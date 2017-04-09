Что для вас важнее? Ваша семья и друзья или ваш дом? Первое — ваша жизнь, второе — фон для неё. У меня

даже не возникает вопроса, что должно стоять на первом месте. Придумывать мир здорово, но я не думаю, что он вправе отвлекать внимание от персонажей или сюжета.

Джо Аберкромби

Если хочешь что-нибудь сказать о Джо Аберкромби, скажи, что он уже стал новой звездой фэнтези, хотя дебютный роман писателя «Кровь и железо» вышел сравнительно недавно — в 2006 году. Британец рассказывает суровые, реалистичные истории, делая упор на интересный сюжет и убедительных персонажей, которых невозможно поделить на «добрых» и «злых». Картину своего мира Джо предпочитает разворачивать постепенно, но можно не сомневаться, что он проработан так же тщательно, как и герои, его населяющие. Вселенная Джо Аберкромби из цикла «Первый закон» называется Земной круг. О ней и пойдёт наш рассказ.

Осторожно, спойлеры! Статья содержит много спойлеров о сеттинге к циклу «Первый закон». К сожалению, без них не рассказать о самом мире.

Брат на брата

На заре времён в мире Земного круга царил Хаос и над людьми властвовали демоны. Но затем всемогущий Эус, полудемон-получеловек, изгнал демонов из мира людей на Другую сторону и закрыл все врата между мирами. Чтобы Хаос не вернулся, Эус завещал потомкам исполнять два непреложных закона.

Первый закон — запрещено общаться с Другой стороной. Второй закон — запрещено вкушать человеческую плоть.

Законы имели вполне практическое значение. Любой контакт с нижним миром мог повлечь за собой возвращение демонов и очередной этап Хаоса. Каннибализм же давал едокам силу съеденных жертв и способность принимать их облик. Помимо того, людоеды могли таким образом продлевать жизнь и становиться почти неуязвимыми. Практически, новыми демонами.

У Эуса было четыре сына, каждому из которых он предназначил особый дар — один из видов волшебства. Старший, Иувин, унаследовал высокое искусство «традиционной» магии. Канедиас познал секреты делания — волшебного умения придавать форму камням и металлам. Бедеш обрел способность общаться с духами и подчинять их своей воле. Так возникли три ветви магии, называемые «чистыми». Младшему же, Гластроду, должен был достаться талант призывать демонов с Другой стороны. Но поскольку Эус провозгласил Первый закон, Гластрод не получил ничего, кроме отеческого благословения. Всемогущий наказал детям привести мир в порядок и навсегда покинул его.

Братья обосновались в разных частях света. Бедеш в уединении общался с духами. Канедиас построил себе башню в самом центре Земного круга — Срединных Землях. Иувин отправился на запад и поселился в долине реки Аос. Здешний народ Иувин обучил наукам и ремёслам и помог основать государство, вошедшее в историю как Старая Империя, со столицей в прекрасном город Аулкус. Шли годы, император сменял императора, но бессмертный Иувин всегда был рядом, направлял и советовал.

Одиннадцать мудрейших людей он отобрал себе в ученики, основав небольшой орден магов. Никто из них не мог в полной мере познать все области магии — шутка ли, фундаментальный труд Иувина «Основы высокого искусства» занимал несколько книжных шкафов! Поэтому каждый стал экспертом в чём-то одном. Например, Байяз, первый из магов, специализировался на магии огня.

Обделённый наследством Гластрод затаил обиду на братьев. Он втайне начал заниматься магией, запрещённой Первым и Вторым законами, связался с Другой стороной и стал слушать советы демонов. Затем младший сын Эуса собрал армию из уцелевших потомков демонов — всеми презираемых изгоев. Улучив момент, когда Иувин покинул столицу по делам, Гластрод наслал на Аулкус безумие. Жёны восстали против мужей, а соседи ополчились друг на друга. В довершение резни армия Гластрода при поддержке демонов ворвалась на улицы города и добила тех, кто ещё сопротивлялся.

