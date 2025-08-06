Обзор Donkey Kong Bananza. Копать-колотить, игра года?!

Несмотря на то что Донки Конг появился во вселенной Nintendo во времена аркадных 1980-х, его трудно поставить рядом с такими маскотами бренда, как Марио и принцесса Зельда. Игры про большую обезьяну десятилетиями доверяли сторонним разработчикам, а сам ДК всегда оставался в тени более именитых персон. Но теперь благодаря внутренней команде издателя, ответственной за Super Mario Odyssey, обаятельный примат с необузданным рёвом врывается в высшую игровую лигу, на ходу грозя кулачищами расслабившимся претендентам на звание лучшей игры этого года.

Сюжет Donkey Kong Bananza прост, как банановая кожура: банда злобных обезьян из корпорации VoidCo нападает на мирный шахтёрский остров Донки Конга, буравит поверхность и устремляется с драгоценными бананами к ядру планеты навстречу бананиевой жиле. Как большой поклонник вкусных сокровищ, здоровенный примат в красном галстуке не может оставаться в стороне и лихо отправляется под землю вслед за ворами. По пути он почти сразу освобождает из плена девчушку Полину, которая из привычной «дамы в беде» быстро превращается в полноценного напарника с характером и собственными фишками. По большому счёту, добавить к этому описанию нечего — Donkey Kong Bananza, как и заведено у Nintendo, не разменивается на километровые диалоги, персонажей и лор. Копает он исключительно вглубь. Во всех смыслах, но в первую очередь — механически.

Игровой процесс Bananza можно кратко описать так: в Super Mario Odyssey попал не интеллигентный расчётливый водопроводчик с волшебной кепкой, а дикая обезьяна с желанием крушить всё на своём пути. Сохраняя всё лучшее в традициях платформеров Nintendo, от дизайна уровней до разнообразия испытаний, Donkey Kong Bananza добавляет к этой чётко выверенной конструкции практически полную разрушаемость. И это меняет абсолютно всё! Донки Конг, конечно же, владеет привычными навыками героя платформера, но чаще, чем скромными прыжками, он пользуется своими пудовыми кулачищами. Стены, пол, потолок — неважно, из чего они сделаны, из земли, кристаллов, льда или дерева — ДК с лёгкостью обращает в пыль всё. Хочется пробить туннель под землёй? Легко. Развалить в труху небольшой остров? Без проблем. Разрушаемость здесь не просто визуальная фишка, которая восхитительно выглядит, а буквально основа геймплея. За любой стенкой, камушком или платформой в 80% случаев что-то спрятано: секретная комната, наградной банан, сундук с полезностями или бонусный уровень с испытанием.

Сами уровни в Bananza — отдельная история. Каждый слой подземного мира (а их тут более полутора десятков: от ледяных пещер до лавовых казематов и от тропических лесов до съедобного фастфуд-парка) — это не красивая декорация с основным заданием и побочной трухой в духе Ubisoft, а многоуровневая песочница, доверху набитая активностями! Помимо сюжетных заданий, чаще всего требующих пройти из пункта А в пункт Б и победить босса, в Bananza всегда есть чем заняться. Можно, например, помочь местным жителям найти своих друзей, спрятанных в скалах. Или набить морду всем монстрам в окрестных скрытых пещерах. Или решить пространственные головоломки за различные приятные награды. Но главное, здесь можно просто остервенело бегать по локации и собирать всё, что блестит.

Бриллиантовые бананы, или, как их тут зовут, бананьянты (спасибо за полную и прекрасную русскую локализацию!), местный аналог лун из Super Mario Odyssey — главное сокровище, но поиск каждого из них всегда превращается в увлекательное приключение. Одни буквально лежат под носом, другие выдают за прохождение хитрых платформенных испытаний или битвы, за третьими надо ползти над пропастями, четвёртые спрятаны за потайными проходами, пятые отдадут буквально за тысячи кубометров разрушенных территорий, шестые — за эскорт милых осколков к материнской глыбе. А есть ещё и седьмые, и восьмые… Правила, конечно, регулярно повторяются, но практически каждый из почти восьми сотни бананов ощущается как классное пройденное испытание и заслуженная награда.

Помимо бананов, которые идут на прокачку умений ДК, есть ещё несколько классных коллекционок. Местные окаменелости можно обменять на стильные раскраски и одежду для Конга и Полины (это даёт вполне ощутимые игровые бонусы вроде регенерации здоровья), а найденные пластинки с музыкой можно поставить во внутриигровом плеере на местах ночлега. А ведь ещё есть золото, на которое можно покупать расходники вроде спасительных воздушных шаров, и банановые дольки, обмениваемые на цельные бананы и сундуки с сокровищами!

