«Ведьмак 3: Дикая Охота»: как 10 лет назад в мучениях рождалась наша любимая игра

Игроки тепло относятся и к «Ведьмаку» 2007 года, и к его продолжению «Убийцы королей» (2011). Но их младший брат, «Ведьмак 3: Дикая Охота», умудрился не то что повторить, а многократно превзойти славу предшественников. В игре, которая вышла 19 мая 2015 года, сопряглись любовь разработчиков к книжной серии Анджея Сапковского, талант и тяжёлый труд. Для ААА-проекта в ней был невиданный уровень проработки деталей, диалогов, квестов — да вообще всего. Отмечаем десятилетие третьего «Ведьмака» рассказом о непростой истории его создания.

CD Projekt RED

Выяснить, не в Велене ли Цири

К началу работы над «Дикой Охотой» у польской студии CD Projekt RED был полный контроль над издательским процессом. Совсем уже большие и самостоятельные, разработчики полностью финансировали свой новый проект, а кто платит, тот и музыку заказывает. Вместе с большой силой приходит и большая ответственность — независимая разработка развязывает руки, но вместе с тем несёт много рисков. Полякам предстояло конкурировать с такими гигантами, как Bethesda, Rockstar и Ubisoft, поэтому игра была обязана стать абсолютным международным хитом.

Главой проекта назначили руководителя отдела квестов Конрада Томашкевича. Сотрудники студии ещё не успели оправиться от переработок, стрессов и недосыпа, вызванных «Убийцами королей», а речь уже шла об игре несоизмеримо более масштабной. Её планировали сделать ещё зрелищнее и увлекательнее, а в качестве вишенки на торте был обещан открытый мир. Раньше игровые движки, которые использовались для работы над ведьмачьими похождениями, не позволяли такой роскоши, но благодаря новенькому REDengine 3 смелые планы стали вполне реальными.

Кличку знаменитой лошади Анджей Сапковский объяснил в книге «Перекрёсток воронов». Один из персонажей сказал Геральту: «Я тут жеребцов что твоих отборных щук предлагаю, а ты плотвичку себе выбираешь» CD Projekt RED

У нас есть отрывок: Читаем книгу: Анджей Сапковский — Перекрёсток воронов Кот-император 05.03.2025 20734 Глава, в которой ведьмачья карьера Геральта едва не обрывается уже в самом начале.

На пути к игре мечты стояла маленькая загвоздка: никто в студии не знал, как делать игры с открытым миром. Пришлось учиться в процессе, через бесчисленные совещания, мозговые штурмы и неудачные идеи. Сюжет с поиском Цири планировался с самого начала. Геральт на верной лошади Плотве должен был вести расследование в Велене, Новиграде и других знакомых поклонникам серии местах, а противниками его выступали зловещие призрачные всадники, Дикая Охота (им тоже понадобилась ведьмачка).

Сперва над проектом работало 150 сотрудников, потом их число выросло до 250, а всего к созданию третьего «Ведьмака» причастно больше 1500 человек. Игру делали параллельно со сборкой движка, поэтому иногда казалось, что она ползёт по швам прямо под руками. Едва программисты устраняли очередные баги, как креативщики выдумывали новую механику или фишку, которую приходилось встраивать в и так плохо работающий код.

Ориентиры в Оксенфурте — например, башня аукционного дома — видны из большинства точек локации, чтобы игрок не заблудился CD Projekt RED

Внешний вид игры и структура локаций определялись в основном сюжетом. Разработчики подошли к этому вопросу максимально скрупулёзно: ходили в музеи, изучали устройство средневековых городов и деревень, фотографировали красивые виды. Сильнее всего на визуальную часть повлияли живописные уголки Польши, Амстердама и Скандинавии. Источники вдохновения для каждой локации собирали в отдельные папки — там были фото, тексты и даже музыка, которая создавала нужное настроение.

