«Адвокат дьявола»: адская история создания фильма

Дьявол появлялся во многих фильмах — от крайне серьёзных драм до лёгких комедий. Но при упоминании этого персонажа киноману, весьма вероятно, в первую очередь в голову придёт фильм «Адвокат дьявола». Кино, которое открыло дорогу в большой кинематограф Шарлиз Терон, помогло карьере Киану Ривза и подарило нам один из самых запоминающихся экранных перформансов Аль Пачино.

Кстати, о Киану Ривзе Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий Илья Глазков 03.09.2024 2821 И совсем не грустный!

Несостоявшийся фильм Джоэла Шумахера



Нельзя сказать, что роман стал сенсацией или произвёл фурор. Найдерман — характерный представитель категории «продуктивных» писателей, стабильно выдающих по несколько книг в год. В обычных обстоятельствах «Адвокат дьявола», скорее всего, затерялся бы в его обширной библиографии.



Но Найдерману повезло. После феноменального успеха «Привидения» Голливуд накрыла волна интереса ко всему мистическому. Студии кинулись наперегонки покупать права на экранизацию всего, что есть на эту тему. Найдерман увидел в этом свой шанс и обратился к Warner Bros. с коммерческим предложением. Его питч состоял лишь из одной фразы: «Это о юридической фирме в Нью-Йорке, которая представляет только виновных людей и никогда не проигрывает».

Всё началось в 1990 году, когда на прилавки книжных магазинов поступил роман Эндрю Найдермана «Адвокат дьявола». Он рассказывал историю молодого амбициозного юриста Кевина Тейлора, устроившегося в фирму харизматичного Джона Мильтона. Вскоре Тейлор начал подозревать, что его босс совсем не тот, за кого себя выдаёт, и пришёл к страшным выводам.

Со смыслом Advocatus diaboli — так неформально называли должность в католической церкви, которая официально именовалась «укрепитель веры». На этого «адвоката» возлагалась задача собирать все факты, свидетельства и аргументы против канонизации потенциального святого. Официально эту должность упразднили лишь в 1983 году. Имя Джон Мильтон в качестве земного псевдонима дьявола было выбрано не случайно. Так звали автора знаменитой поэмы «Потерянный рай». Кстати, в ранних сценариях «Адвокат дьявола» открывался падением Люцифера с небес на землю.

В Warner Bros. заинтересовались предложением писателя и приобрели права на экранизацию книги. Куратором проекта был назначен продюсер Арнольд Копельсон, а создать сценарий поручили Джонатану Лемкину. Его версия отличалась тем, что требовала множества спецэффектов, особенно в заключительной части — её можно описать как «Лестницу Иакова» на стероидах. В ней Кевин начинал видеть множество демонов, а улицы Манхэттена становились похожи на преисподнюю.

Концовка сценария Лемкина отличалась как от книжной, так и от той, что мы увидели в итоговом фильме. В первоисточнике Кевин, узнав о сущности Мильтона, заколол его кинжалом. После этого героя судили, и он попал в тюрьму. Там Кевин осознал, что всё случившееся было частью изначального плана Мильтона. Ему требовался свой человек за решёткой, который бы помогал преступникам готовить апелляции, чтобы те выходили на волю и продолжали творить зло. В сценарии Лемкина Мильтон сам обезглавил Кевина, после чего тот пришёл в себя в демонической версии Нью-Йорка. Судя по всему, зритель сам должен был решить: то ли герой попал в ад, то ли наш мир превратился в филиал ада.

Со сценарием Лемкина на руках Копельсон обратился к Джоэлу Шумахеру с предложением занять пост режиссёра. В тот момент они как раз оба трудились над картиной «С меня хватит» (1992), и продюсера впечатлила работа режиссёра. Шумахер согласился на предложение, но потребовал внести изменения в сценарий. На подмогу был выписан Лоуренс Коэн.

Шумахер и Копельсон приступили к кастингу. На роль адвоката Кевина они хотели заполучить молодого, набирающего популярность актёра. В число претендентов вошли Кристиан Слэйтер, Джон Кьюсак и Эдвард Нортон. В итоге на роль подписался Брэд Питт, что создатели фильма посчитали большой удачей.

Тем временем Коэн внёс в сценарий ряд правок, которые запросил Шумахер. К сожалению, его наброски так и не стали достоянием публики. Насколько известно, в них кино стало ещё более масштабным и насыщенным спецэффектами. В его сценарии был эпизод, где главного героя преследуют в нью-йоркской подземке, и каждый из её уровней соответствует кругу ада из «Божественной комедии».

