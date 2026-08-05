«Чудолесье» и «Драконье подземелье»: необычные книги-игры для всей семьи

Читали ли вы в детстве братьев Гримм? Помните мрачноватые русские сказки, в которых герой пробирается сквозь лес к избушке Бабы-яги, встречается с лешим и помогает разумным зверям? А может, вы недавно перечитывали или играли во что-то по мотивам этих историй? Теперь в них можно поиграть в настольном формате: в одиночку или компанией, с друзьями или семьёй. На сайте CrowdRepublic идёт предзаказ русскоязычного издания книг-игр Оливера МакНила «Чудолесье» и «Драконье подземелье». Эти игры предлагают отправиться в путешествие по историям, вдохновлённым европейским фольклором XVIII века: проложить собственный путь через нехоженые лесные дебри и проникнуть в мрачные тайны Драконьего подземелья.

Что такое The Storymaster’s Tales

Автор «Чудолесья» и «Драконьего подземелья» — Оливер МакНил, британский писатель, рассказчик, актёр и владелец квестового театра «Мир легенд». Он написал книгу-игру «Отель “Лавкрафт”», которая вышла на русском языке в прошлом году и уже обзавелась множеством поклонников, и создал серию гибридных ролевых игр The Storymaster’s Tales.

«Чудолесье» — первая книга цикла. Её герои — отставной солдат, Красная Шапочка, охотник, принцесса и другие — живут в мире мрачного европейского фольклора. Они путешествуют по живому мистическому лесу, помогают призракам обрести покой, разыскивают пропавших, снимают проклятия и сражаются со сказочными чудовищами.

«Драконье подземелье» — отдельная и самостоятельная игра, вторая в цикле. Она добавляет в сказочный мир Чудолесья новый регион, наполненный элементами приключенческого фэнтези. Её герои становятся смелее. Настолько, что решаются спуститься за сокровищами в катакомбы, где ждут своего часа коварные ловушки, рыщут фантастические существа и, конечно же, обитает дракон!

Обе книги украшают иллюстрации российского художника Ника Вуймина. Они напоминают старинные гравюры и отражают жутковатую атмосферу игры.

Игровой процесс и компоненты

«Чудолесье» и «Драконье подземелье» объединяют элементы настольной игры, ролевой и классической книги-игры. В них есть игровое поле, карточки наград, система квестов, прокачка героя, выбор из прописанных заранее вариантов — и свобода интерпретации.

Традиционные книги-игры часто рассчитаны на одиночное прохождение. В «Чудолесье» и «Драконьем подземелье» тоже есть такая опция. Но гораздо веселее собрать за столом всю семью или друзей, объединиться в команду или посоперничать за звание главного героя истории.

Сначала каждому игроку нужно выбрать себе персонажа — одного из шестнадцати — и записать на листе стартовые данные: навык боя, искусство магии, удачу, здоровье и количество золота, а также особую способность или стартовый предмет. Последние два пункта у каждого архетипа свои.

Затем игроки решают, в какое приключение хотят отправиться сегодня — их по пятнадцать в каждой книге. Прочитайте вступление и узнайте, что героям предстоит сделать. Выложите на стол ключевые локации из колоды мест или возьмите карту всего региона с уже отмеченными точками интереса.

Долго готовиться к игре и раскладывать компоненты не придётся. Достаточно прочесть правила (всего-то пару страниц), выложить локации, перемешать колоду и заполнить лист персонажа, чтобы уже через пять минут отправиться в путь.

Если вы играете без колоды, то разложите на столе игровое поле. На нём для каждого приключения уже отмечены ключевые локации. А остальные вы заполните случайным образом во время игры — либо вытягивая карты из колоды, либо используя особую страничку-рандомайзер из книги. Каждый раз у вас будет получаться разная карта и разная история.

Игра началась! Герои перемещаются из локации в локацию, открывают новые точки на карте и детали истории. В книге описаны все локации; в каждой есть четыре варианта действий, у каждого — свои последствия.