Мир игры сделали не просто детализированным, а по-настоящему живым. В нём есть рабочая экосистема — так, если уничтожить всех оленей в локации, её покинут и хищники, которым будет нечего есть. Из-за фотосинтеза на солнечных участках растёт больше цветов. За NPC можно без устали следить целыми днями: они живут своей честной или не очень жизнью, занимаются повседневными делами, икают, ругаются и иногда ведут умопомрачительные диалоги с отсылками к фильмам Тарантино, «Игре престолов» и даже «Клинике».

Дизайн уровней вдохновлён игровыми сериями The Legend of Zelda и Red Dead Redemption. Для создания городов разработчики штудировали книги Сапковского и историческую литературу, чтобы добиться максимальной аутентичности. Города разделены на зоны по уровню жизни населения — ближе к центру дома красивее и чище.

Боевую систему «Дикой Охоты» с перекатами отчасти подсмотрели в Dark Souls, а анимаций боя было записано куда больше, чем для предыдущей части серии CD Projekt RED

Но поначалу огромный мир, который на 20% больше карты Skyrim, казался непростительно пустым. С учётом его масштабов был риск, что игрок растеряется и в отчаянии просто забросит игру. Разработчики обещали более 100 часов игрового процесса, а им казалось, что готового контента наберётся максимум часов на 60.

Чтобы контента хватало, они добавили точки интереса, при взгляде на количество которых новичку в жанре RPG может стать дурно. Это только приумножило проблемы — к моменту предполагаемого релиза в игре было 5 тысяч (!) ошибок. В числе любимых багов разработчики называли гуся, который заходил в бар и закрывал за собой дверь, и крестьян, которые вдруг начинали неподобающе танцевать на похоронах.

Часть механик пришлось вырезать из-за сложности реализации. Например, Цири должна была кататься на коньках, как в книге, а Геральт мог использовать рентгеновское зрение, чтобы прицельно крошить кости врагов, как в Mortal Kombat. Наработки с повышением уровня врагов, как в Oblivion, тоже оказались лишними: с ними прокачка навыков Геральта становилась менее очевидной. А прежде чем остановиться на идее карточной игры гвинт как основной мини-игры, разработчики рассматривали варианты с метанием ножей и забавой «кто кого перепьёт».

50 оттенков серого

Сценарий квеста «Дела семейные» насчитывал 40 страниц ещё до начала работы над диалогами CD Projekt RED

Как бы игра ни была реализована технически и как хорошо бы ни выглядела, она не стала бы такой успешной без прекрасного сценария. Новый руководитель отдела квестов Матеуш Томашкевич (брат Конрада) говорил, что основной задачей было сделать каждый квест цепляющим и уникальным — никаких «принеси 10 цветов и получи перчатки +3 к красноречию». Истории должны были вызывать эмоции — заставлять печалиться, смеяться, удивляться и крепко думать над судьбами мира. В этом CD Projekt RED более чем преуспели. В какой ещё игре можно пойти искать пропавшую сковородку, а в итоге найти шпиона?

Отличительной особенностью «ведьмачьих» квестов была и остаётся серая мораль. В них чаще всего нет однозначно правильных решений — у меча предназначения два острия, а зло остаётся злом. Какой выбор ни сделай, наверняка кто-то пострадает, и иногда это совершенно невинные люди и существа, а то и дети. Нарративный директор Филипп Вебер называет своим любимым квестом историю Кровавого Барона. Он вспоминает, как сложно было сделать персонажа, который бы одновременно был мерзавцем и вызывал симпатию.

Переодеться в одежду Йеннифэр, чтобы не спугнуть чародеек? Неудивительно, что при создании этого квеста разработчики умирали со смеху CD Projekt RED

Матеуш Томашкевич с теплом вспоминает работу над квестом Умы с попойкой трёх ведьмаков. Когда разработчики проектировали, а потом тестировали этот сюжет, они смеялись так громко, что проходящие по коридору люди из интереса заглядывали к ним . Другой автор, Якуб Шамалек, гордится квестом «Пещера снов». Его легко пропустить, но имейте в виду: в нём можно увидеть волшебные грибы и гигантских флуоресцентных китов.