По словам Шумахера, к 1993 году уже практически всё было готово к началу съёмок. Проект получил исполнителя главной роли и устраивающий режиссёра сценарий, а студия утвердила дизайн декораций. Однако в итоге фильм погубил… дьявол. Точнее, его отсутствие.

Создатели никак не могли найти подходящего актёра на роль Джона Мильтона. Они рассмотрели целую плеяду кандидатов, от Ричарда Гира до Кевина Спейси. Но одни сами отказались от роли, другие не устроили режиссёра и продюсеров. Предложение сыграть в фильме получил и Аль Пачино. Но, прочитав ту версию сценария, актёр ответил отказом. Он счёл, что рукопись слишком перегружена спецэффектами, и посоветовал создателям обратиться к кому-то вроде Роберта Редфорда или Шона Коннери

После нескольких отсрочек и переносов студия устала ждать и поставила проект на паузу. Вскоре первоначальная команда «Адвоката дьявола» рассыпалась. Джоэл Шумахер ушёл снимать «Бэтмен навсегда», а Брэд Питт подписался на экранизацию другого мистического романа — «Интервью с вампиром» . «Адвокат» оказался в производственном аду.

Воскрешение Дьявола

По сравнению с другими голливудскими долгостроями, «Адвокат дьявола» пробыл в производственном аду недолго. За это следует поблагодарить печально известный судебный процесс над футболистом и актёром О. Джеем Симпсоном, в 1994 году обвинённым в убийстве своей жены и её любовника.

Этот суд стал одним из самых громких событий десятилетия в США. За ходом дела и судебными трансляциями следили миллионы американцев. Несмотря на убедительные доказательства вины актёра, в том числе многочисленные следы его ДНК, нанятая им команда дорогих адвокатов сумела использовать ошибки следствия, нарушения процессуальных процедур, непонимание присяжными особенностей судебных экспертиз и обвинения полицейских в расизме, чтобы оправдать Симпсона.

Всё это не могло не вызвать огромного всплеска интереса к судебной тематике и тонкостям юриспруденции среди американцев. В Warner Bros. решили воспользоваться этим и дали «Адвокату дьявола» второй шанс. Проект был вновь запущен в производство — но для подстраховки студия уменьшила его бюджет.

Вскоре у фильма появился новый режиссёр — Тейлор Хэкфорд. Понимая, что на экранизацию старых черновиков планируемого бюджета не хватит, Хэкфорд нанял нового сценариста — Тони Гилроя. Гилрой основательно переработал материал, чтобы избавиться от самых дорогостоящих эпизодов, и внёс ряд существенных изменений в сюжет. Главный герой сменил фамилию с Тейлора на Ломакс, а Джон Мильтон стал его отцом. Был полностью переработан образ Мэри Энн, жены протагониста. Если в предыдущих версиях сценария она постепенно поддавалась развращению и в финале переходила на сторону Мильтона, то у Гилроя она стала сходящей с ума невинной жертвой сил зла. В сюжете появились сестра героя Кристабелла и линия с зачатием Антихриста. И конечно же, полностью изменилась концовка.

Когда начался кастинг, Хэкфорд решил не повторять ошибок предшественника и сразу начал с дьявола. Поскольку режиссёр видел в роли именно Пачино, он отправил ему новый сценарий. В этот раз актёр заинтересовался — ему пришлась по душе новая концепция и отказ от упора на спецэффекты в пользу более атмосферной и метафоричной картины.

Чтобы окончательно убедить Пачино, Тони Гилрой написал несколько новых сцен, заточенных под его видение роли. Дело в том, что актёр не хотел играть классического всесильного владыку ада. Ему больше импонировал образ сардонического, обаятельного дьявола-соблазнителя. В представлении Пачино владыка ада не всемогущ, а действует, искушая, обольщая и совращая персонажей, которые при этом сами делают свой выбор. Во многом благодаря этому тема свободы воли стала ключевой в фильме.

