Хоббиты, халфлинги, полурослики: маленькие герои фэнтези

Авантюрист поневоле Бильбо Бэггинс из «Хоббита», стремительно взрослеющий Фродо и храбрый Сэм из «Властелина Колец», низушки из «Ведьмака» Сапковского, шаловливые воришки из ролевой системы D&D — все это хоббиты, они же халфлинги, они же герои этой статьи.

В начале было слово

В отличие от эльфов и гномов, пришедших в мир фэнтези из европейских легенд и древнего эпоса, хоббиты попали туда прямиком со страниц сказки, написанной в 1937 году Толкином. На листах проверяемой студенческой работы профессор написал: «В земле была нора, а в норе жил хоббит».

И не важно, откуда у филолога Толкина возникли подобные ассоциации — от древнеанглийского ли hotbytla — «строитель нор», или от hob — одного из названий фей, или попросту от rabbit, то есть кролик. Главное, что «имена всегда тянут за собой какую-нибудь историю». Так и появилась история о маленьком народце, способном на великие дела.

Существуют различные мнения насчёт того, кто был прообразом толкиновских хоббитов. Их облик и повадки немного напоминают шотландских брауни — человечков бурого цвета с широкими плоскими ступнями, живущих в норах поблизости от людского жилья. Доброжелательные к людям, брауни стараются помочь им в домашних делах.

Томас Шиппи, ученый-лингвист и биограф Толкина, обращает внимание на сходство хоббитов с кроликами. Ведь разные персонажи постоянно называют Бильбо то кроликом, то зайчиком, да и он сам сравнивает себя с этой зверушкой. Толкин же связь хоббитов с кроликами категорически отрицал, допуская при этом, что их облик и размеры напоминают снергов, сказочных существ из книги Э. Э. Уайк-Смита «Удивительная страна снергов». Упоминает Толкин также и роман «Бэббит» Синклера Льюиса, говоря о некотором сходстве образов.

Каков он — хоббит?

Хоббит невелик ростом (чуть меньше гнома), лицо добродушное — от этого выглядит всегда немного детским — щекастое и румяное. Отличительная особенность — невероятно мохнатые и твердые ступни ног. Одежду носят ярких цветов, предпочитая, в основном, желтые и зеленые тона. Все без исключения хоббиты любят поесть (раз эдак семь на дню) и повеселиться.

Хоббиты, как никто другой, умеют радоваться веселой компании и всегда смеются (особенно после пинты эля) над самыми непритязательными шутками.

«Хоббиты — простые английские селяне, а маленькими я сделал их затем, чтобы показать, что при всей ограниченности воображения в душе они исполнены силы и отваги». Дж. Р. Р. Толкин

«Происхождение хоббитов скрыто во мраке давно позабытых начальных дней», — говорит Толкин в прологе к «Властелину Колец». Как и когда хоббиты появились в Средиземье, известно совсем немного. До 1050 года Третьей Эпохи о них никто вообще ничего не слышал, разве что ходили мимолетные слухи, что существа эти появились одновременно с людьми. Лишь после 1050 года стали поговаривать, будто живут хоббиты в северных долинах Андуина между Мглистыми горами и Зеленолесьем.

Позже становится известно о непонятной миграции хоббитов через горы в Эриадор. Неизвестно, что именно заставило маленький народец сняться с насиженного места. Предположительно главной причиной тому была тень, распространившаяся над Зеленолесьем, из-за которой впоследствии его и переименовали в Лихолесье. В Эриадоре хоббиты встретились с людьми и эльфами, у которых переняли письменность и выучились говорить на Общем наречии. Здесь время легенд кончается, на их место приходят неоспоримые факты.

В 1601 году хоббиты переходят реку Брендивин и начинают обживать земли, лежащие между рекой и Дальним Всхолмьем. Край этот хоббитам полюбился, и маленькие человечки осели там навсегда. Так была основана знаменитая Хоббитания, она же Шир, разделенная внутри на четыре основных области (удела), которые в свою очередь делились на округа. Самым известным хоббитским поселением стал Хоббитон.

