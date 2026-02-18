Обзор REANIMAL. Не маленькие кошмары

В конце прошлого года вышла Little Nightmares 3. Игру разработали авторы Until Dawn из студии Supermassive Games. Оригинальные создатели серии — шведы из Tarsier Studios — к третьей части непричастны. Разумеется, фанаты подняли Little Nightmares 3 на вилы — говорят, вообще не то и не от тех, ждём новую игру от Tarsier. Дождались. Забавно, что вышло всё наоборот. Теперь ясно, что Little Nightmares 3 — это как раз максимально безопасное, правильное «то». А новая игра оригинальных авторов — REANIMAL — вообще не то, но в хорошем смысле. Разработчики, добровольно уйдя от Bandai Namco, хотели пуститься в эксперименты и сделать более взрослую, жёсткую игру. И сделали! В рамках лора и стилистики Little Nightmares история REANIMAL была бы невозможна. А по ощущениям она бьёт гораздо больнее.

REANIMAL — игра не о детских страхах, а о вполне взрослых ужасах и природе насилия во всех его проявлениях.

Начинается игра посреди туманного моря на ветхой лодке, которой управляет маленький мальчик. В пустых холодных водах он находит девочку — сестру или подругу, — вытаскивает её, но она тут же на него нападает. Впрочем, вскоре её отпускает, а всё, что может выдавить из себя пацан: «Я думал, ты умерла». Так начинается их путешествие по миру гротескных ужасов, библейских мотивов и мутных намёков.

Цель приходит спонтанно, дети встречают ещё одного ребёнка — другую девочку из компании друзей, в которой когда-то было пять человек. Теперь понятно, куда мы движемся: найти и спасти оставшихся детей, разобраться, где все они очутились, и желательно найти выход. Выхода, разумеется, нет — как и прямых ответов на самые важные вопросы.

Как и Нигде в Little Nightmares, Эверхолм в REANIMAL — жестокий, жуткий мир подсознательных страхов, но теперь он не фокусируется на одних лишь детских ужасах. Чтобы подчеркнуть это, разработчики отказались от бёртоновского дизайна окружения и персонажей, приземлившись в более грязный реализм, но всё ещё с узнаваемыми чертами.

Более того, каждая из девяти игровых глав будто отражает один из девяти кругов ада — с соответствующим визуалом. Важнейшие конкретно для этой истории — насилие и предательство. Но и без деконструкции остальных цельную картину не сложить.

Героев и злодеев в игре нет, ужас REANIMAL — воплощение общей вины и хорошо известных людских пороков, а заодно и философское высказывание о поглощении человеческого животным. Это отпечатано прямо в названии, чтобы мы не запутались и копали в правильную сторону. Глобально здесь нет ничего нового, но решает всегда подача, а она у авторов Little Nightmares умелая. Переход от страшилок к большим философским ужасам получился действительно неуютным.

Не копая слишком глубоко, REANIMAL можно воспринимать просто как «яркий» сюрреалистический хоррор

В этом смысле игра цельная. Даже её ужасающий мир — логически взаимосвязанный. Если в Little Nightmares 3 герои телепортируются между локациями через зеркало, что порой сбивает с толку, то в REANIMAL они топают, едут, плывут и добираются другими естественными способами. Часто бесшовно, без видимых загрузок. Образы монстров — и вправду пугающие. Насилие всегда неприятное. Экшен-сцены и погони блестяще поставлены и однозначно запоминаются. Сюжет в целом можно прочитать как по-хорошему простую оккультную историю, отражающую ужасы абстрактной войны.

Но за каждым (или не каждым) образом в REANIMAL — смысл, помогающий вникнуть в психологизм здешнего линчевского сценария. А это главное. Например, если смотреть на жуткую «ищейку» в начале игры как на воплощение вины девочки в конусообразной шапке, а на мать в детском приюте — как на отражение её гиперопеки над детьми, то раскритикованный многими финал не покажется таким уж пустым. При должной внимательности он и вовсе даёт больше ответов, чем ожидаешь. Но меньше, чем хотелось бы.