Параллельно создателям удалось заинтересовать проектом Киану Ривза. Актёр выбирал между двумя предложениями — сиквелом «Скорости» и «Адвокатом дьявола». Хотя за «Скорость 2» ему давали рекордный в карьере гонорар, в итоге Ривз подписался на фильм Хэкфорда. Актёр объяснил свой выбор желанием поработать с Пачино, а также прервать череду боевиков в своей фильмографии. Позже Ривз даже согласился на уменьшение своего гонорара, чтобы гарантировать, что студия удовлетворит все финансовые запросы Пачино и тот не откажется от роли.

Роль Мэри Энн досталась Шарлиз Терон, чья голливудская карьера только начиналась. Несколькими годами ранее она отказалась от предложения сняться в «Шоугёлз» — её смутило количество обнажённых сцен (решение оказалось верным: провал фильма похоронил карьеру исполнительницы главной роли Элизабет Беркли). Для «Адвоката дьявола» актриса изменила мнение.

А роль Кристабеллы досталась датской актрисе Конни Нильсен. Она получила предложение сняться в «Адвокате дьявола» буквально через месяц после переезда в США.

Съёмки в аду

При подготовке к съёмкам Аль Пачино пересмотрел ряд аналогичных фильмов, таких как «Дьявол и Дэниэл Уэбстер», «Ангел на моём плече», «Иствикские ведьмы» и «Сердце Ангела». Также он прочитал «Божественную комедию» и «Потерянный рай». Киану Ривз, в свою очередь, прошёл стажировку в юридической фирме, а Шарлиз Терон три месяца консультировалась с психиатром, чтобы изучить поведение больных шизофренией.

Команда «Мотор!» прозвучала в конце октября 1996 года. Вскоре стало понятно, что это будут не самые простые съёмки. В первую же неделю из-за разногласий Хэкфорд уволил оператора и двух своих помощников. Пресса тех лет с упоением писала о том, что режиссёр и актёры, мягко говоря, не поладили друг с другом. По слухам, съёмочная группа невзлюбила Хэкфорда за высокомерное поведение, а две главные звезды фильма были вообще чуть ли не на ножах. Якобы Пачино считал, что актёрская игра Ривза не соответствует высоким стандартам и что его следует заменить более талантливым актёром.

Сейчас уже сложно сказать, что из этого правда, а что — типичное журналистское преувеличение. Одно не вызывает сомнения: из-за проблем на съёмочной площадке производство фильма основательно выбилось из графика. В результате Warner Bros. пришлось перенести его премьеру с августа на октябрь 1997 года.

Основная часть съёмок проходила в Нью-Йорке. В качестве локаций использовались реальные офисные здания, отели и церкви Манхэттена. Например, сцена, где Мильтон и Кевин выходят из офиса на крышу, действительно снималась на пятидесятом этаже. А пентхаус Дональда Трампа в фильме стал резиденцией одного из персонажей.

Одним из самых сложных оказался эпизод, где Кевин выходит на полностью опустевшую улицу в центре Манхэттена. Создателям пришлось долго согласовывать эту сцену с городскими властями, поскольку она требовала полного перекрытия движения. В итоге её снимали ранним воскресным утром.

В состав съёмочной группы «Адвоката дьявола» входил прославленный специалист по спецэффектам и гриму Рик Бейкер. Он отвечал за дизайн демонических существ и за финальную сцену, в которой лицо Аль Пачино становилось моложе и затем трансформировалось в лицо Киану Ривза. При создании эффекта омоложения использовалась не только компьютерная графика, но и слепок лица Пачино, сделанный ещё на съёмках первого «Крёстного отца».

Источником вдохновения для сцены с ожившими скульптурами послужили кадры с движущимися в воде балеринами. Для создания эпизода специалисты по спецэффектам снимали обнажённых людей в резервуаре на фоне синего экрана, а затем обрабатывали материал при помощи компьютеров. На решение этой задачи им в общей сложности потребовалось три месяца и два миллиона долларов — 40% от доли бюджета, выделенной на визуальные эффекты.

Несмотря на все проблемы на съёмочной площадке, Хэкфорд поощрял актёрскую импровизацию. Так, он одобрил идею Аль Пачино добавить в сценарий эпизод, в котором его герой танцует под песню Синатры.

«Народный» дьявол

«Адвокат дьявола» вышел на экраны кинотеатров 17 октября 1997 года. В США картина выступила скромно, собрав лишь 60 миллионов долларов при 57-миллионном бюджете. Её спас мировой прокат, принёсший ещё 90 миллионов и позволивший студии отбить затраты.

