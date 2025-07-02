Guards 2: Chaos in Hell — чертовски затягивающая игра про пошаговый отстрел демонов

Беда хорошего тактического геймплея в видеоигре — его трудно продать аудитории. Как через трейлер показать глубокую тактическую составляющую, взаимодействия классов и свободу билдостроения? Как объяснить потенциальному покупателю, что броски кубиков и переключения хода в вашей игре не менее интересны, чем нарезка толпы утопцев в The Witcher 3? Аудитории в анонсах нужны яркие моменты, крутая графика и желательно динамичная нарезка фрагов — шахматная доска с лупящими друг друга по очереди человечками впечатлят разве что фанатов жанра. Из-за этого большинство стратегий и пошаговых игр вне устоявшихся франшиз типа Civilization часто теряются в общем потоке ААА-блокбастеров и инди-выживалок.



Одним из таких малозаметных хитов лета 2025 года можно смело назвать Guards 2: Chaos in Hell — пошаговую стратегию о сражении группы героев с исчадиями ада. Не пугайтесь цифры 2 в названии: игра никак не связана с первой частью, кроме основной идеи геймплея. Даже графика с малополигонального 3D сменилась на яркий pixel art дизайн. И эта основная идея — главная жемчужина игры. Её геймплейная петля способна не на шутку затянуть (простите за каламбур) и оставить вас без свободного вечера. А то и нескольких.

В чём суть

В очередной раз силы ада во главе с самим Сатаной собираются разрушить мир. Вы при поддержке ифрита управляете бандой героев, которая должна спуститься в преисподнюю и обломать повелителю зла рога. Правда, мерзавец сидит в самом низу своего тёмного царства, так что до классических чертей с рогами придётся ползти через пустыни и замёрзшую пустошь с кобольдами, а также миры азиатской и даже славянской нечисти. Босс-Баба-яга на месте!

Весь сюжет и лор игры умещаются в три скриншота

Сюжет у игры максимально для галочки — дальше этой завязки крутой истории и поворотов не будет. Потому что вся Guards 2 — про игровой процесс. У вас есть поле из квадратов, поделённое на три линии. На каждой стоит по одному герою из вашего отряда в четыре персонажа. Оставшийся позади не участвует в бою, зато лечится каждый ход.

На этот авангард каждый игровой ход потихоньку наступают силы зла: бесы, демоны, черти, нежить и прочие культисты. Каждый со своими фишками, типами урона и невосприимчивостью к нему. Вот почему выгодно ставить против надвигающихся угроз соответствующего персонажа: мага перед уязвимыми к волшебству конструктами или охотника с арбалетом против таких же стрелков, которые вместо наступления подгаживают вашей банде с другого конца экрана.

Серьёзно раненных персонажей следует отводить в слот сзади, чтобы они лечились. Находиться там может лишь один из них, а стоявший ранее в резерве персонаж занимает место раненого. У вас всегда кто-то находится на первой линии, а ход не заканчивается, пока вы кого-то не переместите. Менять позиции бойцов придётся всегда, занять идеальную оборону и просто пропускать ходы не получится.

При этом, если персонаж выходит из резерва в авангард, он использует особую способность: маг кидает оглушающий врага снаряд, охотник обстреливает весь ряд градом арбалетных болтов, воительница кидает щит во врага перед ней и наращивает броню соразмерно нанесённому урону, а дворф-алхимик лечит самого побитого персонажа.

Простой перестановкой дело не ограничивается: у всех персонажей есть большие деревья прокачки с множеством навыков, радикально меняющих геймплей. Арбалетчик может снижать сопротивление врагов, алхимик создаёт в своей клетке целебный туман на несколько ходов, а воительница, если ей некого бить к концу хода, поднимает всему отряду атаку боевым кличем. У каждого героя по две стойки с совершенно разными стилями геймплея (например, алхимик из хилера превращается в убийцу с распылителем ядовитого газа), которые можно менять посреди схватки. Сверху у отряда есть глобальные бонусы, покупаемые за волшебные перья, и расходники из инвентаря.

А ещё между раундами в затяжном походе можно покупать случайные временные бонусы за демоническую эссенцию, полученную за победу над исчадиями ада

Из восьми героев (четыре новых открываются по сюжету) с 16 боевыми стойками в сумме, глобальных бонусов, навыков прокачки и расходников собираются десятки комбинаций и стилей прохождения. Например, моя победная банда — стандартная четвёрка героев, где арбалетчик во второй стойке с помощью боевого ворона травил врагов на задних рядах. А вместо воительницы танком выступал египетский монстр-Анубис, способный высасывать жизнь из врагов и переключаться на дальнобойное оружие с волшебным уроном. Воительница, впрочем, потом вернулась, когда я открыл возможность брать в бой пятерых персонажей вместо четырёх.



Таким образом, геймплей Guards 2 основан на постоянном жонглировании своими персонажами, выборе правильных позиций и планировании ходов. Возможно, на бумаге это звучит просто, даже примитивно — но на деле от игры крайне трудно оторваться, как только вливаешься в её темп. Если убрать сеттинг рыцарей, магов и демонов, то Guards 2 сводится к формуле крайне аддиктивной игры на комбинаторику и логику, чем-то напоминающей релизы вроде Balatro.

А ещё что?

Геймплей Guards 2 — её главная фишка. Но не единственная! Несмотря на отсутствие оригинального сюжета или сеттинга (опять это ваше дженерик фэнтези!), она пышет стилем и эстетикой. Пиксельную графику описывать смысла нет — её вы можете увидеть на скриншотах. Дизайны что героев, что демонов хорошо детализированы и анимированы. А также полны забавных отсылок: так, в аду можно заметить старых добрых какодемонов из DOOM, один из боссов — сам Король Ночи из «Игры престолов» (только со спиленными лицензионными номерами — отсылка же!), а Сатана чуть ли не дословно цитирует архидьявола из «Героев Меча и Магии 3». Что поделать, отсылки к этой игре — обязательная фишка разработчиков из СНГ.

Ещё одно достоинство Guards 2 — стилистически разнообразный саундтрек. Некоторые композиции настолько хороши, что даже немного обидно, ведь площадкой для них стал не многомиллионный блокбастер, а маленькая пиксельная тактика (пускай и достойная!). В каждой игровой зоне есть как минимум один трек, моментально западающий в память. Главная звезда, конечно же, музыка из биома славянской нечисти, где бодро играет балалайка, сопровождаемая душевным женским вокалом.

Guards 2 — одна из игр жанра hidden gem. Вряд ли она станет общеизвестной на уровне всё той же Balatro или ещё какого «Айзека». Но фанатам жанра пошаговых стратегий не про постройку цивилизации или личного замка она должна запасть в душу. Всё же сделать столь увлекательный и глубокий геймплей при таком малом количестве механик и элементов — это настоящее достижение, пускай рядовой геймер может его и не оценить.

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