Изначально, еще даже до переселения в Эриадор, народ хоббитов делился на три племени: мохноногов (шерстолапов), хватов (дубсов), и лесовиков (белоскоров).

Мохноноги — наиболее многочисленная хоббитская разновидность, были самыми низкорослыми и самыми шустрыми. Волосы и кожу имели каштанового цвета, а на ступнях ног росли целые заросли курчавых волос (на то они и мохноноги). Селились мохноноги преимущественно у подножий гор, оттого дружили с гномами. Мохноноги дольше всех сохраняли верность старинным обычаям — таким, как обыкновение рыть большие норы и селиться семьями.

Хваты были отличны от всех других хоббитов на редкость крепким телосложением. Они более других походили на людей, и сходство это порой доходило до того, что у некоторых из них росла борода. Селились хваты, в отличие от мохноногов, на равнинах и в поймах рек. Это племя всегда поддерживало отличные отношения с людьми и переняло рыбалку и плавание. Необычно было также то, что хваты носили обувь, особенно в плохую погоду; вероятно, именно дружба с людьми довела их до этого.

Лесовики были, пожалуй, самой необычной из хоббитских пород. Отличал их высокий (для хоббитов) рост и худоба, а также любовь к приключениям. Лесовики были немногочисленны, проживали в лесах и водили дружбу с эльфами, отчего прослыли как хорошие певцы и сказители.

На сегодняшний день хоббитов уже вряд ли можно разделить на столь четкие группы, ведь вследствие многочисленных переселений представители разных пород смешивались меж собой, и границы между племенами становились все призрачнее.

Бильбо Бэггинс Первым хоббитом, прославившимся на весь мир, был Бильбо Бэггинс. Впрочем, Бильбо мог бы никогда и не войти в историю, если бы не своевременное появление Гэндальфа, заставившего хоббита отправиться в поход по освобождению Подгорного королевства. Это путешествие, удивительные события которого сподвигли Бильбо написать книгу «Хоббит, или Туда и обратно», полностью изменило его жизнь. И не только потому, что оно изобиловало опасностями, но и потому, что в пещере под Мглистыми горами хоббит нашел Кольцо Всевластия. Ровно через 60 лет после возвращения из похода, в день, когда Бильбо исполнилось 111 лет, он исчез, ушел из Хоббитании навсегда, оставив свое имущество племяннику Фродо. Следующие двадцать лет Бильбо провел в Раздоле, в компании Элронда Полуэльфа, завершая свой труд по изучению эльфийских преданий. После завершения Войны Кольца Бильбо вместе с Фродо и Гэндальфом уплыл за Море.

О норах и трубочном зелье

Настоящий хоббит живет в норе. Это известно всем и каждому. Но все же правильным можно считать лишь такое утверждение: первоначально каждый настоящий хоббит жил в норе. Во времена же Бильбо и Фродо в норах жили только самые бедные и самые зажиточные хоббиты. У бедных были простые норки безо всяких излишеств, а у богатых напротив — целые подземные комплексы с множеством ходов и залов, рассчитанные на большое семейство.

Хоббиты среднего достатка с течением времени отказались от подземного жилья и стали строить симпатичные надземные домики, так как последние могли быть воздвигнуты в любом месте, даже в низине. Дома хоббиты строили, в основном, одного типа: длинные, приземистые и удобные. Главное требование к дому — чтобы он как можно больше напоминал нору. Но со временем, с помощью гномов, хоббиты научились строить настоящие, красивые дома, уже менее похожие на норки. Лишь одна архитектурная деталь осталась без изменений — окна и двери хоббиты всегда делали и будут делать круглыми.

Помимо уюта и комфорта, хоббиты любят побаловаться «трубочным зельем». Обычай вдыхать через глиняные трубки дым тлеющих листьев водился у них очень давно. Но листья при этом должны принадлежать определенному растению под названием Nicotiana. Первым эту чудную травку обнаружил хоббит по имени Тобольд Трубопых, слывший домоседом, и никогда не путешествовавший дальше Пригорья (иначе Бри, именно там находится трактир «Гарцующий пони», где четверка хоббитов встретила Арагорна).

Вероятно, травка и была найдена именно там. Небезызвестный Мериадок Брендибэк утверждает, что этой годной для трубочного зелья травы полным-полно и в Гондоре, но применение ей найдено там совершенно неправильное, гондорцы разводят ее исключительно ради аромата душистых цветов. Теперь с уверенностью можно сказать, что изобретению трубочного зелья свободные народы Средиземья целиком и полностью обязаны смекалке и предприимчивости Тобольда Трубопыха.

Рост — не помеха для героя

Многие читавшие «Властелина Колец» задавались вопросом: почему автор для выполнения такой сложной задачи, как спасение мира, выбрал именно маленьких, миролюбивых и, в сущности, беспомощных хоббитов. Почему главными героями эпопеи стали не доблестные потомки Исилдура или прошедшие множество битв эльфы?

«Я и сам «убедился в пригодности» хоббитов — эти существа могли вернуть эпопее твердую почву под ногами, а еще из них можно было сделать героев более доблестных, чем «профессионалы». Дж. Р. Р. Толкин

В самом деле, от «профессионалов» постоянно ждешь того или иного проявления доблести и храбрости, ведь геройство — их профессия, их действия всегда слаженны, порой даже предсказуемы. Поговорим о непосредственных участниках событий, описанных во «Властелине Колец». Самые яркие представители героев-профессионалов здесь — Арагорн и Гэндальф. Они — безупречно положительные персонажи.

Арагорн стал следопытом задолго до Войны Кольца, сам выбрал путь, полный опасностей и приключений. Гэндальф же вообще создан для того, чтобы охранять спокойную и безмятежную жизнь жителей Средиземья от посягательств со стороны. Казалось бы, кольцо должен нести один из них — но нет, Толкин вводит в эпопею образ героя поневоле, Фродо Бэггинса.

Именно он и должен доказать читателю, что настоящая доблесть заключается не в постоянных подвигах, а в том, чтобы решиться сделать нечто героическое один раз в жизни, и при этом понимать, что этот раз, вероятнее всего, будет первым и последним.

Фродо Бэггинс Фродо всегда отличался от других хоббитов. В голове у него были лишь волшебные истории об эльфах, драконах и гномах, а вот «отличить брюкву от репы» он не мог. Однако именно Фродо спас Средиземье и навсегда остался в истории этого мира. Храбрость Фродо не совсем обычна — она жертвенна и милосердна. Когда в Мории «погибает» Гэндальф, когда Братство начинает рушиться на глазах, Фродо просто уходит. Уходит без пафосных речей, без слезных расставаний, уходит, чтобы не подвергать опасности других, уходит, будучи уверенным в том, что никогда больше не вернется. Вопреки всему он вернулся. Однако оказалось, что места среди соплеменников ему нет. Фродо изменился — раны, как и духовные, так и телесные, ни на секунду не дают ему забыть жар Ородруина, крики назгулов, взгляд Ока Саурона. В 3021 году Фродо уплывает за Море, где по легендам он наконец исцелил свою душу.

Впрочем, то, что Фродо понесет кольцо, предрешено с самого начала, никто, кроме него, не сможет этого сделать. Толкин показывает это нам, описывая ссору между представителями свободных народов, произошедшую на Совете Элронда. Словесная перепалка, едва не перешедшая в драку, открытое недоверие и непонимание друг друга — ноша в виде Кольца Всевластия не под силу никому из них.

