Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Сегодня подходящий день, чтобы вспомнить всех, кто не смог встретить 2026 год. Среди них — писатели-фантасты, режиссёры, актёры, музыканты и игроделы, дарившие нам любимые произведения. Виктор Антонов, художник, работавший над играми Half-Life и Dishonored Александр Бушков , писатель, автор цикла романов «Сварог». Владимир Герасимов , актёр озвучания, который подарил голос дяде Стэну из «Гравити Фолз». Василий Головачёв , писатель, автор цикла «Запрещённая реальность».
Василий Головачёв
фото: Дмитрий Рожков, CC BY-SA 3.0
Софья Губайдуллина , кинокомпозитор-авангардист, автор музыки к «Маугли» и «Убийству священного оленя». Питер Дэвид , писатель, автор юмористического фэнтези «Сэр Невпопад из Ниоткуда». Винс Зампелла , основатель студии Respawn и один из создателей серии игр Call of Duty. Томонобу Итагаки , создатель серии игр Dead or Alive. Юрий Кара , режиссёр первой отечественной экранизации «Мастера и Маргариты».
Вэл Килмер в роли Бэтмена
Вэл Килмер , актёр, сыгравший Бэтмена в «Бэтмене навсегда» и другие роли в фильмах «Дежа вю», «Виллоу», «Остров доктора Моро». Удо Кир , актёр, мастер играть злодеев («Блэйд», «Джонни-мнемоник», «Меланхолия», «Железное небо», «Армагеддон»). Дайан Китон , актриса («Энни Холл», «Спящий», «В поисках Дори») Даниэль Клугер , писатель и бард, автор ироничной космической фантастики «Приключения штурмана Кошкина». Иван Краско , актёр, сыгравший Гэндальфа в советском «Хоббите» и озвучивавший мультфильмы. Джулиан Лефэй , создатель вселенной The Elder Scrolls и первых игр этой серии.
Дэвид Линч
фото Sasha Kargaltsev, CC BY 2.0
Дэвид Линч , великий режиссёр с неповторимым сновидческим стилем, создатель сериала «Твин Пикс», фильмов «Голова-ластик», «Дюна» и многих других. Барри Лонгиер , писатель, автор цикла «Враг мой», послужившего основой фильма. Джулиан Макмэхон , актёр, игравший Коула в сериале «Зачарованные» и Доктора Дума в фильме «Фантастическая четвёрка». Александр Митта , режиссёр, теоретик кино и педагог, создатель уникального советского тёмного фэнтези «Сказка странствий».
Юрий Никитин
фото Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0
Юрий Никитин , писатель, автор многотомной фэнтези-серии «Трое из леса», реальный автор бесчисленных книг проекта «Гай Юлий Орловский». Роберто Орси , сценарист и продюсер, один из создателей киносерий «Звёздный путь» и «Трансформеры», фильмов «Остров», «Ковбои против пришельцев». Оззи Осборн, певец, шоумен, мистическая личность. Один из основателей группы Black Sabbath и музыки хэви-металл в целом.
Оззи Осборн
фото Chicks With Guns Magazine, CC BY-SA 2.0
Валерий Поляков , главный редактор журналов нашего детства «Видео-Асс Dendy Новая реальность» и «Великий Дракон». Роб Райнер , актёр и режиссёр душевных фильмов «Принцесса-невеста», «Останься со мной», «Это Spinal Tap». Роберт Редфорд , актёр («Афера», «Пит и его дракон»), режиссёр. Наталия Рахманова , первая в СССР переводчица Толкина; переводила также Саймака, Уэллса, Азимова, Киплинга и серию «33 несчастья». Лиза Джейн Смит , писательница, автор цикла «Дневники вампира», по которому сняли сериал. Марк Сноу , композитор, написавший ту самую музыку из «Секретных материалов», а также другие саундтреки («Тайны Смолвиля», «20 000 лье под водой»). Олег Стриженов , актёр, сыгравший обе главные роли в советской фантастике «Его звали Роберт». Том Стоппард , драматург, сценарист фильма «Бразилия». Дрю Струзан , художник, мастер голливудского киноплаката. Теренс Стэмп , актёр («Звёздные войны», «Меняющие реальность», «Тайны Смолвиля»). Кэри-Хироюки Тагава , актёр, которого мы запомним как Шан Цунга в «Смертельной битве». Ещё он сыграл в фильмах «Планета обезьян» (2001), «Вампиры» (1998), «47 ронинов», в сериале «Человек в высоком замке». Валентина Талызина , актриса («Гостья из будущего», «После дождичка в четверг», «Сказки старого волшебника»). Мишель Трахтенберг , актриса, игравшая в сериалах «Баффи — истребительница вампиров», «Сонная Лощина», в фильме «Инспектор Гаджет». Халк Хоган , рестлер, усатый силач, актёр («Коммандо из пригорода»). Джин Хэкмен , актёр, Лекс Лютор из классического «Супермена» и исполнитель многих других ролей («Молодой Франкенштейн», «Непрощённый»). Скотт Шпигель , режиссёр «От заката до рассвета 2» и актёр эпизодов в фильмах Сэма Рэйми.
