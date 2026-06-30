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Какие сериалы смотреть в июле 2026? Космос, супергерои и конец света

Кот-император
30 июня 12:00
103
7 минут на чтение
В этом июле выходит не так много новых сериалов, зато возвращаются любимые старые. Причём и те и другие почему-то всё чаще на тему конца света и жизни после него. Впрочем, есть и космическая фантастика про ногу человека, и старомодные мультсериалы про супергероев, и даже возвращение «Призрака в доспехах» в самом необычном виде — таким, каким его задумывал автор.

Звёздный путь: Странные новые миры, 4-й сезон

Star Trek: Strange New Worlds
Когда и где? 23 июля 2026 на CBS.
Что? Космическая опера.
О чём? О странствиях звездолёта «Энтерпрайз» под командованием невозмутимого и мужественного капитана Пайка — ещё до того, как уютное капитанское кресло займёт изобретательный и находчивый Кирк. Его экипаж то смело идёт туда, где не ступала нога человека, то решает проблемы там, где она ступала, а то на сам корабль наступит ложноножка какой-нибудь энергетической сущности и перевернёт всё вверх дном.
Трейлер
Чего ждём? Возвращается самый «трушный», близкий к классике из «Звёздных путей» последних лет, а в ближайшее время и вовсе единственный. Это предпоследний сезон — пятый тоже уже снят, и на нём сериал и закончится в 2027-м. Больше никаких «Звёздных путей» в производстве сейчас нет, и неясно, будет ли.
В этом сезоне создатели обещают более «эпизодическое» повествование из отдельных и очень разных историй, без таких масштабных арок, как была с горнами. Будет даже серия в стиле кукольной анимации. Ещё, судя по трейлеру, будет серия с ковбоями и серия с динозаврами (интересно, голопалуба или путешествие во времени?). И больше внимания уделят Кирку — создатели надеялись вновь сделать его главным героем в сериале-продолжении, но, видимо, не судьба.

О сериале

Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот?

Алексей Ионов

31.07.2022

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«Энтерпрайз» снова исследует миры, где не ступала нога человека. А командует звездолётом неунывающий и мужественный капитан.

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Призрак в доспехах

The Ghost in the Shell
Когда и где? 7 июля 2026 на Prime Video.
Что? Киберпанк-аниме, экранизация манги Масамунэ Сиро.
О чём? О специальном девятом отделе Министерства общественной безопасности Японии будущего. В нём служит девушка-киборг Мотоко Кусанаги. Отделу приходится как расследовать преступления, так и устранять личностей, угрожающих японскому государству.
Трейлер
Чего ждём? Кажется, впервые строчка про Сиро не будет формальностью. Новый «Призрак в доспехах» от студии Science Saru (создателей «Дандадан») обещает быть именно экранизацией манги, а не очередной фантазией на тему культового мультфильма Мамору Осии, который, при всём его великолепии, от первоисточника довольно далёк. Уже заметно, что визуально новинка передаёт именно стилизованный рисунок Сиро.
Если и сюжет будет следовать манге, то советуем поклонникам Осии и «Синдрома одиночки», не читавшим первоисточник, готовиться к культурному шоку. Майор Кусанаги в оригинале не грустно философствующая леди с тёмно-синими волосами, а дерзкая оторва с ярко-голубой шевелюрой, не отказывающая себе в жарком сексе. И она не только ловит киберпреступников, но и выполняет заказные убийства. Да, как ни странно, возвращение к корням для этой франшизы будет одновременно свежим взглядом.

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Ровно 30 лет назад вышла манга, с которой всё началось. Феноменом «Призрака» сделали смелые идеи и образы, от взлома мозга и термооптического камуфляжа до, собственно, того, как мы представляем мир киберпанка.

Блич: Тысячелетняя кровавая война, 4-й сезон

Bleach: Thousand-Year Blood War
Когда и где? 25 июля 2026 на TV Tokyo.
Что? Фэнтези-аниме. Экранизация манги Титэ Кубо.
О чём? О синигами — проводниках душ в загробном мире, которые сражаются со злыми духами, чтобы очистить их. Главный герой Ичиго — один из синигами. И о квинси — людях-медиумах, которые этих духов просто истребляют. В арке «Тысячелетняя кровавая война» это противостояние стало битвой за судьбу мира.
Трейлер
Чего ждём? Эпичный финал со множеством битв, в котором Яхве, лидер квинси, попытается уничтожить наш мир и создать новый, а Ичиго будет ему мешать. Первые три серии даже выйдут в японских кинотеатрах в виде единого фильма — Calamity («Катастрофа»).

И ещё аниме:

  • Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире, 3-й сезон (5 июля) — продолжение исекая о перерождении неудачника в фэнтези-мире.

  • Чёрный факел (Black Torch, 4 июля) — экранизация манги про современного юного ниндзя, умеющего говорить с животными.

  • Хочу любить тебя до самой смерти (I Want to Love You Till Your Dying Day, 7 июля) — экранизация манги про девочек-сирот, которых используют как оружие.

Стюарт не смог спасти вселенную

Stuart Fails to Save the Universe
Когда и где? 23 июля 2026 на HBO Max.
Что? Фантастическая комедия, ответвление «Теории большого взрыва».
О чём? О продавце комиксов Стюарте Блуме. Он случайно сломал устройство, которое построили Шелдон и Леонард, отчего континуум в мультивселенной полетел ко всем чертям. Теперь долг Стюарта — отправиться в путешествие по параллельным мирам, населённым альтернативными версиями персонажей, и всё исправить. Ему помогают его девушка Дениз, геолог Берт и невыносимый квантовый физик Барри.
Трейлер
Чего ждём? Знаменитая телекомедия «Теория большого взрыва» часто касалась фантастики, но сама фантастикой не была. Теперь будет — в истории про второстепенного персонажа оригинального сериала.

