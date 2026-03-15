Пираты в истории и фантастике: от грязных морских разбойников до благородных авантюристов под чёрными парусами

Образ пиратов на протяжении многих веков будоражил умы. Безжалостные покорители морей, гроза всех честных торговцев и путешественников, злодеи и авантюристы — идеальные герои приключенческих романов и фильмов. Однако значительную часть элементов того образа, который у нас сейчас ассоциируется с термином «пират», придумали талантливые авторы недавнего прошлого. Сегодня мы разберёмся, кого на самом деле можно было назвать пиратом, как морские головорезы появились в массовой культуре и как их образ трансформировался со временем.

От народов моря до Пиратской республики

Античные пираты изрядно докучали грекам и римлянам, пока Гней Помпей Великий не построил огромную флотилию и не истребил всех пиратов Средиземного моря в 60-х годах до н. э.

Прежде чем говорить о вымышленных пиратах, стоит вспомнить историю реальных морских разбойников. Их образ окутан густой дымкой предрассудков и гиперболизации: пираты из книг и кино зачастую имеют мало общего с настоящими морскими авантюристами. Вопреки некоторым примерам из массовой культуры, в набор начинающего пирата не входили рука-крюк, бранящийся попугай и вечно полная бутылка рома. Многие реальные представители той многочисленной и разношёрстной группы, которую ныне принято называть пиратами, пользовались поддержкой со стороны государства, действовали в составе организованных группировок, а в перерывах между набегами возделывали землю и жили вполне обычной жизнью.

Развитие пиратства было неразрывно связано с развитием мореплавания в целом. Зародилось пиратство ещё в Античности. Уже тогда разные племена «народов моря» нападали на торговые корабли по всему Средиземноморью. Каменистая береговая линия с обилием гротов и небольших заливов помогала скрываться от глаз проплывающих мимо моряков абордажным командам в небольших лодках, а также обеспечивала хорошее укрытие при отступлении.

Отношение к пиратству, как видно из трудов древнегреческого историка Фукидида, постепенно менялось: если раньше на это занятие смотрели благосклонно, то со временем его начали активно порицать. И чем активнее было движение по морским путям, тем большей проблемой становились набеги. Александр Македонский считал, что они могут помешать его завоеваниям, поэтому уделял борьбе с организованными группами пиратов особое внимание. Лига островитян, содружество городов-государств Эгейского моря, бросала на борьбу с пиратами значительные силы, ведь экономика во многом зависела от морской торговли. Римская империя в разные периоды своего существования устраивала полноценные военные кампании против морских разбойников, когда те имели наглость нападать на прибрежные города.

Викинги держали в страхе прибрежные города Англии и Франции. Впрочем, в массовой культуре их ждала судьба не такая, как остальных морских разбойников

Конечно, пираты были не только в Средиземноморье. Алжирские пираты-берберы устраивали налёты на Европу и захватывали в плен христиан, чтобы позже продавать их в рабство. А балтийские средневековые пираты, витальеры, пользовались «береговым правом», то есть правом на все товары, которые попали на берег после кораблекрушения. Причину кораблекрушения витальеры тактично умалчивали. Ещё, конечно, нужно вспомнить викингов , чьими основными занятиями на протяжении многих веков были в том числе пиратство и рейды на прибрежные поселения. Но настоящий расцвет пиратства (хотя, скорее всего, знания об этой эпохе попросту больше всего растиражированы), его золотой век, начался в XVII веке и затронул почти полмира.

Эпоха Великих географических открытий проложила европейцам путь на Запад, в том числе в акваторию Карибского моря. Этим воспользовались не только торговцы, исследователи и пионеры новых земель, но и военные моряки, ищущие в Новом Свете славы и богатства. У большинства таких авантюристов были специальные документы от государства, которые разрешали грабить вражеские суда в обмен на часть добычи. Названий у таких морских разбойников было много: корсары, приватиры, каперы, флибустьеры, — а суть одна. Кстати, собственно пираты — это как раз те, кто специального разрешения на грабёж не имел. У них не было потенциальной защиты от государства, и они грабили на свой страх и риск.

Санкционированное пиратство оказалось довольно удобным изобретением. Английские приватиры и французские флибустьеры атаковали враждебных на тот момент испанцев, захватывали новые земли, обустраивали инфраструктуру, участвовали в военных действиях и делились с государством честно награбленным. Но уже в XVIII веке такая вольница стала превращаться в проблему.

Виталийские братья — знаменитые пираты Балтийского моря, наводившие шороху в первой половине XV века

Во-первых, политические события в Европе непосредственно влияли на то, что происходило в Карибском море. Если изначально французы и англичане объединялись против испанцев, то позже, когда отношения между Англией и Францией ухудшились, от былых союзов не осталось и следа.

