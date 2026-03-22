Художница Елена Гнедкова: уютные миры, оживающие сказки и любимые герои

Елена Гнедкова — иллюстратор и участница команды Illustory. Проекты этой команды и самой Елены дышат сказкой. Здесь оживают герои наших любимых фантастических вселенных: Средиземья, Плоского мира, Нарнии, Ходячего замка и многих, многих других. Мы поговорили с художницей о её пути в профессию иллюстратора, о препятствиях и трудностях, с которыми она столкнулась, и проектах Illustory.

Художник о себе Я художник-иллюстратор из команды Illustory, мы рисуем иллюстрации и обложки для книг, а также создаём свои собственные проекты и комиксы. По образованию я математик-программист и сисадмин, но сразу после университета устроилась работать в геймдев художником-дизайнером. Параллельно я начала рисовать цветными карандашами для себя, эти работы заметили в издательствах и пригласили меня иллюстрировать детские книги. Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией? Детство я провела в Волгограде, и так получилось, что районная школа искусств находилась практически в нашем доме. У меня был выбор: художка или музыкалка, а я с пяти лет очень любила рисовать и копировать иллюстрации из книг, поэтому выбрала художественную школу. Но хорошего художественного вуза в нашем городе не было, так что после школы я поступила на матфак. Параллельно с учёбой я устроилась сканлейтером в одном из крупных издательств комиксов и манги. Как говорится, «работа сложная, зато платят мало». Но за это время у меня накопилось много опыта с графическими редакторами, и он мне потом очень пригодился. Сразу после университета меня пригласили в небольшую студию, где создавали игры для мобильных платформ и «ВКонтакте». Я часто работала по ночам и в свободное время начала прямо в офисе рисовать на бумаге: это нравилось мне гораздо больше, чем рисовать на планшете. Постепенно учебные работы и этюды стали превращаться в более-менее осмысленные иллюстрации. Несколько издательств напечатали открытки с ними, а потом я получила приглашение проиллюстрировать серию детских книг в издательстве «Рипол». Так закончилась моя карьера в провинциальном геймдеве и началась совсем другая история. С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Перейти от небольшой, но стабильной офисной зарплаты к заработку на фрилансе было непросто. Издательства платили немного и не всегда вовремя. Стало понятно, что нужны дополнительные источники дохода. В то время я ещё жила в Волгограде с моим партнёром Александром. Он тоже оставил офисную работу, и у нас появилась идея создать собственный небольшой бизнес. Мы начали потихоньку печатать открытки и принты, участвовать в маркетах. А потом решили бросить всё и переехать в Питер. И я считаю, что это решение было поворотным в моей жизни и карьере.

Комната Хаула Как-то мне предложили на заказ нарисовать комнату Хаула из аниме студии Ghibli. Из-за количества деталей работа цветными карандашами в формате А3 заняла почти месяц. На этой иллюстрации 20 пасхалок — вещей, которых в комнате Хаула на самом деле не было.

Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта? Что отличает его от других направлений в искусстве?

В детстве я очень любила читать и проводила за этим занятием почти всё свободное время. Когда мне исполнилось одиннадцать, родители подарили мне все тома «Властелина колец» и «Хоббита» под одной обложкой. Так я познакомилась с жанром фэнтези, и для меня как будто открылась волшебная дверь в совершенно другой мир, куда я могу сбежать в любой момент. С тех пор я перечитала «Хоббита» и трилогию больше десяти раз, в том числе в оригинале. Я думаю, что увлечение фэнтези и фантастикой очень сильно повлияло на моё творчество. Я люблю придумывать другие миры и рисовать иллюстрации к фантастическим историям.

В какой технике вы работаете? В какой технике хотели бы попробовать поработать?

Я люблю рисовать акварельными карандашами на пастельной бумаге, но довольно часто рисую на планшете в Procreate. Мне всё ещё больше нравится традиционная техника иллюстрации, но планшет более удобный и мобильный инструмент, так что небольшие арты для мерча я часто придумываю на нём.

Я бы хотела попробовать акварельные брашпены или акрил, но на знакомство с новыми техниками не всегда хватает времени.

Новогодняя дверь в Нарнию У меня есть целая серия иллюстраций с новогодними дверями в разные миры. Дверь в Нарнию была одной из первых, но до сих пор кажется мне очень атмосферной.

Расскажите подробнее, как выглядит процесс работы над рисунком. Сколько времени обычно уходит на создание одной иллюстрации?