Узнав о бойне в Аулкусе, Иувин пришел в бешенство и обратился за помощью к братьям. Бедеш откликнулся на зов, а вот Канедиас, погруженный в исследования, остался дома. Между братьями разразилась ужасная война, армия Гластрода была разбита, а сам он оказался осаждён в Аулкусе. Чтобы насолить братьям напоследок, злодей решил распахнуть врата на Другую сторону, и вырвавшаяся сила уничтожила его самого вместе с городом. Аулкус превратился в проклятое место, которое обходят стороной. Бедеш вернулся к своему уединению, и о нём с тех пор практически никто не слышал.

Конец старой эпохи

Со временем среди учеников Иувина начался разброд. Байяз и Кхалюль, два первых мага, соперничали за внимание учителя. Соперничество переросло во вражду, а вражда — в ненависть. Когда дело дошло до магических дуэлей, Иувин отослал обоих учеников подальше. Байяз решил, что превзойдёт соперника, если познает искусство делания, и пошёл в обучение к Канедиасу.

За эти годы вокруг башни Канедиаса вырос целый город, жители которого называли волшебника Мастером Делателем. Поначалу маг был дружелюбен и помогал возводить дома в городе. Но постепенно он становился все более скрытным и почти перестал выходить из башни, откуда выселил всех, кроме своей дочери Толомеи и ближайшего помощника.

Канедиас оказался более суровым наставником, чем его брат. Он заставлял Байяза трудиться от заката до рассвета, а секретами делился неохотно. Зато молодой маг сумел соблазнить Толомею, и девушка раскрыла любовнику многие тайны отца. Оказалось, что Канедиас искал способы обойти Первый закон и использовать силу Другой стороны. Узнавшему лишнее Байязу пришлось бежать, прихватив секреты Делателя, и укрыться у своего первого учителя. Разгневанный Канедиас бросился в погоню за вором и соблазнителем, но Иувин отказался выдать блудного ученика. Между братьями началась схватка, и Иувин был убит.

Тогда ученики Иувина в последний раз собрались вместе и отправились мстить за учителя. Они пришли в Срединные земли и перебили помощников Канедиаса. Сам Делатель укрылся с дочерью в башне, но Байяз уговорил Толомею отпереть дверь. Делателя оказалось не так просто взять — он убил двоих магов и победил остальных, прежде чем Байяз смог загнать его на самую вершину здания. Оттуда Канедиас скинул предательницу-дочь, а затем и сам был сброшен Байязом.

Так, по крайней мере, гласит легенда — «официальная версия», которую для потомков сочинил Байяз. В его россказнях масса нестыковок и недосказанностей, поэтому многие герои подвергали вину Канедиаса сомнению. Как и почему на самом деле погибли два величайших волшебника Земного круга — мрачная тайна, которую Аберкромби раскрывает далеко не сразу.

Среди уцелевших магов не было единства. Первым орден покинул Кхалюль: он обвинил Байяза в убийстве Иувина и ушёл на юг. Юлвей отправился присматривать за Кхалюлем. Захарус остался на западе, где пытался восстановить погрязшую в междоусобицах Старую Империю. Конейль уединилась в Великой западной библиотеке, Карнольт отправился за океан, а Леру просто спряталась от всех.

Дети Пророка

Между Байязом и Кхалюлем началась своеобразная холодная война, шахматная партия, в которой роли пешек исполняли короли и императоры, лорды и маршалы, солдаты и крестьяне. Вражда двух волшебников больше не была чисто магической. Вскоре после смерти Иувина магия начала покидать мир, и с годами каждое новое заклинание давалось всё труднее. Оба соперника смекнули, что куда эффективнее обычных фокусов людей убеждают деньги, поэтому и Кхалюль, и Байяз позаботились, чтобы их притязания всегда были подкреплены солидным количеством золота.

