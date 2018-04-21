Аниме-франшиза «Легенда о героях Галактики», основанная на одноимённом цикле романов Ёсики Танаки, — вещь культовая, но недооценённая. Во всяком случае, среди российских фанатов аниме. Да и в Японии цикл, в своё время очень популярный, ныне подзабыт. Ситуацию должна исправить новая экранизация — только получится ли? В любом случае, возвращение «Легенды» — хороший повод поговорить о цикле подробнее.

На первый взгляд, «Легенда о героях Галактики» — масштабная космооперная эпопея, эдакие «Звёздные войны» от аниме. Действие происходит в далёком будущем, в основе сюжета — война галактических сверхдержав. Сколько уже таких историй мы видали? Одни бесконечные «Гандамы» и «Макроссы» чего стоят! Но будь «Легенда» просто космооперой «про войнушку», она не западала бы в душу. Прежде всего это глубоко проработанная история о природе власти, о великой цели, о благих намерениях и о цене, которую за всё это придётся заплатить.

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Воюющая Галактика

Сначала об истории.

Спустя почти тысячу лет после выхода человечества в космос люди покинули Землю и расселились по Галактике. В 2801 году от Рождества Христова появилось единое межзвёздное государство, которое через три века превратилось в Галактический Рейх. Его основал генерал Рудольф фон Гольденбаум: он преобразовал галактическую элиту в наследственную аристократию, взяв за образец кайзеровскую Германию. Рейх был жестоким государством: аристократия творила что хотела, а несогласных беспощадно преследовали.

Спустя 164 года после основания Рейха на планете Альтаир-7 вспыхнуло восстание. Мятежники переселились в другой рукав Галактики, где колонизировали планету, которую назвали в честь своего погибшего лидера Але Хайнессена. Со временем Хайнессен стал центром Союза Свободных Планет — туда вошли миры, где была восстановлена демократия. Правители Рейха не признали мятежный Союз, и между галактическими сверхдержавами вспыхнула война, которая растянулась более чем на сто лет и обернулась десятками миллионов жертв.

Территории Рейха и Союза соединялись всего двумя пригодными для космической навигации туннелями («кротовыми норами»). За них и велись основные бои, и никто не мог одержать решительной победы. Во многом это связано со спецификой здешних космических битв, похожих на морские сражения эпохи линейной тактики. Два огромных флота из тысяч звездолётов выстраивались друг против друга и обменивались лазерными ударами. Побеждал тот, кто наносил противнику наибольший урон. Затем противники расходились по базам, пополняли поредевшие ряды (а потери исчислялись сотнями тысяч человек!), вводили в строй новые корабли и готовились к очередной битве. И так десятилетие за десятилетием… Эта бессмысленная бойня вызывала отвращение у здравомыслящих людей по обе стороны фронта.

Ситуация изменилась, когда у Рейха и Союза появились два великих героя: гениальные полководцы Райнхард фон Лоэнграмм и Ян Вэньли. Оба мечтали покончить с войной — только методы достижения этой благой цели у них были совершенно разные. К тому же победителем мог стать только один…

Ёсики Танака и его книги Создатель «Легенды» родился 22 октября 1952 года в городе Хондо (ныне Амакуса), его настоящее имя Мики Танака. Получил докторскую степень в области японской литературы в токийском университете Гакусюин. Его цикл Ginga Eiyū Densetsu включает 10 основных романов и 4 дополнительных тома (приквелы и спин-оффы), которые выходили в издательстве Tokuma Shoten с 1982 по 1989 год. В 1988-м цикл получил премию «Сэйун» — главную награду японской фантастики. С 2015 года за его перевод на английский взялось американское издательство Viz Media. Пока вышло шесть томов, последний — в апреле 2018 года. Кроме «Легенды», Танака сочинил ещё ряд популярных книжных серий — фэнтези «Героические легенды Арслана» и «Легенда о Королях-драконах», НФ-эпопею «Титания», фантастический детектив «Рёко Якусидзи и загадочные преступления». Почти все они стали основой аниме-сериалов.



Доблестные герои

«Легенда о героях Галактики» насчитывает десятки проработанных персонажей, играющих важную роль в сюжете. Но на троих стоит остановиться отдельно.

Райнхард фон Мюзель, граф фон Лоэнграмм

Выходец из семьи юнкеров (нетитулованных дворян), Райнхард с детства ненавидел аристократию Рейха и самого кайзера. Когда мальчику было три года, его мать погибла под колёсами машины пьяного аристократа, который не понёс за это никакого наказания. Райнхарда воспитала старшая сестра Анна-Роза. Мальчик любил её и почитал. Но красивая девушка приглянулась престарелому кайзеру Фридриху, и тот насильно сделал её своей наложницей. После этого Райнхард решил посвятить свою жизнь мести.

