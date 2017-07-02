Оригинальный «Звёздный путь», вышедший на телеэкраны в 1966 году, влюбил в науку многих зрителей. Но и сейчас, когда в моде супергероика и фэнтези, наука с ТВ никуда не делась. Её популяризацией занимаются научно-документальные сериалы, которые благодаря компьютерной графике выглядят не менее зрелищно, чем художественные, да и по увлекательности порой им не уступают. Перед вами — двенадцать очень разных научно-популярных сериалов, которые стоит посмотреть каждому поклоннику фантастики.



Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшим фантастическим сериалам. Кликните, чтобы почитать другие топы.

Космос: Персональное путешествие

(Cosmos: A Personal Journey, 1980)

Одно из самых востребованных документальных шоу в истории: его посмотрели 500 миллионов человек в 60 странах, оно удостоилось двух премий «Эмми» и одной «Пибоди». Сериал удачно сочетает продвинутые спецэффекты с авторским рассказом ведущего — американского астрофизика Карла Сагана, который предлагал зрителям не только обзор новейших открытий, но и целое мировоззрение в духе прагматичного космизма. В 2014 году вышел сериал «Космос: Пространство и время», продолжающий и развивающий «Персональное путешествие». Ведёт его не менее яркий учёный и популяризатор науки — Нил Деграсс Тайсон.

Во вселенную со Стивеном Хокингом

(Into the Universe with Stephen Hawking, 2010)

Минисериал канала Discovery по зрелищности мог бы поспорить с голливудским блокбастером вроде «Интерстеллара». Нам показывают с помощью графики, как выглядят чёрные дыры, червоточины в пространстве-времени и звездолёты будущего. А закадровый голос от имени великого Стивена Хокинга рассказывает, как образовалась Вселенная, возможны ли путешествия во времени и жизнь на других планетах. Озвучил сериал, конечно, не сам парализованный учёный — за него поработал Бенедикт Камбербэтч, — но Хокинг написал сценарий и снялся в отдельных сценах.

Одиссея Жака Кусто

(The Cousteau Odyssey, 1977)

Многолетний сериал о путешествиях группы подводников во главе со знаменитым изобретателем акваланга Жак-Ивом Кусто на исследовательском корабле «Калипсо». Впечатляющие подводные съёмки, яркие краски, реальные приключения и открытия превращают эти 37 эпизодов в нестареющую классику документального жанра. Через рассказ о многообразии жизни, скрытой под водой, Кусто доносит мысли о необходимости сохранять природу и бережно относиться к окружающей среде.

Прогулки с…

(Walking with…, 1999)

Революционный сериал «Прогулки с динозаврами» использовал цифровые модели древних монстров, созданные для «Парка юрского периода» студией ILM. Публика приняла сериал с восторгом, и благодаря его успеху появились продолжения: «В стране гигантов», «Прогулки с морскими чудовищами», «Прогулки с пещерным человеком», «Прогулки с монстрами» и «Доисторический парк». Приглашённые палеонтологи признавались, что работа над сериалами заставила их по-новому взглянуть на собственную науку.

Ещё о подобных сериалах Докуфикшн: научно-популярные фильмы Благодаря спецэффектам учёные не только рассказывают о космосе, динозаврах и конце света, но и могут всё это показать.

Планета Земля (Planet Earth, 2006)

Яркий и дорогой сериал канала BBC, демонстрирующий возможности цифровых технологий при съёмке реального мира. Вместе с известным натуралистом Дэвидом Аттенборо зрители посещали отдалённые и неизменно прекрасные уголки планеты: горы, пустыни, джунгли, пещеры, моря. Благодаря специальным инструментам и компьютерной обработке сериал позволяет увидеть планету с высоты птичьего полёта и в то же время заглянуть под каждый куст. В 2016 году ВВС представил продолжение «Планета Земля 2», при съёмке которого использовались дроны и камеры сверхвысокой чёткости.

С точки зрения науки

(Naked Science, 2004–2011)

Очень умный американский телесериал из девяти сезонов снят в классической манере (закадровый рассказ диктора подкрепляется выступлениями экспертов), но отличается от аналогичных фильмов въедливостью и политикой развенчания распространённых мифов: от происхождения Вселенной до даты Апокалипсиса. Кажется, нет темы, которую создатели не успели обсудить за годы его трансляции. А качество спецэффектов уверенно росло, и последние эпизоды по зрелищности вполне сопоставимы с дорогими блокбастерами.

