как проснулся ваш интерес к рисованию?

Борис: Рисование интересовало меня с тех пор, с каких я себя помню. Ещё ребенком я разрисовывал стены и обои родительского дома. По-моему, в детстве желание рисовать естественно для любого. Мне просто повезло, и мои детские стремления не пропали с возрастом.

Джулия: У меня всё начиналось примерно так же. Всю мою жизнь и в кругу семьи, и в школе меня воспринимали как художницу. Наверное, любовь к рисованию просто заложена в моих генах.

Тогда, наверное, стоит поинтересоваться, какие картины влияли на вас, когда вы начинали рисовать, если можно так выразиться, «осмысленно»?

Борис: Сложно выделить какую-нибудь одну картину, оказавшую влияние. Изначально я ориентировался на творчество старых европейских мастеров, таких, как Веласкес или Рубенс. Из более близких нам по времени художников я бы отметил ещё своего любимого российского мастера Илью Репина.

Джулия: А меня всегда восхищали представители направления «ар-нуво», а кроме них, конечно, и старые европейские гранды, вроде того же Рубенса или, скажем, Микеланджело. Помню, когда я впервые увидела картину Норманна Роквелла, меня просто поразила его техника рисования. Я не могла понять, вижу ли фотографию, картину или их безумную смесь. А ещё я смотрела множество мультиков по телевизору, когда была маленькой. Микки-Мауса просто обожала.

Помните ли вы, что именно нарисовали, впервые взявшись за кисточку?

Борис: Самый ранний рисунок, который я могу вспомнить, я сделал с помощью своей мамы, как раз после просмотра американского мультика про моряка Папая.

Джулия: Точно помню, что ещё в детском саду начала изображать людей и цветы. Ещё помню, что пыталась нарисовать снежного человека и просто снег, хотя жила в Техасе и впервые увидела снег уже только подростком.

Обложка Бориса Вальехо к седьмому выпуску серии Savage Sword of Conan (1975 год)

Судя по всему, ваши первые художественные опыты имеют мало отношения к фантастике или фэнтези. Что же тогда привело вас к работе в этих жанрах?

Борис: Мне всегда больше всего было интересно рисовать фигуры. Собственно, я и учился именно классическому изображению человека. А жанр фэнтези как раз позволяет в большом количестве рисовать человека в разных ситуациях.

Джулия: Я тоже всегда любила рисовать людей, а кроме того, ещё и природу, животных. Всё это в изобилии присутствует в большей части фэнтезийных сюжетов. А такие декоративные элементы, как драгоценные камни, ниспадающие волосы, магические эффекты, напоминают о моем любимом «ар-нуво».

Кстати, большая часть человеческих фигур на ваших картинах — сильные на вид люди в хорошей спортивной форме, даже женщины «накачанные», мускулистые. Вы специально стараетесь придать им могучий вид?

Борис: Да. Дело в том, что я сам занимаюсь бодибилдингом с шестнадцати лет. Джулия тоже находится в очень хорошей форме. По-моему, нет ничего удивительного в том, что нам интересно изображать людей с красивыми и сильными телами.

Джулия: Меня, как, наверное, и большинство людей, достаточно сильно интересует тема самосовершенствования, в том числе и физического. Мне доставляет удовольствие изображать таких людей, каких я хотела бы видеть рядом с собой — сильных, уверенных, но при этом мудрых и спокойных.

И Борис, и Джулия в прошлом занимались бодибилдингом

Ещё на многих ваших картинах присутствуют полуобнаженные тела и сексуальность. Многие фэнтези-иллюстраторы стремятся подобного избегать, у вас, очевидно, иное отношение...

Борис: Всё просто. Обнажённое тело — это естественно. А если бы не было секса, то никого из нас бы просто не существовало. В общем, эта ещё одна интересная и важная часть нашей жизни.

Джулия: Здоровое человеческое тело большинство людей считают сексуальным. Порой мы используем это в наших рисунках. Но ведь это — просто ещё одно красивое творение природы!

