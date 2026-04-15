«В приключенческой литературе мне всегда чего-то не хватало». Беседа с Антоном Веселовым

Лилия Волкова
15 апреля 15:00
471
5 минут на чтение
Работа космического дальнобойщика вовсе не так романтична, — особенно если твой видавший виды тягач то и дело ломается на задворках Галактики. И только старый добрый рок-н-ролл скрашивает нелёгкий путь сквозь холод и пустоту.
В День космонавтики в московском Доме винтажной музыки прошла рок-вечеринка, на которой был представлен роман Антона Веселова «Сокровища Хокса Хагена» — лихой космический вестерн, повествующий о приключениях зануды-дальнобойщика Дейва Беккера и болтливого робота Артура Скруболта. Они стремятся отыскать легендарные пиратские сокровища — но сперва должны найти общий язык. 
В этой книге рок-н-ролл звучит повсюду: в барах космических пристанищ, на пиратских станциях, и как будто бы из-под строк, задавая драйв сюжету. На музыкальном вечере Антон рассказал об успехе дебютной книги, любимой музыке и старомодной ламповой фантастике.

Презентация книги в Доме винтажной музыки

Космическая рок-вечеринка – довольно неожиданный способ презентации романа.

Мне кажется, получилось концептуально — настроение, которое царит в моей книге, и атмосфера космического рок-н-ролльного безумия в Доме винтажной музыки отлично сочетаются. Но всё же отмечу, что впервые «Сокровища Хокса Хагена» представили публике в книжном магазине «Достоевский» в прошлом году. Тогда роман только появился в продаже. Сегодня мы с группой «SкейлЗ» просто разыгрывали подписанный экземпляр и мерч. И, конечно же, я рассказал читателям о себе и своём творчестве.

Как тебе кажется, можно ли по итогам этого года назвать «Сокровища Хокса Хагена» успешной книгой?

Честно говоря, не знаю, какие должны быть продажи у дебютного романа в моём жанре. Но мне известно, что в некоторых магазинах «Сокровища Хокса Хагена» давно раскупили, а «Читай-город» даже заказывал у издательства дополнительные экземпляры. Отзывы в сети тоже хорошие — и я периодически получаю обратную связь от читателей, которая меня очень воодушевляет. Недавно роман попал в шорт-лист премии Международной гильдии писателей, и его буктрейлер выиграл конкурс. Я ездил в Стамбул на церемонию награждения.

Расскажи о «Сокровищах Хокса Хагена» тем читателям, которые с книгой пока не знакомы. О чём эта история?

Всё начинается с аварии — типично для космических приключений. Дальнобойщик Дейв Беккер совершает вынужденную посадку на недружелюбной пустынной планете и на кладбище космических кораблей встречает робота, который не дружит с головой. Зовут этого робота Артур Скруболт, он уже много лет живёт с робопсом Арчи, сделанным из консервной банки. Артур уверен, что в прошлом был кинозвездой, и мечтает вернуть себе былую славу. 
Дружба у героев поначалу не задаётся — слишком уж разные у них характеры. Покинув планету, они собираются пойти каждый своим путём, однако натыкаются на пиратов из клана Фрагсторга Биллеса. После череды абсурдных недоразумений Дейв и Артур получают пиратский корабль, а вместе с ним — намёк на то, где спрятаны сокровища легендарного пирата-киборга Хокса Хагена. Пытаясь отыскать клад и не попасть при этом в лапы недоброжелателей, герои переворачивают с ног на голову всю Галактику. И это довольно весёлые происшествия, от которых Галактика ещё долго не оправится.

На твой взгляд, кому, в первую очередь, понравится твой роман? Какое у него настроение?

Прежде всего, я хотел создать фантастическую книгу, которая понравилась бы мне самому. В приключенческой литературе мне всегда чего-то не хватало: динамичного сюжета, хорошего стиля, качественной художественной работы, современного юмора или интеллектуального подтекста без душноты… Когда я писал роман, то старался соблюсти идеальный баланс всех этих ингредиентов. Один из первых отзывов на «Сокровища Хокса Хагена» назывался «Приключение, которого так не хватало». Меня это удивило — но я понял, что был далеко не единственным читателем, который искал особенную книгу в этом жанре. 
В том же отзыве настроение моего романа описывалось так: «романтика роуд-муви». А ещё я бы сказал, что это немного старомодная, ламповая фантастика с элементами дизельпанка. Мой космос бороздят ржавые межпланетные колымаги, напичканные тумблерами и панелями с огромными кнопками. Роботы смахивают на ходячие гибриды тостера и радио, а пираты носят кожаные плащи и треуголки. Такой вот олдскул. В том, что касается эстетики, «Сокровища Хокса Хагена» тяготеют к кинофантастике 80-х и 90-х. Судя по отзывам, роман отлично подошёл миллениалам, которые выросли на подобных фильмах. Хотя изначально я предполагал, что моей целевой аудиторией будут читатели от 12 лет.

Но у книги возрастное ограничение 16+.

Да, потому что главный антагонист романа Джек Роттен — пират, преследующий Дейва и Артура — не поддался давлению книгоиздателей и не расстался с сигарами. Он принципиальный злодей, и из-за его вредной привычки возрастной рейтинг книги увеличили. 

Читатели говорили, что «Сокровища Хокса Хагена» — это история для всех возрастов, и это определение мне нравится. По-моему, она действительно может заинтересовать и детей, и взрослых.

«Сокровища Хокса Хагена» — твой первый роман. С какими трудностями ты столкнулся, когда создавал его?

Не могу сказать, что до выхода книги, у меня не было писательского опыта. Я окончил Литературный институт, а потом долго работал журналистом в газете. Текст давался мне легко — гораздо сложнее было найти свободное время на то, чтобы его написать. Ведь «Сокровища Хокса Хагена» — довольно объёмный роман, в нём 500 с лишним страниц. 
Порой меня вводили в ступор сюжетные развилки: было сложно выбрать путь, по которому история пойдёт дальше. Но со временем я научился прислушиваться к внутреннему голосу, который подсказывал лучшее решение.

Планируешь ли ты продолжение истории Дейва и Артура?

Да, такие планы есть. Но сперва я хочу написать приквел о приключениях космического пирата Хокса Хагена и его команды — тех самых, что спрятали легендарные сокровища. Хаген — бывший военный, дерзнувший пойти против системы, бунтарь и, как ни странно, поэт и мечтатель. А ещё у него тёмное прошлое, и он скрывает множество неприглядных секретов.

У этого персонажа есть прототип?

Я думаю, он похож на Терминатора. Но, если бы книгу экранизировали, на его роль идеально подошёл бы солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Именно он вдохновил меня на создание образа Хокса Хагена. Я люблю тяжёлый рок, эта музыка оказала огромное влияние и на моё творчество.

А какие песни были бы идеальным саундтреком для «Сокровищ Хокса Хагена»?

В самом начале книги Дейв Беккер, сидя в кабине своего тягача, напевает «Route 66» группы The Rolling Stones. Давайте будем считать, что на фоне переполоха со взрывами, погонями, сходящими с орбит массивными объектами и абсурдными сюжетными твистами, звучит именно этот трек!