Как брат фаворитки кайзера, Райнхард быстро сделал карьеру в космическом флоте, хотя более знатные военные и смотрели на него как на выскочку. Но вскоре его начали воспринимать всерьёз — уже в 19 лет он выиграл большое сражение, за что получил чин адмирала и титул графа фон Лоэнграмм. Он не раз громил эскадры Союза, применяя новаторскую тактику, и стал самым знаменитым полководцем Рейха. Райнхард собрал вокруг себя толковых адмиралов, генералов и чиновников и теперь был готов обратить оружие против ненавистного кайзера…

Райнхард — ключевой персонаж «Легенды», человек, способный перевернуть мир. Его исторические прототипы — Наполеон, Цезарь и Александр Македонский. Как и они, Райнхард — личность противоречивая. Он умён, честен, отважен, бескорыстен, справедлив, суров к себе и милосерден к врагам. Но при этом способен на абсолютно бесчеловечные поступки, если считает их необходимыми для достижения целей.

Райнхард — идеальный правитель, спокойная жестокость которого идёт от ума, а не от сердца. Восхищаться, почитать, даже боготворить его легко, а вот любить… Тем не менее нашёлся тот, кто искренне любил Райнхарда, и влияние этого человека на будущего сотрясателя Галактики было огромно.

Зигфрид Кирхайс

Близкий и преданный друг Райнхарда. Они подружились ещё детьми, хотя Зигфрид не был дворянином — его отец торговал цветами. Порядочный и чистосердечный Зигфрид положительно влиял на друга. Он тоже отличался военным талантом и быстро сделал карьеру, став одним из самых молодых адмиралов имперского флота. Зигфрид был тайно влюблён в Анну-Розу и разделил с другом ненависть к кайзеру. При этом Кирхайс сдерживал жестокость товарища, взывая к его лучшим качествам. Историческим прототипом Зигфрида Кирхайса считается Гефестион, друг Александра Македонского.

Зигфрид не раз спасал Райнхарду жизнь и в конце концов пожертвовал собой ради него. Райнхард часто вспоминал Зигфрида, представляя, как бы тот отнёсся к тем или иным его поступкам. Тень погибшего друга стала для него воплощением совести, поэтому Зигфрид остался одним из ключевых персонажей «Легенды».

Ян Вэньли

Этот выходец из торговой семьи хотел стать историком, но его отец разорился, и Ян вынужден был пойти в армию. Ещё младшим лейтенантом он прославился, успешно эвакуировав три миллиона беженцев с планеты Эль-Фасил, которой угрожал имперский флот.

Несмотря на свои блестящие способности, Вэньли долго не был востребован — в основном из-за косности руководства. Ян и сам не горел желанием делать военную карьеру — он ненавидел войну, да и армию не жаловал, мечтая о науке. Но всё-таки поднялся по карьерной лестнице как советник при некомпетентных командующих, «кризисный менеджер», превращавший поражения в победы.

Ян стал величайшим героем Союза, когда небольшими силами захватил крепость Изерлон — огромную боевую станцию, которая контролировала один из космических туннелей. Вэньли надеялся, что захват ключевой крепости позволит заключить с Рейхом долгожданный мир. Но взятие Изерлона вскружило голову властям Союза, и война продолжилась…

Этот честный и порядочный человек, талантливый и умный, любимый подчинёнными и уважаемый врагами (тот же Райнхард высоко его ценил) — фигура трагическая. Он проиграл — но отчасти и победил. Исторический прототип Яна — средневековый корейский адмирал Ли Сун-син, который не раз громил превосходящий его силы японский флот.

Классическое аниме Масштабная аниме-экранизация «Легенды» растянулась на 11 лет. В 1988 вышел полнометражный фильм-пролог «Мне покорится море звёзд» режиссёра Ноборо Исигуру. В том же году стартовал сериал, который вышел сразу на видео (потому и считается OVA — это, пожалуй, самое объёмное оригинальное аниме такого формата). Сериал выходил до 1997 года, он состоит из 110 эпизодов, и его тоже снял Исигуру. В 1998-м появился второй OVA-сериал (24 эпизода), в 2000-м — третий (28 эпизодов). Оба снял Кэйдзо Симидзу, это приквелы и ответвления основного сюжета. Кроме того, вышли два полнометражных фильма: «Золотые крылья» (1992) и «Увертюра к новой войне» (1993) того же Симидзу. Зарубежным поклонникам аниме «Легенда» долго была доступна только в «пиратке». В США лицензионный выпуск начался только в 2017 году.

