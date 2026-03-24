История с магическим нюансом: 4 фантастических романа в историческом сеттинге

Если верить Александру Дюма, то история — прекрасная вешалка для литературного сюжета. Не только авантюрного, но и фантастического. Рассказываем о четырёх книгах, действие которых разворачивается в прошлом нашего мира, но с магическо-мистическими нюансами.

Алексей Иванов — «Невьянская башня»

Россия XVII века. Основатель уральской горнозаводской промышленности Акинфий Демидов, и так потерпевший череду неудач, узнаёт, что на его Невьянском заводе появился дух огня. Он заманивает людей в пламя и требует жертв. Как быть: уничтожить демона или попытаться заключить с ним сделку, чтобы укрепить свою индустриальную империю?
«Невьянская башня» — это уральская готика, историческая мистика и, как верно отметил один обозреватель, индустриальный хоррор. Иванов рассуждает о природе истинного мастера, который предан своему делу до самого конца. Настолько, что готов победить демона: впрочем, тут не лишним будет вспомнить народные сказки о мастере и чёрте. А ещё, безусловно, это роман об искушении — не дьявольском, а вполне человеческом: можно ли пойти на сделку с совестью и нечистой силой?

Олег Курылев — «Спасатели, или Убить фюрера»

Сотрудник НИИ, где практикуют путешествия во времени, решает нарушить все правила и остаться в Германии начала XX века без возможности вернуться — хочет начать жизнь сначала. За ним отправляют второго агента, который застревает уже против своей воли… Сперва герои планируют делать деньги на выгодных ставках и предсказаниях грядущих событий — например, гибели «Титаника», — а после решают совершить нечто полезное. Героическое. Например, убить Гитлера. Или хотя бы сделать так, чтобы он остался обычным художником.
Завязка романа Курылева звучит как начало классического попаданческого чтива, но уже спустя первые тридцать страниц всё попаданчество отходит на второй план. В итоге получается авантюрно-приключенческий роман в духе «Индианы Джонса» с глубокими психологическими портретами персонажей и проработанной исторической фактурой. Как в лучшем кино — декорации здесь воссозданы до мелочей. В тексте найдётся место и ловле удачи в казино, и авантюре с золотой маской Тутанхамона, и, конечно, попыткам наставить Гитлера на путь истинный. А вот получится ли у гостей из будущего стать именно спасателями, а не разрушителями — вопрос открытый. 

Роман Шмараков — «Каллиопа, дерево, Кориск»

Двое молодых и образованных джентльменов по приглашению некоего господина приходят в его особняк. И там сталкиваются с призраком. Настоящим! Но это ещё не всё: дом похож на бесконечный лабиринт, где комнаты меняются, а лестницы, быть может, движутся — как в «Гарри Поттере». Тут есть загадочные оранжереи и огромные библиотеки, ядовитые растения и оживающие столовые приборы. Но господа не спешат убегать в ужасе, как герои «Скуби-Ду». Они с большим удовольствием начинают соревноваться друг с другом в составлении речей к призракам и рассуждать о жизни.
«Каллиопа, дерево, Кориск» — ажурная готическая шкатулка, стилизованная под эпоху: витиеватые предложения, россыпь отсылок, эпистолярность. Всё ужасное здесь скорее эстетически приятно, чем пугающе. Возьмите манеру Умберто Эко, смешайте с причудливостью «Пиранези» Сюзанны Кларк и добавьте визуальной эстетики «Франкенштейна» Гильермо дель Торо — получится запутанный, но завораживающий роман Шмаракова, который при каждом новом прочтении раскрывается иначе. Фокус внимания постоянно смещается. 

Уна Харт — «Когда запоют мертвецы»

Жил в Исландии XVII века пастор и чернокнижник Эйрик Магнуссон, о котором сложили множество легенд. Уна Харт изучила их, переработала и превратила в исторический роман с элементами магического реализма. Главному герою придётся найти себе ученицу, отправиться в далёкую школу колдовства и спастись от преследователей. Не все из них, к слову, люди. 
В этом романе подкупает прежде всего созданная автором атмосфера. Исландия предстаёт то жуткой, языческой, суровой, населённой дикими существами, полной чёрной магии и природных невзгод, то, наоборот, уютной — с потрескивающими в камине поленьями, церквями и мудрыми наставниками. Помимо прочего, у Харт колоритные, почти сериальные персонажи. Рука дёргается написать пару фанфиков. И пусть сюжет иногда не так динамичен — это к лучшему. «Мертвецов» надо читать не спеша, чтобы максимально отрешиться от реальности.

Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
