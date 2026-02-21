КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии

Классика

«Ворон»: неснятые сиквелы и ремейки. Невеста, зомби-коп, Сатана и Эминем
Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Новости

К сериалу «Красный карлик» написали книгу-приквел «Титан»

Кот-император
21 февраля 17:35
120
1 минута на чтение
«Красный карлик» — культовый в узких кругах комедийный сериал про экипаж звездолёта, заблудившегося на просторах вселенной. Сериал выходил с 1988 года и был несколько раз возрождён на волне ностальгии.
И сейчас авторы не забыли о нём. Создатель сериала Роб Грант в соавторстве со сценаристом-комиком Эндрю Маршаллом написал книгу-приквел «Красный карлик: Титан».
История начинается с тех времён, когда «Красный карлик» был простым шахтёрским кораблём на орбите Титана, спутника Сатурна. Команда отправилась на планету в отпуск, в том числе герои сериала, механики Листер и Римммер. Раздолбай Листер хочет найти себе кошку, а хитрец Риммер — с помощью техники сжульничать на экзамене, чтобы получить повышение. И тут они получают послание... от самих себя из будущего. Будущие Листер и Риммер призывают свои прошлые версии помочь им исправить пространственно-временной континуум.
Книга выйдет на английском 16 июля.

Читайте также

«Красный карлик»: 30 лет всё так же смешно

Алексей Ионов

12.10.2017

19656

Как космический растаман, голограмма бюрократа, кот-метросексуал и робот-дворецкий покорили космос и британское телевидение.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Из Microsoft уходит Фил Спенсер — главный по играм. Назван его преемник

Новости

Про Венома снимут мультфильм — хотя режиссёры раньше не работали с анимацией
Вернётся ли Том Харди?

Новости

«28 лет назад: Костяной Храм» не окупился в прокате — теперь триквел под вопросом
А Netflix хочет выкупить права.

Новости

Даг Кокл составил топ романтических линий в «Ведьмаке 3»

Новости

Чайна Мьевиль сделал комикс с Киану Ривзом и представил новую книгу
Старый добрый новый странный.

Новости

Первый трейлер «Истории игрушек 5»

Новости

Новый тизер-трейлер третьего сезона «Дома дракона»
Премьера ожидается в июне.

Новости

«Минус вайб» — финальный трейлер «Домовенка Кузи 2»

Новости

Кто озвучит Эми Роуз в «Сонике в кино 4»

Новости

Два с половиной года впустую — Содерберг о неснятом фильме по «Звездным войнам»
Disney дали достаточно сухой и четкий ответ на предложение.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты