КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве

Классика

Неснятый фильм о Супермене с Николасом Кейджем
5 лучших фильмов о вампирах
Новости

«Минус вайб» — финальный трейлер «Домовенка Кузи 2»

Дмитрий Кинский
19 февраля 16:29
126
1 минута на чтение
Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала заключительный трейлер сиквела сказочного фильма «Домовенок Кузя».
По сюжету в доме Кузи и семьи Наташи появляется Тихоня — девочка-домовенок, с которой объединяется главный герой для борьбы с Кощеем.
Режиссером вновь выступил Виктор Лакисов, снявший оригинальную картину, а продюсерами — братья Андреасян.
Картина выйдет 19 марта.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый трейлер «Истории игрушек 5»

Новости

Новый тизер-трейлер третьего сезона «Дома дракона»
Премьера ожидается в июне.

Новости

Кто озвучит Эми Роуз в «Сонике в кино 4»

Новости

Два с половиной года впустую — Содерберг о неснятом фильме по «Звездным войнам»
Disney дали достаточно сухой и четкий ответ на предложение.

Новости

Разработчики Control Resonant вдохновлялись аниме «Евангелион»

Новости

По манге «Призрак в доспехах» выпустят настольную RPG
Релиз летом 2026 года.

Новости

Трейлер новой «Мумии» — но не той, о которой вы подумали
«Мёртвой быть весело!»

Новости

Какой будет The Elder Scrolls 6? Рассказал Тодд Ховард
«Большинство создателей Skyrim участвуют».

Новости

«Рик и Морти» получат спин-офф о президенте Кёртисе уже в 2026 году
Появится ли в нем известная парочка, неясно.

Новости

Сиквел «Кейпоп-охотниц на демонов» вряд ли выйдет даже в 2029 году
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты