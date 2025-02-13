Не верьте своим глазам: обманчивая внешность в фантастике

Первое впечатление может быть неверным. А также второе и третье. Ведь сперва мы оцениваем видимый образ, встречаем по одёжке. А суть человека, предмета, процесса или явления может быть далека от внешности, порой до прямо противоположной. Такое частенько случается и в повседневности, и в популярной культуре, в фантастике — особенно часто. С детства нас готовят к неожиданно сброшенным маскам. Вспомните обольстительную лису и судьбу туповатого хвастуна Колобка. В мире фантастики регулярно обманывают противоречием формы и содержания. Разберёмся, почему такой приём востребован, и вспомним ярчайшие примеры.

Я сам обманываться рад

Персонажи-обманки запоминаются лучше и воспринимаются ярче, чем герои без страха и упрёка. Рыцари короля Артура произведут то же предсказуемое впечатление, даже если Гай Ричи усадит за Круглый стол представителей всех рас и цветов кожи. Зато если писатель или сценарист сможет хоть ненадолго ввернуть интригу — это дорогого стоит. Когда в «Кэрри» Стивена Кинга затюканная девочка-подросток становится вестником Апокалипсиса в отдельно взятом городишке, это даёт читателю необычный опыт.

Контраст бодрит больше, чем хождение по каноническим тропам. Он, к примеру, стал одной из причин популярности истории о красавице и чудовище. Эмоции выходят на новый уровень, когда по контрасту с жуткой внешностью чудовище оказывается добрее и человечнее, чем многие из персонажей-людей.

Эпоха расцвета рисованной диснеевской анимации Disney

Расхождение внешности и внутреннего содержания вызывает одобрение зрителя, измученного банальностями. А уж если карты в игре с подменой образов вскрываются не сразу, можно надеяться и на вау-эффект. Так, в игре Portal 2 болтливый робот Уитли, весельчак и забавный помощник главной героини, получает контроль над научным комплексом и становится подобием «Скайнета». А голографическая красотка Кортана из мира Halo, четыре части шутера бывшая на стороне человечества, в Halo 5: Guardians принуждает всю Галактику к разоружению. Силовым методом.

Во времена старины седой

Сложные, противоречивые и обманчивые образы стали появляться на самой заре драматургии, если не письменности. Если взглянуть на античную мифологию с точки зрения современного человека, то и в сказаниях Древней Греции и Рима чуть ли не все известные персонажи — не совсем те (совсем не те!), кем могут показаться.

Олимпийцы, внешнее совершенство

Олимпийские боги, чьё внешнее совершенство воспето живописцами и скульпторами, регулярно шкодили под стать неряшливым ограм. Один седобородый проходимец даже оборачивался быком, чтобы произвести впечатление на женщин. Даже Геракл, считающийся образцовым героем, на службе у Эврисфея не только изводил чудовищ и чистил конюшни, но и воровал, и охотился на исчезающие виды вроде керинейской лани.

В легендах самых разных народов мира нашлось место для любителей усыпить бдительность и обмануть. Так, в шотландском бестиарии пасётся на речном берегу прекрасная лошадь — келпи. Любой порядочный шотландский путник, увидав грациозное животное, бежит к нему, подобрав юбки, чтобы оседлать. И келпи увлекает всадника в речные глубины. Плавают горцы хуже, чем держатся верхом, — подобную поездку не пережил никто.

И в славянских сказках хватает опасных перевертышей. Кот-баюн — вовсе не отрада для очередной пенсионерки. Он усыпляет людей своими песнями, чтобы затем прикончить железными когтями. И, конечно, русалки. Эти обнажённые дамы (ну, наполовину дамы, хотя в раннем восточноевропейском фольклоре русалки имели полную женскую комплектацию) не упускают случая утопить какого-нибудь бедолагу или защекотать до смерти.

