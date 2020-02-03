Быть напарником, вторым номером для супергероя — неблагодарная работа. Нужно отвлекать на себя внимание, принимать удары — и, конечно, отступать, когда герою приходит время воссиять, нанося финальный удар или произнося крутую фразу. Но куда хуже — быть напарницей злодея, да не простого, а одного из самых непредсказуемых и беспощадных, каких только знала история комиксов. Злодея настолько знакового и яркого, что выгодно смотреться рядом с ним практически невозможно. Шансов выйти из тени такого персонажа исчезающе мало. Но наша сегодняшняя героиня не только избавилась от роли догоняющей, но и обрела собственные крылья, перетряхнув мир комиксов. Эта потрясающая девушка успешно выбралась из абьюзивных отношений и стала первым номером, двигающим собственные фильмы и комиксы.

Адъютантша Его Клоунского Превосходительства

Харли Квинн появилась в пантеоне противников Тёмного рыцаря, в общем, случайно — плана вводить нового антагониста не было. Пол Дини, сценарист легендарного мультсериала девяностых «Бэтмен», задумал сцену, в которой на приёме в честь комиссара Гордона Джокер должен был выскочить из торта и парализовать присутствующих газом. Эту выходку посчитали слишком эксцентричной даже для Джокера, поэтому ему выделили помощницу-акробатку в костюме Арлекина (занятно, что в итоге внутри торта всё равно оказался Джокер, а Харли в обличье полицейского выкатила этот торт в зал). Дини смоделировал Харли на основе своей знакомой, актрисы Арлин Соркин. В одном из эпизодов сериала «Дни нашей жизни» Арлин появилась в костюме Арлекина; это запомнилось Полу, и он пригласил актрису озвучивать Харли.

Эксцентричная, бойкая, острая на язык блондинка с бруклинским акцентом и специфическими обращениями («Пирожочек», «Бэтси», «Рыжик») не могла не запомниться зрителю. Действительно, часто ли кто-то раздражает Джокера тем, что шутит смешнее его? Персонаж обрёл популярность и прочно обосновался в мультсериале. Бенефис не заставил себя долго ждать — им стал комикс «Безумная любовь» (между прочим, лауреат премии Айснера!), где впервые рассказывается история появления Харли Квинн, почти не изменённая последующими ретконами.

Проходя интернатуру в лечебнице Аркхем, молодой психиатр Харлин Квинзель попыталась решить мучившую многих загадку: в чём проблема Джокера? Оставшись наедине с девушкой, психопат как будто бы наконец раскрылся: тяжёлое детство и насилие со стороны отца-алкоголика толкнули молодца на скользкую дорожку. Бэтмен, как олицетворение Готэма, ошибок юности не простил и раз за разом сбивал беднягу с пути исправления своими тяжёлыми кулаками. Доктор Квинзель определила основной источник фрустрации и гнева своего пациента и заключила, что если устранить этот источник, то это поможет выздоровлению и социализации её бледнокожего подопечного.

Харизма и показная готовность мистера Джея излить душу очаровали Харлин. Она безнадёжно влюбилась и помогла Джокеру бежать из клиники, надеясь завоевать его любовь своей преданностью и соответствовать его безумию. Это ключевой момент истории, изменивший взгляд публики на Джокера: оказалось, в него можно влюбиться! До появления Харли он, как правило, изображался абсолютным злом, чьи мотивы не требовали уточнения, а отсутствие предыстории только сильнее пугало. Пол Дини совершил маленькую революцию в сюжете — возможно, впервые с «Убийственной шутки», где Алан Мур подробно поведал о падении комика-неудачника в чан с химикатами. Конечно, мультсериал «Бэтмен» не был обременён всем грузом грехов Джокера — например, убийством Робина и насилием над Бэтгёрл.