Кто убил Иувина? Историю гибели Иувина и Канедиаса мы знаем со слов Байяза. Но Аберкромби приучил и читателей, и своих героев, что первому из магов на слово верить нельзя. Так, во время экскурсии по дому Делателя Байяз показал оружие, которым Канедиас якобы убил брата. А в другой раз утверждал, что даже не видел битвы между братьями, потому что спрятался в сторонке. Он рассказывал, как Делатель победил Кхалюля, а позже заявлял, будто Кхалюль вообще не участвовал в штурме башни. Наконец, его версия гибели Толомеи рушится, когда свидетель вспоминает, что Канедиас упал с башни первым… Мог ли Байяз решиться на убийство своего учителя? Это не кажется невероятным. Первый из магов неоднократно жертвовал другими ради достижения своих целей. У Байяза определённо был и мотив — спровоцировать своих соратников на поход против Делателя, которого он, в сущности, обокрал и обесчестил. Смерть сразу двоих сыновей Эуса сделала его могущественнейшим из чародеев Земного круга. Кроме того, Байяз презрительно относился к деятельности Иувина, который, по его словам, хотел изменить мир с помощью улыбок и добрых побуждений.

Кхалюль обосновался на юге в засушливом, пустынном, населённом чернокожими народами государстве Гуркхул. Он выдал себя за Пророка, посланного единым богом, и подчинил своей воле гуркхульских правителей. Формально власть принадлежала императору, правящему в городе Шаффа, а Пророк считался его советником и наставником. Фактически же Кхалюль и его жрецы контролировали всю общественную жизнь. Он собрал вокруг себя воспитанников, которые поэтично называли себя Тысяча слов, а в народе получили более меткое прозвище — едоки. Потому что Пророк и его ученики пошли по стопам Гластрода и начали есть человеческую плоть, получая от этого невиданные силы

Всю мощь государства Кхалюль направил на завоевание новых земель. Бесконечной рекой в Саркант, крепость Пророка, текли захваченные гурками рабы, предназначенные для корма едоков. Каждый едок получал разные способности – силу, скорость, выносливость, некоторые могли менять обличье или пользоваться магией. Общим у них было одно: раз попробовав человечины, они не могли остановиться.

С годами гурки захватили немалую часть южного континента, Канты, и поработили большинство местных народов. Некоторые, оказавшие агрессору ожесточенное сопротивление, были полностью уничтожены, другие бежали. Одним из немногих мест, не сдавшихся на милость гурков, стала Дагоска, город с очень мощными оборонительными сооружениями, стоящий на полуострове на самом севере континента.

Союз нерушимый

Для игры против Кхалюля Байязу срочно нужны были собственные пешки. Он отправился к Гароду, королю одной из Срединных земель, которые в то время представляли собой множество враждующих друг с другом мелких государств. Байяз предложил сделать его владыкой всего континента, если тот будет слушать советов волшебника. Их усилиями возник Союз — крупнейшее из государств Земного круга и главное орудие Байяза в борьбе с Кхалюлем. Столицей Союза маг сделал Адую, где стоял дом Делателя.

Байяз тщательно продумал устройство будущей империи. Формальным главой Союза считается король, но фактически от лица монарха страной руководит Закрытый совет, состоящий из высокопоставленных вельмож, руководителей армии и флота, верховного судьи и архилектора инквизиции. Парламентом служит Открытый совет, в котором заседают главы дворянских семей Союза. Он мало что решает, зато поддерживает иллюзию, что все дворяне участвуют в делах государства.

В отличие от Пророка, подмявшего под себя власть в Гуркхуле, первый из магов предпочитал действовать утончённо и дергать за ниточки из-за кулис. Байяз закрепил за собой постоянное членство в Закрытом совете и управлял страной через доверенных лиц. Однако со временем маг стал забывать, что век людей короток. Он упустил момент, когда его ставленник канцлер Феект скончался, и незадолго до событий книг едва не потерял контроль над собственным детищем.

Большую власть в Союзе получила инквизиция, не имеющая, впрочем, никакого отношения к церкви. Инквизиция Союза выполняет роль тайной полиции и ловит не еретиков и ведьм, а шпионов, заговорщиков, казнокрадов и даже купцов, уклоняющихся от налогов. Во главе организации стоит архилектор. Каждой областью и крупным городом заведует наставник, в его подчинении находятся простые инквизиторы, а при каждом из них — несколько головорезов-практиков. В задачи последних входит выбивать показания из несчастных, попавших в лапы правосудия, или отправлять их в мир иной. Одних инквизиторы казнят прилюдно, изуродованные трупы других под пологом ночи сбрасывают в каналы. Самые везучие получают билет на каторгу в Инглии — небольшой колонии Союза на северном континенте.

