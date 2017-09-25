Красавица Лютик, узнав, что её возлюбленный Уэстли погиб на чужбине, в отчаянии принимает предложение брака с Хампердинком, наследным принцем королевства Флорин. Но внезапно её похищает троица неизвестных…

Princess-bride Жанр: комедийное романтическое фэнтези

Режиссёр: Роб Рейнер

В ролях: Робин Райт, Кэри Элвес, Мэнди Патинкин, Великан Андре, Крис Сарандон

Мировая премьера: 25 сентября 1987 года

Награды: «Хьюго» за лучшую экранизацию, «Сатурн» за лучший фэнтези-фильм

Этот фильм — из числа тех, что получают весьма прохладный приём при выходе на экраны, зато со временем набирают влияние и признаются культовыми. «Принцесса-невеста» собрала в прокате скромные 30 миллионов долларов (при бюджете в 16 миллионов — результат, что называется, на троечку) и рисковала быть навеки забытой, но получила пару весомых фантастических премий. А потом при выходе на видеоносителях вдруг оказалось, что Роб Рейнер и компания сотворили шедевр. Сценарий попал в сотню лучших по версии Американской гильдии сценаристов, а сама картина регулярно входит в рейтинги то лучших романтических историй, то самых смешных комедий всех времён и народов. Американцы растащили фильм на цитаты — самая известная в русском переводе книги-первоисточника звучит как «Здрасьте, меня звать Иньиго Монтойя, вы убили моего отца, пришла ваша смерть».

В нашей стране «Принцессе-невесте» повезло меньше: как почти все знаковые фильмы 1980-х, она добралась до нас лишь в эпоху видеосалонов и почему-то прошла незамеченной. Но тем больше поводов пересмотреть её сейчас — в её 30-летний юбилей. А заодно прочитать наконец роман, русский перевод которого вышел совсем недавно.

В 1988 году, через год после выхода «Принцессы-невесты», актёр Кэри Элвес (Уэстли) встретился с Папой Римским Иоанном Павлом II. Понтифик поинтересовался: «Вы тот самый актёр из «Принцессы…»?» «Да», — ответил ошарашенный Кэри. «Очень хороший фильм, — радостно отметил папа. — Очень смешной». Для Элвеса этот эпизод стал подтверждением, что он снялся в чём-то действительно значительном.

О книге Уильям Голдман «Принцесса-невеста» Блестящий образец постмодернистского сказочного фэнтези, покоряющий ироничным стилем и обаятельными персонажами.

История «Принцессы-невесты» начинается с книги. В 1973 году Уильям Голдман, успешный голливудский сценарист (два «Оскара» за сценарии классических фильмов «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» и «Вся королевская рать»), решился издать отдельной книгой сказку, которую рассказывал двум своим дочерям. И, к его удивлению, она оказалась куда популярнее «взрослых» триллеров, на которых Голдман рассчитывал сделать литературную карьеру. Практически сразу «Принцесса-невеста» стала национальным бестселлером, и автору предложили 500 тысяч долларов за права на текст сценария. Режиссёром должен был стать Ричард Лестер — он прославился в 1960-е как режиссёр битловских фильмов «Вечер трудного дня» и «На помощь!», а позже снял второй и третий фильмы о Супермене. Но внезапно в кинокомпании Fox сменилось руководство, и экранизация надолго застряла в «производственном аду». Отчаявшись ждать, Голдман выкупил права на свою книгу обратно за собственные деньги.

Шли годы, но желающих подхватить проект находилось немного — несмотря на то, что книга продолжала переиздаваться, потихоньку превращаясь из бестселлера в лонгселлер. Экранизацию чуть не снял сам Роберт Рэдфорд, почти собравший команду (Колин Ферт в роли Уэстли, Стинг — принц Хампердинк, Арнольд Шварценеггер — великан Феззик), но съёмки так и не начались: Рэдфорд не смог собрать достаточный бюджет. Затем ролью Уэстли заинтересовался Кристофер Рив (тот самый Супермен) — с тем же результатом. Наконец, в 1986 году у руля проекта встал Роб Рейнер, чьи фильмы финансировал влиятельный телепродюсер Норман Лир.

Актёрский состав, оказавшийся на диво удачным, представлял собой сборную солянку. Например, для 20-летней Робин Райт (Лютик) это был дебют на большом экране — её единственная роль на тот момент была в «Санта-Барбаре». Зато Мэнди Патинкин (Иньиго Монтойя) уже был опытным актёром театра и кино с номинацией на «Золотой глобус». А комик Питер Кук, сыгравший косноязычного архиепископа на свадьбе принца и Лютик (одна из самых уморительных сцен фильма), в родной Британии и вовсе успел стать живой легендой. Самой большой удачей режиссёр и сценарист считали Великана Андре — знаменитого рестлера и настоящего великана. Его впечатляющий рост (2 метра 27 сантиметров!) и устрашающие габариты были результатом гигантизма — болезни, возникающей из-за гиперсекреции гормона роста.