Как это часто бывает в подобных случаях, на момент выхода отзывы о фильме были смешанные. Часть критиков хвалила его (особенно актёрскую игру Пачино), часть ругала, обвиняя в безвкусице и называя сюжет глупым. Один особо злой обозреватель даже пожелал фильму отправиться в ад. В итоге картина Хэкфорда не удостоилась престижных кинопремий. Можно выделить лишь «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов» и номинацию Аль Пачино от MTV Movie Awards в категории «Лучший злодей».

Не обошлось и без традиционного для крупных голливудских картин судебного иска. Правда, в отличие от большинства таких случаев, создателей обвинили не в плагиате сюжета, а в незаконном использовании произведения искусства. Истцом выступил скульптор Фредерик Харт. Дело в том, что на стене пентхауса Джона Мильтона располагалось скульптурное панно (именно оно ожило в финале). Харт заявил, что это практически точная копия его работы Ex Nihilo в портале Вашингтонского кафедрального собора Епископальной церкви США.

По требованию суда Warner Bros. пришлось остановить уже начавшуюся продажу фильма на носителях. У студии не было другого выхода, кроме как удовлетворить требования Харта. Скульптор получил неназванную сумму в качестве компенсации, панно замазали на компьютере, превратив в абстракцию, а в видеокассетные записи добавили надпись, что между показанной в фильме скульптурой и работами Харта якобы нет никакой связи.

С годами отношение критиков к «Адвокату дьявола» заметно улучшилось. Сейчас многие обозреватели ставят его на первые места в списках самых недооценённых фильмов второй половины 1990-х. В русскоязычном пространстве кино Хэкфорда пользуется даже большей популярностью, чем на родине. Это видно как по средним баллам на киносайтах, так и по общему количеству голосов.

Пускай картина Хэкфорда так и не стала суперхитом, она оставила весомое наследие, открыв дорогу в большой кинематограф Шарлиз Терон и Конни Нильсен. И хоть финансовые показатели ленты оказались меньше ожидаемых, она всё же принесла деньги. Это помогло карьере Киану Ривза, которая к тому времени начала буксовать из-за череды коммерческих неудач его фильмов. А если вспомнить, какой катастрофой обернулась «Скорость 2», актёр мог похвалить себя за правильный выбор. Скорее всего, именно благодаря «Адвокату дьявола» Ривз попал в число претендентов на роль Нео в «Матрице».

Что до Аль Пачино, то, оглядываясь назад, можно сказать, что роль Джона Мильтона стала его лебединой песней. Нет, актёр не перестал сниматься и в следующие четверть века даже ещё раз номинировался на «Оскар». Но его роль в «Адвокате дьявола» стала одной из последних по-настоящему «ушедших в народ». Она стала его звёздным бенефисом — при просмотре фильма действительно наслаждаешься каждой секундой пребывания Пачино в кадре.

Как и положено культовому фильму из 1990-х, «Адвокат дьявола» не раз становился объектом слухов о возможной съёмке ремейка или продолжения. В 2014 году Эндрю Найдерман опубликовал книгу-приквел «Судный день», рассказывающую историю восхождения Джона Мильтона. Он обращался к студии Warner Bros. с предложением снять по ней сериал, но продюсеры не заинтересовались.

Примерно в то же время Арнольд Копельсон рассматривал идею сериала по мотивам фильма. Телевизионное подразделение Warner Bros. не захотело развивать проект, и он был передан на NBC. В 2017 году Мэтт Венн написал сценарий пилота, но, судя по всему, что-то не сложилось.

Кроме того, «Адвокат дьявола» мог стать ещё и мюзиклом. Несколько лет назад Эндрю Найдерман начал работать над музыкальной постановкой по мотивам своего романа. Правда, неясно, увидела ли она свет или так и осталась на бумаге.

Всё это совершенно не исключает того, что в будущем «Адвокат дьявола» ляжет в основу какого-нибудь сериала или получит ремейк. Ведь это у Джона Мильтона тщеславие — любимый из грехов, а в Голливуде балом правит другой — алчность.

Читайте также Satanic Panic: как американцы искали сатанизм в играх и музыке Леонид Мойжес 13.08.2024 6031 Дьявол заберёт ваших детей... но это не точно

Читайте также «Матрица»: как создавался культовый фильм Кирилл Размыслович 02.04.2016 122270 Чем вдохновлялись Вачовски, кто мог сыграть Нео и что вырезали из сценария.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.