Славянские русалки сильно отличались от Русалочки Андерсена

Классики мировой литературы при описании фантастических персонажей также не спешили пояснять, кто есть кто. Михаил Булгаков, детально описывая свиту Воланда, представил читателю кого угодно, только не могущественных слуг Повелителя Тьмы. Чтобы встряхнуть испорченных жилищным вопросом москвичей, их нужно было ввести в заблуждение. А заодно и читателя.

Демон Фагот, он же гражданин Коровьев, тощ, долговяз и крикливо одет, в общении с людьми непрерывно глумится, дурачится и откровенно кривляется. Зато ему удаётся прекрасно управлять людскими умами и множить чертовщину на московских улицах. В финале романа Фагот предстаёт в своём истинном (вероятно) облике — как печальный рыцарь в дорогих доспехах. Азазелло похож на мелкого рыночного воришку, что не мешает ему быть колдуном и ассасином при Воланде. А кот Бегемот вообще рушит все представления о кошачьем роде, особенно когда начинает отстреливаться от чекистов из «Браунинга».

Пример кастинга не менее удачного, чем в «Игре престолов». Свита Воланда Телеканал «Россия»

Персонажи любимых миров — не те, кем кажутся

Плоский мир сэра Терри Пратчетта населён множеством неординарных особ. И не стоит удивляться, если неуклюжий трус, балбес и неудачник Ринсвинд, недоучка из магического университета, вдруг совершает рыцарские поступки. Правда, за неимением благородного клинка выросший в трущобах Ринсвинд пользуется носком, в который заботливо кладёт половинку кирпича. Ещё в Плоском мире можно встретить Смерть — он классный мужик и заботливый отец, не обращайте внимания на череп вместо лица и косу в руках. Ну а самая воинственная раса Плоского мира — Нак Мак Фигли. Это крохотные, шести дюймов высотой, забияки и хулиганы, которые бросаются в драку против любого противника, по поводу и без. Особенно нахрюксавшись — в пьяном виде. Ну то есть почти всегда.

Ринсвинд верхом на Сундуке. Убойная сила Josh Kirby

В далёкой Галактике также можно найти персонажей с обманчивой внешностью. Например, великий мастер Йода. Мелкий ушастый инопланетянин, ворчливый и вредный в быту, страшен в бою, может противостоять самым могучим противникам и заслуженно стал приглашённой звездой в файтинге Soul Calibur. Ну а благочестивый сенатор Палпатин в итоге оказался сами-знаете-кем.

Джордж Мартин в «Игре престолов» изрядно поиграл ожиданиями читателей, а телесериал это неплохо визуализировал. Персонажи «Игры» нередко преподносят сюрпризы, и судить их по одёжке — большая ошибка. Так, лучшая убийца Вестероса — хрупкая девочка Арья. Рыцарь Джейме Ланнистер успевает побывать во многих ролях, часть из которых далеки от рыцарского кодекса. Мать Драконов, скромная поначалу девушка Дейенерис, которую мы в начале истории видим преданной и проданной собственным братом, в итоге становится фэнтези-Гитлером. А чуть ли не самым порядочным человеком долгое время остаётся уродливый карлик Тирион с кличкой «Бес».

В книге Тирион был изуродован клинком гораздо сильнее HBO

В мире комиксов, где важна колоритная внешность, первое впечатление обманывает особенно часто. Причём в заблуждение читателя спешат ввести как герои, так и злодеи. Человек-шкварка Спаун будто сбежал из книг Клайва Баркера, но занят в основном борьбой с демонами. Халк и Зверь из Людей Икс — борцы со злом и блестящие учёные, а с виду — монстры, с которыми в лифт зайти страшно. Ночной Змей (Курт Вагнер) внешне напоминает тех самых чертей, которые мерещатся набожным старушкам, — но при этом набожный и воспитанный бюргер. Ну а профессор Икс в инвалидном кресле и с трогательной лысиной никак не похож на могущественного (самого могущественного!) телепата.