Во-вторых, пираты и сами отбивались от рук. Из-за политических изменений вчерашние каперы оставались без официальной работы, но грабить суда не прекращали. Был даже период, когда десятки пиратских команд объединились в импровизированное государство , которое назвали Пиратской республикой, и решили установить свою власть на Карибах. Что ожидаемо, это длилось очень недолго.

В-третьих, пиратство мешало и освоению территорий, и торговле ценными товарами , так что рано или поздно с ним надо было что-то делать. Великобритания, а за ней и другие метрополии начали издавать документы, направленные на борьбу с пиратством. Например, после Акта о пиратстве 1717 года любого, кто был уличён в этом занятии, ожидала смертная казнь, а торговым кораблям давали карт-бланш на вооружённую защиту своей собственности. Вскоре золотой век пиратства подошёл к концу, но эра пиратов в культуре только начиналась.

Зачем нужна повязка на глаз

Пираты были скорее предприимчивыми «партизанами» на службе у европейцев, чем свободолюбивыми и романтичными морскими разбойниками (хотя и без этого не обошлось). Но массовую культуру гораздо больше интересуют эффектные образы, нежели факты. И пираты пострадали от такого отношения не меньше, чем, например, викинги или американские ковбои. Вот лишь некоторые примеры заблуждений о пиратах.

Пираты жили весело, свободно и много пили

И всегда сохраняли оптимизм!

На самом же деле морскими разбойниками становились не от хорошей жизни, а условия на пиратских кораблях были тяжелее, чем на торговых или военных. Прежде чем стать приватирами, люди нередко проводили годы в военно-морском флоте, а потому в команде царила железная дисциплина. Ещё бы, любой конфликт в закрытом мужском сообществе, вынужденном месяцами не сходить на берег, мог вылиться в кровавые разборки.

По тем же причинам на борту были запрещены азартные игры. О вечном пьяном угаре тоже говорить не приходится: чистый ром чаще использовался как обезболивающее или антисептик, а внутрь матросы принимали его разбавленным, с добавлением сахара и цитрусов. Это решало проблему отсутствия чистой воды, а заодно служило профилактикой цинги.

Каждый пиратский капитан должен был спрятать свой сундук с золотом

Уильям Кидд в одиночку создал миф о пиратских сокровищах, но ему самому они не помогли остаться на свободе художник Говард Пайл

Пираты не купались в роскоши — как раз наоборот. Жалование пирата мало чем отличалось от того, которое получал обычный моряк. С награбленным тоже дела обстояли не так гладко. Во-первых, добычей чаще всего становились товары, а не золото. Во-вторых, трофеи ещё требовалось продать, а поскольку получали их незаконными методами, пиратам приходилось соглашаться на сделки по крайне заниженным ценам. В-третьих, обладатели каперских патентов должны были отдавать часть честно награбленного государству. Влияла на уровень жизни среднестатистического пирата и ситуация в местной экономике. На Карибах из-за удалённости от метрополии всё стоило в разы дороже. Поэтому то, что удавалось привезти с собой из очередного морского набега, было очень легко просадить ещё в порту.

А за миф о закопанных сундуках ответственен знаменитый английский пират Уильям Кидд. Прознав, что за ним вот-вот явятся власти, Кидд закопал часть трофеев, чтобы потом можно было откупиться. План не сработал: бедняга по горло увяз в политических интригах, сдал место расположения клада, но в итоге, даже несмотря на помощь покровителей, большой залог и каперский патент, отправился на виселицу. Зато сама идея о том, что пиратские капитаны охотно прячут несметные сокровища, ушла в массы и стала предметом домыслов и надежд большого количества охотников за сокровищами.

Пират должен быть с деревянной ногой и повязкой на глазу

Как понять, что перед нами пират? Надеть на него шляпу с «Весёлым Роджером» (карикатура XVIII века)

В XVIII веке уровень развития медицины оставлял желать лучшего, да и обстановку на пиратском корабле сложно было назвать стерильной. Любые операции в таких условиях были рискованным предприятием, особенно когда речь шла о потере конечности. Даже если пациент в ходе процедуры всё-таки выживал, он вряд ли был пригоден для дальнейшей службы.

А вот с повязкой на глаз история интереснее. До сих пор исследователи спорят, откуда произошёл такой образ. Вероятно, повязку использовали, чтобы в рану на лице не попала инфекция. Более экзотическая версия гласит, что один глаз закрывали перед тем, как взять судно на абордаж. В бою нападавшие снимали повязку, когда заходили с солнца в трюм. Глаз, прикрытый повязкой, сразу адаптировался к темноте помещения, что помогало в сражении.

Морской бой — это быстро и жестоко, а ещё там летают на канатах пираты

А ещё и Кракен может на огонёк заглянуть!

И да, и нет. Нападение пиратов редко происходило внезапно. Ещё бы: в открытом море спрятаться особо негде. Поэтому преследование часто длилось несколько дней, а то и недель, в зависимости от ветра и течений.

