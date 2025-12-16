КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Рождественские открытки от игровых студий

Дмитрий Кинский
16 декабря 13:36
313
1 минута на чтение
В преддверии Рождества многие игровые студии по традиции уже опубликовали праздничные открытки: от внутренних команд Sony до разработчиков Tomb Raider.
Мы собрали для вас самые красивые и атмосферные из них!

Capcom

Guerrilla Games

Sucker Punch

Insomniac

Crystal Dynamics

Santa Monica Studio

NetEase

Enigmatrix

Blizzard

Gryphline

Funcom

Firaxis Games

SEGA

Bloober Team

Housemarque

Команда Marvel Rivals

Clouded Leopard Entertainment

Pocketpair Publishing

Nexon

Red Candle Games

Acquire Corp

Klei Entertainment

San Diego Studio

Team Asobi

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

