Какие настольные игры выйдут в 2026 году в России

Продолжаем нашу традицию гадания на картонной гуще. Каждый декабрь настольные издательства рассказывают, какие замечательные игры собираются выпустить в следующем году, а игроки прикидывают бюджеты и выбирают, за чем следить в информационном шуме. Мы подготовили на основе анонсов издателей список проектов, к которым стоит присмотреться.



Поэтому и новый список анонсов начнём с отечественных игр. При подготовке статьи было интересно посмотреть на нашу прошлогоднюю подборку. Middara, Nova Aetas, Kinfire Chronicles, Ascendancy, «Башня Домианны» и «Дюна» до прилавков пока не доехали. С «Ведьмаком» в серии Unmatched вышла неприятная история: издательство сейчас пытается доказать таможенникам, что это не игральные карты для казино, — таможенники не верят. Остальные игры уже поступили в продажу. Особо отметим отечественные разработки: «Крестоносцы» оказались интересными и оригинальными, а про «Комитет» пока не можем ничего сказать: он успел буквально под ёлочку, в последних числах декабря.

Отечественные разработки

«Бродячие города», «Послезавтра» и «Диссонанс»

Три игры российских авторов, внутренние разработки «Мира Хобби». К сожалению, о них ещё пока мало известно, но выглядит всё очень перспективно.

«Бродячие города» — настолка в тренде. В видеоиграх сейчас модна идея строить поселения на спине какого-нибудь великана — можно и Wandering Village вспомнить, и анонсированную Beyond These Stars. Это и красиво, и помогает обосновать ограничения пространства и ресурсов. В «Бродячих городах» планшеты игроков оформлены в виде гигантского краба, черепахи, лягушки и, внезапно, крота, и на них нужно выкладывать тайлы, строя здания и развивая экономику. Сделано всё очень мило, у планшетиков есть движущиеся лапки. Игру позиционируют как «семейную»: в ней несложные правила и неагрессивное взаимодействие. Ждём подробностей.

«Послезавтра» — игра на построение табло (то есть игрок выкладывает перед собой карты или жетоны, которые приносят ресурсы или улучшают действия) от ребят, создавших прекрасную карточную игру «Акватика». Автор — Иван Тузовский, а девелопила команда Open Borders Studio под чутким руководством Ивана Лашина. Помимо интересной новой игровой системы нам обещают режим сюжетной кампании про развитие Земли и Луны в неоновом будущем.

«Диссонанс» — буквально Elden Ring у нас дома, начиная с оформления обложки, явно отсылающей к Малении, и заканчивая целями игроков. Игра заявлена как полностью асимметричная, и у игроков будет различаться геймплей. Кому-то нужно позвонить в колокола (снова привет другому Миядзаки), кому-то воскресить богиню, а кто-то и сам не прочь получить божественный статус. Это потенциально очень интересный проект, и издательство явно делает на него большие ставки.

Винни-Пух. Серьёзные дела

Эту детективную настолку Crowd Games обещают в начале года. По словам издательства, несмотря на детскую тему (плюшевые зверушки расследуют дела в сказочных мирах), игра будет интересна и взрослой компании. Это хороший тренд в современном искусстве (помнится, я сам, купив племяннику «Зверский детектив» Старобинец, залпом проглотил половину, прежде чем отдал ребёнку). В «Серьёзных делах» обещают детективные истории в трёх мирах: «Винни Пуха», историй о короле Артуре и «Алисы в Стране чудес».

У игры прекрасные авторы — Олег Мелешин, Юрий Ямщиков и Алексей Кузнецов вместе с разработчиком издательства Даниилом Зайцевым. Кстати, Ямщиков уже зарекомендовал себя серией настолок «Карманный детектив», где впервые реализована механика событий, продвигающих сюжет, — её планируют использовать и в «Серьёзных делах». Кроме того, будут проверки на кубиках и асимметричные способности персонажей.

В эту команду я безоговорочно верю. Как в Винни-Пуха с Тигрулей, так и в авторов. Должны сделать круто.

Локализации иностранных игр

Теперь поговорим о локализациях иностранных игр. Тут есть и мировые хиты, и крепкие нишевые проекты. Начнём с небольших коробок.

Eternal Decks

Каждый год появляются тысячи новых настолок, и в информационном шуме всё сложнее находить интересные новинки. Ещё одна игра про выкладывание карт с цветными циферками едва ли привлекла бы внимание, но тут совпало сразу несколько факторов.

Во-первых, гейм-дизайнер Hiroken ранее выпустил две очень крутых карточных игры — TRICKTAKERs и KINGs (последнюю «Мир Хобби» должен выпустить на русском — анонсировали ещё год назад, но производство задержалось), и теперь, как говорится, зачётка работает на тебя.

Во-вторых, Eternal Decks вышла небольшим тиражом, который тут же раскупили. В последние месяцы все обсуждают не столько саму игру, сколько то, где её достать. При рекомендованной цене в 45 долларов на вторичке за коробку просят вплоть до 250.