За это время и нападающие, и их жертвы могли подготовиться к столкновению. Пиратские корабли всегда были легче и быстрее торговых. В противника не палили из всех орудий — так недолго и груз повредить! Нападающие старались уничтожить такелаж, чтобы снизить манёвренность судна, быстрее сблизиться с ним и взять его на абордаж. А вот рукопашные схватки были действительно жестокими: драться приходилось на ближних дистанциях, и для манёвра часто не оставалось места. Поэтому в ход шли топоры, короткие гарпуны, крупнокалиберные пистоли и мушкетоны.

«Наш флаг означает смерть»

Законопослушный пират (приватир) Вудс Роджерс обыскивает испанок на предмет спрятанных драгоценностей

Столкновение с пиратами в любом случае не означало для команды корабля ничего хорошего. Но далеко не всегда эта встреча заканчивалась кровавым побоищем — сценарии варьировались. Иногда жертвы морских налётов сдавались сами, чтобы избежать лишних потерь: экипажи торговых судов редко могли противопоставить что-то серьёзное закалённым грабителям. Помимо того, груз обычно был застрахован, и лучше было потерять его, чем расстаться с жизнью.

Но случалось, что пираты не щадили команду, чтобы никто не поведал властям о случившемся. Иногда пираты «убирали» свидетелей, а иногда, к примеру, ломали мачты или спускали всю команду на шлюпки, а судно сжигали.

Пора бросить якорь

Говард Пайл (1853–1911) в своих картинах создал большую часть визуальных стереотипов о пиратах

Возможно, жизнь реальных пиратов была скучнее и прозаичнее того, что мы видели, к примеру, в «Пиратах Карибского моря». Но золотой век пиратства всё же подарил миру своих великих героев (правда, скорее злодеев). Сейчас сложно найти того, кто хоть раз не слышал об Эдварде (Чёрной Бороде) Тиче, Чёрном Барте Робертсе, Джеке Рэкхеме, Чарльзе Уэйне или других морских грабителях. Все они своей мировой популярностью обязаны одной небольшой книжке — «Всеобщей истории грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами».

Выпустил её в 1724 году некий капитан Чарльз Джонсон. Личность автора до сих пор остаётся загадкой. Предполагают, что под псевдонимом скрывался либо бывший моряк Натаниэль Мист, который уже был известен своими произведениями на морскую тематику, либо Даниель Дефо, автор «Робинзона Крузо». Вторая версия кажется более вероятной, ведь роман о Робинзоне Крузо вышел в 1719 году, а после него автор выпустил книгу «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона». Легко представить, как Дефо продолжил изучать тему и писать про пиратов, но по своим причинам делал это под псевдонимом.

Имена легендарных пиратских капитанов мы до сих пор помним благодаря «Всеобщей истории грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами». В галерее: Энн Бонни, Эдвард Тич («Чёрная борода»), Джон Рэкхем, Генри Эйвери и Бартоломью Робертс

Содержание «Всеобщей истории…» более чем соответствует своему названию. Книга представляет собой сборник жизнеописаний самых известных каперов и пиратов, преимущественно тех, чьи деяния пришлись на рубеж XVII–XVIII веков. При этом все события поданы не только с вниманием к деталям, но и с высокой степенью исторической достоверности: позже исследователи пиратства отметят, что при создании книги использовались материалы и отчёты британского Министерства по делам колоний и Государственного архива Великобритании. Без вымысла, конечно, не обошлось, но на тот момент книга была одним из немногих подробных и информативных описаний истории пиратства. Но ещё важнее то, что книга стала отправной точкой для целого поджанра литературы.

Литература под абордажем

Несмотря на большой успех «Всеобщей истории…», в приключенческой литературе ещё долго было не так много пиратов. Куда чаще они встречались на подмостках театров : в Англии XVIII века постановки про морских разбойников пользовались популярностью среди зрителей и чаще всего основывались на общих представлениях о том, как пираты должны выглядеть и вести себя.

Их большим дебютом в литературе можно назвать «Пирата» (1822) Вальтера Скотта. Один из главных персонажей здесь Клемент Кливленд — пират, чей корабль потерпел крушение у берегов Шотландии. Морской авантюрист практически сразу влюбляется в одну из тех, кто его спас, после чего начинается история, где находится место и соперничеству, и опасностям, и бывшим подельникам, которые не дают Кливленду отказаться от пути морского разбойника.

«Пирата», как ни странно, сложно назвать романом про пиратов. Гораздо больше внимания в книге уделено любовным переживаниям. Кроме того, некоторые рецензенты, в том числе знаменитый американский писатель Фенимор Купер, отмечали, что Скотт ничего не смыслил в морской тематике. Кстати, Купер позже тоже поднимал тему пиратства в одном из своих романов, «Красном корсаре» (1827). В нём писатель совместил сразу несколько своих основных увлечений: любовь к морю (в молодости Купер служил офицером американского флота) и любовь к истории Америки. Героем «Красного корсара» стал пират-контрабандист, который во главе разношёрстной команды шхуны «Волшебница» борется за независимость Америки против британского флота.

