Круглая вселенная: 6 самых космических серий «Смешариков»

Космос не любит острых углов. Сферические планеты с их сферическими спутниками вращаются вокруг сферических звёзд, пока в центре галактики (спиралевидной, но закручивающейся в круглый диск) отдыхает сферическая чёрная дыра. Даже удивительно, что туда то и дело летают продолговатые космонавты на цилиндрических ракетах! Впрочем, шарообразные гости в космическом пространстве тоже бывали. Правда, не в реальности, а в мультипликации — добром, ярком и познавательном сериале «Смешарики». Девять очень круглых зверей (и птиц) из Ромашковой долины не раз преодолевали земное притяжение — и, конечно, переживали невероятные приключения в других мирах. 6 августа они вновь отправятся к звёздам — в полнометражном фильме «Смешарики: Сквозь вселенные», сочетающем 2D-анимацию и игру живых актёров. Самое время проникнуться духом межпланетных странствий и вспомнить лучшие космические серии «Смешариков». Запускайте обратный отсчёт — наш Шаролёт отправляется в путь!

«Космическая одиссея»

Пин не может найти себе места от волнения: его робот Биби улетел изучать Луну и перестал выходить на связь. Отчаявшись, изобретатель строит ракету и отправляется на поиски механического сына. Вот только полёт не задаётся с самого начала: системы корабля отказывают из-за перегруза, когда на борт проникают «зайцы». Вернее, кролик и Ёжик.

Этот двухсерийный эпизод интересен не только трогательным изображением родительской любви (хотя Пин, сходящий с ума от беспокойства за судьбу Биби, способен растопить сердце даже самого циничного зрителя). Главное в нём — то, каким захватывающим и одновременно опасным выглядит ближний космос.

Плавать в невесомости и стремиться к Луне — это здорово, однако терять бдительность нельзя ни на секунду. Всё, что может пойти не так в этом нелёгком деле, обязательно не так и пойдёт: двигатели выйдут из строя, бортовой компьютер закапризничает, а шланг подачи кислорода оборвётся. Поэтому, покоряя Вселенную, нужно быть очень осторожным — или хотя бы верить, что твой крик о помощи услышит отважный маленький робот.

«Лучший из миров»

Пин вновь собирается к звёздам — на этот раз для того, чтобы проверить новый двигатель, который (в теории) может работать почти без топлива. Увы, законы физики оказываются сильнее, и Шаролёт с пустым баком падает на необитаемой планете. Ситуация кажется безвыходной — но вскоре пингвин-изобретатель обнаруживает, что безжизненный с виду мир умеет материализовывать его желания…

Наша подборка могла бы целиком состоять из серий «Пин-кода» — спин-оффа «Смешариков», посвящённого научным достижениям, знаменитым учёным и, конечно, космосу. Один из лучших эпизодов этого мультсериала отсылает к рассказу Рэя Брэдбери «Здесь могут водиться тигры», но неожиданно добавляет к нему ещё и мотивы «Соляриса» Станислава Лема. Чудо-планета исполняет прихоти Пина, пока он находится на её поверхности, но стоит ему вырваться за пределы атмосферы, как заливные луга и банки с сардинами тут же пропадают без следа.

Получается, что другим смешарикам, образы которых добрый мир тоже воплотил, суждено исчезнуть? Кто они — фантомы, порождённые тоской пингвина по дому, или реальные личности? На эти вопросы серия отвечает легко и изящно — так, что после просмотра вам точно захочется позвонить родным.

«Не может быть»

Однажды ночью во двор к Лосяшу падает галактический гость. И это не сбившийся с пути пришелец на летающем блюдце и даже не злобный ксеноморф, а причудливое растение. Оно увеличивается не по дням, а по часам, светится в темноте, да ещё и поёт — причём так красиво, что вызывает у земных мотыльков (и лосей) странное, абсолютное ненаучное чувство… счастья.

«Не может быть» не самый очевидный космический эпизод «Смешариков». Здесь никто не конструирует ракету, не плавает в невесомости и не открывает новые звёздные системы. Но этого и не нужно — неведомый цветок сам прилетает в Ромашковую долину откуда-то из глубин Млечного Пути. И оказывается, что у него есть очень важная миссия: заставить одного упрямого рогатого учёного поверить в чудеса. Ведь тот почему-то забыл, что Вселенная огромна и прекрасна — и порой её диковины нужно не разбирать на атомы, а просто понимать сердцем. В конце концов, все эти скучные графики, схемы, каталоги и пробирки ничего не значат, когда вокруг тебя в лучах нездешнего света кружатся под музыку стаи белых бабочек.

