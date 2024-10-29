Художники Дмитрий и Екатерина Бурмак: «Берсерк», Magic: The Gathering, и ещё немного ККИ

Коллекционная карточная игра «Берсерк» вырастила в России целое поколение художников-фантастов. Со многими из них мы уже общались, но сегодня у нас в гостях не один, а целых два человека, чьи иллюстрации украшают карточки старейшей из ныне живущих ККИ. Дмитрий и Екатерина Бурмак рисовали героев, злодеев и чудовищ Лаара в первые годы существования игры, а ныне трудятся над всемирно известными настолками, но всё равно с удовольствием пообщались с нами о работе над «Берсерком», а также показали свои самые любимые иллюстрации.

Художники о себе Художники-иллюстраторы, в основном работаем над настольными играми. Познакомились в изостудии при Московском авиационном институте, вместе получили второе высшее художественное образование, вместе работали в офисе, а теперь вместе продолжаем работать на фрилансе. Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Екатерина: Все дети рисуют в детстве, просто некоторые, повзрослев, не бросают. В художественной школе ни я, ни Дима не учились. Началось всё с изостудии при Московском авиационном институте, где мы и познакомились. Мне всегда очень хотелось рисовать, и я решила отнестись к этому желанию более серьёзно. Параллельно с учёбой в первом вузе я поступила на вечернее обучение в педагогический университет на художественный факультет. Позже ко мне присоединился и Дима. Он к тому времени уже работал художником — оформлял обложки компьютерных игр. А меня вскоре взяли в анимационную студию.

Почему вы выбрали жанр фэнтези-арта?

Дмитрий: Наверное, на выбор очень сильно повлияли фильмы, игры и книги, которые буквально хлынули к нам в 1990-е годы. «Конан-варвар», Warcraft, Diablo, картины Бориса Вальехо и Фрэнка Фразетты — всё это оказало мощный эффект. Очень захотелось рисовать что-то подобное.

Как вы пришли работать над «Берсерком»? Дмитрий: Я начал участвовать в конкурсах, которые устраивали авторы «Берсерка», кажется, ещё в 2005 году. Так в игру попали мои первые картинки. Потом я уже стал работать с компанией напрямую. Екатерина: Сперва я решила нарисовать несколько картинок для себя, чтобы проверить, получится ли у меня. Готовые иллюстрации я предложила издательству, и у меня их купили. Было очень приятно.

Екатерина: Ведунья С какой-то особой теплотой отношусь к этой картинке. Может, потому что фотосессию для референсов мы делали летом в лесу и было так хорошо: тепло, солнечные лучи пробивались сквозь сочную зелень и зайчики играли на стволах деревьев.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Дмитрий: Мы работаем почти исключительно в цифровом формате, рисуем в Photoshop. Несколько раз писали маслом, но то были единичные случаи. Часто набросок к иллюстрации рисуем карандашом, а дорабатываем уже на компьютере. Такие вещественные предметы, как наброски и картины, игроки всегда приветствуют: бывает, они хотят их приобрести для своей коллекции.

Екатерина: Сравнивать цифровую и традиционную живопись надо на нескольких уровнях. На самом высоком разницы не так много: художник имеет дело всё с теми же вопросами композиции, тональных и цветовых отношений. На уровне техники разницы куда больше: «цифра» гораздо менее требовательна к планированию картины. Здесь всегда легко что-то изменить: подвинуть, увеличить, перекрасить. В традиционной технике много своих технических моментов: подготовка холста, знание о поведении разных красок, мытьё кистей, даже оцифровка финального изображения. Всё это — дополнительные сложности, которых нет при работе на компьютере.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Дмитрий: Для успеха в области коммерческой иллюстрации, наверное, важнее всего трудолюбие и активность. Если много рисовать, то техника оттачивается по ходу дела. И стиль вырабатывается сам собой: всегда ориентируешься на то, что нравится, заимствуешь приемы у других, совмещаешь — вот он и появляется.

Дмитрий: Арбалетчик Братства Пусть она вооружена и не классическим арбалетом, но это оружие не менее, а то и гораздо более опасное.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Дмитрий: Львиная доля работы — это выполнение заказов. На рисование для себя остаётся не так много времени. И конечно, это всегда работа по заданию. Она бывает более или менее свободной. У одних заказчиков уже создана вселенная и необходимо в точности соблюдать все дизайны персонажей, у других есть лишь общие пожелания. Чаще всего свобода дается в композиционных решениях: главное, чтобы картинка доносила характер действующих лиц, атмосферу и требуемый сюжет.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Екатерина: Я начала работать художником с производства мультфильма «Белка и Стрелка». Этот проект останется для меня особенным. Ещё мы с Дмитрием участвовали, например, в проектах настольных игр по «Звёздным войнам», «Властелину колец», «Игре престолов» и другим франшизам от издательства Fantasy Flight Games. Рисовали персонажей, иллюстрации и обложки для настольной РПГ Pathfinder от Paizo. Целиком оформляли серию книг по игре Frostgrave английского издательства Osprey. Работаем также для Wizards of the Coast — над Magic: The Gathering и Dungeons & Dragons.

