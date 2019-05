Сериалы, которые закончились правильно (уж точно лучше, чем «Игра престолов»)

«И это всё? — воскликнул коллективный зритель «Игры престолов» при виде её финала. — Кто ж так заканчивает сериалы!» А действительно, как их надо заканчивать? Чаще всего они просто обрываются, когда канал не заказывает новый сезон. Или тянутся бесконечно, если нет сквозного сюжета. Но в истории телевидения хватает удачных и интересных концовок. Их вспоминают много лет спустя, о них спорят — и не в духе «да у меня кот бы лучше написал». Вспомним несколько сериалов, которые закончились правильно — и уж точно лучше, чем «Игра престолов».

Мы постарались избегать спойлеров, но всё-таки это статья о концовках. По-настоящему серьёзные спойлеры мы спрятали вот таким способом.

Вавилон-5

Александр Гагинский



До «Игры престолов» уже была эпопея о войнах, интригах и неоднозначных персонажах — только в космосе. До Тириона был Лондо Моллари, а до Дейенерис — капитан-лейтенант Иванова. Только «Вавилон-5», в отличие от «Игры престолов», закончился идеально — причём два раза. Хотя ситуация у создателей была куда сложнее. «Вавилон-5» собирались досрочно закрыть после четвёртого сезона — и команде Майкла Стражински пришлось срочно закруглять сюжет. А потом, поглядев на рейтинги финала, сериал продлили на пятый сезон — и пришлось выдумывать, чем его заполнить.

И знаете что? Оба раза Стражински справился. Четвёртый сезон завершился грандиозно, показав судьбу республики Центавра, исход восстания против Земли и тысячелетней войны с тенями. Во многом его финал сродни концовке «Игры престолов»: прежних правителей свергают, новых выбирают, а непостижимый враг покидает мир. Но это ощущается как итог великих событий, а не сумбурная резня. Последняя серия сезона даже сделана в виде исторической хроники из далёкого будущего.

На этом сериал можно было закончить. Но, раз появилась возможность, Стражински закатил эпилог аж на целый сезон: 22 серии о том, как герои жили после победы. Такой роскоши, кажется, не было ни у одного сериала. Здесь были и заделы на продолжение — но сезон не выглядит оборванным. Увенчала всё это финальная серия «Сон в сиянии» — эпилог к эпилогу, трогательное прощание со станцией и персонажами, похожее по духу на финал «Властелина колец». Сам Стражински в роли механика ушёл со станции последним, погасив свет. Пересмотрите «Сон в сиянии», Дэвид и Дэн. Вот как выглядит горько-сладкая концовка.

Аватар: Легенда об Аанге

Александр Гагинский



Это «восточное» фэнтези про мир стихийного волшебства было серьёзным претендентом на роль лучшего фэнтези-сериала, пока «Игра престолов» не затмила его в массовом сознании. Теперь, после её неоднозначной концовки, можно начинать спор снова: а может, «Аанг» всё-таки лучший?

Отношение к этому сериалу менялось постепенно. Сперва над ним посмеивались, считая западным клоном «Наруто». Потом разглядели многогранных персонажей, проработанный мир, хороший экшен… Сейчас он воспринимается как классика, в которой нет ничего лишнего. В «Аватаре» ровно столько серий, чтобы рассказать историю, — не больше, не меньше. Шоураннеры Кониецко и Димартино заранее спланировали сериал на три сезона. Борьба Аанга с Хозяином Огня закончилась — и на этом всё. Приключения героев было куда продолжать, но создатели удержались от искушения и оставили это для комиксов.

Финалом «Аватара» стало именно то, что «Игре престолов» толком не удалось: решающая схватка героя с главным злодеем, ставка в которой — жизни тысяч людей. Бениофф и Уайсс пожертвовали изяществом в пользу внезапности: пусть Короля Ночи завалит случайный персонаж за полсезона до конца. Это как если бы Хозяина Огня мимоходом прихлопнула Тоф, а потом герои выясняли бы, кто займёт его место. Кониецко и Димартино поступили более традиционно — и, как ни странно, более красиво. Герой побеждает злодея в грандиозной магической битве, сохраняя при этом моральное превосходство и не опускаясь до банального убийства.

