«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы

Вселенная «Звёздных войн» насчитывает десять фильмов, несколько мультсериалов, десятки книг, комиксов и видеоигр. Могло быть и гораздо больше — но множество проектов так и не увидели свет. Мы начинаем публиковать цикл статей из МирФ №178-179 об отменённых проектах «Звёздных войн». В этой, первой части мы расскажем о неснятых фильмах и сериалах.

Двенадцать эпизодов Лукаса

На волне успеха первых «Звёздных войн» Джордж Лукас задумывал растянуть сагу аж на двенадцать частей, поделённых на четыре трилогии. Причём Лукас не планировал объединять их ни сквозным сюжетом, ни персонажами — каждой главе саги полагались собственные герои.

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Вскоре Джордж осознал, что переоценил свои силы. Число запланированных фильмов уменьшилось сначала до девяти, затем до шести. А после выхода «Возвращения джедая» насмерть уставший Лукас и вовсе собирался навсегда завязать с далёкой галактикой.

От его первоначальных задумок остались только скупые комментарии в старых интервью. По ним заметно, как менялись планы режиссёра: то Лукас собирался рассказать о зарождении Ордена джедаев, то хотел снять фильм про вуки или дроидов. Слова так и остались словами, и со временем Лукас начал заявлять, что всегда планировал только шесть фильмов.

Эвоки, фильм 3

Премьера «Возвращения джедая» выпала на тяжёлый период в жизни Лукаса. Он только что развёлся с женой и собирался взять отпуск, чтобы уделить время воспитанию дочки Аманды. Однако уже через пару лет Джордж запустил в производство два мультсериала по «Звёздным войнам» и два телефильма о приключениях эвоков.

«Караван смельчаков» и «Битва за Эндор» восторга у фанатов не вызвали, и Лукас больше не возвращался к этой части своей вселенной. Но в одном из интервью исполнитель роли эвока Уикета, актёр Уорвик Дэвис, рассказал, что в Lucasfilm собирались снять продолжение. В нём Синдел Товани, повзрослевшая главная героиня первых двух фильмов, спустя много лет вернулась бы на Лесную луну Эндора. Впрочем, об этом проекте известно только со слов Дэвиса — другие актёры «Эвоков» отрицают планы на третью часть.

А ещё про эвоков был мультсериал: Мультсериалы Star Wars, часть 1: «Дроиды» и «Эвоки» Начинаем рассказ о мультсериалах по «Звёздным войнам» с двух самых первых — и самых забытых.

Сериал «Нижний мир» (Underworld)

Сериалами Лукас засматривался с детства. Окончательно он влюбился в телевидение в 1990-е, работая над «Хрониками молодого Индианы Джонса». После них Джордж переключился на трилогию приквелов, но желание снова поработать на ТВ не пропало. За месяц до премьеры «Мести ситхов» на конвенте Celebration III Лукас подтвердил давние слухи: да, по «Звёздным войнам» планируется сериал с живыми актёрами! Проект получил название Underworld — «Нижний мир» или, точнее, «Подполье».

Джордж собирался приступить к работе через год, планируя к тому времени разобраться ещё с одним телепроектом — мультсериалом «Войны клонов». Позже Лукас часто рассказывал о проекте в прессе, отыскал места для натурных съёмок, но так и не подобрал ни одного актёра, а дата премьеры регулярно переносилась. В 2010 году работу над сериалом прекратили. Что же пошло не так?

Лукас хотел снять не меньше ста часовых эпизодов с возможностью растянуть сериал ещё на триста серий. При этом он собирался продавать телесетям уже готовый продукт, то есть сначала полностью снять первый сезон из 13–16 серий и только потом искать канал для трансляции.

Такой подход требовал серьёзных вложений — а Лукас хотел, чтобы сериал не уступал фильмам. В каждом часовом эпизоде планировалось больше цифровой анимации и компьютерных спецэффектов, чем в полнометражной картине. И если на производство фильма уходило до трёх лет, то телевизионщики должны были выдавать новый продукт еженедельно и за меньшие деньги.