Особенно трудно оказалось писать шутки — это выглядело как кошмар стендапера. Шамалек зачитывал материал полной комнате людей и периодически в ответ получал гробовое молчание. Справился он в итоге отлично: например, «стихотворение», посвящённое Ламберту, не сотрётся из памяти никогда. Шамалеку пришлось попотеть и над написанием постельных сцен. Всего их 12, в каждой требовалось рассказать кусочек истории, учитывая неловкие нюансы работы с актёрами захвата движения.

И сами квесты, и диалоги в них кажутся плавными и естественными, но эта видимая лёгкость — результат кропотливейшей работы и многих месяцев полировки. Например, диалог Геральта и Весемира по дороге в Вызиму переписывали около 120 раз.

На извечный вопрос «Йеннифэр или Трисс» разработчики склонны отвечать согласно канону CD Projekt RED

Осложняло ситуацию то, что в процессе работы не было полноценной возможности срежиссировать сцены с готовыми персонажами. Так, искромётный обмен репликами между Геральтом и Йеннифэр при поисках оборотня тестировали на двух одинаковых моделях лысых рыбаков.

Один из старожилов CD Projekt RED Марчин Блаха говорил, что вся команда разработчиков постоянно привносила в игру что-то из личного опыта — любимые фильмы, книги и даже наблюдения. Сам он как-то купил отрывной календарь, на странице которого увидел описания птичьих трелей. Диалог об этих птицах можно услышать в игре от двух стражников. Из любви разработчиков к готической литературе родилась основная сюжетная линия дополнения «Каменные сердца», а квест «Падение дома Реардон» отсылает к роману Эдгара По «Падение дома Ашеров». Дополнение «Кровь и вино» — очевидная классика вампирских романов с соответствующим настроением и поворотами сюжета.

В итоге интересного напридумывали столько, что пришлось отказаться почти от половины квестов — на их реализацию просто не хватало времени. Ушло в небытие и задание, где Геральт под прикрытием путешествует с Дикой Охотой, и история, в которой Йеннифэр запирает его на Острове Испытаний.

Народ Ольх, чистокровнейшие из чистокровнейших CD Projekt RED

Отдельным искусством была запись звука и работа над саундтреком игры. Для звуков с поля боя, марша, работы кузнецов и стрельбы из лука разработчики записали реконструкцию битвы при Грюнвальде.

За незабываемые мелодии третьего «Ведьмака» стоит поблагодарить композитора Марцина Пшибыловича. Он тоже работал в авральном режиме — сложно поверить, но тема для квеста «Хозяйки Леса» была написана всего за четыре часа. Композитор сотрудничал с фолк-группой Percival, что оказалось для него непростым испытанием. Группу выбрали за самобытное звучание музыки, тем более что участники играли на необычных исторических инструментах, таких как колёсная лира и лютня саз. Но в ходе работы выяснилось, что у участников нет музыкального образования, а их творчество во многом строится на импровизации. Так что Пшибыловичу пришлось для начала просто прийти и поджемить с ними, чтобы хорошенько сыграться и понять друг друга.

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Дикая охота поиграть

Игру хотели выпустить ещё в 2014 году, но быстро стало понятно, что с непомерными амбициями студии это был слишком оптимистичный срок. Разработчики и так напоминали тени — недосып и нервотрёпка постоянных кранчей плохо сказывалась на здоровье и работоспособности. Так, чтобы успеть к началу работы над озвучкой, семь сценаристов в спешке переписывали и дорабатывали километры текстов днями и ночами.

Третья часть не уронила планку — всё ещё одни из лучших «синематиков» в истории. Кадр из трейлера «Незабываемая ночь» CD Projekt RED

Дату релиза передвинули на февраль 2015 года, но и этого не хватило. Графика продолжала хорошеть, а игровые механики — исчезать из итоговой версии. Отказались, например, от системы прицеливания с выбором уязвимых точек, похожей на VATS из Fallout 3. Страшно сказать, из игры чуть не убрали гвинт, посчитав его скучным!

Продолжалась работа над исправлением багов (один из них навсегда убирал с карты Новиград), но к февралю можно было разделаться от силы с двумя-тремя тысячами из пяти. Обстановка в студии накалилась. Люди работали на пределе возможностей и хотели поскорее всё закончить, но релиз снова передвинули — в этот раз на май.

