Художник Роман Новиков: буйство красок, герои любимых игр и иллюстрации для «Мира фантастики»

Работы Романа Новикова привычны читателям «Мира фантастики», ведь он рисует иллюстрации для слова главного редактора и рассказов. Его яркий, узнаваемый комиксный стиль прекрасно продолжил традицию, заложенную Александром Ремизовым, при этом не затерялся на фоне работ заслуженного предшественника. Кроме этого, Роман рисует много фан-арта по разным произведениям фантастики, а ещё оформляет настольные игры. Мы отвлеклись от работы над очередным номером, чтобы поближе познакомиться с творчеством Романа вне «Мира фантастики», а также расспросить его о любимых фантастических вселенных, о преимуществах участия в художественных челленджах и о том, почему он не стал рисовать для нашего журнала ещё и комикс.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Художник о себе 2D-художник, работаю иллюстратором в журнале «Мир фантастики», а также занимаюсь фриланс-проектами разной степени интересности и сложности: от настольных игр и комиксов до картинок на чей-нибудь день рождения. Художественного образования не имею, зато имею любовь к играм, фильмам и комиксам, в которых очень ценю интересные и необычные визуальные решения: именно они и сподвигли меня стать художником. Начало моего пути можно разделить на три стадии. Первая: мне было около 10 лет и я читал компьютерные журналы. Мне нравилось через копировальную бумагу переносить с их страниц понравившихся персонажей и думать, что это я их нарисовал. Плюс к этому, моя бабушка рисовала для меня персонажей из разных мультфильмов, и мне хотелось делать что-то такое же.

Вторая стадия началась после того, как я поиграл в игру Marc Eckō’s Getting Up: Contents Under Pressure. Меня дико впечатлили тамошние граффити, и я стал уже перерисовывать их и даже придумывать что-то своё. Перерисовывать на бумагу, разумеется: я был слишком «домашним» человеком, чтобы рисовать на стенах домов ( смеётся ).



К началу третьей стадии я уже закончил институт и мама с отчимом подарили мне графический планшет. Тут мне стали попадаться в интернете стильные и крутые иллюстрации по вселенной Marvel; я узнал, что их автора зовут Скотти Янг. И мне они так понравились, что я подумал: «Хочу делать так же клёво» — и после этого уже не делал перерывов в рисовании.



Учился всему сам. Попробовал ходить в художественную школу, но мне не понравилось, что там нужно было рисовать акварелью скучные кубы и натюрморты. Да и в целом мне кажется довольно унылым занятием просто сидеть и чему-то учиться, читать книги и всё в таком духе: намного интереснее осваивать навыки в процессе.



Мне сложно сказать, что рисование для меня прямо профессия. Это просто любимое дело, которое помогает зарабатывать на жизнь и попутно реализовывать проекты, интересные не только для меня, но ещё и для других людей.



С какими сложностями вы столкнулись при становлении карьеры?

Самой большой трудностью было перебороть страх чего-то нового. Я тогда работал в смоленских электросетях и всё время откладывал поиск заказчиков, потому что возникали стандартные мысли: ну и зачем, ну а вдруг, да и так всё нормально… Но друзья, спасибо им большое, меня пинали время от времени, чтобы я двигался в этом направлении. Особая благодарность моему другу Джону: он мне отвешивал самые сильные пинки.

Вихрь (Dark Souls) Вообще не босс, ибо убивается всеми с первого раза. Но маски мне так сильно понравились, что я решил их переиграть на свой манер.

Почему вы предпочли жанры фэнтези и фантастики? Что отличает их от других направлений?

Думаю, дело в том, что я с самого детства смотрел много фантастического контента. У меня была куча пиратских кассет с мультфильмами Дона Блута и мультсериалами. Ещё с самого детства я обожал смотреть по телевидению фантастические фильмы и ужастики. Ну и, конечно же, обожал советские сказки Александра Роу. И не забудем про игры! Очень уж повезло, что родители подарили мне «Сегу» [игровая консоль Sega Genesis / Mega Drive — прим. МирФ] . Так что я был буквально окружён фантастикой c яркими персонажами, интересными мирами и непередаваемой атмосферой. Эта любовь со мной до конца.

А что до отличий фантастики от других направлений — думаю, в ней можно делать всё что угодно. Создать любого персонажа, придать ему любые свойства и поместить его в невероятный мир — не существующий на самом деле, но от того не менее интересный. Так что, пожалуй, главное отличие — то, что здесь полёт фантазии может занести вас в невиданные места.