Увы, доктор Квинзель попала в западню, подготовленную мастером манипуляций. Молодой психиатр рассчитывала, что ей удастся не только понять Джокера, но и излечить, превратив его в семьянина. Для этого всего-то надо было устранить Бэтмена, и Харли решила провести свою первую сольную операцию. Она в одиночку воплотила в жизнь один из отброшенных планов клоуна-маньяка: усыпила Бэтмена, связала его и подвесила над резервуаром с пираньями. Так бы и закончился путь Тёмного рыцаря, если бы он не убедил Харли пригласить Джокера понаблюдать за его смертью. Джокер, разозлённый тем, что его девушка победила Бэтмена раньше него, избил её и освободил скованного героя чуть ли не с извинениями, на что тот и рассчитывал.

Хотя в конечном счёте план Харли провалился, она подобралась к главной цели Джокера ближе, чем он сам. Такой криминальный талант не мог возникнуть из ниоткуда. Как отметил сам Бэтмен, Харли Квинн с самого начала не была ангелом. Успехи в гимнастике обеспечили ей место в Университете Готэма, где она намеревалась получить престижную учёную степень по психиатрии — неважно, благодаря прилежной учёбе или интрижкам с преподавателями. Работу в Аркхеме выдержит далеко не каждый врач, но Харли отважно отправилась прямо в пасть ко льву, а Джокер не столько одурманил девушку, сколько раскрыл её скрытые дарования.

Несмотря на огромную популярность персонажа, между появлением Харли Квинн в мультсериале и в основной серии комиксов прошло семь лет. Комиксная Харли стала меньше кривляться и с помощью Ядовитого Плюща обрела кое-какие суперспособности: повышенную ловкость, выносливость и иммунитет к ядам.

Ещё одна условность мультсериала, которая не могла долго оставаться постоянной в комикс-реальности, — отношения Харли и мистера Джея. Работать с кем-то в паре не в стиле Джокера, будь то сообщник или любовница. Что бы там себе ни думала доктор Квинзель, Джокер действительно был психопатом, не способным на эмпатию и заботу о ком-то, кроме себя. Вредная привычка клоуна избавляться от своих подельников Харли не затронула, но девушке ещё предстояло выбраться из нездоровых отношений.

Сольные гастроли

В смысле одержимости Харли Квинн — отражение Джокера. Как сам Джокер одержим Бэтменом, так и Харли настолько страстно увлеклась Джокером, что готова была пожертвовать жизнью ради маньяка. И хотя эту черту она сохранила и впоследствии, кое в чём Харли смогла стать выше экс-бойфренда.

В собственной комикс-серии Харли Квинн с помощью Ядовитого Плюща наконец бросила Джокера и попыталась организовать собственную банду, пережила смерть и воскрешение. Нам рассказали и о ранних неудачных отношениях Харли со студентом Гаем Копски, чей суицид её сильно травмировал.

Харли честно старалась избавиться от криминального прошлого, проходя лечение в Аркхеме. Позднее она присоединилась к команде «Секретная шестёрка», задача которой — выполнять опасные миссии, неоднозначные с точки зрения морали. Среди коллег Харли оказались и другие враги Бэтмена — Бэйн, Дэдшот и Кэтмен. Впрочем, долго она среди коллег не провела: бесконечные разборки внутри команды и неясные перспективы не давали героине надежды на восстановление репутации.

Cерия «Готэмские сирены» рассказывает о приключениях Харли Квинн, Ядовитого Плюща и Женщины-кошки, которые поселились в одной квартире и дали обещание помогать друг другу. У всех трёх «сирен» гибкое отношение к закону, но пунктики у каждой свои, и это не раз приводило к столкновениям — например, когда эко-активистка Женщина-кошка попыталась убедить Харли сдать ручных гиен в зоопарк. Или когда Харли решила отомстить Джокеру за всё, что он с ней сделал, и попыталась убить его в Аркхеме, но потом передумала и помогла ему выбраться, и только вмешательство Бэтмена и Женщины-кошки уберегло лечебницу от нового ремонта и необходимости обновлять штат.