Продюсер новой трилогии и сериала Рик Маккаллум оценивал бюджет каждой серии от двух до четырёх миллионов долларов. По телевизионным меркам сумма огромная, но по сравнению с бюджетом среднестатистического блокбастера сущие копейки. Но Лукас верил, что дело выгорит.

В 2007 году Lucasfilm наняла нескольких сценаристов, в том числе создателя нового «Звёздного крейсера «Галактика» Рональда Д. Мура. Позже Мур вспоминал, что Лукас поощрял творческие эксперименты сценаристов и, к неудовольствию Маккаллума, призывал не волноваться насчёт затрат. Всего для сериала было написано около пятидесяти сценариев часовых эпизодов и двухчасового пилота.

Действие сериала должно было развернуться между «Местью ситхов» и «Новой надеждой» на нижних уровнях Корусанта, мельком показанных в «Атаке клонов». По тону и атмосфере «Нижний мир» стал бы куда мрачнее и жёстче основной саги. Лукас хотел стилизовать сериал под нуарные детективы 1940-х, а Макколлум охарактеризовал своё детище как «Дедвуд в космосе» и сравнил с «Крёстным отцом».

В центре внимания оказались бы новые персонажи, известные в лучшем случае по книгам, играм и комиксам. Героям фильмов были уготованы лишь эпизодические

камео, призванные ответить на давно волнующие фанатов вопросы. Так, Маккаллум обещал объяснить, как Лея могла помнить свою умершую сразу после родов мать. А сценарист Стефан Скайя написал сцены, рассказывающие, как Хан Соло познакомился с Чубаккой и выиграл у Лэндо «Тысячелетний сокол».

Но как бы Лукас ни рассчитывал на новые технологии, стоимость производства всё равно значительно превосходила смету. По словам Джорджа, в компании так и не смогли уменьшить издержки, и поэтому от сериала пришлось отказаться. Впрочем, пример «Звёздного крейсера «Галактика» показывает, что отличные сцены космических баталий даже в те годы можно было снять и без заоблачного бюджета. Возможно, Лукас просто уже готовился к сделке с Disney и решил не брать на себя лишние обязательства.

Когда Lucasfilm перешла в руки Disney, новые владельцы, разумеется, захотели снять больше сериалов по Star Wars. Но только в конце 2017 года президент Disney Боб Айгер обмолвился, что «живой» телесериал о далёкой галактике выйдет на будущем стриминговом сервисе компании. Больше ничего конкретного он не сказал, но вряд ли сериал будет похож на то, что задумывали Лукас и Маккаллум.

Неснятые серии «Войн клонов»

Продажа Lucasfilm Disney погубила мультсериал «Войны клонов». Он транслировался на телеканале Cartoon Network, одном из основных соперников канала Disney XD, и новые владельцы не хотели помогать конкурентам.

На момент закрытия сериала съёмки были в разгаре. На разных этапах производства находилось около 40 эпизодов: одни были полностью готовы, другие — частично анимированы, а третьи существовали только на бумаге. Со временем тринадцать готовых эпизодов под заголовком «Утраченные миссии» стали доступны на Netflix.

Ещё восемь серий, готовых в черновом виде, выложили на официальном сайте с комментариями создателей, концептартами и другой полезной информацией. Ряд сценариев адаптировали в другом формате. Так, сценарист Джереми Барлоу сделал из своего сюжета комикс «Дарт Мол: Сын Датомира», а восемь эпизодов об отношениях джедая Квинлана Воса и Асажж Вентресс легли в основу романа Кристи Голден «Тёмный ученик».

Член Сюжетной группы Lucasfilm Пабло Идальго рассказал, что и после этих публикаций невоплощёнными оставались ещё несколько сюжетных арок «Войн клонов» по 3–4 эпизода в каждой. Сценарии были уже готовы, но запустить их в производство так и не успели.