А Фродо даже и в голову не приходят мысли о могуществе кольца. Ему просто хочется, чтобы все это быстрее кончилось, и вновь установился мир во всем мире. Хоббитское отношение к походу наглядно характеризуются словами Сэма на совете: «Ох, сударь, ну и в переделку же мы попали! Вот уж влипли так влипли».

Этот толстый, упрямый, всегда мечтавший увидеть эльфов хоббит еще не знает, что будет плыть за Фродо (не умея плавать), спасать его от паучихи Шелоб и нести на руках к горе Ородруин. Однако за все путешествие Сэм ни разу не колебался, совершая эти поступки, потому что даже ни задумывался над тем, героические они или нет. Он думал лишь о том, как спасти жизнь своему другу.

Толкин показывает нам, что обстоятельства делают героями даже тех, кто меньше всего к этому склонен. Упрямство Сэма может стать железной решимостью, а его преданность — необычайным мужеством. Именно милосердие таких, как Фродо, настойчивость и простодушие таких, как Сэм, спасает мир от всесильного зла.

Сэмуайз Гэмджи Сэму всегда нравились рассказы об эльфах, хотя вряд ли он всерьез рассчитывал их когда-нибудь увидеть. Собственное любопытство позволило Сэму воплотить свою мечту в жизнь. Так уж вышло, что он «совершенно случайно» подстригал травку аккурат под окном как раз в тот момент, когда Гэндальф давал Фродо последние наставления перед дорогой. Отправившись в поход вместе с Фродо, Сэм помогает ему выжить в полном ужасов Мордоре. Сэм очень долго не теряет надежду вернуться домой, и лишь в конце, когда становится ясно, что еды на обратную дорогу не хватит, он понимает — не будет ее, обратной дороги. Однако и тогда Сэм не теряет присутствия духа, изо всех сил стараясь хоть как-то поддержать Фродо. В отличие от Фродо, Сэм почти не изменился после похода, обычная жизнь среди соплеменников ему не в тягость. Он становится Главой Хоббитании, женится на красивейшей хоббитке Рози. Лишь в 82 году Четвертой эпохи Сэм уплывает за Море. Вслед за Фродо.

Мериадок Брендибэк и Перегрин Тук Мерри и Пиппин — лучшие друзья. Они неразлучны — где один, там и другой. Мерри, более озорной и непоседливый хоббит, — зачинщик всех проделок, втягивающий в них более спокойного Пиппина. Но именно Пиппин часто становится источником проблем (вспомните камень, брошенный им в морийский колодец, шум от которого и выдал Братство Кольца). Во время похода Мерри и Пиппин становятся рыцарями Гондора. А Мериадок также служил оруженосцем короля Теодена и вместе с девой Эовин победил короля назгулов. В историю Хоббитании Мерри и Пиппин вошли, как самые высокие из хоббитов. Выросли они благодаря чудесному зелью энтов. С окончанием Войны Кольца Мерри и Пиппин возглавили восстание хоббитов против засилья прихвостней Сарумана, затем получили высокие должности при дворе Северного королевства. В 64 году Четвертой эпохи они, отказавшись ото всех должностей, отправились в путешествие по Рохану и Гондору. Ровно через год они оба умерли и были похоронены в королевской Усыпальне.

Халфлинги конца 20 века

Сегодня хоббиты Толкина — далеко не единственные существа размером в полчеловека, с добродушным лицом и волосатыми ногами. У полуросликов, халфлингов — те же самые характеристики, лишь в несколько измененном варианте. Как говорится, сколько людей — столько и мнений, и у каждого писателя нынешних дней имеется собственное.

Хоббиты Перумова

Когда в свет вышла книга Ника Перумова «Кольцо Тьмы», среди фанатов Толкина разразились горячие споры. Кому-то свободное продолжение «Властелина Колец» пришлось по душе, кому-то нет. Споры затронули и хоббитов Перумова, которые были весьма похожи на хоббитов Толкина, но, тем не менее, имели ряд характерных отличий.