В какой технике вы работаете?

Всегда сложно отвечать на этот вопрос, потому что у одного стиля может быть много названий. Я работаю в мультяшном, комиксном стиле. Стилизация, если можно так выразиться.

Что важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Как ни странно, для успеха самое важное — это воля случая. Ты можешь понравиться людям или найти свой идеальный проект, работая как в гиперреализме, так и в невероятно простом стиле. Но лично для себя я бы сказал, что уникальный стиль важнее, а техника приложится.

Что ещё, по вашему мнению, важно для успеха в наши дни?

Думаю, для успеха, и не только для него, также очень важна мотивация. Довольно легко опустить руки, если что-то не получается, нет заказов, а кому-то в интернете не понравились ваши работы. Нужно что-то, что будет вас подпитывать, чтобы вы продолжали заниматься любимым делом: например, поддержка друзей и близких, положительные реакции на ваши работы, рисунки любимых художников, вдохновляющие вас на новые свершения. Самое главное — не мыслить в ключе «Как же он крут, я так не смогу, зачем мне вообще рисовать?..» Такие мысли — на помойку!

Драконий пиратский капитан Один из немногих оригинальных дизайнов персонажей от меня. Рисовал сию мадам на один конкурс. Не победил, но результатом остался очень доволен.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Зависит от случая. Когда работаешь на фрилансе, бывает то густо, то пусто. Но, думаю, в процентном соотношении я рисую всё-таки чаще для себя.

Большая часть моих работ — это фан-арт. Меня очень часто захватывают какие-то образы, идеи или персонажи, созданные другими людьми, и вдохновляют сделать рисунок уже в своей манере. С этим, наверное, всегда проще, ведь хорошая идея — вот она, перед тобой, осталось только её воплотить. А со своими идеями работать куда сложнее.

Все заказчики, которые мне встречались, давали полную свободу. Отчасти именно поэтому я и ушёл на фриланс: очень хотел рисовать именно в своём стиле, а не в казуальном, который у нас на рынке самый ходовой и которому учат в большинстве цифровых школ. Вообще не моё.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Фриланса было довольно много, всего и не упомнишь: иллюстрации, аватарки, портреты, персонажи для НРИ, даже этикетки для ароматических свечей. Думаю, самые запоминающиеся проекты связаны с настолками: это игры We’Re Sinking про пиратов и Which Craft? про поиск ведьмы среди мирных жителей. Запомнились они мне тем, что это был новый опыт: требовалось полностью создать визуал целой настольной игры! А это и персонажи, и противники, и какие-то предметы. Так что, если появляется возможность поработать над какой-нибудь настольной игрой, я всегда рад ею воспользоваться.

Форд Круллер (Psychonauts 2) Обожаю обе части этой франшизы. Тут я решил нарисовать что-то в духе знаменитых «голов» Ивана Шаврина.

Как вы начали сотрудничать с «Миром фантастики»? Были ли вы ранее знакомы с журналом и творчеством Александра Ремизова?

Сотрудничать с «Миром фантастики» я стал после того, как мне написал главный редактор по наводке художника Богдана Тимченко, нарисовавшего для МФ несколько обложек. Мне предложили поработать над ежемесячным комиксом, но я отказался: в этом деле я пока себя чувствую крайне неуверенно. А вот рисовать иллюстрации согласился, это в самый раз для меня.

С МФ я был знаком ещё со школьных лет, когда покупал почти все журналы, связанные с компьютерными играми, — в том числе и «Мир фантастики». Там же я и увидел иллюстрации и комиксы Александра Ремизова. Особенно мне запомнился дико смешной комикс про некроманта

Что вам больше нравится рисовать: большие проекты со множеством иллюстраций (настольные игры, комиксы) или отдельные рисунки, не связанные друг с другом?

Тут всё зависит от вдохновения. Комиксы требуют много работы, и в них мне влиться сложновато. А вот с настольными играми проще: большие и маленькие задачи там чередуются, поэтому есть где отдохнуть. То же касается и отдельных рисунков. В общем, нужно чередовать нагрузку — и всё будет по кайфу.

Ктулху И больше сказать тут нечего.

Как вы создаете таких ярких и харизматичных героев? Чему уделяете внимание? Есть ли у вас отработанные приёмы?

