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#обзор сериала#что посмотреть#постапокалипсис

«Укрытие», 2-й сезон. Два бункера, два мира

Роман Файницкий
14 февраля 15:00
1905
6 минут на чтение
Сотни лет Укрытие защищало выживших после планетарного катаклизма. За это время внутри сформировалась собственная культура, почти забывшая о прошлом мире. Немногие смельчаки и осуждённые пытались выходить наверх — и непременно погибали в выжженном мире. Однако в конце первого сезона случилось невозможное — героиня, изгнанная из Укрытия, не только выжила, но и ушла в закат. Теперь его жителям и руководителям предстоит узнать: мир, прежде сжатый до их каменной бутылки, куда больше, чем кажется.
Во время выхода первого сезона «Укрытие» получило слегка обидную репутацию «Фоллаута на минималках» — экранизация книжной трилогии Хью Хауи появилась в момент нетерпеливого ожидания другого постапокалиптического хита. Но между тем «Укрытие» оказалось зверем немного другой породы. «Фоллаут» манипулировал гротеском, абсурдом и оглушал чрезмерной яркостью образов. «Укрытие» же эти краски намеренно приглушало, пытаясь рассказать историю о куда более реалистичных героях.

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Первые серии не разочаровывают, но теперь очень хочется, чтобы на вопросы дали ответы в первом сезоне.
Конечно, у сериала уже тогда были недостатки после резво взятого темпа, каскада интриг и сюжетных поворотов в первых сериях действие уж слишком замедлялось. И всё же первый сезон оканчивался на высокой ноте из-за стремления разгадать тайны Укрытия главную героиню изгнали из каменного мешка, но, вопреки всему, она не погибла тут же в ядовитой пустоши. В тот момент все камеры подземного убежища были направлены на неё и когда она покинула кадр, тысячи людей, наблюдавших за её изгнанием, не на шутку взволновались.
А потому второй сезон с ходу разбивает сериал на две сюжетные линии. В одной из них руководство убежища пытается сделать всё возможное, чтобы их подопечные не вырвались за Джульеттой наружу. В другой же одинокая путница поначалу просто пытается выжить в процессе чуть не задохнувшись, не разбившись и не утонув.
Две очень разные истории в итоге сходятся лишь в финале сезона. Но удаётся ли этому тандему удержать внимание? Возможно, это зависит от зрителя.

Путь наверх

В начале второго сезона мы застаём Укрытие на грани революции судьба коварного мэра и главы службы безопасности (признанных антагонистов первого сезона) висит на волоске. Жители нижних уровней под руководством инженеров реактора (бывших соратников главной героини) норовят поднять бунт и даже шериф стоит на пороге дезертирства. В таких условиях решения принимаются быстро, методы подбираются грубо, а обращаться за помощью приходится к кому попало. Мэр Холланд швыряет в огонь революции весь политический арсенал популиста провокации, обещания, уступки и, конечно же, враньё. Но все заплаты оказываются лишь временными рано или поздно ему придётся обратиться к более радикальным методам.

В этой сюжетной линии заключена, возможно, самая сильная часть сериала несмотря на то, что политика здесь не обладает особенной глубиной. Будем честны, это даже близко не «Карточный домик»: некоторые действия мэра, вроде одного важного убийства в середине сезона, включают в себя где-то на десяток больше лишних условий, чем стоило бы. Однако его поступкам, какими бы зловещими они ни были, оказывается… неожиданно просто сопереживать.
Причина кроется в самой конструкции мира. Мы знаем, что мотивы революционеров честны и правильны, и в то же время понимаем, что они самоубийственны. Мы чувствуем, что действия верхушки Укрытия подлы и преступны, и в то же время оказывается, что они необходимы. Во втором сезоне «Укрытия» не стирается грань между хорошим и плохим и в то же время на уровне срочных решений зло здесь понятно и объяснимо.
Отдельно хочется отметить игру Тима Роббинса грустного, стоического антагониста, встречающего неудачи печальным напряжённым взглядом. За его метаниями (а также попытками расследовать более страшную проблему Укрытия, чем революция) куда интересней наблюдать, чем за формально главными героями этого сюжета парой достаточно протокольных героев-инженеров.
Всех остальных персонажей в процессе второго сезона судьба изрядно помотает кого-то по этажам убежища, кого-то по политическому спектру. Провокаторы станут героями, охранители оппортунистами, судьи захотят свободы, а некоторые заключённые возвысятся так сильно, что едва не опалят себе крылья. В изображении этих путей сериал поднимает вопрос: какую цену мы готовы заплатить за свободу? За справедливость? За безопасность для себя и близких?

Путь вниз

Итак, во втором сезоне мэру Бернарду пришлось справляться тысячей проблем. А вот главной героине, изгнаннице Джульетте Николс, выпала иная судьба бóльшую часть сезона решать одну-единственную задачу.

Судьба заносит её в ещё одно Укрытие брошенное и почти погибшее. Львиную долю времени Джульетта, словно в компьютерном квесте старой школы, бродит по заброшенной локации, пополняет инвентарь, читает записки и решает инженерно-ориентированные головоломки. Её немногочисленные контакты с другими персонажами спорадичны и относительно односложны в основном они выражаются в выдаче ей новых квестов.
В итоге вышла странная динамика в сюжете Джульетты вроде бы происходит многое, и одновременно ничего особенного. Персонажи, которые ей встретятся, очевидно будут оставлены позади ну а проблема, которую она решает, лишь пополнится парой дополнительных открытий «под звёздочкой». Судьба же неумолимо потащит её обратно и это, поверьте, достаточно слабый спойлер.

Возможно, степень удовольствия от приключений Джульетты напрямую зависит от предпочтений в просмотре отдельной любви к виду конфликта «человек против природы». Возможно, вам просто нравится наблюдать за холодной, спокойной героиней, последовательно и адекватно решающей выдаваемые ей задачи. Возможно, вам просто нравится Ребекка Фергюсон все эти предположения могут резко повысить удовольствие от сюжета (как повысили они его у автора рецензии). В ином же случае легко почувствовать фрустрацию приключения Джульетты во втором сезоне точно заинтересуют не каждого.

Путь навстречу

И всё же к финалу пути героев сходятся не только в физическом, но и в идейном смысле. Ближе к последним сериям открывается очередная тайна о секретных механизмах и протоколах, управляющих Укрытиями. Заканчивается второй сезон внезапным клиффхэнгером флешбэком из совсем других времён, говорящим о совершенно иных вещах. И в этой сцене всё намекает на то, что в третьем сезоне сюжет добавит третью линию призванную ответить на все, даже самые немые вопросы.

Второй сезон Укрытия, словно второй сезон «Дома Дракона», кажется разминкой предисловием перед настоящим действием. В конце концов, два сезона экранизировали события лишь первой книги трилогии историю же планируют завершить за четыре сезона, что даёт большую надежду на ускорение темпа.
У «Укрытия» есть проблемы и ко второму сезону они не исчезли. И всё же качество постановки, цельности мира и актёрского таланта кажется достаточным, чтобы продолжать смотреть этот сериал. И если поклонники первого сезона будут разочарованы вторым то, кажется, вряд ли так уж сильно.

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Роман Файницкий
#обзор сериала#что посмотреть#постапокалипсис
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