Ночной Змей убедительно выступил на большом экране 20th Century Studios

Комикс-злодеи тоже не обязательно напоминают упырей и душегубов. Ядовитый Плющ — обольстительная дама, но уж лучше поцеловать раскалённую сковороду. Локи из мира Marvel — вообще классический трикстер, обманет кого угодно, в том числе и обликом.

В комиксах Fables Билла Уиллингема также не стоит доверять первому впечатлению. В Фейблтауне, районе Нью-Йорка со сказочным населением, шерифом служит Бигби, он же Большой и Страшный Серый Волк из сказок. Мрачный здоровенный мужик имеет привычку оборачиваться волчарой размером с микроавтобус, но спуску преступникам не даёт и за порядком следит исправно. Также здесь можно встретить одного из трёх поросят, тех самых, что домики строили. Вот только в мире Fables хрюшка-умница повзрослела и превратилась в ленивую прожорливую свинью с неизменным окурком во рту. Ну а Белоснежка, когда-то певшая песни лесным птичкам, здесь стала жестокой чиновницей.

Герои, на героев вовсе не похожие. И злодеи, про которых и не скажешь

Рыцарь в сверкающих доспехах на гордом жеребце — ожидаемый и скучный образ. Поэтому при создании неординарных героев писатели и сценаристы идут на ухищрения.

Чтобы герой не был похож на унылые стереотипы, применяется набор проверенных приёмов. Можно взять чудище из классического бестиария, к примеру дракона, чьё хобби, как известно, поедание девиц и выселение гномов из пещер. Но дракона можно сделать благородным (хоть и плутоватым), наделить голосом и даже чертами сэра Шона Коннери, дать в спутники рыцаря-прохиндея в исполнении Денниса Куэйда и получить фильм «Сердце дракона» (1994).

Легендарная студия ILM при создании спецэффектов наделила дракона узнаваемой мимикой Коннери Universal Pictures

Чтобы герои не были похожи на привычные картинки, хорошо работают такие трюки, как уродство, увечье и дурные манеры. Хороша ведьма Малефисента в исполнении Анджелины Джоли, но пара витых рогов может насторожить любого поклонника женской красоты. У классика приключенческого жанра Эдгара Райса Берроуза («Тарзан») в серии книг «Принцесса Марса» — и в экранизации 2012 года — действует племя страхолюдных четырёхруких марсиан, и эти товарищи в итоге оказываются порядочнее человекообразных марсианских аборигенов. Гоблин Стикс из серии французских видеоигр, несмотря на страшную рожу, длинный нос и кривые зубы, озабочен вовсе не тем, чтобы откушать человечины. Стикс — самый старый из своего рода, и теперь его судьба — сбор знаний во благо племени.

Вампира Разиэля из серии видеоигр Soul Reaver искалечил собственный военачальник из зависти к новеньким крыльям. Теперь Разиэль — скорбный призрак, вечно голодный поглотитель душ. Горящие глаза, разорванные крылья и отсутствие нижней челюсти не придают ему очарования. Но Разиэль преследует цели абстрактной справедливости, и гоняться за визжащими крестьянами ему некогда. Хеллбой из комиксов Майка Миньолы вообще работает на госбезопасность, несмотря на адское происхождение, рога и радикально красный цвет кожи.

Лучшим экранным Хеллбоем по-прежнему остаётся Рон Перлман Sony

Злодеи в мире фантастики обманывают своей внешностью ещё чаще, чем герои, работа у них такая. В былые времена с этим было проще и понятнее. Когда Георгий Милляр играл Бабу-ягу в очередной советской киносказке, никаких сомнений не возникало — вот она, злая ведьма из леса. Но в последние годы изменились требования к драматургии и построению образов. Злодеи стали сложнее в идентификации.

Что касается отрицательных героинь, здесь для маскировки применяется старая добрая сексапильность. На секс-бомбу, а не на воплощение зла похожа Элексис Синклер, глава корпорации с замашками Творца из серии видеоигр SiN. Несмотря на то что перезапуск игры в формате эпизодов не удался, Эликсис по сей день популярна и вдохновляет косплееров на радость мужской части гиков. В модель журнала I Love New York превращается королева Серлина из вселенной «Людей в чёрном». А по сути своей Серлина — хищный инопланетный червь, в поисках Светоча Зарты уничтоживший множество миров.