Кажется, в больных коленях скайримских солдат следует винить лучника Бурой Хоругви CD Projekt RED

Ещё одной причиной переноса было нежелание конкурировать с другими крупными проектами — важно было выбрать правильное окно, чтобы не прогадать с продажами. Отдел маркетинга взвинчивал ажиотаж. Игру подавали как «Skyrim под соусом “Игры престолов”», а из-за эффектных промоматериалов ожидания игроков взлетели в стратосферу. Студия анонсировала и внушительное коллекционное издание с большой статуэткой «Геральт, поражающий грифона».

Несмотря на два успешных «Ведьмака» за плечами, разработчики сомневались в успехе третьего. Слишком амбициозным был размах, слишком много было идей. Когда студия начала получать рецензии критиков, вздох облегчения из студии услышала, наверное, вся Польша. Несмотря на баги и недоработки, которые, естественно, успели убрать не все, игру немедленно полюбили. Профильные издания лепили девятки и десятки, а игроки спешно скупали видеокарты, чтобы с высоким FPS смотреть, как волосы Геральта красиво развеваются на ветру.

Сооснователь студии Марчин Ивински с лёгкой безуминкой во взоре получает награду «Игра года — 2016» Official GDC, [CC BY-SA 2.0]

Все ухищрения студии сработали — игра собрала на 600% больше прибыли, чем «Убийцы королей». Усталых разработчиков ждали не только гонорары, но и новая работа. Сотрудники CD Projekt RED внимательно изучили интернет-форумы и прислушались к пожеланиям игроков. Помимо патчей, они выпустили 16 бесплатных DLC, в которые входил и режим «Новая игра+».

Позже студия анонсировала два платных дополнения — «Каменные сердца» вышли 13 октября 2015 года, а «Кровь и вино» 31 мая 2016 года. Это были две полноценные новые истории с множеством побочных квестов. В «Сердцах» Геральт вновь встречался с таинственным Господином Зеркало, а в «Крови и вине» охотился за монстром, терроризирующим солнечное княжество Туссент. Отдельного упоминания стоят коллекционные издания дополнений — в каждом из них лежали по две настоящие колоды для гвинта.

Что МирФ о них писал в те годы: Ведьмак 3: Дикая Охота. Обзор Дмитрий Злотницкий 17.06.2015 29928 Достойное завершение истории Геральта — и лучшая ролевая игра современности.

Ведьмак 3: Дикая охота. Каменные сердца Ян Трифонов 14.10.2015 16605 Сказочное дополнение к лучшей ролевой игре последних лет.

Ведьмак 3: Дикая Охота. Кровь и вино. Прощай, Белый Волк! Дарья Буданова 10.08.2016 20780 Поляки смогли достойно и, главное, вовремя закончить историю Геральта из Ривии, не дав его странствиям превратиться в рутину.

Пасхалка на горе Mount Gorgon в южной части Туссента — групповое фото разработчиков. Найти его можно только при помощи внутриигровой консоли CD Projekt RED

«Ведьмак 3» считается одной из величайших игр всех времён, и это не фигура речи, а оценка множества игровых изданий и простых игроков. У многих есть личные истории, связанные с «Дикой Охотой»: сотни наигранных часов, мемы, смех и слёзы, а главное, море обожания. Есть такая история и у автора этого текста.

Будучи новоиспечённой мамой, переживавшей непростые времена, я получила диск с «Дикой Охотой» в подарок на день рождения. Когда ребёнок засыпал, а домашние дела ненадолго отпускали, я могла с чистой совестью запустить игру и погрузиться в мрачную, но человечную историю Белого Волка. Приключения Геральта стали если не спасением, то отдушиной, и я уже десять лет храню в себе чистую любовь к ним и бесконечную благодарность студии CD Projekt RED. Как говорил Геральт, не всегда жизнь напоминает сказку, но надо же во что-то верить.