Время приключений

Игорь Хованский



Всё начиналось как безбашенный мультик, каждый эпизод сулил новое приключение — десять минут, туда и обратно, наслаждайся полётом и забудь назавтра. Но затем шоу обзавелось сквозным сюжетом, стало намекать на мрачные события, изменившие мир, а ружья, развешанные в начале, начали стрелять. «Время приключений» — история взросления, борьбы со страхами и слабостями и принятия себя. Оно о глупостях, которые надо совершить, чтобы обрести опыт, и настоящей дружбе. За аляпистой графикой и хулиганским юмором не сразу видно, что в детском мультике есть послания, адресованные взрослому.

За десять сезонов мультсериал образовал огромную вселенную, действующую по противоречивым на первый взгляд, но строгим правилам. Каждая из констант, принятых нами как данность, оказалась с двойным дном. Финн — сирота и единственный человек в Ооо? Нам показали, что его отец — межпланетный преступник, а мать пожертвовала собой, чтобы спасти остров людей. Джейк не просто гуттаперчевая собака, а «отпрыск» демона-перевёртыша. Одержимый принцессами Ледяной Король — жертва магии и хранитель экосистемы Ооо. Принцесса Бубльгум — конфетный элементаль, а Конфетное королевство — её творение. Марселин зовется Королевой Вампиров, потому что поглотила душу Короля Вампиров и носит это проклятие в себе.

Истории этих и других колоритных персонажей стоили того, чтобы смотреть десять сезонов. И финал не подкачал: Добро и Зло сошлись в финальной битве, чтобы примириться и дать отпор внешней угрозе — богу Хаоса Голбу. Не обошлось без самопожертвования и непростых прощаний. Нам дали понять, что у каждой эпохи свои герои — и, чтобы стать таким героем, мечи и волшебные способности совсем не обязательны.

Во все тяжкие

Игорь Хованский



«Во все тяжкие» не фантастический сериал, а криминальный, но по своему влиянию на современное телевидение он стоит в одном ряду с «Игрой престолов» и «Остаться в живых». А благодаря удачной концовке история Уолтера Уайта может занять и более важное место в сердцах зрителей. Пять сезонов мы наблюдали эволюцию «маленького человека» от приговорённого к медленной смерти учителя до безжалостного наркобарона Хайзенберга, опьянённого властью. Каждый из сезонов показывал одну стадию превращения. Отчаяние толкнуло Уайта на кривую дорожку, но пошёл по ней он уже по своей воле. Зрителям герой полюбился тем, что находил неожиданные научные решения криминальных проблем и доказал, что в пятьдесят лет можно начать жить как в последний раз.

Крах Хайзенберга был неизбежен. Но важно было показать, какие уроки Уолтер вынес перед концом, какую цену заплатили он и его семья. Успешные аферы убедили Уолтера в его непобедимости, и он не смог остановиться и уйти из наркобизнеса, накопив достаточно денег для безбедной жизни. Он начал строить свою наркоимперию, продолжая манипулировать и убивать. Случайность раскрыла его, Уолтеру пришлось бежать, он потерял большую часть денег, свояка Хэнка и помощника Джесси. Семья Уолтера осталась в нищете, вдобавок вернулся его рак. В финальном эпизоде Уайт смог передать отказавшимся от него родным часть денег, вызволить Джесси и уничтожить бандитов. Но в перестрелке сам был ранен и истёк кровью.

Финал получился нарочито драматичным, но реалистичным. Важно, что Уолтер успел признаться себе, жене и зрителю: всё, что он делал, он делал не для семьи, а для себя.

Прослушка

Екатерина Пташкина



За несколько лет до того, как «Во все тяжкие» объявили главным сериалом всех времён и народов, больше похожим на классический роман, чем на телевизионное шоу, теми же эпитетами награждали «Прослушку». Это тоже не фантастика, а полицейская драма, — но любой список лучших сериалов будет без неё неполон, и список лучших концовок тоже.