Великан Андре — добрейшей души человек, по воспоминаниям коллег по съёмочной площадке, — был французом, английским владел очень слабо, поэтому его реплики режиссёр записывал на плёнку, чтобы Андре мог выучить их со слуха. В жизни он оказался совсем не таким силачом, как Феззик. Его донимали постоянные боли — суставы и кости к этому времени уже не справлялись с его рестлерским весом в 240 кг. С болью актёр боролся с помощью алкоголя, и таскать на себе кучу народу не мог. Поэтому сцена, в которой Уэстли (в образе Человекав-чёрном) висит на шее Феззика, снималась крупным планом — на самом деле Кэри Элвес опирался ногами на твёрдую поверхность.

Съёмки начались со сцен, которые Роб Рейнер считал «самыми простыми»: путешествие Уэстли и Лютик через Огненные болота и спасение из зыбучих песков. Все спецэффекты, которые только есть в фильме, укладываются в эти сцены: и огненные гейзеры, по-настоящему опаляющие платье Принцессы- невесты, и гигантские хищные крысы (ГРОЗУНы — «ГРызуны Очень Здоровые и Ужасно Недобрые»), и зыбучие пески. Собственно, это даже спецэффектами не назовёшь: огненные вспышки были реальными, внутри костюма ГРОЗУНа прятался живой статист, а под зыбучими песками скрывался люк — и Кэри Элвес действительно прыгнул в него головой вниз, справившись со сценой за один дубль.

Большинство трюков актёры выполняли самостоятельно. Великолепную сцену сражения Человека-в-чёрном с Иньиго Монтойей режиссёр задумывал снимать крупными планами (ведь герои постоянно обмениваются ироничными репликами — словесная пикировка поддерживает шпажную), поэтому Кэри Элвес и Мэнди Патинкин всё свободное время отдавали фехтовальным тренировкам, стараясь одинаково хорошо драться обеими руками. Дублёры понадобились только в одном моменте: когда герои друг за другом прокручивают сальто на импровизированном турнике.

Но очарование «Принцессы-невесты» не в спецэффектах. Пересматривать этот фильм уже три десятка лет хочется отнюдь не из-за олдскульного обаяния павильонных съёмок или псевдоисторических «луков» Принцессы (в лучших традициях голливудского средневековья Лютик почти весь фильм разгуливает с распущенными волосами). И не из-за симпатичной рамочной истории, где «Принцесса-невеста» — просто книжка, которую дед (Питер Фальк) читает заболевшему внуку. На тему взаимоотношений текста и реальности куда ярче высказался ещё в 1984 году Вольфганг Петерсен в своей прекрасной «Бесконечной истории». Всё дело в истории, персонажах и диалогах — и вот они-то как раз и превращают фильм в чистейший образец жанра «такого больше не делают».

Уильям Голдман очень аккуратно перенёс на экран собственную книгу: ключевые сцены и диалоги остались на месте, а за не вошедшими можно и в первоисточник заглянуть (если потом сможете от него оторваться). И это блестящие сцены и диалоги! Реплики героев искрятся изящным юмором с налётом уютного абсурда — где-то на заднем плане бродит призрак «Монти Пайтона» (которого, впрочем, не было и в проекте, когда Голдман рассказывал сказку дочкам). Сюжет копирует классические романтические сказки, но явно подтрунивает над ними: настоящая любовь, конечно, побеждает, но для этого в ход идут очень нестандартные методы, а по пути к победе влюблённым приходится не только ссориться и расставаться, но и умирать. Да и главная героиня — не картонная «девица в беде»: Лютик — энергичная и отважная девушка, не зря книга и фильм называются в её честь.

Славная традиция «тейлкиллерства» в голливудском кинематографе началась именно с «Принцессы-невесты». Без неё не было бы ни «Шрека», ни вереницы ехидных сказок вроде «Зачарованной», ни «Десятого королевства», ни «Однажды в сказке», да и диснеевские мультфильмы, пожалуй, начали меняться в более непредсказуемую и правдоподобную сторону во многом благодаря истории любви Лютик и Уэстли. «Принцесса-невеста» — сказка с тройным дном, но ни одно из них не мешает ей оставаться доброй и обаятельной. И безумно смешной.

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Даже если этот фильм старше вас, его всё равно стоит посмотреть — и убедиться, что сценарий и правильно подобранные актёры составляют 90% успеха в кино. Потому что спецэффекты могут устареть, а настоящая любовь и хорошие шутки — никогда.

«Принцесса-невеста входит в этот список Фантастические фильмы о любви, которые нравятся мужчинам Топ-5 романтических картин, которые стоит посмотреть всякому любителю хорошей фантастики.