«Смешарики: Сквозь вселенные» В фильме Ильи Максимова и Андрея Мармонтова, снятом по сценарию Сергея Лукьяненко, круглые звери и не думают отправляться в космос. Их дни проходят спокойно и мирно: Копатыч собирает урожай, Бараш пишет стихи, Карыч играет на скрипке… Но всё меняется, когда Крош и Ёжик находят необычное устройство и попадают в тела настоящих детей, которые летят к родителям на Марс. Поначалу друзья думают, что это игра, — но вскоре выясняется, что всё намного сложнее. В «Сквозь вселенные» нет очеловечивания анимационных героев — актёры играют не смешариков, угодивших в реальный мир, а живых межпланетных путешественников. И всё же с мультипликационной вселенной они связаны сильнее, чем кажется. Ведь здешний космос полон не только чудес, но и опасностей — особенно если на борту звездолёта бедокурят не в меру любопытный учёный и двое проказливых братьев. Которые, впрочем, легко преодолеют любые трудности — хоть извержение вулкана в Ромашковой долине, хоть пояс астероидов около Юпитера.

Читайте также «”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко Алексей Ионов 16.07.2026 9353 Автор «Ночного дозора» и «Черновика» говорит о Кроше, Ёжике и полнометражных «Смешариках».

«Нечто»

Экипаж Шаролёта исследует новую планету. На первый взгляд каменистый мир под радужным небом кажется пустым — однако Лосяш уверяет, что благодаря атмосфере и жидкой воде здесь может существовать жизнь. Гипотеза интересная, но спорная: как только приходит ночь, температура падает до -100 градусов, превращая зелёные озёра в глыбы льда. В одной из таких Ёжик, к своему ужасу, замечает подозрительное существо — и команда, несмотря на предупреждения Бараша, тащит изумрудный айсберг на корабль…

Космический хоррор в «Смешариках»? Почему бы и да! Разумеется, эта серия «Пин-кода» — оммаж классическому фильму «Нечто» . Только вместо полярной станции — другая планета, безмолвные просторы которой только усиливают атмосферу потустороннего кошмара. Саспенс (усилиями подкованного в кино Бараша) нагнетается постепенно: мрачные коридоры Шаролёта, зловещая тень во льду, скрипы, шорохи…

Для Ёжика такое соприкосновение с неведомым оказывается слишком тяжёлым испытанием — и вот в его воображении начинают возникать жуткие сцены с участием инопланетных чудовищ. К счастью, всё заканчивается хорошо. Или нет?.. Ох уж эти финальные твисты, укуси меня Чужой!

«Домино и бабочки»

Из-за серии нелепых случайностей Шаролёт терпит бедствие на отдалённой планете. Выйти наружу, чтобы освободить корабль из ловушки, невозможно — слишком уж высок уровень радиации. Пин видит только один путь спасения: запустить неконтролируемую ядерную реакцию, которая вытолкнет ракету обратно в космос. Но Лосяш против — ведь взрыв будет настолько мощным, что уничтожит целый мир.

Смешарики снова попадают на другую планету — чтобы в очередной раз столкнуться с моральной дилеммой. На этот раз они в буквальном смысле задаются вопросом жизни и смерти: пощадить прекрасный инопланетный город (и, возможно, его обитателей), но погибнуть самим — или избежать вредного излучения ценой невероятных разрушений? Для Пина и Карыча ответ очевиден — и их решимость на фоне этических метаний Лосяша выглядит весьма мрачной.

Пожалуй, даже слишком мрачной для познавательного детского мультсериала: до сих пор его герои частенько совершали глупости, но никогда не задумывались о том, чтобы погубить чей-то мир. Наверное, груз ответственности всё же оказался для членов экипажа Шаролёта слишком велик — потому что в финале они всё переиграли и исправили положение. Но осадочек, осадочек-то остался…

«Думают ли о вас на звёздах?»

Копатыч в панике: на его пшеничном поле появились загадочные круги! Что это: набег прожорливых вредителей или тропинки, которые вытоптал заплутавший слон? А может, послание от злобных инопланетян, планирующих вторжение? Крош берётся раскрыть запутанное дело — но виновником внезапно оказывается тот, на кого он даже подумать не мог.

Эта забавная и очень трогательная серия посвящена извечной теме: одни ли мы во Вселенной? Поверить в то, что Земля — единственная планета, где существует жизнь, действительно очень трудно. Кое-кто и не верит — а потому решает подать сигнал братьям по разуму. Послание, которое он (не без помощи верных друзей) отправляет в космос, оказывается намного душевнее золотой пластинки «Вояджера» — его полёт в межпланетной пустоте вызывает чувство светлой печали.

Философские беседы героев усиливают это ощущение — и вот ты уже, прямо как маленький Ёжик, с надеждой глядишь в бархатное ночное небо. Должно быть, хорошо, когда кто-то на звёздах сидит и думает о тебе, правда?..

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.