Досье: Борис Вальехо Борис Вальехо (Boris Vallejo, иногда переводят «Валледжо») родом из южноамериканской страны Перу. Получил образование в Национальной школе искусств перуанской столицы Лима. Затем, в 1964 году, не зная языка и почти без денег, он перебрался в США, надеясь сделать карьеру художника.

Благодаря потрясающему мастерству иллюстратора, Борису удалось покорить Америку. Вальехо успел поработать практически на все крупные издательства США. Он оформлял книги из таких известных циклов, как «Конан» и BattleTech. Его работы входят в число эталонов фантастической иллюстрации, и, в первую очередь, его иллюстрации героического фэнтези — все эти полуобнаженные воины и воительницы...

(Boris Vallejo, иногда переводят «Валледжо») родом из южноамериканской страны Перу. Получил образование в Национальной школе искусств перуанской столицы Лима. Затем, в 1964 году, не зная языка и почти без денег, он перебрался в США, надеясь сделать карьеру художника. В картинах Бориса поражает, прежде всего, высочайший уровень реализма, каким бы фантастическим ни был сюжет. Лучшие иллюстрации Вальехо собраны в нескольких художественных альбомах, самые известные — Mirage и Dreams.

Досье: Джулия Белл

Тот же реализм, что в работах Бориса Вальехо, плюс неуловимая магия, присутствующая во всех картинах Джулии, стали её визитной карточкой и позволили войти в число известнейших иллюстраторов в жанре фэнтези. Сейчас выходят в основном совместные работы Джулии и Бориса, например, оформленные в фэнтезийном стиле календари или альбом Twin Visions. Но есть у Белл и сольные работы, скажем, персональный альбом иллюстраций Hard Curves.

Джулия Белл (Julie Bell) родилась в Техасе и с самого детства начала рисовать. Едва начав профессиональную карьеру, она сразу же громко заявила о себе как о художнике высочайшего уровня.

Обложки художественных альбомов Бориса Вальехо и Джулии Белл

«Я работаю над собой»

Так как ваша работа имеет непосредственное отношение к фантастике, не могу не поинтересоваться, каких авторов вы любите читать?

Борис: На самом деле мне сложно выделить какого-нибудь одного любимого автора — их так много. На ум приходят: Айзек Азимов, Харлан Эллисион, Фредерик Пол...

Джулия: Хотя я тоже люблю многих писателей, работающих в жанре фантастики, я всё-таки могу выделить один, самый яркий, на мой взгляд, образчик жанра. Я люблю весь цикл «Дюна» Фрэнка Герберта.

Здесь собраны не только работы художников, но и их дельные советы начинающим рисовать А любимое фэнтезийное существо?

Борис: Отличный вопрос, но я, к сожалению, не знаю на него ответа. Для меня все одинаково дороги.



Джулия: Да, это нелегкий вопрос. Ведь приходится выбирать между драконами, русалками, единорогами и многими другими. Просто даже не знаю, на что решиться. Признаюсь, что моей страстью всегда были волки, хотя они и не относятся к фэнтезийным существам.



Если не ошибаюсь, вы нередко используете в работе фотографии. А любите ли делать снимки сами?



Борис: Верно. И я действительно обожаю фотографировать — да и сам сниматься. Всё это очень хорошо расслабляет.



Джулия: Конечно, делать фотографии — это огромное удовольствие, но нам часто приходится фотографировать ещё и потому, что это бывает очень нужно для работы. Ведь только вы сами можете знать, какая именно фотография необходима, чтобы служить образцом. Приходится обращать внимание на огромное количество мелочей: освещение, энергетика модели и так далее. Всё это очень важно.

Если не секрет, какие картины украшают стены вашего дома?

Борис: Их столько, что, мы, скорее всего, даже не сможем сразу вспомнить все. Большая часть принадлежит нашему перу. Хотя есть и несколько, нарисованных нашими детьми, которые пошли по нашим стопам и стали художниками.