Чудеса инженерии

(Big, Bigger, Biggest, 2008–2011)

Впечатляющий сериал о достижениях современной инженерной мысли от канала National Geographic — 20 тематических эпизодов, уместившихся в три сезона. Небоскрёбы, мосты, аэропорты, туннели, каналы, метро — шедевры технологической цивилизации предстают как настоящие «чудеса света», обессмертившие своих строителей. Нашлось в сериале место и для отечественных «чудес»: гигантского самолёта «Руслан», ледокола «Ленин» и Международной космической станции. После просмотра начинаешь иначе относиться ко многим привычным вещам, и тянет поступить в технический вуз.

Игры разума

(Brain Games, 2011)

Необычный сериал о психологических феноменах, состоящий из семи сезонов и 65 эпизодов. Сценарий каждой серии построен так, что зритель вовлекается в эксперименты, показанные на экране, и на собственном примере видит, как органы чувств и сам мозг обманывают нас, демонстрируя лишь часть реальности, причём не главную. Если вы хотите стать внимательнее, улучшить память и упорядочить мышление, можете использовать сериал как занимательное учебное пособие. Но будьте осторожны: некоторые эпизоды могут пошатнуть вашу веру в собственное здравомыслие!

Жизнь после людей

(Life after People, 2009–2010)

Шокирующий сериал о том, что будет с планетой, если человечество в один прекра… мрачный день исчезнет с лица Земли. История постапокалиптического будущего изложена в 20 эпизодах двух сезонов. Благодаря графике и натурным съёмкам в заброшенных городах и зонах отчуждения мы можем увидеть, как города превратятся в руины, а дожди и ветры сотрут следы нашего присутствия. Природа возьмёт своё, но на это понадобится много лет, а некоторые виды животных без людей вымрут. Сериал пугает, но в то же время настаивает на философский лад.

Разрушители легенд

(Mythbusters, 2003–2016)

Одно из самых успешных шоу канала Discovery. Двое харизматичных ведущих проверяют мифы, заблуждения и городские легенды — от истории о том, как Архимед поджёг корабли с помощью зеркал, до идеи, что стакан можно разбить голосом. При проверке авторы используют научные методы — реконструируют условия с помощью аутентичных материалов, учитывают разные факторы и повторяют опыт несколько раз. Эксперименты «Разрушителей» часто бывают очень зрелищными, со взрывами, крушениями, трюками — недаром ведущие раньше работали мастерами по спецэффектам. Особая радость для гика — выпуски, посвящённые киноляпам и киноштампам. Вы знали, например, что дверной замок нельзя отстрелить?

Больше об этом шоу «Разрушители легенд»: о чём, лучшие выпуски и почему закрыли Прощаемся с передачей, показавшей нам, как уничтожить имперский шагоход, взорвать злодея шариковой ручкой и подделать полёт на Луну.

Хочу всё знать (1957)

Советский ежемесячный телесериал начинался как киножурнал, который показывали в кинотеатрах перед детскими и юношескими фильмами. Всего до 2010 года студия «Центрнаучфильм» выпустила 336 киножурналов по 9–10 минут. Каждый выпуск посвящён ответам на 5–6 вопросов в рамках школьной программы и вне её. Авторы старались показать любые процессы, природные или технологические, как некий фокус, у которого есть научное объяснение. Киножурнал обходился без ведущего и приглашённых экспертов и отличался от других советских передач прежде всего богатым визуальным рядом.

Адам портит всё

(Adam Ruins Everything, 2015)

Искромётно весёлый и динамичный сериал, снятый в формате, который хорошо проработан в ситкомах, но для научно-популярного жанра в новинку. Пока вышел один сезон из 26 эпизодов, но скоро нас ждёт продолжение. Обаятельный увалень-ведущий Адам Коновер портит жизнь своим близким, критикуя общепринятые представления и традиции и на примерах доказывая, что они сформировались благодаря рекламе и не представляют ценности. Разрушение стереотипов обходится Адаму дорого — во всех смыслах, но тем интереснее следить за его борьбой с современной мифологией.

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