«Укрытие», 2-й сезон. Два бункера, два мира

Сотни лет Укрытие защищало выживших после планетарного катаклизма. За это время внутри сформировалась собственная культура, почти забывшая о прошлом мире. Немногие смельчаки и осуждённые пытались выходить наверх — и непременно погибали в выжженном мире. Однако в конце первого сезона случилось невозможное — героиня, изгнанная из Укрытия, не только выжила, но и ушла в закат. Теперь его жителям и руководителям предстоит узнать: мир, прежде сжатый до их каменной бутылки, куда больше, чем кажется.

Во время выхода первого сезона «Укрытие» получило слегка обидную репутацию «Фоллаута на минималках» — экранизация книжной трилогии Хью Хауи появилась в момент нетерпеливого ожидания другого постапокалиптического хита. Но между тем «Укрытие» оказалось зверем немного другой породы. «Фоллаут» манипулировал гротеском, абсурдом и оглушал чрезмерной яркостью образов. «Укрытие» же эти краски намеренно приглушало, пытаясь рассказать историю о куда более реалистичных героях.

Читайте также Сериал «Укрытие» (Silo): первые впечатления от жизни в бункере Денис Старостин 15.05.2023 116122 Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.

Конечно, у сериала уже тогда были недостатки — после резво взятого темпа, каскада интриг и сюжетных поворотов в первых сериях действие уж слишком замедлялось. И всё же первый сезон оканчивался на высокой ноте — из-за стремления разгадать тайны Укрытия главную героиню изгнали из каменного мешка, но, вопреки всему, она не погибла тут же в ядовитой пустоши. В тот момент все камеры подземного убежища были направлены на неё — и когда она покинула кадр, тысячи людей, наблюдавших за её изгнанием, не на шутку взволновались.

А потому второй сезон с ходу разбивает сериал на две сюжетные линии. В одной из них руководство убежища пытается сделать всё возможное, чтобы их подопечные не вырвались за Джульеттой наружу. В другой же одинокая путница поначалу просто пытается выжить — в процессе чуть не задохнувшись, не разбившись и не утонув.

Две очень разные истории в итоге сходятся лишь в финале сезона. Но удаётся ли этому тандему удержать внимание? Возможно, это зависит от зрителя.



Путь наверх

В начале второго сезона мы застаём Укрытие на грани революции — судьба коварного мэра и главы службы безопасности (признанных антагонистов первого сезона) висит на волоске. Жители нижних уровней под руководством инженеров реактора (бывших соратников главной героини) норовят поднять бунт — и даже шериф стоит на пороге дезертирства. В таких условиях решения принимаются быстро, методы подбираются грубо, а обращаться за помощью приходится к кому попало. Мэр Холланд швыряет в огонь революции весь политический арсенал популиста — провокации, обещания, уступки и, конечно же, враньё. Но все заплаты оказываются лишь временными — рано или поздно ему придётся обратиться к более радикальным методам.



В этой сюжетной линии заключена, возможно, самая сильная часть сериала — несмотря на то, что политика здесь не обладает особенной глубиной. Будем честны, это даже близко не «Карточный домик»: некоторые действия мэра, вроде одного важного убийства в середине сезона, включают в себя где-то на десяток больше лишних условий, чем стоило бы. Однако его поступкам, какими бы зловещими они ни были, оказывается… неожиданно просто сопереживать.



Причина кроется в самой конструкции мира. Мы знаем, что мотивы революционеров честны и правильны, — и в то же время понимаем, что они самоубийственны. Мы чувствуем, что действия верхушки Укрытия подлы и преступны, — и в то же время оказывается, что они необходимы. Во втором сезоне «Укрытия» не стирается грань между хорошим и плохим — и в то же время на уровне срочных решений зло здесь понятно и объяснимо.

Отдельно хочется отметить игру Тима Роббинса — грустного, стоического антагониста, встречающего неудачи печальным напряжённым взглядом. За его метаниями (а также попытками расследовать более страшную проблему Укрытия, чем революция) куда интересней наблюдать, чем за формально главными героями этого сюжета — парой достаточно протокольных героев-инженеров.

Всех остальных персонажей в процессе второго сезона судьба изрядно помотает — кого-то по этажам убежища, кого-то по политическому спектру. Провокаторы станут героями, охранители оппортунистами, судьи захотят свободы, а некоторые заключённые возвысятся так сильно, что едва не опалят себе крылья. В изображении этих путей сериал поднимает вопрос: какую цену мы готовы заплатить за свободу? За справедливость? За безопасность для себя и близких?



Путь вниз

Итак, во втором сезоне мэру Бернарду пришлось справляться тысячей проблем. А вот главной героине, изгнаннице Джульетте Николс, выпала иная судьба — б ó льшую часть сезона решать одну-единственную задачу.



Судьба заносит её в ещё одно Укрытие — брошенное и почти погибшее . Львиную долю времени Джульетта, словно в компьютерном квесте старой школы, бродит по заброшенной локации, пополняет инвентарь, читает записки и решает инженерно-ориентированные головоломки. Её немногочисленные контакты с другими персонажами спорадичны и относительно односложны — в основном они выражаются в выдаче ей новых квестов.



В итоге вышла странная динамика — в сюжете Джульетты вроде бы происходит многое, и одновременно ничего особенного. Персонажи, которые ей встретятся, очевидно будут оставлены позади — ну а проблема, которую она решает, лишь пополнится парой дополнительных открытий «под звёздочкой». Судьба же неумолимо потащит её обратно — и это, поверьте, достаточно слабый спойлер.



Возможно, степень удовольствия от приключений Джульетты напрямую зависит от предпочтений в просмотре — отдельной любви к виду конфликта «человек против природы». Возможно, вам просто нравится наблюдать за холодной, спокойной героиней, последовательно и адекватно решающей выдаваемые ей задачи. Возможно, вам просто нравится Ребекка Фергюсон — все эти предположения могут резко повысить удовольствие от сюжета (как повысили они его у автора рецензии). В ином же случае легко почувствовать фрустрацию — приключения Джульетты во втором сезоне точно заинтересуют не каждого.



Путь навстречу

И всё же к финалу пути героев сходятся — не только в физическом, но и в идейном смысле. Ближе к последним сериям открывается очередная тайна — о секретных механизмах и протоколах, управляющих Укрытиями. Заканчивается второй сезон внезапным клиффхэнгером — флешбэком из совсем других времён, говорящим о совершенно иных вещах. И в этой сцене всё намекает на то, что в третьем сезоне сюжет добавит третью линию — призванную ответить на все, даже самые немые вопросы.



Второй сезон Укрытия, словно второй сезон «Дома Дракона» , кажется разминкой — предисловием перед настоящим действием. В конце концов, два сезона экранизировали события лишь первой книги трилогии — историю же планируют завершить за четыре сезона, что даёт большую надежду на ускорение темпа.



У «Укрытия» есть проблемы — и ко второму сезону они не исчезли. И всё же качество постановки, цельности мира и актёрского таланта кажется достаточным, чтобы продолжать смотреть этот сериал. И если поклонники первого сезона будут разочарованы вторым — то, кажется, вряд ли так уж сильно.



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