Конечно, образ пиратов в литературе был бы гораздо менее ярким и запоминающимся, если бы не «Остров сокровищ» (1883) Роберта Льюиса Стивенсона. Благодаря одному из самых известных и популярных морских романов в умах читателей закрепились многие стереотипы о пиратах. Одноногий моряк с попугаем на плече, закопанное сокровище и карта, на которой оно обозначено, пиратские мятежи, «чёрная метка» и многие другие образы живут в массовой культуре по сей день. При этом «Остров сокровищ» был юношеской книгой. За несколько лет до полноценной публикации фрагменты романа выходили в детском журнале, а главным героем стал подросток Джим Хокинс. В его руки случайно попадает карта Острова сокровищ, с чего и начинается череда опасных приключений.

Первая экранизация «Острова сокровищ» вышла ещё в 1918 году. Ныне фильм утрачен

«Остров сокровищ», если присмотреться, вобрал в себя самые интересные и яркие идеи жанра морских романов. Капитан Флинт — поискам как раз его сокровищ и посвящена книга, — по сути, собирательный образ разбойника. На это указывают пренебрежение жизнями членов команды и общая суровость, как у Чёрной Бороды, идея закопать клад, как у Уильяма Кидда, смерть от злоупотребления ромом, как у Генри Моргана, и так далее. Практически у каждого персонажа романа есть реальный прототип. Более того, книга полна отсылок к реальным историческим событиям, пусть и подогнанных под логику повествования.

«Остров сокровищ» — далеко не первый морской роман. Задолго до выхода книги уже были популярны и «Робинзон Крузо», и связанные с морскими приключениями романы Купера, и некоторые рассказы Эдгара По , посвящённые пиратам. Стивенсон и не скрывал, что во многом черпал вдохновение в работах своих успешных коллег, но это нисколько не умаляет его заслуг. Ведь именно книга Стивенсона смогла собрать воедино многие узнаваемые символы пиратства (а некоторые и создала), которые позже стали вдохновлять других авторов. Судите сами: одних лишь экранизаций у «Острова сокровищ» было около 40, не говоря уже о бесчисленных отсылках, упоминаниях и пародиях в других проектах.

Но не только «Остров сокровищ» повлиял на литературу о морских авантюристах. История пиратства не была бы полной без упоминания ещё двух колоритных капитанов. Первый — Капитан Крюк, главный антагонист историй про Питера Пэна. В битве с Питером он потерял руку, которую позже заменил на блестящий крюк, и теперь во главе команды пиратов пытается отомстить герою. Капитан Крюк и его команда — одна большая пародия на книжных пиратов. Они плавают на «Весёлом Роджере», ведут себя как настоящие злодеи, а любимое их развлечение — заставлять кого-нибудь «пройтись по доске». В диснеевской адаптации образ Капитана Крюка получился ещё более карикатурным, чем в первоисточнике.

Капитан Крюк — самый знаменитый диснеевский пират до появления капитана Джека Воробья

Второй яркий представитель пиратства в литературе — капитан Блад, герой романов Рафаэля Сабатини, и он куда менее подвержен стереотипам о пиратах. Он образован, спокоен, местами даже ироничен, а что самое главное, он воплощает тип «благородного разбойника» . Капитан Блад держит слово, не отличается жестокостью и неизменно обходителен с дамами.

В основу его образа легли сразу несколько исторических прототипов. За свою жизнь он успел побыть хирургом, попасть в руки испанской инквизиции, обзавестись собственным кораблём и командой, вдоволь пограбить испанцев и, конечно же, найти свою истинную любовь. Блад достоин упоминания хотя бы потому, что он коренным образом отличался от многих коллег по цеху, вероломных и жестоких, и выделялся на их фоне.

Курс на большие экраны

В «Чёрном пирате» нашлось место и романтике, и драме, и напряжённым схваткам с пиратами

А нашлось ли место пиратам на больших экранах? Конечно! Но вот представлены они были относительно скромно, особенно по сравнению с другими типами приключенческих героев.

Одним из первых фильмов о пиратах стал «Чёрный пират» (1926) со звездой немого кино Дугласом Фэрбенксом в главной роли. В сюжете повторялись многие сюжетные ходы фильмов плаща и шпаги: молодой дворянин после атаки пиратов на его корабль оказывается на необитаемом острове, клянётся отомстить за своего убитого отца и примеряет на себя образ Чёрного пирата. Героя ждут сражения с другими пиратами, морские баталии и, как полагается любому романтичному разбойнику, поиск настоящей любви.

