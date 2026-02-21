Про Венома снимут мультфильм — хотя режиссёры раньше не работали с анимацией

Режиссёров для него выбрали неожиданных: Зак Липовски и Адам Б. Стейн более всего известны фильмом ужасов «Пункт назначения: Узы крови»; они также сняли фантастическую драму «Иные» и неудачный живой ремейк «Ким Пять-с-плюсом». Ни один из этого дуэта раньше не работал с полнометражной анимацией; разве что участвовали в создании мультсериала «Гора Фрэгглов».