Эликсис. Хороша, чертовка

Злодеи мужского пола также вводят в заблуждение внешней привлекательностью. Сефирот из вселенной Final Fantasy предстаёт в виде статного молодого человека с длинными серебряными волосами. Но после генетических экспериментов он повредился рассудком и поставил себя наравне с богами, возжелав власти над человечеством. Импозантный итальянец в дорогом костюме может оказаться самим Сатаной («Адвокат дьявола», 1997). Истинный харизматик, лидер ОПГ Карнеги в исполнении Гэри Олдмана из фильма «Книга Илая» — новоявленный Хозяин Жизни на руинах постапокалиптической Америки.

Настоящий злодей должен быть образованным Warner Bros.

Назад, в 1980-е В 1980-х годах в Голливуде был как никогда популярен жанр хоррор, и множество знаковых серий появились именно в те годы, от «Кошмара на улице Вязов» до «Зловещих мертвецов». Сценаристы и режиссёры и здесь не упускали возможности обмануть зрителя. Любимцы видеосалонов, инопланетные «Зубастики», могли походить на обычных ёжиков, пока не начинали жрать всех, кто не убежал. Гремлины из фильма Джо Данте вводили в заблуждение тем, что эти уродцы значительную часть экранного времени дурачились и веселились. Это не мешало им быть смертельно опасными. Можно вспомнить ещё «Клоунов-убийц из космоса», но там инопланетные агрессоры хоть и одевались клоунами, но маскироваться особо не пытались. Они были жуть какие страшные со своими рюшами и красными носами! Гремлины — мерзкие и опасные твари, пускай и любят поразвлечься Warner Bros.

Впрочем, с любого антагониста можно снять камуфляж, ведь основные методы подмены образов нередко повторяются.

Когда нужно обмануть ожидания, с фантастическими злодеями хорошо работает изначально беззащитный образ. Пухленький малыш с пронзительными глазами — вот он, девятилетний Гидеон с планами на мировое господство из сериала «Гравити Фолз», опасный противник и претендент на обладание «Хижиной чудес», лавкой дедушки Стэна.

А некоторые могущественные злодеи успешно путают своей внешней заурядностью. В мире ведьмака в дополнении «Каменные сердца» вы можете познакомиться с Гюнтером о’Димом, господином Зеркало. Внешне это вылитый мелкий торговец, пытающийся втюхать испорченные перцы из дырявой палатки, он обвешан торбами и перетянут ремнями. Хитрая ухмылка и бегающие глазки усиливают впечатление. А на деле Зеркало — эдакое воплощение Мефистофеля. Он охотится за душами, играет с желаниями, создаёт собственные карманные миры. А ещё у Зеркала замашки садиста, помноженные на мощную магию, достаточно вспомнить сцену с остановкой времени и со столовым ножом в глазнице одного пейзана.

А в прошлом году в кино с большим успехом прошёл «Битлджус Битлджус» — юмористическая готика Тима Бёртона. Уже во второй раз персонаж Майкла Китона кошмарит американских обывателей. Причём сам Битлджус похож на бомжа, которого сбил тяжёлый мусоровоз, потом ещё дав задний ход. Это не мешает ему быть могущественной инфернальной сущностью, призраком, демоном и неутомимым хулиганом с дурным чувством юмора. Не верьте своим глазам! Особенно когда вы в мире фантастики.

Годы не властны над Китоном. Как и над его персонажем Warner Bros.

Непохожие на героев герои и злодеи, которые похожи вовсе не на злодеев, лишь добавляют интриги, повышая градус вовлечённости в произведение. Впереди нас ждёт ещё много книг, фильмов и игр, где не стоит верить своим глазам. Мы только рады, давайте поскорее.

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