Джулия: И поэтому было бы здорово иметь дома гораздо больше стен. Но и тогда, наверное, нам бы не хватало места всё развесить.

Понятное дело, что вы не все время рисуете. Чем вы занимаетесь в свободное время?

Борис: Ничего особо необычного — хожу в спортзал и работаю над собой. Ещё люблю играть на скрипке.

Джулия: Я тоже люблю музыку, но мой инструмент — гитара. Конечно, и я занимаюсь на спортивных тренажерах, но, помимо этого, практикую йогу. Ещё к моим хобби можно отнести приготовление еды.

Настенные календари с работами Вальехо и Белл... .. пользуются ошеломительным успехом

«Хорошая школа и упорный труд»



Так выглядят художественные альбомы Джулии Белл Сколько времени обычно отнимает у вас работа над одной картиной?

Борис: Всё зависит от того, за какой срок мне надо выполнить работу. Если время не поджимает, то, как правило, хватает около пяти дней спокойного рисования. Хотя, разумеется, чем сложнее изображение, тем дольше над ним приходится трудиться.



Джулия: Всегда хорошо, если у тебя есть достаточно времени, чтобы доделать картину уже после того, как она «закончена». Тогда можно внести какие-нибудь изменения, если будет нужно. Но обычно удаётся уложиться именно в пять дней.



А что надо, чтобы стать такими профессионалами, как вы? Не могли бы вы дать несколько советов начинающим художникам? Борис: Мой совет подойдет всем: любите то, чем занимаетесь, и получайте от этого удовольствие. Тогда вы застрахованы от неудач. Джулия: Важно учиться у тех, кто уже добился профессиональных успехов. Сравнивать свои работы с их картинами. И не бояться критики. И всё-таки, чему конкретно, с точки зрения техники рисования, следует научиться в первую очередь? Борис: Хорошая художественная школа и упорный труд помогут отточить технические навыки. А уж в какое русло вы их направите, зависит только от вас.

Джулия: Как можно больше учиться, особенно изображать человеческую фигуру, и... рисовать, рисовать и ещё раз рисовать.

Этот альбом супругов- художников вдохновлен американскими комиксами про супергероев Компьютеры, появление интернета и прочие технологические новшества как-нибудь влияют на ваше творчество?

Борис: На мой взгляд, компьютер — отличный инструмент. Мы рисуем в традиционной манере и не используем компьютер непосредственно для работы. К сожалению, есть иллюстраторы, которые слишком полагаются на компьютер, забывая о собственном художественном таланте.



Интернет — это восхитительное и очень полезное изобретение. Уже только то, сколько информации вы можете получить благодаря ему, кажется невероятным. Не говоря уже о возможности в мгновение ока связаться с человеком, находящимся в другой части земного шара.



Джулия: Благодаря интернету наш мир становится всё более похожим на единое сообщество. Надеюсь, что при этом удастся сохранить всё многообразие существующих на планете культур.



Компьютер порой бывает полезен в нашей работе. Мы не рисуем с его помощью (не создаем исключительно цифровые иллюстрации), но компьютер незаменим, когда нужно использовать разнообразные дополнительные материалы. Кроме того, иногда заказчик просит нас внести небольшие изменения в уже готовый рисунок. А это очень просто и удобно делается с помощью компьютера.

В России немало поклонников вашего творчества. В заключение, если не возражаете, несколько слов для них.

Борис: Большое спасибо — я этому очень рад. Ведь я вырос, восхищаясь искусством, которое создавал ваш народ.

Джулия: Россия всегда славилась своей культурой и искусством. Многие выдающиеся музыканты, художники, писатели и артисты родом из вашей страны. Мы горды тем, что наши работы любят в России.



Inferno, последняя совместная картина Бориса Вальехо и Джулии Белл, над которой они работали последние три года

Хайборейские врата

По смелой задумке издателя — компании Cardz — коммерческий успех «Хайборейским вратам» должны были обеспечить иллюстрации Бориса Вальехо и Джулии Белл. Их, и только их работы красовались на карточках этой игры. На фоне всех имеющихся на тот момент ККИ «Хайборейские врата» поражали своим великолепием. Игра с иллюстрациями самого Вальехо! Это должно было сработать... но не сработало.