«Чёрный пират» вышел в эпоху немого кино и стал третьим фильмом, где применялась технология двухцветного окрашивания Technicolor, позволявшая воспроизводить на экране хотя бы ограниченную палитру цветов. А ещё «Чёрный пират» показал тот образ пиратов, к которому мы привыкли. Высокие ботинки, просторные белые рубахи, банданы, треуголки, кожаные перевязи — практически всё, в чём потом будут щеголять разномастные персонажи «Пиратов Карибского моря», впервые появилось на экране в «Чёрном пирате». И, хотя настоящим пиратам такая одежда показалась бы непрактичной и излишней, на экранных морских головорезах она смотрелась уместно.

«Пиратов» Романа Полански сейчас уже никто не помнит, хотя они даже получили номинацию на «Оскар» за костюмы

Структура «Чёрного пирата» на годы вперёд предопределила направление, в котором будет развиваться весь поджанр, и фильмы про пиратов условно разделились на две основные категории. Первая — динамичные приключения про пиратов с обязательной любовной линией. Такие фильмы не слишком отличались друг от друга и давали зрителям ровно то, за чем он пришёл, — очередную историю про харизматичного удалого разбойника. К этой категории относятся и «Буканьер» (1938), и оскароносный «Чёрный лебедь» (1942), и мюзикл «Пират» (1948), и ещё множество романтических приключенческих лент. Вторая категория включала в себя адаптации книг: множество экранизаций «Острова сокровищ» и небольшая серия фильмов про капитана Блада.

Вокруг поисков пиратского клада разворачивается действие классического подросткового фильма «Балбесы» (1985). Повзрослевший Питер Пэн в исполнении Робина Уильямса противостоит Капитану Крюку в одноимённом фильме 1991 года. Про пиратов выходили и пародийные комедии («Жёлтая Борода», 1983), и триллеры («Остров», 1980), и основанный на реальных событиях советский боевик «Пираты XX века» (1979). В 1990-е «пиратскую лихорадку» подхватили даже «Маппеты» и «Скуби-Ду».

А вот «Остров головорезов» помнят все — как пример рекордного кассового провала, из-за которого обанкротилась студия Carolco

Но к концу XX века фильмы про пиратов стали приедаться массовой публике. Поэтому всё чаще встречались примеры переосмысления классических историй или фильмы, в которых пираты были лишь частью сюжета, но не перетягивали всё внимание на себя. А вот у классических фильмов про морских разбойников дела шли всё более плачевно. В этом на своём опыте убедился и Ренни Харлин с его «Островом головорезов» (1995), и Роман Полански с «Пиратами» (1986) — оба фильма не впечатлили ни критиков, ни зрителей и стали большими кассовыми провалами

Казалось бы, золотой век пиратства в кино закончился. Но тут появился фильм, который в одиночку реабилитировал целый жанр.

Кто поднял пиратов со дна

«Пираты Карибского моря» не были бы так успешны, если бы не капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа

«Пираты Карибского моря» — пример небывалой творческой удачи. Репутация жанра была уже сильно подмоченной, фильмы про пиратов с треском проваливались в прокате, и было очень сложно представить, что большая студия согласится выделить 140 миллионов на такой рискованный проект.

Создатели «Пиратов Карибского моря» постоянно шли на риск, причём во всём: и в сценарии, и в работе с актёрами, и в процессе производства. Многие творческие решения приходилось чуть ли не с боем отстаивать в спорах с продюсерами и представителями Disney. Но интриги в этом рассказе нет никакой. «Пираты Карибского моря» стали одной из самых известных кинофраншиз в мире: пять фильмов принесли создателям 4,5 миллиарда долларов. Но почему «Пираты Карибского моря» смогли на всех парусах пройти там, где остальные терпели неминуемое крушение?

Первая часть, «Проклятие Чёрной жемчужины», даже на этапе идей не была классическим пиратским фильмом. Сценаристы Терри Россио и Тед Эллиот хотели добавить в историю сверхъестественные элементы. Выбор в итоге пал на ацтекское золото, которое насылает проклятие бессмертия на того, кто осмелится его украсть. Классический шаблон историй о пиратах оказывается перевёрнут с ног на голову: если обычно морские налётчики стараются награбить сокровища, то в «Проклятии Чёрной жемчужины» они, наоборот, стремятся вернуть всё, что украли, чтобы избавиться от проклятия. Не будь в «Пиратах Карибского моря» элементов фэнтези, мы, скорее всего, получили бы очередной кассовый провал.

«Пираты Карибского моря» — это прежде всего фэнтези в оригинальном сеттинге, а не старомодное приключение

Но на успех фильма повлияло не только сверхъестественное. Над ним трудились люди, по-настоящему погружённые в процесс и не боявшиеся предлагать собственные задумки. Например, Джонни Депп, сыгравший капитана Джека Воробья, сравнил легендарных пиратов с рок-звёздами и для своей роли перенял многие отличительные манеры Кита Ричардса из The Rolling Stones. Джеффри Раш, которому досталась роль главного злодея фильма Гектора Барбоссы, превратил своего персонажа из типичного злобного и жестокого предводителя пиратов в героя трагедии, обременённого проклятием. А Гор Вербински, режиссёр первых трёх фильмов франшизы, считая, что жанр кино о пиратах умер с окончанием золотого века Голливуда, хотел переизобрести его с помощью современных технологий.