По геймплею это кооперативная карточная игра вроде «Экипажа»: нужно совместно, разыгрывая карты на поле, выполнить четыре задания. Вдобавок игроки могут докупать колоды духов — со специальными картами, двухцветными мастями и прочими хитростями. Как и в «Экипаже», тут предлагают своего рода кампанию: в комплекте идёт книга, где каждый уровень — это новый сценарий, практически новая игра.

Вот почему анонс локализации от «Мира Хобби» — очень приятный сюрприз. Надеемся, в 2026 году в продажу поступят и KINGs, и Eternal Decks.

Magical Athlete

Один из самых классных и в то же время странных анонсов конца 2025 года. Crowd Games выпустит на русском языке свежее переиздание игры Magical Athlete.

Давным-давно, в прошлом десятилетии, оригинал вызвал то, что позже назовут хайпом. Об игре ходили слухи, в неё хотели сыграть, и её почти невозможно было достать. Малоизвестная японская игра вышла небольшим тиражом в США и стала не то новым шедевром, не то безмозглым детским кубомётом. Оба варианта оказались правдивы.

«Фишки» Magical Athlete — простота и вариативность. Игроки выбирают персонажей, а затем только кидают кубик и ходят на выпавшее расстояние. «Кинь-двинь», всё как в детстве — помните «Кругосветное путешествие» из «Весёлых картинок»? Хитрость в том, что у каждого персонажа есть уникальные способности. Кто-то дерётся с соседями, кто-то лягается и двигает назад соперников, а кто-то ходит на одну клетку каждый раз, когда другие применяют свои способности. В итоги на поле творится сущий хаос, а игра порождает странные и комичные ситуации.

Оценки игроков совершенно полярные. От восторгов и «рыдали всей компанией» до «чёртов рандомный кинь-двинь». Вдобавок у нового издания роскошное оформление, из-за чего оно напоминает не то британские мультфильмы, не то работы Роберта Саакянца. Magical Athlete — простая и чудаковатая игра, которую создавали для смеха и веселья.

Ironwood

Gaga Games выпустит в следующем году асимметричную стратегию с карточным движком о войне веганов и индустриалистов. В основе сюжета заезженная (будем честны) идея противостояния: с одной стороны натуропаты, предлагающие жить в гармонии с природой, но при этом подтираться лопухом. С другой — паропанки-капиталисты, несущие все ужасы индустриальной революции вроде смога и детской смертности, зато туалетная бумага трёхслойная и ароматизированная. Но не ради сеттинга в Ironwood играют.

Игра напоминает облегчённую версию «Корней»: есть две фракции, каждая двигается по полю особым образом, строит здания и выполняет свои цели. Деревянщики могут перехватывать караваны индустриалистов, а те стараются изничтожить обнаглевших лесных хиппи. Всё завязано на уникальных картах, которые можно использовать по-разному, в том числе в довольно остроумной боёвке.

В версии с Kickstarter фишки промышленников сделаны из металла, а лесников — из дерева. Броско, красиво, тематично. Надеемся, в России выпустят именно это издание.

Наиси

Gaga Games анонсировало отличную минималистичную игру, эдакую смесь «Дракулы против Ван Хельсинга» и «Замка де Комбо», если эти названия вам о чём-то говорят.

Сюжетно здесь у нас императорская Япония, самураи, синоби, стеснительные придворные дамы, рисовые поля. В дополнениях ещё появляются ёкаи и прочая японская мистика. И это карточная дуэль на сбор лучшей комбинации карт.

Механически всё просто и элегантно. Игроки по очереди берут карты и выкладывают либо перед собой в открытую, либо в задний, скрытый ряд. У каждого игрока есть несколько жетонов, позволяющих менять карты местами или даже своровать карту у соперника. Карты приносят очки за сочетание с другими картами, за расположение в том или ином ряду или за соседство (рисовые поля выгоднее выкладывать рядом друг с дружкой, а придворные дамы любят, когда поблизости есть верные советники).

Вышла «Наиси» в прошлом году, игра уже локализована во Франции, Германии, Польше и Венгрии. А в начале 2026 года должна появиться и в России.

Санторини

Санторини — греческий остров, известный яркой архитектурой: его склоны облепили ослепительно белые дома с ярко-синими крышами. Это всё, что нужно знать о будущей локализации от «Лавки Игр».

Игра про белые домики, синие крыши и Грецию несколько лет назад стала хитом за границей. Это соревновательный абстракт: в свой ход можно передвинуть по полю одну из своих фишек и построить рядом «этаж» домика. Цель игры — чтобы хоть одна твоя фишка забралась на третий этаж, чему оппонент будет мешать, перекрывая дорогу и закрывая третьи этажи крышами. Звучит сухо, таких абстрактных игр вроде бы пруд пруди. Но тут сработали два фактора.

Во-первых, «Санторини» — игра-игрушка. Когда моему племяннику был годик или два, он охотно играл компонентами оттуда: сделаны они очень красочно и интересно. Каждый «этаж» — не просто кубик, а пластиковая часть здания с окнами, лесенками и колоннами, аккуратно стыкующаяся с другими. Крыши — ярко-синие, как и положено. Эта игра цепляет взгляды.