«Прослушка» — предельно реалистичный сериал, может быть, самый реалистичный на ТВ. Один из его сценаристов — бывший детектив, почти у всех героев есть прототипы, а в роли убийц и наркоторговцев из Балтимора выступают в том числе настоящие убийцы и наркоторговцы из Балтимора. Здесь нет пафоса, нет нарочитых красивостей, нет зрелищных сцен. «Прослушка» не столько история об отдельных людях (хотя образы персонажей здесь блестящие), сколько неторопливо разворачивающаяся панорама городской жизни.

Панорама довольно безрадостная — и концовка ей под стать. Тут нет катарсиса, как в Breaking Bad, — мы просто видим череду кадров, где знакомые персонажи перемежаются со случайными жителями города, и понимаем, что за все пять сезонов Балтимор не изменился и не мог измениться. На место одних героев пришли другие, кто-то оказался в тюрьме, кто-то продвинулся по карьерной лестнице, кто-то примирился с семьёй — но глобально всё осталось прежним. The game is the same, как сказал бы один из персонажей.

В поле зрения

Дмитрий Злотницкий



Этот сериал начинался как детективный процедурал с лёгким налётом фантастики. С помощью искусственного интеллекта, именуемого Машиной, её создатель Гарольд Финч и бывший агент ЦРУ Джон Риз расследовали преступления, которые только должны были произойти. Машина выявляла готовящиеся убийства и теракты, но герои не знали, вывели их на потенциального виновника или жертву.

«В поле зрения» уже с первых серий подкупал обилием нетривиальных дел и колоритными героями в блестящем исполнении Джеймса Кэвизела и Майкла Эмерсона. Но постепенно сериал стал чем-то большим, чем просто оригинальный процедурал. Он превратился в напряжённый технотриллер, поднимающий серьёзные и актуальные вопросы: будущее ИИ и обретение им самостоятельности, сила информации, цена человеческой жизни и тотальная слежка.

Хотя рейтинги оставались на уровне, а критики и зрители высоко оценивали сериал, он завершился после укороченного пятого сезона в 2016 году. Дорогой в производстве проект не принадлежал каналу CBS, тот получал с него лишь часть прибыли и решил с ним попрощаться. К счастью, тринадцати серий последнего сезона хватило, чтобы красиво и логично ответить на вопросы, разрешить магистральный конфликт и завершить персональные истории героев, оставив приправленное горечью, но сильное послевкусие.

Сорвиголова

Леонид Мойжес



Сорвиголова был «локомотивом» супергеройских сериалов Netflix. Именно он задал тон, стиль и тематику историй про уличных героев Нью-Йорка. Первый сезон, посвящённый борьбе Сорвиголовы и Уилсона Фиска, хвалили и критики, и фанаты. Второй, где герой сражался с ниндзя, встретили хуже. Но третий, финальный сезон, где Фиск пытается вернуться к власти, восстановил справедливость.

Сценаристам удалось почти невозможное — сделать возвращение уже побеждённого Фиска не просто способом развития сюжета, а ключевой проблемой. С помощью этого сюжетного хода они проиллюстрировали главную тему «Сорвиголовы»: система правосудия несовершенна, люди уязвимы, и, чтобы их защитить, нужен герой. Именно с этой мыслью Мэтт Мёрдок начинал совершать подвиги, и неудивительно, что к концу сериала герои пришли с тем же, с чего начинали.

Но они изменились сами. Пережили травмы, поделились гнетущими секретами, укрепились в вере, исправили ошибки прошлого или смирились с ними. На самом деле это единственный способ закончить историю супергероя. Мы понимаем: зло никогда не будет побеждено до конца, а за старыми злодеями будут приходить новые. Единственный настоящий триумф, доступный супергерою, — найти баланс между защитой других и собственным счастьем.

Делать после такого финала новый сезон — значит обесценить духовные изменения Мёрдока и его друзей. Даже если линейка сериалов каким-то чудом возродится на другом канале, пусть Сорвиголова станет наставником героев, чьи поиски себя ещё только начинаются. Сам он уже нашёл себе место в мире.