Екатерина: Начинающий адепт Эх, побольше бы таких заданий присылали! Люблю рисовать женских персонажей.

Что, на ваш взгляд, самое важное при работе над подобными большими межавторскими проектами? Трудно ли отходить от устоявшихся образов или находить для них новые трактовки?

Дмитрий: Многое зависит от требований конкретного правообладателя. В одних вселенных есть строгое требование не менять персонажей, для художников создаются специальные гайды, где до мелочей расписано, кто и как должен выглядеть. А в других, наоборот, приветствуются новые костюмы, образы и подходы к изображению героев. Для художника есть и плюсы, и минусы при каждом подходе. Иногда хочется сосредоточиться на действии и композиции, и тогда наличие дизайна персонажа упрощает дело. А иногда хочется полной свободы. Конечно, усилий придётся вложить больше, но разработка нового образа героя бывает очень увлекательным занятием.

Вы с Екатериной всегда работаете вместе? Даёте друг другу советы? Можно ли сказать, что всё ваше творчество в той или иной степени совместное?

Екатерина: Мы сидим за соседними столами и постоянно видим и обсуждаем работу друг друга. Стараемся помогать, конечно. Некоторые картинки, особенно для игры Frostgrave, мы рисовали вместе: один делает набросок, второй придаёт ему первый цвет, потом разбиваем зоны ответственности и уже рисуем финальную картинку, каждый за своим компьютером, а в конце сводим.

Дмитрий и Екатерина: Frostgrave Folio Обложка книги из серии Frostgrave. Одна из иллюстраций, которую мы рисовали вдвоём, разделив обязанности.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Дмитрий: Это в большой степени работа, но часто и хобби, и отдых. Если удаётся выделить время для рисования собственных проектов или этюдов — это очень приятно. Я, например, как-то решил попробовать нарисовать комикс. Этому своего рода хобби я отводил час-два вечером за просмотром сериалов и получил огромное удовольствие.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть для художника — инструмент или замена ему самому?

Дмитрий: Безусловно, появление ИИ-генерации изображений — это важная веха, с которой изменится многое. Мы уже видим, что благодаря нейросетям выходят проекты, которые не могли появиться раньше, например из-за нехватки бюджета. Для таких проектов генерация — замена художнику. В более требовательных проектах — пока скорее инструмент. Но инструмент очень мощный, способный серьёзно увеличить производительность.

Беспокоит моральная сторона вопроса: например, когда алгоритмы тренируют на работах определенного художника, чтобы можно было заменить его. Всё ещё не совсем ясна ситуация с авторским правом. Сложно прогнозировать, чем всё это обернется. Поменялось многое, но сейчас совсем без художника не обойтись. Поживем — увидим.

Дмитрий: Архааль Очень понравилось задание для этой карточки: таинственный маг парит над болотами. Звучало атмосферно.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Екатерина: Работа художника и сегодня крайне разнообразна. В будущем, полагаю, она будет сильно автоматизирована с помощью ИИ, но навыки традиционного рисования всё ещё останутся востребованы. В какой степени — сложно сказать.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Екатерина: Вдохновение у меня чаще всего появляется от просмотра работ других художников, а неисчерпаемым источником образов и идей служит красота (и не только) окружающего мира. Один год, например, я всё лето писала натюрморты с цветами — так меня увлекло разнообразие форм и оттенков растений.

Екатерина: Bruvac the Grandiloquent Иллюстрация для Magic: The Gathering. Сосредоточенный и крайне важный бюрократ, не представляющий жизни без своих свитков.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Екатерина: Я большая поклонница классической живописи. Для меня всегда ориентирами были и наши передвижники: Репин, Шишкин, Поленов, — и зарубежные мастера, такие как Сарджент, Цорн, Бугро. Люблю прерафаэлитов. Из современных иллюстраторов нравятся Тайлер Джекобсон и Виктор Адам Мингуес.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Дмитрий: Я большой фанат «Звёздный войн», из игр люблю продукцию компании Nintendo и всякое ретро. Думаю, это всё оказывает большое влияние, как и вообще эстетика фантастики 1980–1990-х годов.

Дмитрий: Мехазавр Надеюсь, эти ребята ищут станцию техобслуживания. Мехазавр выглядит довольно потрёпанным.

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

Екатерина: Я увлекаюсь работой в саду: ландшафтным дизайном, цветниками и даже немного огородом ( смеётся ).

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Дмитрий и Екатерина: Большой враг художника — отчаяние. Не поддавайтесь ему, старайтесь и не спешите, оставляйте время на то, чтобы наслаждаться процессом рисования. Всё обязательно получится!

Екатерина: Леод Это моя любимая иллюстрация для «Берсерка» и одна из любимых работ в моём портфолио вообще!

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