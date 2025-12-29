КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Студия Gainax: история одной легенды
Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией

20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
Мультфильмы — самые точные экранизации DC
Konami хочет выпускать новые игры по Silent Hill каждый год

Дмитрий Кинский
29 декабря 15:09
112
1 минута на чтение
Продюсер Silent Hill Мотои Окамото в одном из интервью рассказал, что успех ремейка Silent Hill 2 и Silent Hill: f вернул франшизу на рельсы.
По его словам, Konami хочет выпускать по одной Silent Hill в год.
Как продюсер я разрываюсь между двумя чувствами: желанием выпускать работы каждый год и осознанием ответственности — мы должны строго гарантировать их качество.
Пока что известно только о двух проектах — ремейке первой части и Silent Hill: Townfall. Однако Мотои намекнул, что есть и другие игры в разработке.

Обзор Silent Hill f. Этот туман похож на обман!

Данил Ряснянский

05.10.2025

5627

Можно ли назвать f настоящей Silent Hill? Что в игре очаровывает, а что — невероятно бесит?

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
