В прошлом месяце вышел заключительный эпизод сериала «Двойник». Прекрасная и, что очень важно, законченная история оказалась почти незамеченной, даже блистательный Джей Кей Симмонс не смог обеспечить ей большую аудиторию. Ситуацию нужно исправлять, и поэтому вот вам три причины, по которым вы должны увидеть этот сериал.

Холодная война и ни грамма русофобии

Действие сериала разворачивается в современном Берлине, но героев не заботит внешняя политика. В подвале дома в центре города находятся ворота в другой мир, неуловимо похожий на наш. Там живут, ни о чём не подозревая, наши двойники. Тайна двух вселенных открыта немногим — и большинство знающих работает в крупной организации под началом таинственного Управления, общего для двух миров. Но если есть межмировая таможня, значит, есть и нарушители границы.

«Двойник» тщательно переносит сюжеты шпионских драм середины XX века в современность, иногда даже в ущерб достоверности. Перейти блокпост на границе для героев сериала проще простого. Но если принять эти условности, фантастический элемент раскрывается во всей красе. Двойник — идеальный диверсант. Совпадает всё: голос, отпечатки пальцев, часто даже привычки. Нужно только устранить оригинал и занять его место. Таких спящих агентов в сериале несколько — и моменты, когда им приходится открыть истинную личность, воистину сильны.

Замысел сериала куда глубже, чем кажется поначалу. СССР и США были двумя разными мирами, каждый со своей экономикой, системой ценностей, культурой. Два мира по обе стороны туннеля похожи друг на друга гораздо сильнее. Пусть новейшая их история отличается, большой политикой и в нашем, и в их мире занимаются всё те же люди. Но это не сближает миры, а лишь отталкивает их друг от друга. «Двойник» ставит зрителя в упор перед жестокой правдой: столкнувшись с чудом, мы будем бояться его и пытаться уничтожить.

Шпионские игры обычных людей

Название сериала невозможно перевести на русский язык, сохранив все его смыслы. Counterpart — это не только «двойник», но и «партнёр», «коллега», «антипод». «Противник» из трудов о военной тактике, «подписанный одной стороной документ» или просто один его «экземпляр». Одно слово показывает антагонизм двух миров, бюрократию и канцелярит официальных документов, которыми обмениваются ничего не подозревающие клерки с чемоданами.

Таков и Говард Силк, скромный и безобидный трудяга. Каждый его день проходит одинаково: непонятная работа, визит в больницу к жене, впавшей в кому, партия в го с товарищем. Вскоре ему придётся познакомиться с другим собой. «Их» Говард значительно более жёсткий и дерзкий, он куда больше похож на привычные роли Джей Кей Симмонса. Но мягкий, ведомый «наш» Говард вызывает куда больше симпатии. Когда двум Силкам приходится изображать друг друга, волей-неволей ждёшь, что один станет злее, а второй мягче. Но этого не происходит. «Добрый» Говард стойко переносит все удары судьбы, становится пешкой в шпионской игре, но не опускается до грязных дел, даже когда по-другому и нельзя.

Остальные герои не хуже. Большинство из них всё же крутые ребята. Наёмная убийца из другого мира в нашем — известная скрипачка, но скелет в шкафу у них один. Жена Говарда, Эмили, в другом мире — контрразведчица и опытный полевой агент. Но если сериал и стоит номинировать на «Эмми», так это за чету Квейлов.

Питер Квейл — приятный молодой человек среднего ума, получивший хороший пост благодаря протекции свёкра. Как и Говард, он сразу оказывается в центре большой игры. Ему приходится ловить террористов, вычислять двойных агентов, хранить секреты от высокого начальства. Он вовсе не дурак и способен на сильные поступки, но рядом с бывалыми разведчиками выглядит рохлей. Крутого героя или злодея сыграть легко, а вы попробуйте изобразить во всех отношениях заурядного человека, как это сделал Гарри Ллойд! Актёр убедительно переходит от напускной храбрости к страху, мучается, выбирая между благом семьи и долгом, — на его фоне даже Симмонс иногда теряется. Жена Питера ещё поразительнее, но здесь любой намёк будет спойлером.

Сладко-горький финал

«Двойник» избежал участи большинства фантастических сериалов — разрастаясь вширь, они забывают, что всякую историю красит хороший конец. Два сезона ставят точку в судьбе Говарда Силка и его знакомых. Потрясающий эпизод Twin Cities из второго сезона показывает предысторию конфликта и открывает, как появились ворота в другой мир. Он прекрасен даже в отрыве от остального сериала: любопытство и наивные мечты о всеобщем счастье быстро оборачиваются кошмаром и гонкой вооружений. Мотивация всех, даже самых «злых» персонажей после этого эпизода становится понятной.

Не все герои успели блеснуть, но сценаристы довели каждого до важного этапа. Одним достался второй шанс в новой стране, другим — пуля в лоб, третьим придётся склеивать разрушенные жизни, вместе или порознь. Последние два эпизода заставляют изрядно поволноваться за полюбившихся персонажей, но сюжет постепенно сворачивает в сторону хэппи-энда… если бы не последняя сцена. Финал, из сладкого ставший горьким, запоминается надолго.