Нетривиальная космоопера

Главное, чем «Легенда» выгодно отличается от многих других космических эпопей, — это объективность автора. Танака не идеализирует никого: и Рейх, и Союз имеют как достоинства, так и недостатки. Никакой битвы добра со злом здесь нет. Перед нами историческая хроника, где в зависимости от ситуации бойцы Рейха и Союза могут оказаться и в роли героев, и в роли злодеев.

Сравнение двух систем, демократической и авторитарной, стало одной из ключевых тем «Легенды». Но и здесь Танака не делает однозначного выбора, хотя его симпатии, похоже, склоняются в пользу более эффективного авторитаризма. Впрочем, «Легенды» показывают, что авторитаризм при всех его достоинствах слишком зависит от личности правителя. Возможно, демократия, если освободить её от олигархии, будет более прогрессивна?

Много внимания в «Легенде» уделено размышлениям о цене власти и о благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад. Кто из героев прав? Райнхард, готовый пожертвовать миллионами жизней, чтобы закончить войну и тем самым спасти миллиарды? Или Ян, не желающий переступить через принципы, — из-за чего гибнет много людей, но открывается дорога в новое будущее? Решать зрителям.

Но иногда автор «Легенды» чётко обозначает свои предпочтения. Танака крайне негативно относится к войне — и главные герои разделяют это отношение. Немало серий посвящено достойным людям с обеих сторон, которые, участвуя в чуждой им бойне, вынуждены убивать и погибать. И, наблюдая за этими кровавыми эпизодами, просто невозможно оставаться равнодушными.

В общем, «Легенда о героях Галактики» — вещь серьёзная. Она способна и очаровать, и оттолкнуть — особенно тех, кто ищет чистого развлечения. К недостаткам «Легенды» можно отнести избыток пафоса: он вообще присущ фантастическому аниме, но здесь его слишком уж много. И, пожалуй, графику — тем, кто ищет только эффектной картинки, за классическую «Легенду» лучше не браться. Впрочем, и у такой морально устаревшей графики есть свое очарование.

Отчасти графическое несовершенство компенсирует музыка — саундтрек составлен из работ классических композиторов вроде Чайковского или Брамса. Величественные космические битвы под завораживающие звуки «Болеро» Равеля вы запомните надолго.

Новое аниме 3 апреля 2018 года стартовала новая аниме-экранизация Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These — Kaikou, на сей раз на ТВ. В сериале 12 эпизодов, его снял режиссёр Сюнсуке Тада на студиях Shochiku и DMM Pictures. А с 2019 года намечен выход нескольких полнометражных фильмов (минимум трёх), которые станут продолжением сериала.

Возвращение легенды?

Новая экранизация стартовала совсем недавно — что можно отметить по её начальным эпизодам? Визуально она смотрится куда выигрышнее прежней — как-никак, два десятка лет миновало. 3D-корабли, дизайн персонажей и антураж на высоте, при этом сохранилось сходство с прежней экранизацией. Космические битвы динамичны и эффектны, хотя слишком уж суетливы — нет больше той вальяжной размеренности, которая была присуща старой «Легенде». И немудрено: 110 эпизодов дают возможность по-настоящему развернуться — а авторам новой версии приходится спешить. Заметно проигрывает музыкальное сопровождение — место бессмертной классики, подчёркивавшей значимость событий, занял штампованный анимешный саундтрек.

Зрителя сразу же знакомят с основными героями, и каждый демонстрирует свой характер. Правда, если не знать всю подоплёку событий, герои могут не вызвать особого интереса. Как и сюжет — историю как будто вырвали из контекста. Конечно, основной OVA-сериал тоже поначалу смотрелся несколько рвано и лишь постепенно оброс подробной предысторией. Но от новой версии такого ждать не стоит — хронометраж не позволит.

В общем, вряд ли новая «Легенда» сравнится с классической по масштабу, серьёзности и проработке персонажей. Большинству анимешников, интересующихся НФ, сериал рискует показаться пустышкой — хоть и хотелось бы ошибиться. Для тех же, кого эта история заинтересует, новый сериал может стать поводом ознакомиться с классической полной версией. Всё-таки, хоть графика для аниме и важна, разве в ней прелесть?

Манга, игра, спектакль В виде манги «Легенду» адаптировали трижды. В 1986 году вышла однотомная манга «Золотые крылья» Ёсики Танаки с иллюстрациями Кацуми Мизихари — о детстве Райнхарда и Зигфрида. С 1989 по 1994-й выходила основная серия тех же авторов из 11 томов. В 2015 году состоялся перезапуск основной серии Танаки с иллюстрациями Рю Фудзисаки — эта манга выходит до сих пор. Есть и несколько видеоигр по «Легенде» — последняя, стратегия в реальном времени, вышла в 2008-м. А в 2011 году начальную часть «Легенды» адаптировали для театра.