Король Севера

Во многих фэнтезийных мирах северные земли – суровый край, населенный суровыми людьми, и Земной круг не исключение. Здешний север заселён довольно скудно, кое-где на многие мили вокруг нет ни единого человеческого жилья. Впрочем, поодиночке по северным дорогам не ходят, ведь смутные времена породили много лихих людей, промышляющих грабежами, разбоями да убийствами.

Несмотря на общее название, север неоднороден. Самая южная часть континента, Инглия — колония Союза, знаменитая каторжными рудниками инквизиции. Её граница проходит по реке Белая. Далее на север кланами живут люди, которых называют северянами, — простой, грубый и честный народ. Вождь каждого клана держит хорошо обученных и экипированных дружинников-карлов и несколько прославленных воинов — названных, завоевавших себе новые имена в битвах. Основу же армий составляют бонды, вчерашние крестьяне, силой отправленные на войну и легко вооруженные. Впрочем, на севере войны длятся часто и долго, так что крестьяне порой превращаются в закаленных и беспощадных солдат.

Северяне блюдут собственный кодекс чести. Споры между кланами порой разрешаются без лишней крови — при помощи поединков в круге. Стороны выставляют своих сильнейших бойцов, и те бьются до смерти. Если же клан готов сдаться на милость победителя, он выставляет в круг своего слабейшего бойца, которым не жалко пожертвовать.

Шанка Канедиас, который прославился как искусный мастер-оружейник, пытался создать и идеальных бойцов. Так появилась единственная нечеловеческая раса Земного круга — шанка, рослые гуманоиды с удивительными плоскими головами, безволосыми лбами, мощными челюстями и маленькими черными глазками. Создатель научил их всего трём вещам: расти, размножаться и разрушать. Потеряв своего повелителя, шанка разбрелись по самым укромным уголкам мира. С годами магам удалось выследить и убить большинство плоскоголовых, но шанка ещё сохранились в труднодоступных местах, например, на севере и в руинах Аулкуса в Старой Империи. Встретить их непросто, зато уж если кто попадётся им на пути, мало ему не покажется.

Много столетий вечно враждующие кланы не признавали единого короля — с тех незапамятных времён, когда севером правил легендарный Скарлинг Простоволосый. Однако незадолго до событий «Крови и железа» молодой и амбициозный вождь по имени Бетод сумел объединить кланы севера. Важную роль в этом сыграл его названный Логен Девятипалый, одолевший в круге поединщиков из всех других кланов. Не покорились Бетоду только племена Высокогорья, чей предводитель Круммох-и-Фейл считался самым бешеным из вождей севера.

Бетод здраво рассудил, что его кланы вцепятся друг другу в горло, как только будет побеждён последний общий враг. А потому он нашёл себе достойного соперника в лице Союза и подходящую цель — Инглию.

Стирия и Старая Империя

Постоянные междоусобные конфликты раздирали и другие части света. Долгие годы не знала покоя Стирия, архипелаг многочисленных городов-государств. Великий герцог Орсо Талинский пытался стать для Стирии тем, кем Бетод стал для севера: он хотел объединить острова в одно государство, чтобы Стирия стала такой же могущественной, как Союз или Гуркхул. Противостояли владыке Талина правители остальных земель, объединившиеся в Лигу Восьми

В бесконечных войнах погрязла и Старая Империя. Некогда единая нация растворилась в бурлящем котле мелких княжеств, городов-республик и крошечных поместий. Здесь в любой момент можно встретить несколько соперничающих претендентов на престол (однажды их набралось целых шестнадцать). Воды возле Старой Империи стали прибежищем для множества пиратов. Так же свободно морские разбойники чувствовали себя и в районе Тысячи Островов. А в Сулджуке местные жители боялись и ненавидели иностранцев до такой степени, что заезжий путешественник рисковал быть подвешенным с перерезанным горлом вверх ногами на ближайшем дереве только за то, что решил уточнить дорогу.