Каждая иллюстрация начинается с идеи. Я представляю какую-то сцену в голове, а потом при помощи эскизов стараюсь найти самое удачное композиционное решение. Часто на этом этапе могут понадобиться референсы для поз персонажей или окружения. Потом финальный эскиз переносится на специальную бумагу. Мой любимый этап — это цвет. Непосредственно рисование одной иллюстрации формата А4 обычно занимает около восьми часов. Но предварительная работа — придумывание идеи и поиск референсов, может занять несколько дней.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Между техникой и стилем я, наверное, выберу уникальный стиль. Но мне кажется, что важнее всего креативная составляющая, то есть идея иллюстрации. Это самая трудоёмкая часть работы, но и самая интересная.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Умение придумывать уникальные идеи и умение их продавать. Второе мне даётся очень сложно, как и многим другим художникам. Иногда мне кажется, что большая часть моего рабочего времени уходит не на творческий процесс, а на придумывание постов для соцсетей, запись видео и изучение маркетинга.

Ночной пейзаж с Тардис И ллюстрация, нарисованная на заказ. Впрочем, меня не нужно долго уговаривать нарисовать Тардис. Я огромный фанат «Доктора Кто», а создавать на заказ традиционные иллюстрации по любимым фандомам — самая приятная работа.

Illustory — ваш личный псевдоним, или это название объединяет группу художников и авторов? Расскажите о своей команде. Как вы нашли друг друга? Как распределяете между собой творческие обязанности?

В нашей команде три постоянных участника: я — Лена Гнедкова, Александр Попов и Кристина Такарчук. С Александром мы живём и работаем вместе уже много лет. Абсолютно все большие проекты, выпущенные за эти годы, мы делали вместе. Не думаю, что решилась бы переехать в Питер в одиночестве, но благодаря его коммуникативным способностям у нас всё получилось.

С Кристиной мы тоже знакомы давно, но начали с ней работать, когда она переехала в Петербург в 2019 году. Крис занимается дизайном, анимацией и предпечатной подготовкой. Она очень позитивная, продуктивная и всегда готова прийти на помощь.

А ещё у нас есть приглашённый барабанщик, то есть периодический художник-график Татьяна Тян. Она отлично умеет создавать раскадровки, композицию и иногда даже линогравюры. Многие большие проекты мы делали с её участием.

Сложно ли работать в команде? Случаются ли у вас творческие разногласия?

Работать в команде одновременно сложнее и проще, чем одному. С одной стороны, это требует очень много организационных задач и обсуждений, а с другой — по-настоящему большой и интересный проект практически невозможно создать в одиночестве. Разногласия случаются, но обычно разрешаются при помощи демократического голосования.

Муми-тролль и Снусмумрик у костра Эта иллюстрация была нарисована под деревом на территории рижского аэропорта. Было несколько свободных часов до рейса, и я решила занять их чем-нибудь приятным. В основу лег сюжет из чёрно-белой иллюстрации самой Туве Янссон.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

У нас больше собственных проектов, чем сделанных на заказ, но, к сожалению, только для себя рисовать не получается. Часто приходится делать выбор в пользу фандомных артов, чтобы привлечь аудиторию и монетизировать свои работы.

Но идеи у нас всегда свои: это основополагающая часть творческого процесса.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Наверное, мне очень повезло с заказчиками, но я почти не могу вспомнить случаев, чтобы они как-то меня ограничивали. Иногда, наоборот, хочется больше конкретики в ТЗ. Часто бывает, что заказчик сам не знает, чего хочет.

Страшдество аказная иллюстрация по книге Терри Пратчетта. На ней страшдественский Анк-Морпорк во всей его страшной красоте. Драконы, трактир «Дырявый барабан», Астрономическая башня Незримого Университета и, конечно, Санта-Хрякус, пролетающий над городом в упряжке диких кабанов.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

За время существования Illustory мы вместе придумали и издали несколько комиксов и графических историй, и каждый из этих проектов — особенный. Например, наш первый комикс-маяк Nighthouse мы назвали шаверма-комиксом, потому что он был упакован как шаверма и разворачивался в метровое полотно.

Как-то мы вместе поехали в велопоход по Финляндии, и наши совместные приключения легли в основу другого комикса — «Journey Journal: Скандинавское лето». Это история про девочку, которая со своим котом Мефистофелем путешествует по скандинавскому полуострову на велосипеде. По дороге вокруг них начинают оживать скандинавские мифы, а кот обретает дар речи.

Интересных проектов на заказ тоже было много, например настолки: юбилейный «Имаджинариум» и «Мастер Эльф» (уютная настольная игра, для которой мы нарисовали игровое поле и все иллюстрации). Также я создаю довольно много тату-эскизов на заказ. Каждый раз сложно поверить, что кто-то действительно делает татуировки по твоим эскизам.