Главный герой «Кольца Тьмы» — хоббит Фолко, потомок Мериадока Брендибэка. Этого мечтательного молодого человечка тяготит обычная хоббитская жизнь. С самого начала он напоминает нам Фродо, также жаждавшего отправиться на поиски приключений. У Фолко появляется возможность начать жизнь приключенца после встречи с гномом по имени Торин.

Духовная эволюция Фолко приводит его не к широчайшему милосердию (как Фродо), а делает из него хорошего воина. Иначе говоря, перумовские хоббиты более современны и, не побоюсь этого слова, воинственны. Вероятно, этого изменения требуют наступившие времена — мир Средиземья стал более обыденным. Исчезла аура волшебства, пронизывающая его во «Властелине Колец», а обыденность, как правило, требует большей стойкости и даже жестокости.

Сапковский: фермеры-низушки

Отгадайте загадку: кто такой — похож на человека, кудрявые волосы, жесткие ступни, любит родной дом и обильное угощение. Совершенно не воинственен. Что? Говорите, хоббит?! А вот и нет. Это низушек. Родственник хоббита в творчестве Сапковского.

Низушки — добродушный народ, проживающий в государстве Темерия. В своей жизни каждый нормальный низушек ставит себе следующие цели — прокормить семью (если семьи нет, то хотя бы самого себя), обзавестись наследниками и просто прожить жизнь без особых приключений. Низушки спокойны и добропорядочны, они никогда не пойдут против установленных законов.

Однако, несмотря на всю свою миролюбивость, любой низушек вполне способен постоять за себя. Даже камень — весьма опасное оружие в его руках, а уж проворством с ним точно никто не сравнится. Надо сказать также, что низушки имеют неплохую смекалку и отличную деловую хватку, поэтому самое подходящее для них занятие — торговля. Вспомните того же торговца Даинти Бибервельта, встретившегося на пути ведьмака Геральта. За свои деньги и товары он был готов драться до последней капли крови.

Живут низушки в норах или домиках, образуя небольшие общины. Нельзя сказать, что низушки не ощущают шовинизма со стороны людей, но относятся они к этому намного спокойнее, чем те же эльфы. Люди часто становятся их деловыми партнерами, при этом низушки на них неплохо наживаются.

D&D: маленькие герои ролевой игры

В мире ролевых игр D&D (Dungeons and Dragons) существа с характеристиками халфлингов появились давно. Изначально они назывались «хоббиты» и были точной копией маленьких человечков Толкина. Но хоббиты поселились в D&D ненадолго… Компания, управляющая делами Толкина, выдвинула требование о немедленном прекращении использования слова «хоббит», так как нарушался закон об авторских правах. TSR ничего не оставалось делать, кроме как согласиться с этими требованиями. Но хоббиты не исчезли из D&D, а превратились в халфлингов, то есть полуросликов.

На смену образу добропорядочного домоседа-фермера, тяжело идущего на контакт с другими расами и лишь в самых экстренных ситуациях способного на участие в авантюрах, пришел образ задорного вороватого приключенца.

Халфлинги из D&D — приспособленцы в прямом смысле этого слова. В отсутствие собственного государства природная уживчивость помогает им везде чувствовать себя, как дома. Они умеют выходить целыми и невредимыми из самых отчаянных ситуаций, но при этом, как никто другой, умеют в эти ситуации и попадать.

По сравнению с другими расами они мало интересуются властью и богатством. Поэтому возникающие на их пути трудности чаще всего связаны с чрезмерным любопытством. Что касается профессий и увлечений, то халфлинги часто бывают вполне трудолюбивыми гражданами, занимающимися торговлей или коллекционированием, однако еще чаще встречаются такие, что ступили на кривую дорожку и занялись воровством.