В итоге творческий порыв, совершённый совместными усилиями огромного количества талантливых людей, сделал то, что казалось уже невозможным, — вернуть из небытия целый поджанр приключенческого кино. Проект, в который никто не верил, заставил зрителей снова ощутить практически детский восторг от колоритных образов пиратов, морских сражений и поисков древних сокровищ.

Карта сериальных сокровищ

Сериал «Чёрные паруса» задумывался как приквел «Острова сокровищ». Однако помимо героев книги Стивенсона в нём появились и другие знаменитые пираты

Однако какими бы ни были заслуги «Пиратов Карибского моря» перед всем поджанром пиратского фэнтези, никакого бума подобных фильмов не случилось. Если раньше режиссёры опасались их снимать из-за высокого риска коммерческой неудачи, то сейчас никто не хочет даже пробовать бросать вызов главной пиратской франшизе. Если не считать низкобюджетные картины, фокус большого кино сместился на драмы и триллеры о современном пиратстве, включая хорошо принятый критиками и зрителями фильм «Капитан Филлипс» — он повествует о сомалийских пиратах, которые взяли в заложники команду огромного контейнеровоза.

Сериал «Чёрные паруса», премьера которого состоялась в 2014 году, задумывался не просто как шоу о пиратах, а как полноценный приквел к «Острову сокровищ» Стивенсона. Зритель увидит и молодого Джона Сильвера, и легендарного капитана Флинта, и других знакомых по книге персонажей. Но шоу добавляет к книжным персонажам и реальных пиратов: Джека Рэкхема, Джона Уэйна, Энн Бонни и (как же без него) Чёрную Бороду.

Помимо реальных и вымышленных персонажей, «Чёрные паруса» совмещают в себе также два противоположных подхода к изображению пиратов. С одной стороны, сериал подыгрывает практически всем мифам и предрассудкам, чтобы зритель получал тот самый пиратский эпик, за которым и пришёл. С другой — старается показывать пиратов более приземлёнными и живыми. Драматические линии выстроены так, чтобы у каждого персонажа был виден характер, мотивация и отличительные черты, а не только грозное имя и пара условных характеристик. В повествовании глобальные конфликты и морские сражения чередуются со сценами быта матросов и почти политическими интригами. «Чёрные паруса» будут неплохой точкой входа в жанр пиратских приключений, если вам хочется чего-то менее динамичного, чем «Пираты Карибского моря», а «Остров сокровищ» уже зачитан до дыр.

«Наш флаг означает смерть» показывает Чёрную Бороду не только кровожадным пиратом, но и романтичной натурой

А вот Дэвид Дженкинс в своём желании по-новому показать пиратство современному зрителю идёт куда дальше, чем его коллеги. Сериал «Наш флаг означает смерть» показывает вымышленную биографию Стида Боннета, «джентльмена-пирата», который отчаянно хочет стать «морским волком», и Чёрной Бороды, уставшего от своей легендарной репутации.

«Наш флаг означает смерть» (2022) — сугубо продукт своего времени. Как и в «Кролике Джоджо», выбранная эпоха и известные исторические личности для Тайки Вайтити , исполняющего тут главную роль, — не более чем декорации. Поэтому те, кто ждал от сериала классического раскрытия темы пиратства, пусть даже через призму юмора, могут столкнуться с излишне свободной трактовкой известных историй.

И всё-таки «Наш флаг…» представляет собственный уникальный взгляд на пиратство, который раньше сложно было даже представить. Здесь каждый пират — чувственный романтик, а Эдвард Тич ищет не сокровища, а настоящую любовь. Если вы всегда хотели посмотреть романтическую комедию в антураже Карибов и с грязными пиратами на фоне — лучшего варианта уже не будет.

Не только в море

Манга и аниме «Космический пират Харлок» переносит почти все привычные тропы о пиратах в космос

Пока в кино и сериалах пираты представали в привычном для них образе, мир менялся. В культуре сформировался концепт «космического моря» — ведь появились космические корабли и путешествия. А раз так, должны быть и космические разбойники. И вариации их образов в разных проектах могут отличаться от привычного всем образа пирата.

В том или ином виде пираты встречаются практически во всех больших вымышленных вселенных. Свои головорезы есть и в Star Trek , и в «Звёздных войнах», и в «Докторе Кто» . Часть из них больше похожи на современных пиратов и могут называться так именно по роду занятий, в то время как другие поддерживают классические клише и даже в космосе ведут себя как в акватории Карибского моря.