Ваша работа подразумевает тесное сотрудничество с типографиями. Сложно ли художнику освоить эту область? Не отвлекают ли технические вопросы от творчества?

Тут нам очень повезло, что у нас есть Александр. Он взял на себя весь титанический труд по укрощению полиграфий и все переговоры с поставщиками и складами. Да, если честно, разобраться во всех нюансах предпечатной подготовки и работы полиграфических станков довольно сложно, и это отнимает много времени. Алекс иногда шутит, что может различить тридцать три вида бумаги на ощупь в тёмной комнате, и мне кажется, что это не совсем шутка.

Чаепитие в Хоббитшире Это часть мини-серии про чаепития в разных мирах, нарисованной на заказ. Кроме Бильбо в Хоббитшире, в серии есть гриффиндорцы в Хогвартсе, Доктор в Тардис и Смерть Плоского Мира, который тоже уютно попивает чаёк.

По каким произведениям вы сами больше всего любите рисовать иллюстрации? А что самое популярное у вашей аудитории?

Вкусы с аудиторией у нас во многом совпадают: наиболее популярны «Благие знамения» и «Доктор Кто».

Есть ли такие сеттинги и вселенные, над которыми вы ещё не работали, но очень хотели бы?

Мне очень нравится вселенная «Дома совы» . Ещё я большой фанат научной фантастики, такой как «Стартрек» и «Светлячок», но я редко рисую по ним фан-арты, потому что мой стиль не очень подходит для НФ-иллюстраций.

Книжный в Сохо У меня очень много иллюстраций по «Благим знамениям», но эта — особенная, потому что была одной из первых и до сих пор вызывает у меня очень тёплые чувства. Есть что-то в маленьких книжных магазинчиках и в том, как осенними вечерами светятся уютные витрины.

А есть ли популярные фантастические произведения, с которыми вы принципиально не хотите работать? Чем они отталкивают вас?

Есть произведения, которые мне не очень интересны в силу стилистики и поднимаемых тем. Например, вселенная «Вархаммера» или миры Лавкрафта . Но я не могу сказать, что меня что-то в них отталкивает. Я считаю, что абсолютно любой результат творчества имеет право на существование и может найти свою аудиторию.

Вы участвуете в художественных конкурсах, челленджах? Помогает ли это развивать навыки?

В самом начале карьеры иллюстратора я нашла идеальное сочетание бумаги и карандашей благодаря челленджу «365 дней», когда нужно рисовать каждый день целый год. Меня хватило примерно на месяц, но это было очень полезно. С тех пор я несколько раз участвовала в «Инктобере» — популярном октябрьском графическом челлендже. Потом мы как-то даже придумали свой собственный челлендж — «Иллюстобер», и это тоже был отличный опыт. Но в последние годы практически не участвуем, потому что некогда.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да — то как много их скопилось за эти годы?

Очень хотелось бы завести такую практику, но в моих скетчбуках полный хаос, и пополняются они нерегулярно. Тем не менее за годы их скопилось несколько десятков. Но они совсем не похожи на то, что можно увидеть в соцсетях по тегу #sketchbook. Это хранилище идей и понятных только мне образов.

По ту сторону изгороди Для разнообразия цифровой арт, который я создала в рамках челленджа «Иллюстобер». «По ту сторону изгороди» — один из любимых мультфильмов, который мы пересматриваем почти каждый год. Эта иллюстрация для меня довольно экспериментальная в плане техники и палитры. Но, кажется, у меня неплохо получилось передать атмосферу Неизведанного.

Что происходит с оригиналами ваших работ? Вы храните их у себя, продаёте, дарите друзьям?

И то, и другое, и третье. Значительная часть оригиналов продана, довольно много подарено и какая-то часть осталась со мной.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Все три варианта, но работа преобладает. Хотелось бы больше возможностей для того, чтобы делиться идеями и рисовать в своё удовольствие.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

Генеративные ИИ-арты — это не искусство. Многих сбивает с толку название «искусственный интеллект», ведь на текущем этапе нейросети очень далеки от человеческого интеллекта и не способны на творчество.

Пока что это просто математическая модель, которой скармливают значительные объёмы данных и которая на основе этих данных, запроса пользователя и системы прецедентов рассчитывает, какой цвет выбрать для того или иного пикселя.

К сожалению, этичного подхода к сбору данных пока нет, так что, по сути, для генерации изображений используются ворованные работы. Если все работы в набор включены с согласия авторов, то это прекрасно и замечательно. Только так не бывает: для обучения нейросетям необходимы сотни тысяч картинок и добыть их законным путём практически невозможно. У использования генеративных нейросетей есть и другая тёмная сторона: для начинающих иллюстраторов порог входа в профессию резко повышается. В результате со временем всё меньше визуальных данных вокруг нас будет сотворено реальными художниками.