Воры-халфлинги, как правило, очень успешны благодаря врожденной ловкости и скрытности. Однако, несмотря на весь свой авантюризм, халфлинги превыше всего ценят комфортную жизнь. Хорошая пища, отличный табак, удобная одежда, уютное жилище — вот непременные составляющие запросов халфлинга.

Говоря об экзотических хоббитах, нельзя не вспомнить кендеров из мира Dragonlance. Эти любопытные существа — врожденные клептоманы, крадущие все, что плохо лежит. Однако ворами они себя не считают («мы находим утерянные вещи и просто забываем вернуть их владельцу») и могут очень серьезно обидеться на такие обвинения. Кендеры чрезвычайно любопытны, не знают страха, умеют вскрывать самые сложные замки и постоянно испытывают тягу к далеким путешествиям. Именно поэтому слово «кендер» в этом мире синоним слова «проблема».

И, наконец, самые нетипичные представители этой расы живут в сеттинге Dark Sun. Забудьте про добряков-хоббитов. Халфлинги этого мира — дикие жестокие пигмеи, живущие в непроходимых джунглях у подножия Звенящих гор. Их самая яркая черта — каннибализм. Правда, халфлинги не склонны потреблять себе подобных. Но они с удовольствием сожрут любого чужестранца, зашедшего к ним на огонек. Им присуще типичное хоббитское любопытство, поэтому иногда эти злобные создания все же совершают путешествия за пределы своих джунглей.

Сальваторе: беспокойные халфлинги

«Нам ведь здесь и так неплохо живется. Так зачем искать каких-то приключений», — жизненное кредо халфлинга Реджиса, героя романов Роберта Сальваторе о темном эльфе Дзирте До’Урдене.

Реджис то и дело попадает в различные переделки. Он рано осиротел, и ему ничего не оставалось делать, кроме как самому зарабатывать на хлеб. Реджис стал воришкой и в этом ремесле достиг совершенства. Будучи совсем юным, он обладал невероятной удачливостью и обаянием, а главное — умением легко дурачить других.

Затем Реджису снова повезло, он познакомился с одним из искуснейших воров Калимпорта, Пашой Пууком, и стал членом одной из влиятельнейших воровских гильдий. Все шло бы и дальше, как по маслу, если бы Реджис в один прекрасный день не стянул у своего покровителя магический рубин. Именно это происшествие привело халфлинга на Север (где он познакомился с Дзиртом и его друзьями) и явилось причиной всех дальнейших его злоключений.

Реджис — далеко не единственный халфлинг, встречающийся в книгах Сальваторе о Забытых королевствах. В романе «Незримый клинок» весьма характерны образы халфлинга Дондона Тиггервиллиса и его двоюродной сестры Двавел. Они полные противоположности друг другу, при этом их обоих трудно назвать классическими халфлингами мира Забытых Королевств (Forgotten Realms).

Дондон — бывший вор и сплетник, всегда находящий в курсе всех событий. Этот халфлинг полностью потерял веру в себя и разжирел до такой степени, что на него уже противно смотреть. Дондон не живет, он просто существует, что весьма необычно для халфлингов, привыкших брать от жизни все.

В отличие от Дондона, его двоюродная сестра Двавел необычайно расчетлива и решительна. Она возглавляет целую гильдию халфлингов, ее очень уважают в Калимпорте. Двавел всегда способна постоять за себя, и никогда не теряет присутствия духа.

В серии книг о приключениях Лютиена Бедвира, наследника трона волшебной страны Эриадор, Сальваторе вводит образ Оливера де Берроуза, эксцентричного благородного разбойника-халфлинга, утверждающего, что «гордость халфлингов пропорциональна их росту». Образ Оливера несколько комичен — он, одетый по последней моде, разъезжает на рыжем пони, а на лице его присутствует растительность в виде аккуратно подстриженных усов и эспаньолки.