Например, капитана Харлока из манги и аниме «Космический пират Харлок», учитывая шпагу, мундир с плащом и повязку на глазу, сложно отличить от вполне привычного пирата. Да и некоторые элементы мира, где происходит действие, напрямую отсылают к знакомым тропам вроде пиратских флагов или кораблей. Сами корабли здесь больше похожи на парусники, чем на космические аппараты.

Действие «Планеты сокровищ» происходит в футуристическом сеттинге, но в остальном это весьма близкая к тексту экранизация Стивенсона

Такой же подход к космическому пиратству выбрали и создатели «Планеты сокровищ» (2002), только здесь ещё меньше элементов космического сеттинга. Корабли тут плавают по космосу благодаря космическому ветру, а матросы всё так же карабкаются по снастям. Вместо деревянной ноги здесь кибернетический протез, вместо шлюпок — портативные сёрфы с ракетным ускорением, и местный Джон Сильвер держит не попугая, а разумное летающее желе. В остальном «Планета сокровищ» — это вольный и в то же время подробный пересказ оригинальной книги Стивенсона, хоть и в декорациях альтернативного будущего.

Кстати, пиратство, даже классическое, удел не только человечества. В Warhammer 40,000 существует отдельная фракция орков-фрибутьеров, похожих на классических корсаров. Тут и механические конечности, и треуголки на клыкастых мордах, и поразительное количество огневой мощи. Изысканные парусники не подходят оркам по характеру — они предпочитают переоборудованные астероиды и обломки старых кораблей других рас мира мрачного будущего. В фрибутьеры часто записываются изгои из других фракций орков, да и отношение к ним всей расы сложно назвать дружеским, но орочьих корсаров это не смущает. Благодаря налётам на чужие корабли и случайным находкам в бескрайнем космосе фрибутьеры быстро обзаводятся мощными технологиями и артефактами. А ещё эти орки довольно часто выступают в роли наёмников для других рас, в том числе и для человечества с его ксенофобным Империумом.

К категории космических пиратов относятся и Опустошители из комиксов и киновселенной Marvel. Технически Опустошители — криминальный синдикат, чьи команды занимаются чем угодно, от контрабанды до нападения на космические корабли. С пиратами Опустошителей роднит и то, что у них есть свой кодекс чести, который, к примеру, запрещает торговать детьми. В остальном эти команды космических преступников очень похожи на привычных зрителю и читателю пиратов, хоть и состоят из представителей различных рас Вселенной.

Почувствуй себя корсаром

Sid Meier’s Pirates! стала первой игрой с именем легендарного разработчика в названии. «Цивилизация» вышла только через четыре года

Пираты не смогли пройти и мимо видеоигровой индустрии. Морские приключения кажутся идеальным сеттингом для игры: поиск сокровищ по старым картам, безжалостные абордажные схватки и чувство свободы в открытом море. Но, как и в случае с киноиндустрией, настоящие жемчужины среди видеоигр про пиратов попадаются нечасто.

Одним из первых позволил игрокам взять на себя роль морского разбойника известный автор стратегий Сид Мейер. Ещё в 1987 году вышла Sid Meier’s Pirates!, которая надолго стала главным симулятором пиратства. Игра представляла собой огромную песочницу, где оказалось легко почувствовать себя настоящим пиратом и воплотить собственные идеи о морских приключениях. Можно было пойти на службу к одной из представленных стран или плавать под «Весёлым Роджером», стать злобным пиратом или зарабатывать торговлей. Игрок мог высаживаться на сушу, управлять кораблём или участвовать в фехтовальных поединках с вражескими капитанами. В Sid Meier’s Pirates! даже есть система глобальных событий и экономики, на которую игрок влияет своими действиями. В 2004 году вышел полноценный ремейк классики, где переработали значительное количество игровых механик и визуального ряда, но в игре осталось главное — ощущение свободы и бесчисленных приключений впереди.

Если же стратегии кажутся слишком скучными, то лучшим вариантом для погружения в эпоху пиратства станет Assassin’s Creed IV: Black Flag. Четвёртая часть знаменитой серии Ubisoft поместила ассасинов в золотой век пиратства. Главный герой Эдвард Кенуэй, в отличие от многих других протагонистов серии, изначально не член Братства: он буквально крадёт форму и знаменитый скрытый клинок у предыдущего владельца.

В Assassin’s Creed IV: Black Flag можно встретить Чёрную Бороду, Мэри Рид, Энн Бонни и других знаменитых пиратов

Поэтому вместо классического противостояния ассасинов и тамплиеров игрока ждут будни пирата. Black Flag — одна из немногих игр, которая предлагает настолько разнообразное и яркое погружение в жизнь вымышленного пирата. Она позволяет проводить морские сражения, чтобы в разгар боя взять на таран вражеское судно, а потом в стиле «Пиратов Карибского моря» перелететь на канате на борт другого корабля и затеять рукопашную с его командой. Кроме того, погружению в эпоху способствуют легендарные пираты и другие исторические личности, появляющиеся в сюжете, а ещё главный герой поучаствует в строительстве (и скором крахе) Пиратской республики.