Судя по тому, что параллельные вселенные населены вариациями на тему самих персонажей, можно будет увидеть и другие знакомые лица в необычных амплуа. Насчёт актёров самой «Теории» пока неизвестно, но в качестве приглашённой звезды заявлен Уилл Уитон, игравший в «Звёздном пути».

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Люди Икс ’97, 2-й сезон

X-Men '97 
Когда и где? 1 июля 2026 на Disney+.
Что? Ретро-супергеройский мультсериал по комиксам Marvel.
О чём? О радиоактивных Людях Икс: команде супергероев, основанной Чарльзом Ксавьером. Росомаха, Циклоп, Шторм, Шельма — да вы их всех и без нас знаете.
Трейлер
Чего ждём? В финале прошлого сезона герои победили злодея Бастиона, но хроновзрыв разбросал их по разным эпохам. Так что этот сезон начнётся как в некотором роде антология: у каждого героя своя линия в своё время. Объединяет их то, что бороться все они будут с Апокалипсисом, пытающимся захватить мир (а в эпоху будущего — уже и захватившим).

О сериале

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Бэтмен: Крестоносец в плаще, 2-й сезон

Batman: Caped Crusader
Когда и где? 31 июля 2026 на Prime Video.
Что? Ретро-супергеройский мультсериал, вдохновлённый старыми комиксами DC.
О чём? О ретро-Бэтмене, который живёт и борется с преступностью на улицах Готэма в винтажные 1940-е.
Трейлер
Чего ждём? «Крестоносец в плаще» похож на старый добрый мультсериал про Бэтмена, их даже создал один продюсер — Брюс Тимм. Отличается сериал эпохой и необычным дизайном персонажей — например, Пингвин тут женщина. В новом сезоне появятся ещё несколько переосмысленных злодеев: Джокер, Загадочник и, внезапно, Безумная Шляпница, которая тут вместо Безумного Шляпника.

О сериале

Сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще»: возвращение в анимационный нуар

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Что скрывается за маской нового Тёмного Рыцаря.

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Укрытие, 3-й сезон

Silo
Когда и где? 3 июля 2026 на Apple TV.
Что? Постапокалиптическая антиутопия.
О чём? После конца света 10 тысяч людей живут в подземном комплексе из 144 этажей. Поверхность непригодна для жизни, а в самом бункере царит тоталитаризм и на людях ставят социальный эксперимент. Во втором сезоне обитатели Укрытия наконец выяснили его страшную тайну и подняли восстание.
Трейлер
Чего ждём? Третий сезон обещает быть необычным: в нём две параллельные сюжетные линии в прошлом и будущем. В будущем мы продолжаем следить за Джульетт, героиней Ребекки Фергюсон. Судя по трейлеру, она выжила, но потеряла память, и ей скармливают дезинформацию. А другая линия расскажет о жизни до апокалипсиса.

О сериале

«Укрытие», 2-й сезон. Два бункера, два мира

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Неспешная история, которая кажется разминкой перед настоящим действием

Ковчег, 3-й сезон

The Ark
Когда и где? 29 июля 2026 на SyFy.
Что? Космическая фантастика.
О чём? Изначально — о межзвёздном ковчеге, на котором людей вывезли с умирающей Земли. А к третьему сезону — уже о колонии на Проксиме Центавра Б, куда они всё-таки добрались.
Трейлер
Чего ждём? Возвращения в космос. Как и в «Укрытии», тут ожидаются две основные линии: часть команды исследует новую прекрасную, но недружелюбную планету, а часть — отправляется обратно к звёздам искать другие отставшие ковчеги. Но судя по трейлеру, не все им там рады. Шоураннером остаётся всё тот же Дин Девлин, сценарист изначальных «Звёздных врат» и многих других фильмов Эммериха.

Ходячие мертвецы: Мёртвый город, 3-й сезон

The Walking Dead: Dead City
Когда и где? 26 июля 2026 на AMC.
Что? Зомби-постапокалипсис, ответвление «Ходячих мертвецов».
О чём? О мире, захваченном ходячими мертвецами и просто озверевшими от разрухи людьми. А конкретно о том, что творится на острове Манхэттен в Нью-Йорке. Там теперь пытаются наводить порядок и строить новое общество исправившийся бандит Ниган и его бывшая противница Мэгги.
Трейлер
Чего ждём? В «Мёртвом городе» новый шериф: место шоураннера занял Сет Хоффман, работавший над «Доктором Хаусом», «Побегом» и «Призрачным гонщиком». Вряд ли сериал от этого резко изменится, но кое-чего нового всё же ждём: нам обещают эпизод из альтернативной реальности, где апокалипсис не наступил и судьбы героев сложились иначе.

О сериале

«Мёртвый город»: стоит ли смотреть новый сериал по «Ходячим мертвецам» с Мэгги и Ниганом

Антон Первушин

27.07.2023

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Постапокалиптический Манхэттен скрывает множество тайн, которые предстоит разгадать, и секретных комнат, которые предстоит открыть.

Зовите Витю!

Когда и где?1 июля 2026 на КИОН.
Что? Отечественная мистическая комедия.
О чём? Витя — шарлатан, который выдаёт себя за медиума, говорящего с духами умерших. Блогерша Саша не верит ему и собирается его разоблачить. Вот только Витя и правда начал видеть привидений, и те пытаются с ним общаться.
Трейлер
Чего ждём? «Страшил» у нас дома: типичную недорогую российскую комедию с Ильёй Соболевым и Александрой Бортич в главных ролях. В нашу подборку она попала лишь за небольшой фантастический элемент.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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