Думаю, мне помогает насмотренность, которую я тренирую на работах других художников, рисунках, комиксах и мультфильмах. Если мне нравятся в них какие-то аспекты, я стараюсь запоминать их и потом использовать у себя. Больше всего внимания стараюсь уделять лайну, а также формам персонажа. Ну и про яркие цвета не забываю. Чтобы картинка выглядела сочно, в ней должно быть много чёрного: он подчеркнет формы персонажа.

Насчёт отработанных приёмов… даже не знаю, это же не кунг-фу ( смеётся ). Могу разве что сказать, что мне всегда хочется детализировать лицо персонажа, ибо это очень важная штука, а потом уже браться за всё остальное.

Расскажите об Одри. Как возник этот персонаж, какая у неё история?

Воля случая! Я нечасто рисую что-то для себя. И ещё реже я рисую просто так, без какой-либо идеи. Но здесь как раз это и произошло: я просто стал рисовать то, что в голову взбредет. Ну а так как мне нравится НФ и всякие инопланетные штуки, да еще вспомнилась Джуди Хоппс из «Зверополиса» , вот и получилась Одри.

Её история будет рассказана когда-нибудь потом. Пока что это просто персонаж — космическая полицейская, которая насмотрелась фильмов с Земли и теперь думает, что катана — самое крутое оружие. Надеюсь, что однажды смогу сделать про неё небольшой комикс, а там уже и история придумается.

Одри Рисунок для моего хорошего друга Джона. Жаль, я не рисую её чаще.

С какой вселенной вы в идеале хотели бы поработать? Какую книгу проиллюстрировать, для какого фильма, сериала или игры нарисовать официальный арт?

Первое, что приходит на ум, — «Психонавты» Тима Шейфера. В целом стиль его студии мне очень импонирует, так что было бы невероятно здорово порисовать для неё — тех же персонажей для потенциального триквела. Да и вообще, хочется сделать что-то для какой-нибудь игры. А так как мой профиль — персонажи, то пусть это будет визуальная новелла или RPG, только обязательно с монстрами ( смеётся ).

С книгами посложнее, но я бы хотел попробовать проиллюстрировать какой-нибудь рассказ Лавкрафта , чтобы вот читаешь — а между страницами мои иллюстрации. Либо что-то из детской классики вроде «Волшебника из страны Оз» или «Алисы в Стране чудес». В общем, хотелось бы поработать над чем-то, где можно развернуться в плане фантазии.

Есть ли у вас в планах персональные проекты?

Из того, что можно реализовать, нет. Из того, что, скорее всего, не реализуется, — сборник из десяти комикс-историй хоррорной тематики. Но зная, сколько я делал свой мини-комикс на 12 страниц , всё это я закончу только ко второму пришествию ( смеётся ). Так что плыву по течению и что взбредёт в голову, то и реализую.

Color Wheel Challenge Результат одного из понравившихся мне челленджей: здесь под каждый цвет требовалось нарисовать своего персонажа. Такое чувство, что под зелёный я всегда буду рисовать Лорда Доминатор из «С приветом по планетам».

Вы любите художественные челленджи, такие как Inktober, Six Fanarts и другие? Чем они полезны для художника?

Люблю, когда меня к ним тянет. На своём опыте скажу, что не стоит воспринимать такие челленджи как способ расширить свою аудиторию. Лично у меня это сделать не вышло, что меня слегка демотивировало участвовать в том же Inktober. Скорее это способ порисовать что-то новое для себя, раскачать воображалку и проверить, сможешь ли ты рисовать в рамках какой-то темы целый месяц ежедневно. Я доказал себе, что могу, так что больше мне такое не интересно.

А вот что-то небольшое вроде тех же Six Fanarts или Draw This in your Style — это можно. Быстро, приятно и весело.

Есть ли у вас практика регулярного рисования в скетчбуке? Если да, то как много скетчей скопилось за эти годы?

Такая практика была, когда я работал в смоленской РЭС. Я регулярно делал скетчи на сложенных листках A4. Так что скетчбука как такового не имел, но если всё это как-нибудь скрепить нормально и прилепить обложку, то это будет считаться?

А если говорить про количество: думаю, около 100–150 рисунков точно наберётся. Особенно если посчитать вещи для Inktober, которые я рисовал на бумаге.

Тило (Ghost of a Tale) «Рэдволл» — один из моих любимых мультсериалов. Книги я не читал, но мультик сидит в самом сердце. Игра Ghost of a Tale своей атмосферой вернула мне те волшебные ощущения, которые в своё время подарил мультсериал. Так что фан-арт был неизбежен

Бывает ли у вас желание отойти от привычного стиля и попробовать что-то совершенно новое?