Но в России главной игрой про пиратов стали «Корсары» — серия трёхмерных экшенов с ролевыми элементами от московских разработчиков «Акелла». В «Корсарах» игрок брал под управление пиратского капитана и мог сам создавать своё приключение на службе у королей или будучи прославленным корсаром. Помимо возможности управлять собственным кораблём, в игре была полноценная система навыков, от навигации до фехтования, а также разветвлённый сюжет и обширный открытый мир. Для своего времени «Корсары» обладали хорошей графикой и разнообразным геймплеем, который сочетал исследование мира с морскими сражениями, торговлей и выполнением квестов. И, несмотря на то, что последняя игра серии вышла в 2012 году, фанаты всё ещё ждут новой части любимой игры.

Пираты в The Secret of Monkey Island устраивают дуэли… на оскорблениях

Главный герой со сложным именем Гайбраш Трипвуд на протяжении четырёх основных частей серии пытается заработать себе имя главного корсара на Карибах, завоевать сердце местной губернаторши Элейн Марли, а заодно победить злобного пиратского капитана ЛеЧака, который превращается то в призрака, то в зомби, то в демона. Но пиратам необязательно быть постоянно серьёзными. Серия приключенческих квестов Monkey Island от LucasArts демонстрирует, пожалуй, весь комедийный потенциал пиратства.

Monkey Island неоднократно высмеивает привычные стереотипы, связанные с морскими разбойниками, и выставляет их то обаятельными героями, то карикатурными злодеями, неизмен- но сохраняя фирменный юмор квестов студии LucasArts.

Пираты на музыкальной сцене

Несмотря на то что у пиратов не было своей оформленной культуры и задокументированного творчества, современные фанаты решили развить некоторые музыкальные направления, ассоциирующиеся с пиратством. Так появились современные шанти и пиратский металл.

Шанти — традиционные морские песни, которые исполняли команды кораблей, в том числе и пиратских, чтобы скоротать время за работой в долгих путешествиях или чтобы держать ритм во время тяжёлых командных действий. Структура у них простая: обычно всё начиналось с одного «запевалы», а остальная команда подхватывала мелодию. Песни строились по принципу «вопрос-ответ», так что, даже не зная текста, можно было быстро проникнуться мелодией и подпевать вместе со всеми. Хотя большинство сохранившихся песен относятся к XIX веку, жанр прочно ассоциируется с пиратами XVII–XVIII веков.

В XX веке появились популярные коллективы, делавшие аранжировки известных шанти и даже писавшие собственные композиции в жанре. А Джонни Депп так увлёкся шанти во время съёмок «Пиратов Карибского моря», что в итоге спродюсировал целый альбом Rogue’s Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs, and Chanteys. Сценарист Assassin’s Creed IV: Black Flag Дарби Макдевитт тоже добавил морские шанти в игру, а исполнил их канадский музыкант Дэвид Госсаж вместе с группой вокалистов.

Но одной из самых необычных форм, которую приняло пиратство в массовой культуре, стал пиратский металл — поджанр тяжёлой музыки, который активно вдохновляется темами морского разбоя, легендарных корсаров и морской «романтикой» в целом. Как это часто бывает, пиратский металл опирается не на историю, а на её репрезентацию в массовой культуре, поэтому тексты песен пропитаны ромом, спрятанными сокровищами и атмосферой настоящего пиратского дебоша. В музыке часто встречаются скрипка, аккордеон и хоровое пение (в ноты попадать при этом не обязательно), а сами группы выступают в костюмах, ассоциирующихся с пиратской одеждой.

Хотя отдельные песни появились ещё в 1980-х , наиболее известными представителями жанра считаются шотландцы Alestorm , выступающие с 2004 года. «Настоящие шотландские пираты-металлисты», как они сами себя называют, используют для выступлений широкий набор инструментов, от скрипки до тромбона, чтобы придать музыке аутентичности, а тексты посвящают рому, пиратским легендам, вечеринкам в тавернах и другим приятным сердцу пирата темам. Группа активно выпускает альбомы и гастролирует, а их клипы набирают десятки миллионов просмотров.

Образ пиратов слишком выразителен, чтобы массовая культура просто так его забыла. Несмотря на то что легенды о Чёрной Бороде и мотивы «Острова сокровищ» уже сотни раз во всевозможных формах появлялись в фильмах, сериалах и играх, романтика морского разбоя до сих пор остаётся притягательной, а безжалостные разбойники и обаятельные авантюристы не выходят из моды. И неважно, бороздят ли они морские просторы на парусниках или путешествуют в бескрайнем космосе на космических кораблях.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.