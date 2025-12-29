Konami хочет выпускать новые игры по Silent Hill каждый год

Продюсер Silent Hill Мотои Окамото в одном из интервью рассказал, что успех ремейка Silent Hill 2 и Silent Hill: f вернул франшизу на рельсы.

По его словам, Konami хочет выпускать по одной Silent Hill в год.

Как продюсер я разрываюсь между двумя чувствами: желанием выпускать работы каждый год и осознанием ответственности — мы должны строго гарантировать их качество.