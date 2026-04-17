Алексей Пехов, Елена Бычкова «Птицеед». Приключения фэнтезийных сталкеров

закончил фантастическую тетралогию «Мастер снов» , а затем запустил новый цикл. На протяжении большей части своей карьеры Алексей Пехов чередовал книги, посвящённые разным мирам. Например, с 2010 по 2014 годы, когда у него выходила тетралогия «Страж», также увидели свет дилогия «Заклинатели», написанная в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей Турчаниновой, и одиночный роман «Ловцы удачи». Последние несколько лет в этом плане стали для автора необычными — он сосредоточился на цикле «Синее пламя» , выпустив подряд четыре входящих в него романа. И только после завершения этой серии, ставшей для него самой масштабной, он обратился к другим мирам —





Начинается «Птицеед» с места в карьер — мы знакомимся с протагонистом романа, когда он вместе с группой наёмников совершает очередную вылазку в Ил. Привычное для Рауса и его товарищей дело оборачивается не только столкновением с опасностями, но и неожиданной встречей, имеющей огромное личное значение для героя — она способна приоткрыть завесу тайны исчезновения его брата.







Первые главы романа насыщены экшеном, а концентрация событий в них высока и развиваются они стремительно. Пехов не стал посвящать весь роман приключениям в Иле, и примерно после трети книги действие переместится в родной город героя, Айурэ. Но и там его ждёт отнюдь не покой родного дома, а новые опасности и схватки не на жизнь, а на смерть. «Птицеед» в очередной раз подтверждает репутацию Алексея Пехова как мастера писать динамичные романы с обилием боевых сцен. Книга цепляет с первых же глав, и время за её чтением пролетает незаметно.





