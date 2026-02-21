К сериалу «Красный карлик» написали книгу-приквел «Титан»

« Красный карлик » — культовый в узких кругах комедийный сериал про экипаж звездолёта, заблудившегося на просторах вселенной. Сериал выходил с 1988 года и был несколько раз возрождён на волне ностальгии.

История начинается с тех времён, когда «Красный карлик» был простым шахтёрским кораблём на орбите Титана, спутника Сатурна. Команда отправилась на планету в отпуск, в том числе герои сериала, механики Листер и Римммер. Раздолбай Листер хочет найти себе кошку, а хитрец Риммер — с помощью техники сжульничать на экзамене, чтобы получить повышение. И тут они получают послание... от самих себя из будущего. Будущие Листер и Риммер призывают свои прошлые версии помочь им исправить пространственно-временной континуум.