Очередной перезапуск вселенной DC внёс коррективы в историю происхождения Харли: например, её белая кожа теперь не результат нанесения грима, а последствия падения в химикаты, куда её столкнул Джокер. Костюм Арлекина сменился на топик, кожаные шорты и колготки в сеточку.

Харли Квинн — несравненно лучший командный игрок, чем Джокер, и это заметила Аманда Уоллер, правительственный агент и создатель Отряда самоубийц. Отряд получил своё название не просто так — его основу составили заключённые-смертники, которых Уоллер практически стащила с электрического стула, чтобы использовать их навыки для выполнения опасных миссий. Помимо Харли в Отряд вошли Рик Флэг, Катана, Капитан Бумеранг, Чёрный Манта и уже знакомый нашей героине по Секретной шестёрке Дэдшот, с которым у Квинн завязался роман. Каждому из членов отряда была имплантирована микро-бомба, которая должна была взорваться в случае непослушания. После одной из миссий охранник тюрьмы, где содержался Отряд, случайно отключил бомбу внутри Харли, и та сбежала. Уоллер не могла допустить потери контроля даже над одним из своих людей и направила весь Отряд вернуть Харли — живой или мёртвой

Участие в Отряде самоубийц можно назвать переломным моментом для Харли Квинн. В последние десять лет её изображают скорее антигероиней, нежели злодейкой. И хотя её психическое здоровье по-прежнему оставляет желать лучшего, желание постоянно улучшаться — неотъемлемая часть новой Харли, которая пытается вернуться к работе врачом, ценит человеческую жизнь и заботится об окружающей среде. Харли смогла избавиться от ярлыка «подружки Джокера» — и от самого клоуна тоже, и это, пожалуй, её главная победа. Её жизненный путь— это путь амбициозной женщины, которая бросила карьеру ради отношений, не принёсших ей ничего, кроме боли, и потом долго боролась за возвращение себе собственного голоса и мнения. Это было непросто ещё и потому, что Джокер, хоть и не способный испытывать человеческие привязанности, ревновал Харли, считая её своей собственностью.

Квинн нужно было освободиться, но её сердце не могло долго оставаться незанятым. Поэтому для гиков не стал сюрпризом переход отношений Харли Квинн и Ядовитого Плюща из дружеских в романтические.

Харли и Плющ — даже более успешный криминальный дуэт, чем Харли и Джокер, хотя бы потому, что Плющ не пытается периодически убить партнёршу. Памела Айли (настоящее имя Плюща) помогала Харли пережить вечные перепады настроения Джокера, всякий раз отмечая, как ужасно он к ней относится, и поощряла её выбраться из унизительных отношений

Близкая дружба Харли и Плюща всегда заставляла читателей гадать, есть ли у неё границы. Сам Пол Дини в спецвыпуске «Приключений Бэтгёрл» ещё в 1998 году намекнул на связь между героинями, но официально их роман был подтверждён лишь в 2015-м, когда в DC сочли, что общественность к этому готова.

Разные маски Арлекина

Харли Квинн — дитя новой эры, если угодно, миллениал. Неспроста она впервые появилась не в комиксах, а на телевидении. Она с самого начала была сложным и интересным персонажем, и без рассказа о проделках Харли в разнообразных играх, мультфильмах, фильмах и неканоничных комиксах её портрет будет неполным. Галерея её отражений демонстрирует широчайший диапазон этой антигероини-артистки, которая с лёгкостью жонглирует разными личинами.

Для фанатов первая и важнейшая Харли — это, конечно, очаровашка, нарисованная Брюсом Тиммом и озвученная Арлин Соркин в мультсериале «Бэтмен». Пол Дини выписал её линию так правдоподобно и остроумно, что этот образ до сих пор любим поклонниками. «Бэтмен будущего» — своеобразное киберпанковское продолжение мультсериала «Бэтмен» с прежней командой создателей.