Глубокий космос 9





Леонид Мойжес



Первый сериал по «Звёздному пути» со сквозным сюжетом, где авторы показали мрачные и противоречивые стороны Галактической Федерации. Действие разворачивается на космической станции в стратегически важном секторе космоса, а отдельные серии поднимают темы посттравматического синдрома, геноцида и терроризма. Всё это привело к конкуренции между «Глубоким космосом 9» и «Вавилоном 5» — фанаты до сих пор спорят, какой сериал лучше и оригинальнее.

Первые серии ГК9 напоминали обычный «Звёздный путь»: герои исследовали неизведанный участок космоса и пытались интегрировать в Федерацию новую расу. Но постепенно отдельные истории сплетались в глобальный драматичный сюжет, включавший религиозные конфликты, войну, политику и, конечно, отношения между множеством героев.

Авторы показали, как неспешно, но неотвратимо повышаются ставки: взаимные претензии государств перестают в войны, частные интересы — в личные конфликты, а детские мечты толкают повзрослевших персонажей на принятие сложных решений. Все эти медленно нараставшие линии логично завершаются на протяжении последнего сезона, который сочетает оптимизм «Звёздного пути» с нехарактерным для этой вселенной вниманием к тому, как дорого может обходиться вера в лучшее будущее.

Кукольный дом

Евгения Сафонова



В Лос-Анджелесе есть дом, населённый живыми куклами — людьми, которыми стёрли личность и память, чтобы генерировать новые по заказу. Их услуги пользуются спросом у богачей, которым нужны идеальные любовницы или телохранители. Но одна «кукла» начинает вспоминать свою истинную личность, а это чревато проблемами…

Когда снимался «Кукольный дом», Джосс Уидон ещё не был режиссёром «Мстителей» — и проект ждала та же печальная судьба, что и «Светлячка». Рейтинги не оправдали ожиданий, так что выход второго сезона был заслугой фанатов, протестовавших против закрытия. Узнав, что третьему сезону не бывать, Уидон смог закруглить сериал, не оставив сюжетных хвостов. И, пожалуй, вынужденная лаконичность пошла шоу на пользу.

«Кукольный дом» долго раскачивается, строя половину первого сезона по принципу «одна серия — одно дело». Но дальше начинается сквозное повествование, динамика растёт, и от фееричной череды предательств и неожиданных поворотов захватывает дух. В Кукольном доме почти все скрывают истинные лица под масками поверх других масок. Ну а тринадцатые серии обоих сезонов и вовсе превращают любопытный киберпанк в мрачный постапокалипсис.

Под конец придётся попрощаться со многими любимыми героями, но каждая смерть оправданна. Гибель смотрится логичным завершением пути, искуплением или высшей точкой развития. От последнего сезона «Игры престолов» многие ждали именно этого — увы, тщетно.

Галавант

Евгения Сафонова



Ироничный фэнтези-мюзикл в духе Пратчетта и «Монти Пайтона» широко известен в узких кругах. Действие стартует там, где сказки обычно кончаются: злой король Ричард силой тащит прекрасную Мадалену под венец, рыцарь Галавант эффектно врывается в церковь, чтобы спасти любимую… но Мадалена сама выбирает богатую жизнь во дворце тирана. Галавант уходит в запой, не подозревая, что его приключения ещё впереди.

С этим сериалом история почти та же, что с «Кукольным домом»: появление второго сезона уже было чудом, о чём герои не преминули иронично спеть. И хотя в финале создатели оставили лазейку для возможного продолжения, основные арки сумели довести до логического конца. Галавант обретает новую любовь. Ричард из Злого Короля эволюционирует в Истинного — и даже с ручным драконом (вот кто достоин занять Железный трон!). Оруженосец Сид и брутальный Гаррет отправляются спасать бедовую королеву Мадалену от самой себя., но это можно оставить за кадром

Создатели обыграли едва ли не все фэнтези-штампы и подарили нам шесть часов отличного юмора и прекрасных песен. Мы будем плакать по третьему сезону, которого не дождёмся, но стоит признать: «Гавалант» завершён достойно.