Даже базовый набор умений ДК вполне неплох: он может ползать по стенам как Линк (но без ущерба для выносливости), разбивать препятствия в любом направлении, резво кувыркаться колбаской, швыряться вырванными из земли булыжниками и даже кататься на них, как на сноуборде, потешно улюлюкая и скаля зубы. Но ключевая фишка Donkey Kong Bananza — это трансформации главного героя, которые тут называют бананарии. Благодаря пению Полины (вы же помните, что она была поющим мэром города Нью-Донк Сити в Super Mario Odyssey?) ДК постепенно учится превращаться в разных животных: змею, зебру, слона и даже страуса. Каждая трансформация, проходящая под уникальный зажигательный трек, открывает новые геймплейные возможности: например, Зебра умеет быстро бегать по хрупким полам, Страус — летать (да, это не опечатка) от платформы до платформы и бомбардировать землю взрывоопасными яйцами, а змея — замедлять время вокруг и высоко прыгать. Слон же и вовсе пылесосит хоботом локации, превращая поглощённые субстанции в сферы для метания.

Естественно, эксперименты с трансформациями приветствуются и прекрасно вписываются в дизайн уровней, так что подбор формы для прохождения очередного испытания увлекает до самых финальных титров. И даже когда вы их увидите — не спешите бросать Donkey Kong Bananza. Ведь здесь какое-то немыслимое количество увлекательного постгейм-контента: от строительных проектов вроде золотой статуи имени себя и усложнённых огромных испытаний для выученных форм животных до забавных побочных заданий вроде восстановления подземного танцпола. Полное прохождение игры на 100% займёт по меньшей мере часов 50, хотя до финала можно домчаться втрое быстрее. Перфекционисты — ваш выход!

С технической точки зрения Bananza — настоящий пир для глаз и отличный индикатор того, насколько Switch 2 мощнее в сравнении с предшественницей. Каждой слой визуально уникален, наполнен тысячами мелких деталей и потрясает работой с материалом и светом, при этом выглядит изумительно как в портативном режиме, так и на экране огромного телевизора. Нарочитую мультяшность и отсутствие новомодных технологий Bananza полностью компенсирует умилительными анимациями и маниакальным вниманием к деталям. Например, если ударить по куску земли с газоном, то вместе с комьями поднимутся в воздух и разлетятся по направлению ветра десятки травинок, а дружественным персонажам вместо удара ДК даёт пять своей огромной ладошкой.

Совсем без критики, конечно, не обойтись. Клаустрофобная камера в подземных коридорах и в моменты хаотичных сражений живёт своей жизнью, иногда заставляя глупо падать в пропасть или ловушку. Так же непредсказуема и частота кадров, особенно в моменты массовых разрушений и столкновений с большими плохишами, которые в целом получились довольно банальными. Это не критично, но для громкого эксклюзива консоли, которой нет и двух месяцев, такие огрехи особенно неприятны. Ближе к финалу игра так и вовсе теряет в темпе и на добрых пару часов оттягивает развязку повторением на бис всего, что было, но в режиме ускоренной перемотки.

Но это вообще не портит потрясающее ощущение от игры. Чувство, что за каждым углом тебя ждёт что-то интересное и уникальное, как в Super Mario Odyssey, не покидает ни на минуту. На каждом игровом уровне скрывается хотя бы одна уникальная игровая механика вроде радужных камней, запускающих ДК в воздух как ракету, или семечек, из которых вырастают ползучие лианы. Игра наполнена десятками отсылок как к играм про Марио, так и предыдущим тайтлам про ДК. Например, здесь есть испытание с бочками в лесу и вагонетками, цитирующее Donkey Kong Country, а на героя и вовсе можно напялить штаны с принтом самого первого аркадного Donkey Kong 1981 года. С такой же регулярностью в новом прекрасном саундтреке звучат темы из старых игр. Короче говоря, давние фанаты большого примата точно останутся довольны.

Владельцам Switch 2 привезли как минимум их персональную Игру года. Donkey Kong Bananza — самый амбициозный, масштабный и безумный 3D-платформер, который когда-либо выпускала Nintendo, а может, и вообще кто-либо в мире. Ему немного не хватает педантичного лоска околоидеальной Super Mario Odyssey, но этот банан однозначно вышел жёлтеньким, спелым и невероятно сладким!

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