В полнометражном мультфильме «Возвращение Джокера», вышедшем в его рамках, Харли Квинн появилась ненадолго, но оставила неизгладимое впечатление. Там она — сварливая бабуля, которая забирает своих набедокуривших внучек из тюрьмы и ворчит на молодёжь! В этой вселенной Харли отрекается от Джокера и посвящает себя воспитанию их общей дочери. Правда, перед этим она участвует в похищении Робина (Тима Дрейка), его пытках и превращении в Джокера-младшего. Видимо, затем в Харли всё же проснулась совесть.

На альтернативной Земле-3 Джокер — успешный комедиант, и не в последнюю очередь благодаря своему менеджеру Харлин Квинзель. К сожалению, её жестоко убивает Оулмэн (злая версия Бэтмена), и комик становится супергероем Джокстером.

В комиксах, не относящихся к мультфильмам, Харли впервые появилась в 1997 году, в серии Thrillkiller, которая рассказывала, что было бы, если бы Бэтмен и Робин геройствовали в начале 1960-х. В отличие от комедийного шоу с Адамом Уэстом, эти истории были мрачными и реалистичными. В них Харли зовут Хейли Фицпатрик, и она одевается Арлекином, чтобы помочь женской версии Джокера по имени Бьянка Стиплчейз. Между прочим, Бьянка относится к ней лучше, чем любая из мужских версий Джокера! Правда, в итоге Бьянку убивает Бэтгёрл, и Хейли обещает отомстить за любимую.

В комиксе «Удар Бэтмена», продолжавшем мультсериал 2004 года, у Харли было собственное ток-шоу, на котором она раздавала ужасные советы по психологии звонившим зрителям. Когда шоу сняли с эфира, она объединилась с Джокером и стала суперзлодейкой.

В играх серии Arkham Харли — верная подручная Джокера. После смерти возлюбленного она надевает траур и даже захватывает Бэтмена в плен, чему посвящено дополнение к Arhkam City — «Месть Харли Квинн».

В файтинге Injustice Квинн реагирует на смерть Джокера иначе: объединяется с Зелёной Стрелой и входит в сопротивление тоталитарному режиму Супермена. В комиксе, раскрывающем сюжет игры, рассказывается о дружбе Харли с Чёрной Канарейкой, а также о беременности Квинн и о проблемах, которые может повлечь за собой рождение ребёнка от суперзлодея. А если пройти режим лестницы за Харли, то в конце она сама убьёт Джокера — прямо на свадьбе! Не стоило макать её лицом в торт в такой день…

В жестоком комиксе «Джокер» Брайана Аззарелло Харли — молчаливая и самая доверенная помощница Джокера, только что вышедшего из Аркхема и пытающегося вернуть свои деньги и территорию. Она танцует стриптиз и за кулисами свежует нерадивых подельников Джокера, который в этом комиксе не только не кричит на Харли, но и рыдает, обнимая её. В продолжении «Джокера», комиксе «Бэтмен: Проклятый», оказывается, что Бэтмен расправился с Джокером и теперь страдает из-за того, что совершил убийство. Здесь Харли обретает голос, решается на операцию, чтобы стать похожей на Джокера, и парализует Бэтмена, пытаясь его изнасиловать.

В комиксе «Белый рыцарь» оказывается, что Харли было две. Первая из них, Харлин Квинзель, ушла от Джокера, когда тот убил Робина. Вторая, Мэриан Дрюз, заменила её, чего Джокер даже не заметил. Когда преступник излечивается от безумия и снова становится просто Джеком Напье, Мэриан бьёт его и издевается над ним за то, что он ведёт себя «нормально». Тогда появляется Харлин, оглушает Мэриан и открывает Джеку правду: она любила мистера Джея вопреки его недостаткам, а Мэриан — только за них.

В неонуарном комиксе «Джокер/ Харли: Вменяемость» Харли — главная героиня, высококлассный психиатр, составляющий психологические портреты серийных убийц в Готэме, в котором Бэтменом и не пахнет. Несколько лет назад её подруга была убита; маньяка так и не нашли. Теперь преступления со схожим почерком возобновились, и для Харли это расследование становится личным делом.