Планируйте каждый следующий шаг или действуйте рискованно и дерзко, чтобы выжить в лесу и подземелье. Покупайте, ищите, крадите оружие и волшебные вещи, которые помогут вам победить. Узнавайте новое о мире и помогайте его жителям. Сражайтесь с монстрами в одиночку или навалитесь на них всей толпой. Главное — выполнить задание в срок, чтобы получить заслуженную награду.

Что такое гибридные книги-игры

Итак, вы выбрали персонажа. Хотя, конечно, если это не первая игра, можно продолжить тем же героем. Допустим, вы — ведьма Агата Майлс. Парой зелий, оставшихся с прошлого похода, пришлось расплатиться с зеленщиком, но с вами осталась чёрная кошка в роли подручного. Не так уж и плохо.

И, как положено в сказках, что-то уже стряслось. Кто-то в таверне «Воронье гнездо» рассказывает о детях, пропавших на болотах… Эка невидаль! Обвиняют во всём, конечно же, ведьм. Бабу-ягу и вашу давнюю знакомую, Зеленозубую Дженни. За каждую каргу обещают заплатить 100 монет, и хорошо, что никто не знает о вашем призвании.

Вы объединяетесь с другими героями и отправляетесь на болота. Там встречаете медведя, который оказывается заколдованным принцем Александром. Бросок удачи — и вот медведь-принц узнаёт в вас ту самую каргу, которая его заколдовала! Ваша чёрная кошка смотрит на опешивших спутников и решает, что пора удирать.

Немая сцена.

В «Чудолесье» можно играть как в обычную книгу-игру. Но она расцветает, когда игроки вплетают в повествование свои идеи, а персонажи и события создают причудливый живописный гобелен. Ведь в гибридных ролевых играх нет правильного пути, а живая фантазия, ваш выбор и броски кубиков превращают историю в нечто непредсказуемое.

Что делать дальше Агате — решать вам. Можно убедить сопартийцев, что медведь лжёт, или выдать им слабости Зеленозубой Дженни в обмен на собственную свободу. Придумать другой хитроумный план. Напасть. Или броситься вдогонку за своей сообразительной кошкой.

Какая из книг подходит именно вам

«Чудолесье» и «Драконье подземелье» — отдельные книги-игры. Начинать можно с любой, не боясь что-то упустить. В них всего три общих элемента: правила, базовые классы персонажей и единый игровой мир.

Мир один, но регионы в книгах представлены разные. В «Чудолесье» вы пробираетесь сквозь туманные топи, надеясь, что дикие звери не растерзают вас, а Зеленозубая Дженни не затянет в своё логово из ила и костей. В «Драконьем подземелье» вы врываетесь в тронный зал исчезнувших королей, надеясь застать врага врасплох и уповая на остроту меча. И обитатели регионов под стать: ведьмы, зачарованные создания и лесные чудища в чаще, вампиры, варвары и, конечно, дракон в подземелье.

Истории тоже разные. В «Чудолесье» вам предстоит стать учеником чародея, выследить оборотня, помочь повешенному обрести покой. А в «Драконьем подземелье» — отразить нападение орков, добыть легендарный меч, запечатать древнее зло. Сюжетов много, и порой они переплетаются, но истории «Чудолесья» тяготеют к сказкам, в то время как «Драконье подземелье» куда ближе к брутальному классическому фэнтези.

Так что вы можете смело выбрать любую из книг — ту, которая милее вашему сердцу. Нравятся мрачные европейские сказки или хочется приобщить к играм детей — выбирайте «Чудолесье». Подумываете отправиться в классическое фэнтези-приключение — значит, «Драконье подземелье».

Локализация и издание

Изданием «Чудолесья» и «Драконьего подземелья» на русском языке занимается команда «Рыжего Библиотекаря», которая уже выпустила такие игры, как «Мышерыцарь» (Mausritter) и «Дневник авантюриста».

Помощники Библиотекаря уже сотрудничали с Оливером МакНилом и в 2025 году издали на русском его книгу-игру «Отель “Лавкрафт”» в переводе Александры Гороховой. Она перевела и эти две книги-игры — а значит, читателей ждёт живой, насыщенный красками текст. Как те самые сказки братьев Гримм, которые послужили источником вдохновения для автора. Выпуск печатной версии запланирован на первый квартал 2027 года.

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