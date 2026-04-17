Книги|Обзоры книг
#рецензии на книги#Что почитать#Алексей Пехов#фэнтези

Алексей Пехов, Елена Бычкова «Птицеед». Приключения фэнтезийных сталкеров

Дмитрий Злотницкий
17 апреля 12:00
867
3 минуты на чтение
Таинственное пространство, именуемое Илом, полно смертельных опасностей, но всё же туда регулярно отправляются экспедиции, ведь ценности, которые там можно добыть, стоят любых рисков. Раус Люнгенкраут — настоящий знаток Ила, где некогда исчез его старший брат, который был буквально одержим стремлением разгадать один из величайших секретов этой реальности. Очередная вылазка оборачивается для Рауса неожиданной встречей: она даст шанс узнать, что же случилось с братом, и сделает жизнь в родном городе не менее опасной, чем странствия по Илу.
Роман
Жанр: приключенческое фэнтези
Художники: С. Шикин, О. Исаева
Издательство: Alpaca, 2025
Серия: «Звёзды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
400 с., 10 000 экз.
«Птицы и солнцесветы», часть 1
Похоже на:
Эд Макдональд, цикл «Печать ворона»
Томаш Колодзейчак, цикл «Последняя Речь Посполитая»
На протяжении большей части своей карьеры Алексей Пехов чередовал книги, посвящённые разным мирам. Например, с 2010 по 2014 годы, когда у него выходила тетралогия «Страж», также увидели свет дилогия «Заклинатели», написанная в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой, и одиночный роман «Ловцы удачи». Последние несколько лет в этом плане стали для автора необычными — он сосредоточился на цикле «Синее пламя», выпустив подряд четыре входящих в него романа. И только после завершения этой серии, ставшей для него самой масштабной, он обратился к другим мирам — закончил фантастическую тетралогию «Мастер снов», а затем запустил новый цикл.

Начинается «Птицеед» с места в карьер — мы знакомимся с протагонистом романа, когда он вместе с группой наёмников совершает очередную вылазку в Ил. Привычное для Рауса и его товарищей дело оборачивается не только столкновением с опасностями, но и неожиданной встречей, имеющей огромное личное значение для героя — она способна приоткрыть завесу тайны исчезновения его брата.

Первые главы романа насыщены экшеном, а концентрация событий в них высока и развиваются они стремительно. Пехов не стал посвящать весь роман приключениям в Иле, и примерно после трети книги действие переместится в родной город героя, Айурэ. Но и там его ждёт отнюдь не покой родного дома, а новые опасности и схватки не на жизнь, а на смерть. «Птицеед» в очередной раз подтверждает репутацию Алексея Пехова как мастера писать динамичные романы с обилием боевых сцен. Книга цепляет с первых же глав, и время за её чтением пролетает незаметно.

Но не только умение не на шутку увлечь демонстрирует в романе автор. Мы также знаем Алексея Пехова как специалиста по созданию ярких фэнтезийных миров, и на страницах «Птицееда» он показывает, что, хотя уже несколько лет этого не делал, навыка не растерял. Главная концепция, вокруг которой выстроен сеттинг романа, это Ил, и он, конечно, вызывает ассоциации с аномальными зонами, нередко встречающимися как в фантастике, так и в фэнтези. Но, взяв за основу расхожую идею, Алексей обогащает её изрядным количеством собственных задумок и индивидуальных черт, благодаря чему мир «Птицееда» ощущается как весьма самобытный и интересный. И хотя события развиваются стремительно, Пехову удаётся органично вплести в повествование рассказ о его истории, сверхъестественных особенностях, политике и тайнах.
Само повествование автор ведёт от лица главного героя, что не редкость для его романов и циклов — он делал это, например, в «Хрониках Сиалы», «Страже», «Пересмешнике» и «Созерцателе». При этом каждый раз Пехову удавалось создать протагониста с яркой индивидуальностью и собственным «голосом», звучавшим иначе, нежели у героев других его книг. Отчасти эти слова справедливы и по отношению к Раусу — по своему характеру, положению в обществе, способностям и мотивам он заметно отличается от центральных персонажей упомянутых выше произведений. Но в то же время на фоне Тиля эр’Картиа или Людвига ван Нормайенна пока Раус несколько проигрывает — за его похождениями было интересно наблюдать, но сильного эмоционального отклика он не вызывал. Впрочем, цикл только начинается, и будем надеяться, что Раус в полной мере раскроется в грядущих продолжениях.
Итог: роман отлично справляется с задачами погрузить в новый мир, увлечь динамичными приключениями и заинтриговать завязкой сюжета. С нетерпением ждём продолжения, чтобы узнать, какое он получит развитие.

Переиздания от Alpaca

На протяжении большей части своей карьеры Алексей Пехов сотрудничал с издательством «Армада» — пока оно не прекратило свою деятельность. С тех пор Алексей издается в Alpaca, которое долгое время специализировалось на комиксах, и с 2023 года начало выпускать графические адаптации книг Пехова. У Alpaca выходят не только новинки автора, но и переиздания его старых работ — с обложками от Сергея Шикана и внутренними чёрно-белыми иллюстрациями от других художников.
Ил — как медленный яд. Как лазоревая каракатица, оплетающая тебя щупальцами, проникающая ими под кожу, в кости, в мозг, высасывая кровь, отравляя её токсином. Он… как глубина. Да. Лучший пример. Чем глубже ныряешь, тем труднее всплыть, тем сильнее тебя травмирует. Ил меняет человека. Очень неспешно, исподволь, совершенно незаметно для него. Стоит лишь зайти дальше, чем ты можешь выдержать. Стоит лишь задержаться дольше, чем необходимо.

Алексей Пехов, Елена Бычкова «Птицеед»

8

оценка

Стоит ли читать?

Книга точно не разочарует давних поклонников автора и хорошо подходит для первого знакомства с его творчеством.

Удачно

  • проработанный мир
  • интригующий финал
  • красочное издание

Неудачно

  • недостаточно раскрытый протагонист

Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