Комикс «Харлин» сосредоточен на влюблённости Харли. Читатель пройдёт с девушкой весь путь— от интрижки с профессором, о которой узнал весь колледж, до первого убийства, после которого пути назад уже не было. Особенность «Харлин» — в этом комиксе Джокер изображён невероятно привлекательным, почти как Джаред Лето.

Мало кто помнит, но «Хищные птицы» уже были на телевидении! Такой сериал показывали в начале 2000-х, и Харли Квинн в исполнении Мии Сары там была главной антагонисткой, возжелавшей господства над целым городом Нью-Готэмом. Харли не носит костюм, но её платье в финале немного напоминает знакомый наряд Арлекина. Сериал продержался всего один сезон.

По сюжету недавнего мультсериала, который называется просто «Харли Квинн», Харли наконец устаёт от того, что Джокер ей помыкает, и хочет стать его полноправным партнёром по преступному бизнесу. Когда «пирожочек» ожидаемо отказывается, Харли бросает его и набирает собственную команду злодеев-неудачников, которым есть что доказывать матёрым коллегам. Её верная подруга Ядовитый Плющ не забывает напоминать Квинн, что она сильная и обязательно справится сама (тема их лесбийских отношений в мультсериале не затронута). Кстати, озвучивает Харли в этом шоу Кейли Куоко — Пенни из «Теории большого взрыва». А коллега Кейли по ТБВ Мелисса Рауш (Бернадетт) уже успела озвучить Харли в мультфильме «Бэтмен и Харли Квинн» 2017 года.

В сериале «Готэм» тоже была своя Харли Квинн — её роль исполнила Франческа Рут-Додсон. Эта Харли сочетала в себе черты нескольких персонажей DC, но кое-что было узнаваемо: чёрно-красный костюм, фирменное словечко «пирожочек» и полная преданность прото-Джокеру Джеремайе Валеске.

Конечно, для массового зрителя главная Харли — это Марго Робби из «Отряда самоубийц» и грядущих «Хищных птиц». Робби, звезда первой величины, по признанию «отца» персонажа Пола Дини, точно попала в образ, сделав и без того узнаваемую антигероиню сверхпопулярной.

«Отряд самоубийц» по-своему феноменален. Фильм собрал огромную кассу при низких оценках критиков, был признан жертвой монтажа и вскоре подвергнется мягкому перезапуску руками Джеймса Ганна. Харли при этом вышла сухой из чана с химикатами — образ, созданный Марго Робби, оказался слишком запоминающимся, чтобы пропасть втуне. А вот её взаимодействие с Джокером-сутенёром, которого сыграл Джаред Лето, точно будет переработано. Харли в «Отряде самоубийц» — ведомая гламурным психопатом овечка, готовая на всё ради своего «папочки».

Что удивительно, Джокер в фильме как будто не бессердечен и даже заботится о Харли, но едва ли мы увидим продолжение их романа. В трейлере «Хищных птиц» Харли бодро заявляет, что рассталась с мистером Джеем и теперь будет идти своей дорогой — вместе с боевыми подругами Охотницей, Чёрной Канарейкой, детективом Рене Монтойей и юной Кассандрой Кейн. Эта команда будет противостоять нарциссичному гангстеру Чёрной Маске. Таким образом, фильм догонит комиксовый и телевизионный тренд на эмансипацию Харли, которая ушла из-под деспотичной руки Джокера.

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Харли Квинн — по-настоящему глубокий персонаж, который успел пережить интенсивную эволюцию вопреки своей молодости. Взгляните на Бэтмена с Джокером — их отношения не меняются уже десятки лет! Не смогла повлиять на них и Харли. Зато собственный путь неунывающего Арлекина выгодно отличает её от кучки закостеневших ветеранов.

Быть бесстрашным героем или коварным злодеем — пустяки. Побыть плохишом, исправиться, стать первым номером и умножить интерес к себе вдвойне сложнее. Сейчас отличное время для сильных героинь, и Харли Квинн из них едва ли не самая интересная и живая.