Сценаристы планировали продолжить линию Дарта Мола, отправить Йоду на Кашиик, свести вместе Бобу Фетта и Када Бейна, сделать политический триллер, в котором Падме пыталась бы сместить Палпатина, и даже мистический эпизод в стиле «Секретных материалов» о вторжении разведывательного корабля йуужань-вонгов. Но поскольку все эти задумки так и не получили воплощения, считать их каноном нельзя.

Особое внимание сценаристы собирались уделить Асоке Тано. В новых сериях ей предстояло выживать на нижних уровнях Корусанта, завести себе бойфренда, помочь Энакину и Оби-Вану спасти Йоду из святилища ситхов, спрятанного под Храмом джедаев, и даже выстоять в дуэли с самим Дартом Сидиусом.

В финале сериала Асока вместе с бывшими учителями должна была отправиться на Мандалор, чтобы помочь Бо-Катан и мандалорцам справиться с Дартом Молом. В разгар операции Энакина и Оби-Вана отозвали бы на Корусант спасать канцлера из лап генерала Гривуса, а Асока осталась бы в одиночку завершать операцию.

Продюсер «Войн клонов» Дейв Филони подумывал продолжить историю и рассказать о событиях, происходивших во время «Мести ситхов» и позже. Но от этих планов не осталось даже черновых сценариев.

Star Wars: Detours

Весной 2010 года был анонсирован один из самых необычных проектов по «Звёздным войнам» — пародийный мультсериал Star Wars Detours от создателей «Робоцыпа» Сета Грина и Мэттью Синрайка. Действие сериала должно было развернуться между третьим и четвёртым эпизодами и задействовать многих известных персонажей. Создатели шоу успели отснять два полных сезона (39 эпизодов), написать ещё 62 сценария и выпустить трейлер.

Но сериалу не было суждено выйти на экраны. Star Wars Detours стал ещё одной жертвой продажи Lucasfilm. В марте 2013 года студия отложила премьеру Detours на неопределённый срок. Видимо, продюсеры боялись, что пародия испортит впечатление от новых фильмов саги, невольно высмеяв их. А затем Detours и вовсе отменили без лишнего шума.

Сольник Бобы Фетта

Весной 2015 года Lucasfilm собиралась представить публике двух режиссёров анонсированных спин-оффов по «Звёздным войнам» — Гарета Эдвардса и Джоша Транка. Транк должен был поставить картину про похождения самого популярного охотника за головами в галактике — Бобу Фетта. Оба фильма находились ещё на стадии препродакшена, но компания подготовила два коротких тизера, которые должны были намекнуть аудитории, чего им следует ждать. Их планировали показать на Star Wars Celebration 2015 года.

Однако всего за несколько дней до запланированной презентации Lucasfilm отменили визит Транка, сославшись на личные проблемы режиссёра. Вскоре студия и вовсе объявила об увольнении Джоша.

Есть несколько версий того, почему это случилось. По самой распространённой, Транк настолько испортил себе карму во время работы над провальным перезапуском «Фантастической четвёрки», что Lucasfilm решили отказаться от его услуг ещё до начала съёмок. В пользу этой версии говорит то, что на съёмках «Бобы Фетта» Транк должен был сотрудничать с продюсером и сценаристом Саймоном Кинбергом, который работал и над «Четвёркой», и, по слухам, отношения этих двоих далеки от идеальных. По другой версии, Транк, подобно другим уволенным из «Звёздных войн» режиссёрам, не сошёлся во взглядах с Кэтлин Кеннеди и отказался уступать.

После увольнения Транка все разговоры о планируемом фильме про Бобу Фетта затихли. До сих пор неясно, отложили ли картину на время или отменили навсегда. После неудачного проката «Хана Соло» пошли слухи, что от спин-оффов откажутся вовсе — но Lucasfilm это отрицает.

* * *

Даже отменённые проекты по Star Wars обычно не пропадают навсегда. Сценарии неснятых фильмов и сериалов становятся основой других сценариев, книг и комиксов.

Впрочем, чаще всего в истории «Звёздных войн» отменяли именно книги и комиксы — и порой это сопровождалось драматичными ссорами и личными трагедиями… Но об этом — в другой раз.

Продолжение следует!