Вселенная атеистов

Мир Земного круга соответствует эпохе позднего Средневековья в нашем мире. Но, в отличие от реальной истории, религия играет здесь на удивление малую роль.

Наиболее религиозны народы юга, которые верят в единого бога. Когда Кхалюль пришёл на юг, он беззастенчиво этим воспользовался и провозгласил себя посланником этого бога, благо магия служила тому неплохим доказательством. Но в то время как гурки признали Кхалюля своим духовным вождем, остальные народы не горели желанием становиться рабами у императоров Шаффы или пищей для Тысячи слов. Многие бежали с юга и поселились в других местах, принеся с собой свои верования. Когда гурки захватили Даву, многие жители этой страны бежали в стирийский город Вестпорт, где возвели новые храмы и сильно изменили облик города.

Союз в этом смысле оказался полной противоположностью Гуркхулу. При жизни Делателя обитатели Срединных земель поклонялись ему как богу, но стоило ему погибнуть, страна стала развиваться исключительно в светском направлении. Казалось бы, исполинская башня Делателя и история его жизни должны были стать благодатной почвой для культов или хотя бы народных суеверий, но на деле этого не произошло. Скорее всего, своим атеизмом Союз обязан всё тому же Байязу. Первый из магов не желал, чтобы умы его пешек были забиты религиозной чепухой. Возможно, и зря. Пример Гуркхула показывает, что государственная религия могла бы стать дополнительным инструментом влияния

В других частях Земного круга божествами считались небесные тела. Жители Тхонда поклонялись солнцу, а северные горцы почитали луну. А вот остальные северяне, как ни странно, оказались такими же атеистами, как жители Союза. В отличие от земных скандинавов, у них не появилось ни богатой мифологии, ни обширного пантеона богов.

Наука и прогресс

Университет Адуи был основан ещё Мастером Делателем, впрочем, вовсе не для просвещения. В адепты допускались только самые толковые и удачливые и только чтобы помогать Делателю в его исследованиях. Остальные жители Срединных Земель оставались необразованными варварами. С возникновением Союза роль Университета увеличилась: величайшие умы почитали за честь заниматься наукой под крышей древнего здания. Однако к началу событий «Первого закона» лучшие дни университета давно остались в прошлом, а персонал сократился до кучки стариков, таких же ветхих развалин, как и само здание.

Возвращение в Союз Байяза вдохнуло жизнь в научные исследования. Всего через несколько лет адепты изобрели огнестрельное оружие. В трёхдневной битве возле городка Осрум во время очередной войны с северянами были проведены первые полевые испытания пушек. И хотя экспериментальный образец взорвался после нескольких выстрелов, нанесённого врагу ущерба хватило, чтобы понять: за этим оружием будущее. Справедливости ради стоит отметить, что сам порох изобрели гурки. А спустя несколько лет в Союзе сделали ещё одно важное открытие: исследователь Скидгард изобрел паровой двигатель. Земли, богатые залежами угля, немедленно стали ценными. В производстве активно стали применяться станки, на которых штамповалось всё — от обычных иголок до многотомных сочинений союзных литераторов.

Научно-технической революцией Союз и Гуркхул во многом обязаны противостоянию Байяза и Кхалюля. В других частях Земного круга наука не так развита. Старая Империя погрязла во многочисленных междоусобицах, и местным жителям не до изобретений. А на севере живут и воюют по старым традициям; для северян в диковинку даже такие удобства цивилизации, как застеклённые окна.

* * *

Завершив трилогию «Первый закон», Джо продолжил развивать свой мир в трёх одиночных романах. Там он на время отошёл от грандиозных событий, затрагивающих весь Земной круг. Сейчас Аберкромби собирается взять небольшой перерыв, а затем приступить к новой трилогии, в которой вернется к событиям глобального масштаба. А значит, мир Земного круга ждут новые изменения и потрясения.