Жизнь на Марсе

Елена Кушнир



Жанр «Жизни на Марсе» трудно определить, потому что их тут множество. Это фантастика, мистика, детектив, исторический сериал и психологическая драма, причём жанры не спорят между собой, а уживаются. Манчестерского полицейского Сэма Тайлера сбила машина, и он очнулся в 1970-х годах. Может, он умер и оказался в Лимбе, а может, путешествует во времени или лежит в больнице и галлюцинирует, — все версии имеют право на существование. Ни Сэм, ни зрители не знают, что с ним произошло. Спойлер: и не узнают. Ответ можно найти в продолжении сериала «Прах к праху», где в прошлое, уже в 1980-е, попадает новая героиня. Но без продолжения и объяснения можно обойтись.

Сцена, когда Сэм впервые открывает глаза в Манчестере 70-х под песню Дэвида Боуи Life On Mars, и закольцованный с нею финал, где Сэм прыгает с крыши, — одни из лучших моментов в истории телевидения. Джон Симм, сыгравший Сэма, хотел закончить на этом акте абсолютного эскапизма и полного освобождения. Это было бы очень смело, но невероятно грустно, поэтому зритель радостно приветствует его обратное «попаданство»: из настоящего в прошлое, из холодной серой реальности — в теплую охру 70-х, к друзьям, которых он спасет, и девушке, с которой начнет встречаться. История одновременно закончена и продолжается, дарит катарсис и надежду, остаётся вопросом и помогает узнать ответ: есть ли жизнь на Марсе?

Долбанутые

Елена Кушнир



Один из тех культовых британских ситкомов, которые любят российские зрители. С него начиналась карьера Эдгара Райта, режиссёра не менее культовой трилогии «Корнетто». Во всех этих фильмах появлялись любимцы Райта Саймон Пегг и Ник Фрост и мелькали в камео другие актеры из «Долбанутых».

Бриткомы часто остаются без концовки — в них обычно нет сквозной истории. Но в «Долбанутых» есть начало: оставшиеся без «второй половины» и жилья Тим и Дейзи (он комиксист, она журналистка; оба прекрасно-нелепы) притворяются семейной парой. Вместе они снимают квартиру в доме странной женщины Марши, любительницы алкоголя, сигарет, ног художника Брайана и мата, который с её акцентом звучит просто неподражаемо.

И есть конец, один из самых милых, воодушевляющих и при этом ничуть не слащавых. Тим и Дейзи понимают, что давно влюблены друг в друга; им больше не нужно изображать мужа с женой, они могут стать ими на самом деле. В маленькой дополнительной сцене даже показывают ближайшее будущее: у пары появился ребёнок, которого они воспитывают на свой «долбанутый» лад, оставаясь теми фриками, гиками и обаятельными кидалтами, которых мы полюбили.

Пращи и стрелы

Елена Кушнир



Пользуясь случаем, хочу прорекламировать почти неизвестный в нашей стране шедевр канадского телевидения. Без преувеличения — это великий сериал, достойный, чтобы его узнал весь мир.

«Пращи и стрелы» — сериал об искусстве и театральном закулисье, снятый в редком жанре магического реализма. Магия тут условна: возможно, герой просто безумен и ему мерещится призрак бывшего друга. Действие происходит на театральном фестивале, куда стекаются любители Шекспира. Режиссёр Оливер после премьеры попадает под машину и умирает. Но не совсем. Он начинается являться Джеффри Теннанту — актёру, который раньше из-за Оливера попал в дурдом. С тех пор он вылечился и ставит спектакли.

Джеффри нужно выяснить отношения с призраком, бывшей девушкой и собственной головой и поставить три спектакля — по одному на сезон. В первом сезоне это «Гамлет», символизирующий молодость; на главную роль позвали голливудскую суперзвезду, и тот путает шекспировские реплики. Второй сезон — «Макбет», и главный актёр — надутая театральная знаменитость, в которой можно опознать Кеннета Брану. Третий сезон — «Лир», старость, и тут сериал сотрудничает с самой жизнью. Роль актёра, мечтающего перед смертью сыграть Лира, стала последней для Уильяма Хатта, который умер вскоре после съёмок.