Во-вторых, «Санторини» предлагает два режима. Первый — прекрасный, почти шахматной элегантности абстракт, где вы с соперником пытаетесь перехитрить друг друга в равных условиях. Второй — режим с богами, который и принёс игре славу. В комплекте идут карты древнегреческих богов, которые дают игрокам уникальные способности, ломающие игровой процесс. Попробуйте сыграть в абстракт, когда каждый из вас может что-то крутое, недоступное оппоненту! Причём способности хорошо сбалансированы, и замесы вроде «Афина против Ареса» всё ещё зависят от вашего скилла и умения читать оппонента.

Игры-гиганты

А теперь поговорим о коробках огромных, требующих много внимания, места на полках и денег в семейном бюджете.

«Сёгун. Полное издание» и «Марракеш»

В 2026 году в России издательство «Эврикус» локализует сразу две игры про башню. Нет, даже так — про БАШНЮ. Это действительно важно.

«Сёгун» — переделка настолки Дирка Хенна «Валленштейн». Игроки в роли японских полководцев соперничают за контроль над территориями. У вас есть планшет, эдакий пульт управления, и на нём вы раскладываете карты подконтрольных провинций. В этой соберём налоги, тут разживёмся хлебом и фуражом, там построим храм, здесь объявим мобилизацию, а отсюда пойдём воевать. И вот это «воевать» — лучшее, что есть в «Сёгуне». Потому что тогда вы используете башню.

«Марракеш» — свежая игра европейской школы от Штефана Фельда («Замки Бургундии», «Траян»). Игроки в роли местных богатеев борются за влияние над городом и добиваются успешного успеха, или как там называются победные очки. Как обычно у Фельда, тема тут не главное. Основа игры — комбинирование эффектов, для которого вы разбираете фишки действий из общего пула. А чтобы этот пул сформировать, вы используете башню.

В «Валленштейне» Дирк Хенн представил новый игровой аксессуар. Он вышел таким удачным, что издательство Queen Games запатентовало его, чтобы никто больше не мог им пользоваться, а затем стало добавлять в свои игры (помимо «Сёгуна» и свежего «Марракеша», были ещё «Америго» и Immortals). Это картонная башенка с полочками и перегородками. Игроки бросают в неё горсть фишек, часть выпадает, а часть остаётся на полочках. Позже новые фишки могут сбить застрявшие, и потому результаты преподносят сюрпризы.

В «Сёгуне», например, так играются сражения: бывает, бросаем в башню пять вражеских кубов и два своих, а получаем четыре своих и один вражеский. А что вы хотели — часть войск переметнулась к более харизматичному даймё, да и местное население, видимо, пошло добровольцами. Увлекательно, смешно, добавляет перчинки.

А в «Марракеше» игроки в складчину формируют горсть фишек, которые определят доступные в этом раунде действия, и засыпают в башню. Результат заставляет скрипеть мозгами и грызть ногти, планируя, как поинтереснее использовать свой ход.

«Сёгун» и «Марракеш» — две очень разные игры, построенные вокруг одного занятного аксессуара. Здорово, что эти проекты станут доступны в России: раньше Queen Games славилось нежеланием отдавать игры на локализацию. Их можно было встретить только у увлечённых настольщиков, покупающих из-за рубежа. А теперь башню полюбят или возненавидят и новые игроки.

The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era

Вы, вероятно, слышали о малоизвестной серии видеоигр The Elder Scrolls? Ну там Skyrim, Oblivion, а ребята постарше, возможно, помнят даже Morrowind. Настолку по её мотивам обещает выпустить на русском языке издательство «Лавка Игр».

Выбери расу. Выбери класс. Выбери гильдию. Выбери регион себе по душе. Выбери друзей. Почему не видеоигру? Какие могут быть «почему», когда есть настолка!

TES: Betrayal of the Second Era — кампания из трёх партий, каждая рассчитана на два-четыре часа. В игре чередуются две основные фазы: перемещение по глобальной карте провинции и локальные приключения — одиночные сражения, исследования лабиринтов и битвы с боссами. Ваш персонаж будет прокачиваться как между партиями, так и в каждой из них.

Издательство Chip Theory Games в России знают в основном по игре «Слишком много костей». Betrayal of the Second Era построена на схожей системе, доработанной с учётом сеттинга. Вам предложат десять игровых рас и пятнадцать классов, причём прокачка нелинейна и требует продуманного выбора того, какие умения развивать и какие кубы покупать. Бои ведутся на мини-картах с помощью стопок фишек. Как и «Слишком много костей», TES претендует на звание неубиваемой игры, которая доживёт и до ваших правнуков: планшеты сделаны из неопрена, а фишки похожи на покерные. Дорого, солидно, всё как настольщики любят.

Очевидно, Betrayal of the Second Era будет хитом — как минимум по продажам, но и отзывы англоязычных игроков очень положительные, сейчас у игры совершенно неприличный рейтинг. TES 6 на ПК ждать ещё долго, а с учётом дефицита оперативки может получиться, что настолка станет основным способом попутешествовать в любимом мире «Свитков».

