Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?

Ушла эпоха. Спустя 14 лет в компании Кэтлин Кеннеди покидает пост руководителя Lucasfilm. Подводим итоги её работы, рассказываем, какие проекты по «Звёздным войнам» выйдут в ближайшее время, и пытаемся представить, что ждёт компанию под руководством Дэйва Филони.
Перестановки в Lucasfilm
То, о чём долгие годы мечтали фанаты, случилось. Кэтлин Кеннеди покидает пост президента Lucasfilm и возвращается к продюсированию фильмов. Её обязанности разделят между собой двое. Креативный директор Lucasfilm Дэйв Филони будет отвечать за творческое развитие далёкой-далёкой галактики, а деловая сторона перейдёт под контроль бывшего вице-президента Линвен Бреннан.
В итоговом интервью порталу Deadline Кеннеди рассказала, что наметила преемников ещё два года назад и всё это время готовила передачу власти.
Дейв Филони. Фото RadioFan, CC BY-SA 3.0
Дэйв Филони в представлениях не нуждается. Придя в Lucasfilm ещё в 2005 году, Дэйв долгое время отвечал за анимационную сторону вселенной — именно он создал мультсериалы «Войны клонов», «Повстанцы» и «Сопротивление». Последние годы Филони переключился на игровые сериалы, вместе с Джоном Фавро он занимался «Мандалорцем» и уже сольно выступил шоураннером «Асоки», второй сезон которой должен выйти на Disney+ в этом году. Многие считают Дэйва ставленником и учеником Джорджа Лукаса — создатель «Звёздных войн» в своё время лично выбрал Дэйва для работы над «Войнами клонов», и над первыми сезонами мультсериала Филони трудился в тесном контакте с Лукасом.
А вот Линвен Бреннан широкой публике не так известна. Между тем ещё с 1999 года Бреннан работала на студии спецэффектов Industrial Light & Magic и с тех пор стабильно поднималась по карьерной лестнице. В 2009 году она стала президентом ILM, а в 2024-м была назначена вице-президентом всего Lucasfilm. По словам Кеннеди, последние годы именно Бреннан помогала ей управлять компанией и была её ключевым финансовым и деловым партнёром.
Кэтлин Кеннеди останется в памяти фанатов крайне противоречивым руководителем.
Именно Кеннеди управляла Lucasfilm, когда компания перешла из рук Джорджа Лукаса в цепкие корпоративные лапы Disney. Именно под руководством Кеннеди «Звёздные войны» триумфально вернулись на большие экраны и с неменьшим успехом завоевали экраны малые.
Кэтлин Кеннеди, фото Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Пять снятых в эпоху Кеннеди фильмов в общей сложности заработали в прокате чуть менее 6 миллиардов долларов, а «Пробуждение Силы», первая полнометражная картина по «Звёздным войнам» за десять лет, стало одним из всего семи фильмов в истории, мировые сборы которых превысили 2 миллиарда долларов.
Вместе с тем каждый следующий фильм «Саги о Скайуокерах» зарабатывал в прокате меньше предыдущего. Сборы «Последних джедаев» остановились на 1,3 миллиарда долларов, а «Скайуокер. Восход» не смог преодолеть отметку в 1,1 миллиарда (с учётом производственного бюджета около полумиллиарда долларов картина едва вышла в ноль). А «Хан Соло» (2018) и вовсе впервые в истории ЗВ провалился в прокате. При бюджете 275 миллионов долларов картина о молодости благородного контрабандиста не смогла заработать и 400 миллионов.
«Соло» стал первым кассовым провалом «Звёздных войн»
Эпоха Кеннеди была омрачена пустыми обещаниями и расставаниями с кинематографистами по причине «творческих разногласий». Колина Треворроу уволили на этапе препродакшена девятого эпизода, с Филом Лордом и Крисом Миллером попрощались прямо на съёмочной площадке «Хана Соло», а Гарета Эдвардса отстранили от постпродакшена «Изгоя-один». Но эти картины хотя бы добрались до кинотеатров. А вот с помпой анонсированные проекты Джоша Транка, Пэтти Дженкинс, Кевина Файги, целые трилогии от Райана Джонсона и шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса так и сгинули в производственном аду. Та же судьба вполне может ждать и картины Шармин Обаид-Чиной, Тайки Вайтити и Джеймса Мэнголда.
Провал «Соло», падение в сборах, многочисленные творческие перестановки за кулисами — всё это привело к тому, что начиная с 2019 года «Звёздные войны» на шесть с лишним лет оставили большие экраны. Возвращение состоится только в мае этого года, уже при новой власти.