Подобное случалось только в ранние годы, когда я ещё искал свой стиль. Но мне всегда нравился преимущественно лайн-арт, так что, думаю, по жизни я придерживался одного пути, просто его потихоньку шатает туда-сюда из-за поиска новых приёмов.

Ваши рисунки почти всегда веселые и забавные, а сами вы — позитивный человек? Можно ли вообще по рисункам судить о личности художника?

По моим наблюдениям, в 80% случаев можно сказать, что за человек стоит за рисунками, и не промахнуться. Лишь изредка случится неожиданность: мол, ты не мог и представить, что милых зверят рисует бородатый дядька, а брутальных стилизованных рыцарей — хрупкая девушка.

Я же за последние пару лет зачерствел, поутих и стал довольно мнительным в некоторых вещах — но только из-за определённых событий в жизни. В целом, думаю, я довольно весёлый человек. Много шучу и разговариваю, люблю с увлечением рассказывать о вещах, которые меня волнуют. В общем, человек, не безразличный к людям и к любимым вещам. Но такое заметно только при общении вживую. Когда я общаюсь текстом, то ловко притворяюсь бесчувственным роботом. ( Ха. Ха. Ха. )

Фамильное древо (Elden Ring) Пригласи Джорджа Мартина работать над чем-то — и там обязательно будет династия незаурядных личностей. Думаю, это пока что моя самая большая персональная работа, не считая комикса Family.

Что для вас творчество: любимое хобби, работа, способ высказать свои идеи? Может ли художник гармонично совмещать всё это?

Поначалу это было просто хобби: мне нравился процесс, нравилось пропускать через себя образы и выдавать что-то своё. Со временем я понял, что у меня выходит всё лучше и лучше, захотелось перейти к каким-то большим вещам. А раз так, почему бы не получать за это денежку? Так хобби и мутировало в работу. А точнее, в хоббиботу ( смеётся ), потому что хобби — это ведь у нас любимое дело? Так что рисование для меня и то, и другое.

Что касается совмещения, тут всё зависит от самого художника, его загруженности и от того, сколько у него в целом сил. Если человек занят фулл-тайм на каком-то проекте или в какой-то фирме, то сил на личные проекты у него может не оставаться. Так что всё индивидуально.

Как вы относитесь к ИИ-искусству? Считаете ли его появление важной вехой в истории? Нейросеть — инструмент для художника или замена ему?

Довольно обширный вопрос, по которому можно отдельное интервью брать.

В дискуссиях между обычными людьми и художниками всё обычно сводится к ссорам: художников называют погаными луддитами, обвиняют их в том, что они пытаются остановить прогресс, и советуют задуматься о нормальной профессии. Так что с этой точки зрения ИИ как явление ничего хорошего не привносит. Только провоцирует конфликты.

Вообще, даже роботизированный станок на заводе не может без человека создать нужную деталь: его ведь нужно кому-то программировать. Так и здесь: без художника, обладающего чувством вкуса, опытом, пониманием технической, визуальной, нарративной части рисунка, нейросеть не сделает ничего выдающегося. Она будет выдавать лишь мейнстримную жвачку, которую стыдно использовать в мало-мальски серьёзных проектах. Чтобы нейросеть сотворила что-то незаурядное, придётся обращаться к художнику.

Впрочем, если посмотреть на ситуацию с точки зрения денег, многие, вероятно, принесут качество в жертву экономии: пусть в итоговой работе будут косяки, зато не придётся платить ораве художников. И это создаёт для ИИ-картинок очень негативный фон. Тут я полностью на стороне людей, критикующих такой подход: нужно уметь нормально использовать инструмент, а не делать всё на отвали.

Ну и не стоит забывать, что благодаря ИИ могут обрести второе дыхание всякого рода мошенники, предлагающие рисовать портреты на холстах: если раньше они изворачивались, например накладывали краски просто поверх фотографии, то теперь к их услугам будет целая армия нейросетей.

В общем, моё мнение таково. Во-первых, художников ИИ не заменит — возможно, только тех, кто сам рисовал как нейросеть, то есть выдавал однотипные мейнстримные вещи. Во-вторых, нужно учиться нормально пользоваться нейросетями, адекватно преподносить это людям и не думать, что художников на машину заменить легко.

Ну и отдельного обсуждения стоит тема авторских прав художников, на чьих работах учится ИИ. Кто-то скажет, что художники тоже учатся чужих работах, а значит, они ничем не лучше нейросети! Обычно, когда поднимается эта тема, в маршрутке начинается сущий кошмар. В общем, время покажет.