Сериал напророчил судьбу еще и актрисы Рэйчел Макадамс. Она играет восходящую звёздочку, которая бросает театр ради Голливуда. Так и Рэйчел уехала в Америку, бросив Офелию и Джульетту, чтобы долгие годы сниматься в непритязательных комедиях и мелодрамах.

Концовка сериала идеальна. Каждый приходит туда, куда шёл. Кто-то — к себе, кто-то — на тот свет, кто-то — в Голливуд, а кто-то…

Двойник

Павел Ильин



Counterpart обыгрывает сюжет о параллельных мирах. Белые воротнички охраняют неприметный подвал в Берлине. Тридцать лет назад реальность разделилась на две, и у каждого человека появился двойник на Той Стороне. Вместо приключений и альтернативной истории сериал фокусируется на судьбе простых людей. Герои сериала — шпионы, информаторы, двойные агенты и просто невезучие клерки, угодившие в самый центр войны двух разведок.

Сериал потрясает актёрской игрой Джей Кей Симмонса, двух героев которого невозможно спутать — одной мимикой он передаёт разницу их характеров. «Добрый» и «злой» Симмонс вынуждены изображать друг друга, но, против всяких клише, останутся сами собой. Остальные актёры справляются не хуже. «Двойник» нетороплив, но в нём хватает и сильных, неожиданных сюжетных поворотов.

Само существование двойников ставит под угрозу безопасность общества. Между двумя мирами начинается холодная война. По обе стороны границы живут одинаковые люди, у которых совпадают не только отпечатки пальцев, но и детские воспоминания. И это невероятное сходство лишь сильнее раздувает пламя ненависти, зависти и соперничества.

За два сезона «Двойник» успевает раскрыть все сюжетные линии. Разочарованный в людях, но не сломленный Говард возвращается в родной мир к тихой жизни. Террористов, готовых выпустить смертельный вирус, успевают уничтожить до того, как произойдёт непоправимое. Дверь между мирами закрыта навсегда… но учёный, когда-то открывший ворота в другую реальность, оказывается носителем вируса и умирает на руках у детей. Наш мир ждёт катастрофа, от которой он не скоро оправится.

Гравити Фолз

Владислав Чирин



Мультсериал про отдых близнецов Диппера и Мэйбл в городке Гравити Фолз разгоняется не сразу. Городок оказывается заселён гномами, живыми восковыми статуями, призраками и другой нечистью — и поначалу кажется, что нас ждёт только набор мистических приключений. На что-то большее намекают лишь некоторые сцены вроде открывающего тайный ход дяди Стэна и неразборчивый шёпот с шифром в титрах.

Но вскоре сериал складывается в единый пазл со множеством загадок, харизматичных злодеев и сюжетных поворотов. Из такого шоу легко было сделать новый «Остаться в живых», растянув его на десяток сезонов. Тем удивительнее, что история приходит к развязке уже во втором.

Про «Гравити Фолз» часто говорят, что сериал кончился слишком рано. Городок и персонажей действительно не хочется покидать, но такова была задумка Алекса Хирша, создателя сериала. Стоит выразить уважение Disney и самому Хиршу, которые не стали эксплуатировать популярность шоу. Гравити Фолз можно было исследовать ещё многие годы, но Хирш сделал цельную историю об одном необычном лете, сохранив верность изначальной задумке. Часто ли так выходит на современном телевидении?

Сам финал тоже не разочаровал. Эпизоды со Странногеддоном, который устроил демон Билл Шифр, — одни из лучших и самых драматичных в сериале, по безумию они выходят на уровень «Рика и Морти». Может, закончись сериал позже или иначе, мы бы не хотели каждое лето возвращаться в Гравити Фолз, чтобы еще разок погостить в «Хижине чудес».

А какие концовки сериалов вы считаете лучшими?