Лучшие отсылки и пасхалки «Ведьмака 3» В книжной серии о Белом Волке попадаются отсылки к сюжетам классических сказок — о Белоснежке, Красавице и Чудовище и других. CD Projekt RED ни в чём себе не отказывали — в игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» и двух её дополнениях можно найти огромное количество цитат из кино, книг, сериалов и других игр. Дюна Роман Фрэнка Герберта в игре цитируют дважды. В одной из записок упомянут имперский солдат по имени Сардаукар (если помните, так называются элитные имперские солдаты в романе). А в квесте «Сквозь время и пространство» герои посетят пустынный мир, вид которого, как и упоминание подземных песчаных червей, немедленно заставляют вспомнить «Дюну». CD Projekt RED Доктор Кто Во время того же квеста Геральт окажется в ледяной пещере перед трещиной в стене. В пятом сезоне сериала у Эми Понд, спутницы Одиннадцатого Доктора, в стене спальни появилась почти такая же трещина. Вторая пасхалка ждёт ведьмака после выполнения квеста «Заботы могильщика». У входа в склеп охотник на чудовищ заметит две статуи ангелов, которых, кажется, раньше здесь не было. А пока он не будет на них смотреть… в общем, удачи, Геральт. CD Projekt RED Монти Пайтон Знаменитый белый кролик-убийца из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль» был обитателем пещеры, у входа в которую скопились останки его жертв. Почти такую же можно найти неподалёку от села Беньковое. Цитаты из «Грааля» ведьмак периодически будет слышать от случайных NPC — например, бессмертное «твоя мать была хомячихой, а от отца несло бузиной». CD Projekt RED Гарри Поттер В дополнении «Каменные Сердца» при прохождении квеста «Сезам, откройся!» поклонники волшебного мира увидят отсылку к четвёртой части цикла — «Гарри Поттер и Кубок Огня». Если внимательно рассмотреть все экспонаты в аукционном доме Борсоди, один из них наверняка покажется вам знакомым. CD Projekt RED Игра престолов Отсылок к этому сериалу в игре, пожалуй, больше всего. В дополнении «Кровь и Вино» Геральт может наткнуться на играющую девочку, которая заявит, что зима близко, а подаренный братом меч она назвала Иглой. Чертёж для меча Джона Сноу под названием Длинный Коготь (одного из лучших в игре) спрятан в потайном месте на одном из островов Скеллиге. От краснолюдов иногда можно услышать «Сам ты, сука, Питер Динклейдж!», а в крепости Каэр Альмхульд на тех же островах Скеллиге лежит усопший Тирион Ланнистер собственной персоной. CD Projekt RED Portal В квесте «Перемена» Геральт попадёт в круглую башню с горгульями и порталами. При удачном стечении обстоятельств вы окажетесь в комнате, выходом из которой будет оранжевый портал (хотя все остальные порталы в башне голубые). В её центре лежит дощатый куб-компаньон с розовыми сердечками. А если обыскать ящик у стены, внутри будет… возмутительная ложь. CD Projekt RED Dark Souls Если последовать за блуждающим огоньком в квесте «Давным-давно…» дополнения «Кровь и Вино», Геральт обнаружит пещеру, в которой находится костёр с воткнутым в кострище мечом. В момент взаимодействия с костром игра сохранится.

О первых частях мы тоже рассказывали: Игры про Ведьмака: трудная история создания Алексей Ионов 19.05.2020 26864 Как сгинул незаконченным забытый первый проект, как CD Projekt RED чуть не обанкротились, и всё зависело от Baldur’s Gate. И немного про гвинт!

И ещё кое-что: «Ведьмак»: главные отличия книг и игр Алексей Ионов 20.12.2019 232393 Вспоминаем главные противоречия: воскресших и изменившихся персонажей, съехавшие даты, секс-терроризм Геральта и, конечно, грудь Трисс.

И вопрос на миллион: «Ведьмак» — славянское фэнтези или нет? Леонид Мойжес 21.01.2020 34851 Можно ли так назвать цикл с эльфами и гномами, основанный на артуровском мифе и западноевропейских сказках? Да и что вообще такое славянское фэнтези?

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