Dredge Великолепная игра с шикарной лавкрафтианской атмосферой. Заодно поупражнялся в рисовании щупалец — очень полезно!

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Черпаю постоянно во всём, что вижу. Ну ладно, не во всём, а только в том, что касается искусства. А это и другие художники, и игры, и комиксы, и фильмы, и прочее. А образы — не знаю… С фан-артами всё просто: есть готовая вещь, которая хороша сама по себе, и остаётся только её пропустить через себя. А что-то оригинальное я рисую не так часто. Обычно в голове просто возникает некий образ, и я работаю с ним уже по ходу дела. В итоге может получиться совершенно не то, что задумывал, но именно так выходит что-то интересное.

Бывает ли у вас так называемый арт-блок? Как относитесь к профессиональному выгоранию и как справляетесь с ним?

Да, конечно. Это случается время от времени, но в последнее время затяжных не было, что хорошо. С одной стороны, относиться к нему нужно как к данности, ибо все мы люди, а не нейросети. С другой стороны, именно потому, что мы люди, в моменте сложно смириться с тем, что не получается что-то нарисовать. И ты думаешь: всё, это конец, пора задуматься о работе на заводе. Так что самое важное — не убиваться, а переключиться на что то другое: отдохнуть, пообщаться с людьми, прогуляться. А потом уже, когда будут силы, попробовать снова.

Ганондорф (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) После первой части я так и не смог осилить вторую: уж больно много всего туда понапихали. Может, добью когда-нибудь. Но образ Ганондорфа был дюже хорош.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Прежде всего я ценю какие-то уникальные штуки и стилизацию — то, что вдохновляет меня расти в роли художника и браться за более сложные задачи. Ну и, конечно же, я очень ценю своих друзей-художников, которые подбадривали меня в разные моменты жизни, а также помогали советами в рисовании.

А что касается тех, кто повлиял на моё творчество, то это Скотти Янг, Майк Миньола, Хорхе Корона, Макс Грекке и Иван Шаврин.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Думаю, я тут мог бы написать очень много, но постараюсь выразиться ёмко.

Фильмы: «Бандиты во времени», «Приключения барона Мюнхгаузена» Гиллиама, «Пудра», «Куда приводят мечты», «Чужой» , «Нечто».

Игры: «Психонавты», серия Souls, Red Dead Redemption 2, Hollow Knight, Soma, Little Nightmares , Journey.

Всё вышеописанное меня очень сильно вдохновляет и помогает развиваться в рисовании. Я рисую довольно много фан-артов: если вижу интересный образ, исполнение персонажа или стиль, сразу чувствую жгучую потребность нарисовать что-то крутое на ту же тему. Так что без игр и фильмов, да и в целом других произведений искусства, я никуда.

Обложка «Мира фантастики» №246 (май 2024)

Оставляет ли работа время на отдых и личную жизнь? Какие у вас есть хобби помимо рисования?

В целом я стараюсь работать размеренно. Если есть какая-то задача, стараюсь оставлять время «для манёвра» и для рисования чего-то своего. Ну а личная жизнь… Всё, что надо, у меня под рукой: игры, книги, друзья в интернете. Так что от работы до неё далеко ходить не надо (смеётся) .

Что касается хобби, то я заядлый геймер, ещё с ранних лет. Книги тоже люблю, но в последние лет пять больше предпочитаю аудиоформат. А ещё комиксы. Смотрю много фильмов. Да и без музыки в работе и в жизни тоже никуда. Ну и как бонус — пение. Пою я, правда, не абы что, а узконаправленные вещи: морские шанти. На это дело меня в своё время сильно вдохновила 4-я часть Assassin’s Creed и в частности Шон Дагер.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Мой главный совет: делайте то, что вам нравится, чтобы получать от этого удовольствие. Нужно кушать вдохновение ложками, тогда и рисунки будут получаться лучше. Это лично мой выбор. Здесь есть плюсы, ибо ты рисуешь то, что тебе нравится и как тебе нравится, но могут возникать и проблемы, особенно с поиском работы.

Когда ты рисуешь как хочешь и что хочешь, тебе надо привлекать клиента своим стилем и уникальными фишками. А художники-«ремесленники» должны подстраиваться под нужды работодателя и рисовать как того требует рынок. Возможно, так найти работу намного проще, хотя конкуренция и порог вхождения велики. Но мне нравится мой путь страдания и боли, потому что я сохраняю своё видение.

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