Лукьяненко: мелкий воинственный народец

Любопытный эксперимент по скрещиванию фэнтези с фантастикой провел Сергей Лукьяненко в своих книгах «Геном» и «Танцы на снегу». Халфлинги Лукьяненко — мелкий и воинственный народец. Внешность их такова: глаза огромные, уши малюсенькие, ноги — обросшие волосами сверху донизу. Голос у халфлингов мелодичный, звонкий и чистый. От них исходит необычайно приятный и легкий запах, сравниваемый автором с ароматом цветов. Люди называют халфлингов «хоббитами», что у них рассматривается как оскорбительная кличка.

Цивилизация халфлингов вполне мирно сосуществует с Земной Империей. Впрочем, были времена, когда халфлинги были настроены против людей, и даже собирались вступить в альянс с Федерацией Инея и вместе начать военные действия против Земной Империи. Однако этого не случилось из-за того, что к альянсу выразило желание присоединиться Скопище Цзыгу (населенное существами с внешностью девочек-подростков, которые на самом деле насекомые, выделяющие неприятный запах кишечного газа). С ними халфлинги находятся в состоянии постоянной войны.

Полурослики в компьютерных играх

Халфлинги из Master of Magic — миролюбивая раса фермеров (бонус к производству еды), не привычная к войне (минус к атаке). Но когда обстоятельства требуют, они способны преподнести врагам парочку сюрпризов. Благодаря тесной связи с землей и природой шаманы могут исцелять союзников от яда и ран. По той же причине оружие их достаточно примитивно — вилы да пращи. Но пращники достигли идеала в обращении со своим нехитрым оружием — любая из «высоких» рас может оказаться в незавидной роли Голиафа. Отдавая должное творчеству Толкина, создатели наделили эту расу неплохим сопротивлением магии (намек на устойчивость хоббитов к действию Единого Кольца). Кроме того, этим малышам все время везет, порой в самых безнадежных ситуациях.

В серии Heroes of Might and Magic халфлингов в отдельную нацию выделять не стали, и сделали из них помощников магов. Легкодоступные и многочисленные, при везении они могут нанести немалый урон своими пращами. В четвертой части серии они еще и получили бонус против гигантских существ — снова отсылка к библейскому сюжету про «первого снайпера человечества».

Наконец, в серии «Age of Wonders» халфлинги — миролюбивые землепашцы, которые обожают вкусно поесть, послушать хорошую историю и выкурить трубочку-другую. Когда приходит война, желто-зеленое воинство вновь полагается на пращи и маленький рост. Разведчики халфлингов способны сильно потрепать нервы противнику: появиться из ниоткуда, ужалить отравленным дротиком из духовой трубки и вновь раствориться в чащобе. Из толкиновского «Хоббита» позаимствованы пони в качестве кавалерии, а также гигантские орлы — не столько крылатые воины, сколько средство дальней разведки.

Во всех упомянутых играх четко прослеживается одна идея: халфлинги — миролюбивая раса, и за оружие они берутся только в самом крайнем случае.

Появившись впервые на страницах сказки, хоббиты стали полноправными членами фэнтези, сделав этот мир магов и героев более реальным, близким и понятным нам. Маленькие простодушные человечки вызывают не меньший интерес, а порой и большую симпатию, чем суровые гномы и великолепные эльфы. Их житейский героизм покоряет наши сердца. Простые селяне Толкина, напоминающие жителей патриархальной Англии, попадая во вселенную D&D, становятся предприимчивыми авантюристами, сохраняя в душе любовь к дому и комфорту.

В заключение хотелось бы привести слова человека, подарившего миру хоббитов — Дж. Р. Р. Толкина:

«Как я погляжу, у Сарумана немало потомков. У нас, хоббитов, нет волшебного оружия, чтобы защищаться. И все же, достославные мои хоббиты, я предлагаю выпить за здоровье хоббитов. И да переживут они сарумановых отпрысков и да узрят новую весну и деревья в цвету».