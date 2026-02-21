КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Про Венома снимут мультфильм — хотя режиссёры раньше не работали с анимацией

Кот-император
21 февраля 17:12
87
1 минута на чтение
Студия Sony завершила трилогию про антигероя Венома с Томом Харди. Но персонаж оказался довольно популярен, и на студии, похоже, придумали, как его вернуть. THR сообщает, что про Венома готовится полнометражный мультфильм.
Режиссёров для него выбрали неожиданных: Зак Липовски и Адам Б. Стейн более всего известны фильмом ужасов «Пункт назначения: Узы крови»; они также сняли фантастическую драму «Иные» и неудачный живой ремейк «Ким Пять-с-плюсом». Ни один из этого дуэта раньше не работал с полнометражной анимацией; разве что участвовали в создании мультсериала «Гора Фрэгглов».
Том Харди участвует в этом проекте, но пока неизвестно, готов ли он озвучивать Венома или ограничится должностью продюсера.

Кот-император