Однако сложность расшифровки REANIMAL заключается в том, что разработчики пошли по пути интуитивного метода Дэвида Линча. Одни символы и образы содержат в себе чёткие детали истории, а другие — просто дурной сон, набор жутких и крайне общих ассоциаций, не имеющих логического объяснения. Отделить одно от другого сложно. А иногда и в принципе невозможно, ведь нередко игра палит с двух рук, например, вбрасывая военную жесть в стиле фильма «1917» и как абстракцию «ада на земле», и как важную часть лора. Но по-хорошему этим и не нужно заниматься, достаточно формировать свою интуитивную версию происходящего. К тому же впереди сюжетные дополнения — некоторые недомолвки явно будут раскрыты там.

Упаковать такой набор смыслов и идей в классический геймплей Little Nightmares было бы нереально.

Вот почему игра активно раздувается, растёт вширь — экспериментирует в том числе и с геймплеем. Да, примерно половину хронометража это всё та же Little Nightmares. Вайбами, загадками, физикой и управлением, в конце концов. Но даже тут — с одной очень важной деталью.

Little Nightmares принято называть 2.5D-платформером, потому что первые две части преимущественно двухмерны, но с возможностью двигать к экрану и от него — иногда это просто гиммик, а иногда слегка используется в геймплее. А вот REANIMAL в большей степени именно трёхмерна, но с полуфиксированными ракурсами камеры, что особенно эффектно задействовано в сценах с прятками от монстров. Но надо сказать, что во многом по тому же пути пошла и Little Nightmares 3, пусть не столь радикально.

А вот другая половина REANIMAL предлагает заниматься вещами, совсем непривычными по играм Tarsier Studios. Например, водить машину. Или управлять лодкой, параллельно отбиваясь от утопцев, пытающихся утянуть героев на дно. Есть и ещё кое-что, но это уже территория непозволительных спойлеров — игра удивляет не только сюжетными вывертами. Но важно отметить, что экшена в целом стало куда больше — это уже не пара внезапных вспышек на всё прохождение, а важная часть общего набора механик. И экшен нормальный!

Другое пересечение путей Little Nightmares 3 и REANIMAL — упор на кооператив. Он в REANIMAL работает. Игра в целом задизайнена с оглядкой именно на совместное прохождение. Но чего-то супероригинального она ожидаемо не предлагает. Задачки по большей части в духе «пока один держит рычаг, другой должен пробежать через открывшуюся дверь». Иногда надо дать по голове противнику, который схватил напарника.

Лишь один раз игра предлагает по-настоящему крутую кооперативную идею: герои оказываются в буквальном смысле привязаны друг к другу верёвкой. Платформинг и перемещение сразу воспринимаются иначе, но длится этот эпизод буквально пять минут.

REANIMAL не смакует ни одну сцену — они сменяются пугающе стремительно. Всё проходится за три-четыре часа, но событий за это время случается море. И разные микромеханики игра пробует, и киношными постановочными сценами развлекает. На быстрый темп и малый хронометраж есть и жалобы, но мы такое только приветствуем — нечего в сюжетных играх тратить попусту время игрока.

Это не страшилка, а «взрослый» хоррор, оставляющий после себя тяжёлые ощущения, но вместе с тем и любопытство. Хочется думать, складывать в голове детали пазла и поскорее получить дополнения, которые наверняка перетряхнут все существующие интерпретации. Странно называть такой набор мерзотных ужасов красивым, но это очень красиво — прекрасное в ужасном, как завещала Silent Hill f. И особенно приятно, что разработчики всю свою философскую жуть упаковывают в неясную до конца, но всё же осязаемую историю, не скатываясь в очередной «сон собаки». Ради REANIMAL стоило уйти от Little Nightmares, но слабонервным эту игру советовать нельзя.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.