Исчезнув из кинотеатров, «Звёздные войны» триумфально дебютировали на только что запущенном стриминге Disney+. Первый сезон «Мандалорца» стал настоящим хитом, а Малыш Йода (тогда мы ещё не знали, что его зовут Грогу) превратился в одного из самых известных маскотов современной поп-культуры. Кроме того, именно Кеннеди поверила в кинематографиста Тони Гилроя, помогавшего доводить до ума «Изгоя-один», и родившийся из этой веры «Андор» стал одним из лучших сериалов эпохи. Правда, с учётом вложенных в него средств не факт, что шоу вышло в плюс.
Но ранние стриминговые успехи Саги пали жертвой провозглашённой руководством Disney «гонки за контентом». «Книга Бобы Фетта», «Оби-Ван» и «Аколит» оказались посредственными, «Асока» была непонятна тем, кто не смотрел перед этим все сезоны «Повстанцев», а в целом неплохая «Опорная команда» так и не смогла найти аудиторию. И даже «Мандалорец», с середины второго сезона превратившийся в рекламную витрину других проектов Disney+, к концу третьего растерял значительную часть аудитории.
В интервью Кеннеди призналась, что связывалась и с другими известными кинематографистами, например с постановщиком «Бойцовского клуба» Дэвидом Финчером, автором «28 дней спустя» Алексом Гарлендом, создателем «Во все тяжкие» Винсом Гиллиганом. Но «далеко не все готовы поставить свою жизнь на паузу и посвятить “Звёздным войнам” ближайшие три-пять лет».
Lucasfilm попыталась реанимировать и две другие свои франшизы — «Уиллоу» и «Индиану Джонса». Но обе попытки оказались настолько провальными, что лучше бы и не начинали. Пятый фильм об Индиане Джонсе с треском провалился в прокате (384 миллиона в мировом прокате при бюджете в 354 миллиона), а телесериал по «Уиллоу» и вовсе был удалён с Disney+ всего через полгода после премьеры в рамках программы по сокращению затрат.
Но, пожалуй, главное «достижение» Кеннеди в том, что она превратила «Звёздные войны» в мало кому интересную франшизу, новая часть которой не вызывает особого интереса даже у фанатов. Тех самых фанатов, с которыми Кеннеди вдрызг испортила отношения — даже в последнем интервью она обвинила часть аудитории в «завышенных ожиданиях и отрицаниях чего-либо нового» и заявила, что именно фанаты (а точнее, их реакция на «Последних джедаев») спугнула Райана Джонсона (реакция самого Джонсона в соцсетях: «Лол, нет»). При этом Кеннеди ни о чём не жалеет и считает, что всё делала правильно.
Кэтлин Кеннеди
в интервью Deadline
Вам остаётся лишь пытаться рассказывать хорошие истории и придерживаться сути того, что создал Джордж. Он заложил в “Звёздные войны” невероятные ценности. Именно его идеи — надежда, веселье, развлечение — я и пыталась сберечь все эти годы. И если бы мне сейчас представилась такая возможность, я бы ничего не стала делать по-другому, не изменила бы ничего из того, что мы создали за эти годы. Я понимаю, почему отдельные вещи нравятся людям больше, чем другие, но это не изменит того, почему я решила поступать так или иначе или почему я решила работать с теми людьми, с которыми я работала.
И, я надеюсь, это вывело «Звёздные войны» на новый уровень. Конечно, всё ещё будет видно в долгосрочной перспективе, но кажется, что это так. Кажется, мы расширили вселенную и привлекли в неё новую аудиторию. А на мой взгляд, это самое сложное, что можно сделать с франшизой.
У меня нет никаких сожалений. Ну, разве что самая малость — по поводу «Хана Соло». Это я позвала Ларри Кэздана, и мы были так воодушевлены этой идеей. А затем, когда мы уже основательно в это погрузились, стало понятно, что на самом фундаментальном концептуальном уровне Хана Соло невозможно заменить. По крайней мере, сейчас.
Чего ждать от Дэйва Филони
Дэйв Филони, фото Josh Hallett, CC BY-SA 2.0
По всей видимости, именно из-за неминуемого ухода Кеннеди в Lucasfilm последнее время воздерживаются от анонсов. Инсайдеры считают, что студия специально придерживала некоторые новости, чтобы их озвучило новое руководство компании. Кроме того, вероятно, уже Филони с Бренвен будут принимать решения насчёт проектов, застрявших в производственном аду.