Сейчас о коллекционной карточной игре Hyborian Gates, вышедшей на пике популярности этого вида игр, знают немногие. Немудрено: из четырех десятков появившихся тогда, в 1995 году, ККИ до наших лет дожили только две. Пользуясь случаем, мы приглашаем вас наведаться на свалку истории и обнаружить в куче бездарных поделок и откровенной халтуры настоящую жемчужину игростроя, в создании которой непосредственно участвовали наши сегодняшние гости. Даже Борис Вальехо и Джулия Белл, с их потрясающей работоспособностью, не были в состоянии обеспечить игру оригинальными работами. Да и обошлось бы это неоправданно дорого. Поэтому создатели ККИ использовали изданные ранее картины из творческого наследия художников. Частью они идеально подходили к названиям и игровым текстам карт, частью — выглядели притянутыми «за уши». Кроме того, большинство оригинальных работ было буквально разрезано на куски и втиснуто в разные, зачастую не сочетающиеся карточки. Ну, и последний гвоздь в крышку гроба забили вышедшие несколько месяцев спустя Guardians и Middle-Earth, показавшие всему миру эталон иллюстраций для ККИ. Ancient Gate, которая, к слову, попадалась одна на тысячу бустеров. Ее можно было обменять на такую же со стандартным черным бордюром, а также на специально заказанные пронумерованные и подписанные оттиски работ художника.

А что игроки? Игроки познакомились с новой механикой. И если в тактическом плане ничего особо нового предложено не было, то стратегическая сторона — управление ресурсами и маневрирование — оказалась весьма оригинальной.

И все-таки Hyborian Gates — игра потрясающе красивая. Да, можно было бы лучше выполнить дизайн карт, без наплывающих на рисунки текстовых полей и пестрых иконок, но, как говорится, в спешке могло получиться ещё хуже. И всё же поклонники Бориса Вальехо раскупили бустеры игры, охотясь за специальной картой, которая, к слову, попадалась одна на тысячу бустеров. Ее можно было обменять на такую же со стандартным черным бордюром, а также на специально заказанные пронумерованные и подписанные оттиски работ художника. Цель игры — борьба за контроль нескольких (зависит от числа игроков) из шести измерений. Измерения располагаются в центре стола в строгом порядке: Hyboria, Gaea, Asgard, Atlantis, Osiris и Chaos. Весь спектр картин Вальехо и Белл — от фэнтезийных до научно-фантастических — оказался распределен между сторонами игры. Воины каждого из игроков попадают в «родные» измерения через специальные порталы — врата. Управление их пропускной способностью и есть самый оригинальный момент игры. Добавляя «пирамидки» — выдавливаемые из специальных карт мини-оригами — можно создавать на базе врат целые пирамидные комплексы. Последние при определенных условиях улучшают пропускную способность врат и диапазон десантирования воинов. Однако если пирамидок много, то из-за перегрузок может быстро наступить коллапс окна в потусторонние миры. Оказавшись с противником в одном измерении или в одном пирамидном комплексе, воин может затеять драку — один на один. После учета всех плюсов и минусов от имеющихся в игре и сыгранных карт сравниваются итоговые атакующие и защитные параметры участников дуэли — точно так же, как в Magic The Gathering. Так происходит, пока все воины защитника не падут смертью храбрых. После этого, если бой происходил в измерении, у него появляется новый хозяин, а в случае с вратами они разрушаются. Игра, несмотря на имена художников и некоторые любопытные элементы игровой механики, быстро потерялась среди остальных ККИ. Вышел всего один-единственный большой сет. Яркая иллюстрация того, как хотелось бы, но как не надо делать ККИ. И все-таки она красива, не правда ли?

Изначально интервью с Борисом Вальехо и Джулией Белл было опубликовано в ноябрьском номере «Мира фантастики» за 2005 год.

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