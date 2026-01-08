КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фантастика про космос и будущее

Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
Советские и российские фильмы ужасов: от «Вия» до «Гоголя»
#итоги 2025#итоги#некролог

Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки

Кот-император
8 января 21:16
4 минуты на чтение
Сегодня подходящий день, чтобы вспомнить всех, кто не смог встретить 2026 год. Среди них — писатели-фантасты, режиссёры, актёры, музыканты и игроделы, дарившие нам любимые произведения.
Виктор Антонов, художник, работавший над играми Half-Life и Dishonored

Александр Бушков, писатель, автор цикла романов «Сварог».
Владимир Герасимов, актёр озвучания, который подарил голос дяде Стэну из «Гравити Фолз».
Василий Головачёв, писатель, автор цикла «Запрещённая реальность».

Василий Головачёв

фото: Дмитрий Рожков, CC BY-SA 3.0

Софья Губайдуллина, кинокомпозитор-авангардист, автор музыки к «Маугли» и «Убийству священного оленя».
Питер Дэвид, писатель, автор юмористического фэнтези «Сэр Невпопад из Ниоткуда».
Винс Зампелла, основатель студии Respawn и один из создателей серии игр Call of Duty.
Томонобу Итагаки, создатель серии игр Dead or Alive.
Юрий Кара, режиссёр первой отечественной экранизации «Мастера и Маргариты».

Вэл Килмер в роли Бэтмена

Вэл Килмер, актёр, сыгравший Бэтмена в «Бэтмене навсегда» и другие роли в фильмах «Дежа вю», «Виллоу», «Остров доктора Моро».
Удо Кир, актёр, мастер играть злодеев («Блэйд», «Джонни-мнемоник», «Меланхолия», «Железное небо», «Армагеддон»).
Дайан Китон, актриса («Энни Холл», «Спящий», «В поисках Дори»)
Даниэль Клугер, писатель и бард, автор ироничной космической фантастики «Приключения штурмана Кошкина».
Иван Краско, актёр, сыгравший Гэндальфа в советском «Хоббите» и озвучивавший мультфильмы.
Джулиан Лефэй, создатель вселенной The Elder Scrolls и первых игр этой серии.

Дэвид Линч

фото Sasha Kargaltsev, CC BY 2.0

Дэвид Линч, великий режиссёр с неповторимым сновидческим стилем, создатель сериала «Твин Пикс», фильмов «Голова-ластик», «Дюна» и многих других.
Барри Лонгиер, писатель, автор цикла «Враг мой», послужившего основой фильма.
Джулиан Макмэхон, актёр, игравший Коула в сериале «Зачарованные» и Доктора Дума в фильме «Фантастическая четвёрка».
Александр Митта, режиссёр, теоретик кино и педагог, создатель уникального советского тёмного фэнтези «Сказка странствий».

Юрий Никитин

фото Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Юрий Никитин, писатель, автор многотомной фэнтези-серии «Трое из леса», реальный автор бесчисленных книг проекта «Гай Юлий Орловский».
Роберто Орси, сценарист и продюсер, один из создателей киносерий «Звёздный путь» и «Трансформеры», фильмов «Остров», «Ковбои против пришельцев».
Оззи Осборн, певец, шоумен, мистическая личность. Один из основателей группы Black Sabbath и музыки хэви-металл в целом.

Оззи Осборн

фото Chicks With Guns Magazine, CC BY-SA 2.0

Валерий Поляков, главный редактор журналов нашего детства «Видео-Асс Dendy Новая реальность» и «Великий Дракон».
Роб Райнер, актёр и режиссёр душевных фильмов «Принцесса-невеста», «Останься со мной», «Это Spinal Tap».
Роберт Редфорд, актёр («Афера», «Пит и его дракон»), режиссёр.
Наталия Рахманова, первая в СССР переводчица Толкина; переводила также Саймака, Уэллса, Азимова, Киплинга и серию «33 несчастья».
Лиза Джейн Смит, писательница, автор цикла «Дневники вампира», по которому сняли сериал.
Марк Сноу, композитор, написавший ту самую музыку из «Секретных материалов», а также другие саундтреки («Тайны Смолвиля», «20 000 лье под водой»).
Олег Стриженов, актёр, сыгравший обе главные роли в советской фантастике «Его звали Роберт».
Том Стоппард, драматург, сценарист фильма «Бразилия».

Работы Дрю Струзана

Дрю Струзан, художник, мастер голливудского киноплаката.
Теренс Стэмп, актёр («Звёздные войны», «Меняющие реальность», «Тайны Смолвиля»).
Кэри-Хироюки Тагава, актёр, которого мы запомним как Шан Цунга в «Смертельной битве». Ещё он сыграл в фильмах «Планета обезьян» (2001), «Вампиры» (1998), «47 ронинов», в сериале «Человек в высоком замке».
Валентина Талызина, актриса («Гостья из будущего», «После дождичка в четверг», «Сказки старого волшебника»).
Мишель Трахтенберг, актриса, игравшая в сериалах «Баффи — истребительница вампиров», «Сонная Лощина», в фильме «Инспектор Гаджет».
Халк Хоган, рестлер, усатый силач, актёр («Коммандо из пригорода»).
Джин Хэкмен, актёр, Лекс Лютор из классического «Супермена» и исполнитель многих других ролей («Молодой Франкенштейн», «Непрощённый»).
Скотт Шпигель, режиссёр «От заката до рассвета 2» и актёр эпизодов в фильмах Сэма Рэйми.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