К слову, нейросети не могут создавать ничего нового, и есть мнение, что они постепенно деградируют, если начинают питаться сами собой. На текущем этапе развития генеративные нейросети приносят больше проблем, чем пользы.

Волшебное Ирландское Дерево У анимационной студии Cartoon Saloon есть ирландская трилогия мультфильмов невероятной красоты: «Тайна Келлс», «Песнь моря» и «Легенда о волках». В этой иллюстрации они встретились вместе просто потому, что я очень люблю эту трилогию.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Чаще всего я вдохновляюсь путешествиями, фантастическими мирами в любых формах и творчеством других художников.

Какие художники повлияли на вас больше всего?

Какой вы видите профессию художника в ближайшие двадцать лет? Что изменится?

У нас сейчас горизонт планирования не больше месяца, так что про двадцать лет рассуждать очень сложно. Надеюсь, что генерация не вытеснит творчество полностью и в мире постапокалипсиса всё ещё можно будет рисовать угольками на радиоактивных руинах.

Терри и Смерть Эта иллюстрация создавалась на заказ. Для меня она очень важна, потому что была нарисована после смерти Терри Пратчетта и стала своеобразным трибьютом. На ней есть отсылки ко всем моим любимым книгам его авторства: «Ночная стража», «Опочтарение», «Вещие сестрички», «Морт, ученик Смерти» и «Благие знамения».

Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Как относитесь к теме профессионального выгорания и как справляетесь с ним?

Думаю, арт-блок бывает у всех художников. В моём случае он чаще всего проявляется в том, что я не могу рисовать для себя. Иллюстрации на заказ и коммерческие проекты — это другое, это работа, она работается в любом состоянии. А на какие-то личные эксперименты и свободное рисование просто не остаётся времени и сил. Как я справляюсь с выгоранием — интересный вопрос. Если коротко, я не справляюсь. Выгораю и перерождаюсь из пепла, как двенадцатый Доктор в серии Heaven Sent. Кстати, примерно так и ощущается жизнь профессионального иллюстратора в наше непростое время.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

У нас очень много работ по разным фантастическим вселенным. Есть даже довольно впечатляющие кроссоверы, например «Фандомный Ходячий замок», где прячутся пятьдесят отсылок к разным фильмам и книгам. А ещё как-то раз пришла идея нарисовать новогодние двери в разные миры, и получилась целая серия, которая до сих пор популярна.

Фандомный Ходячий замок В книгах Дианы Уинн Джонс Ходячий замок собран из фрагментов разных миров, и мне всегда нравилась эта концепция. Поэтому мой Фандомный Ходячий замок состоит из разных фантастических вселенных, и там в сумме ровно 50 отсылок. Все, конечно, так никто и не нашёл.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Время — невероятно ценный ресурс, и мне всегда кажется, что его очень мало. Иногда получается выстроить какое-то подобие life-work balance, но бывают периоды, когда приходится работать по двенадцать часов в день без выходных.

Зато, когда получается, мы стараемся проводить свободное время активно. Зимой катаемся на сноубордах, летом устраиваем хайкинг по горам и лесам. Ещё я очень люблю ездить на велосипеде и играть в теннис.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Слухи о влиянии таланта преувеличены. Если у вас есть идеи, глаза, руки и желание научиться рисовать, вы можете это сделать. Всё, что для этого нужно, — бумага, карандаш и интернет. А ещё время. Очень много времени и упорства. Планшеты и софт для рисования — это отлично, но базу лучше постигать в «традишке». На самом деле никогда ещё творчество не было так доступно, как в наше время. Так что творите — в любых визуальных жанрах и техниках. Как минимум это полезно, развивает наблюдательность, художественный вкус и мелкую моторику. Отличное, почти бесплатное хобби. И отличная, почти бесплатная работа [плачет на иллюстраторском].

Читайте также Художница Ольга Корнаккья: симпатичные тролли, прекрасные феи и сказочный лес Сергей Серебрянский 05.05.2024 17743 Беседа о том, в чём заключается техника фото-арта, существует ли талант и кто такие гмуры

Читайте также Художник Энди Асламов: яркое фэнтези, светлая магия и красивые герои Сергей Серебрянский 01.09.2024 3240 Беседа с художником о том, как фанарт может стать толчком к получению новой профессии, что должен знать начинающий художник и почему вдохновение сильно переоценено

