Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?

Вам остаётся лишь пытаться рассказывать хорошие истории и придерживаться сути того, что создал Джордж. Он заложил в “Звёздные войны” невероятные ценности. Именно его идеи — надежда, веселье, развлечение — я и пыталась сберечь все эти годы. И если бы мне сейчас представилась такая возможность, я бы ничего не стала делать по-другому, не изменила бы ничего из того, что мы создали за эти годы. Я понимаю, почему отдельные вещи нравятся людям больше, чем другие, но это не изменит того, почему я решила поступать так или иначе или почему я решила работать с теми людьми, с которыми я работала.





И, я надеюсь, это вывело «Звёздные войны» на новый уровень. Конечно, всё ещё будет видно в долгосрочной перспективе, но кажется, что это так. Кажется, мы расширили вселенную и привлекли в неё новую аудиторию. А на мой взгляд, это самое сложное, что можно сделать с франшизой.