Но вряд ли стоит ждать от Lucasfilm резкой смены стратегии. Филони и Бреннан — ветераны компании, поднявшиеся на самый верх уже при Кеннеди. Они помогали принимать все ключевые решения, а многие текущие проекты студии, например «Асока» и грядущий мультсериал «Мол: Повелитель теней», так и вовсе детища Филони, отражающие его видение вселенной.
Само разделение властей — распространённая схема для современного Голливуда. Аналогично поделены обязанности в DC Studios (Джеймс Ганн и Питер Сафран), Disney Animation (Джаред Буш и Кларк Спенсер) и Pixar (Пит Доктер и Джим Моррис). Вместе с тем назначение Бреннан может свидетельствовать о том, что в Disney недовольны некоторыми управленческими решениями прежнего руководства.
В случае с Lucasfilm смущает личность Дэйва Филони. Все коллеги Дэйва отмечают его энциклопедические знания и личную увлечённость «Звёздными войнами», однако Филони отчаянно не хватает опыта. Дэйв провёл в Lucasfilm бо́льшую часть карьеры, причём значительную часть этого времени он отвечал за анимацию. И если при помощи Джона Фавро Филони набил руку в телевизионных проектах, где впервые попробовал себя в роли сценариста, режиссёра и шоураннера, то его опыт в полнометражном кино ограничивается выходящим в мае «Мандалорцем и Грогу», где он числится одним из исполнительных продюсеров и соавтором сценария.
Филони — довольно средний рассказчик, который даже в лучших эпизодах «Войн клонов» и «Повстанцев» не предложил ничего по-настоящему революционного или визионерского. И такой человек будет руководить кинематографистами уровня Фавро, Мэнголда и Шона Леви?
Фанаты посмеиваются над Филони за любовь к фансервисным отсылкам
Какие «Звёздные войны» выходят в ближайшем времени?
В интервью Кеннеди коснулась состояния находящихся в разработке проектов:
«Мандалорец и Грогу». Первый за семь лет полнометражный фильм по «Звёздным войнам» стартует в кинотеатрах 22 мая;
«Звёздный истребитель». Фильм на этапе постпродакшена, съёмки завершились в Лондоне в декабре прошлого года. Премьера намечена на 28 мая 2027 года. Кеннеди не скрывает, что в случае кассового успеха картина может получить продолжение, но пока что эта история запланирована как одиночная.
Кэтлин Кеннеди
в интервью Deadline
В последний день съёмок Шон Леви произнёс весьма выразительную речь, напомнив мне, как десять лет назад он за свой счёт прилетел в Лондон, чтобы встретиться со мной и рассказать, сколь многое для него значат «Звёздные войны» и как сильно он хочет снять фильм по этой вселенной. И вот в 2022 году я позвонила ему и сказала: «Давай сделаем это. Давай подумаем, что это может быть за фильм».
Тайка Вайтити и Дональд Гловер прислали первые наброски сценария. Кеннеди считает, что эти проекты по-прежнему подают признаки жизни, но окончательно их судьбу решит уже новое руководство.
Джеймс Мэнголд и Бо Уиллимон написали «невероятный сценарий», но сейчас проект приостановлен. По всей видимости — из-за эксклюзивной сделки Мэнголда со студией Paramount. Также на паузе фильм о Бене Соло от Стивена Соденберга, информация о чём недавно утекла в прессу.
Саймон Кинберг продолжает работать над сценарием новой трилогии прямо сейчас.
Кэтлин Кеннеди
в интервью Deadline
Он прислал нам кое-что в августе, и это было очень хорошо, но не то, что нам нужно. С тех пор мы фактически перевернули сюжет с ног на голову и затем потратили много времени на создание нового синопсиса, который он закончил буквально четыре недели назад. Это очень подробный синопсис, около 70 страниц. Предполагается, что Кинберг пришлёт нам готовый материал в марте.
Одиночный фильм Шармин Обаид-Чиной о приключениях Рей спустя 15 лет после событий девятого эпизода, анонсированный в 2023 году и сменивший с тех пор с полдюжины сценаристов, Кеннеди даже не упоминает. Очевидно, в Lucasfilm совершенно точно собираются продолжать историю Рей, но проекты Обаид-Чиной и Кинберга могут конкурировать друг с другом и со временем слиться в один.
Одиночный фильм Дэйва Филони, который должен был стать финалом всего «Мандовёрса». По всей видимости, его поставили на паузу, чтобы пропустить вперёд «Мандалорца и Грогу», а с учётом новых обязанностей Филони фильм может и вовсе не увидеть свет. Разве что Дэйв почувствует в себе уверенность уровня «Джеймс Ганн».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.