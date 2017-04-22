Порядочный джентльмен никогда не шутит о политике и религии. Или уже шутит? В наш просвещённый век не осталось запретных тем и появились не только шутки о религии, но и целые юмористические верования. Что это — бунт против религиозных фанатиков, пытающихся диктовать догматы своей веры всем остальным? Остроумная сатира, обличающая недостатки религиозных движений? Или же попытка найти своё учение, более дружелюбное к последователям? «Мир фантастики» пытается разобраться, как нужно молиться Летающему Макаронному Монстру, Чуваку и Невидимому розовому единорогу. И при чём тут фарфоровый чайник.

Сатира против религии

Пародийные религии, как прямо следует из определения, пародируют традиционные религиозные верования, культы и обряды — иногда какие-то конкретные, иногда саму концепцию в целом. Вопреки мнению о «бездуховном» Западе, позиции христианства-протестантизма в США очень сильны, поэтому большая часть подобных пародий зародилась именно там. Как простые люди, так и публичные фигуры очень религиозны, регулярно посещают церковь и периодически пытаются запрещать учение Дарвина в местных школах. Именно такие протестанты чаще других становятся объектами насмешек. Большинство религий, придуманных смеха ради, не вышли за рамки пародии, но иные со временем развились в самостоятельные учения, пусть и основанные на заимствованном материале.

Почти все пародийные религии появились сравнительно недавно, не раньше середины прошлого века. Оно и неудивительно: насмешка над верой даже сейчас считается поводом для смертной казни в определённых местах земного шара, чего уж говорить о Средних веках, когда за споры с церковью можно было угодить на костёр. Кроме того, огромную помощь развитию пародийных религий на рубеже веков оказал интернет, пользователи которого с энтузиазмом распространяют самые разнообразные мысли, идеи и философские учения.

Несмотря на то, что большинство пародийных религий носят откровенно шутовской характер, цели их создателей максимально серьёзны. Прежде всего это своеобразная форма протеста. Пастафарианство, вера в Летающего Макаронного Монстра, возникла, когда его создатель, американский физик Бобби Хендерсон, написал в 2005 году письмо в департамент образования штата Канзас, выступая против того, чтобы в местных школах в качестве научного предмета ввели уроки о роли разумного замысла в возникновении Вселенной. Логика Бобби и его соратников достаточно ясна: если аргументами, которыми оперируют сторонники традиционных религий, можно обосновать существование настолько абсурдного и нелепого божества, как Летающий Макаронный Монстр (без обид, о Твоё Макароннейшество, лады?), то эти аргументы не выдерживают никакой критики.

Хендерсон был далеко не первым, кто использовал подобный подход. В середине XX века схожую аналогию провёл британский философ лорд Бертран Рассел. Он заявил, что люди, признающие существование невидимого, но всемогущего божества, с тем же успехом могут уверовать в то, что где-то между Землёй и Марсом вокруг Солнца вращается маленький фарфоровый чайник. Чайник слишком мал, чтобы его могли засечь даже самые мощные телескопы, следовательно, доказать или опровергнуть его существование невозможно. А раз опровергнуть нельзя, следовательно, он существует, верно?

Вся идея с фарфоровым чайником была затеяна Расселом для одной конкретной цели. Сторонники креационизма в теологических спорах очень любили заявлять оппонентам, что если существование Бога нельзя опровергнуть научными способами, то он существует. Рассел же хотел показать: вовсе не скептики должны доказывать, что чего-то не существует, а верующие — что нечто существует. Впрочем, такая логика также не лишена изъянов. С тем же успехом можно сомневаться, например, в том, что по Земле когда-то бродили динозавры, а Наполеон, Авраам Линкольн и королева Виктория — реально жившие личности. Ведь ты же их никогда не встречал!

Протест против существующих традиционных верований — далеко не единственная функция пародийных религий. Зачастую они используются и для защиты прав атеистов. Как ни парадоксально, атеистам порой могут отказывать в праве на свободу религиозного волеизъявления как раз по той причине, что они ни в кого не верят. В итоге пародийная религия стала этаким «плейсхолдером» на том месте, где должна быть вера.

Но самое интересное заключается в том, что даже самая абсурдная пародийная религия со временем обрастает армией совершенно реальных последователей, которые на полном серьёзе утверждают, что именно таким образом можно достичь просветления. Возможно, дело в том, что пародийные верования, в противовес традиционным, не имеют ничего против того, чтобы их адепты жили в своё удовольствие здесь и сейчас, а не на том свете.

Невидимый розовый единорог Невидимый розовый единорог, ближайший конкурент Летающего Макаронного Монстра, появился на свет несколько раньше, в начале девяностых годов. Он большой, могущественный и розовый, но из того, что розовых единорогов никто никогда не видел, естественным образом следует вывод, что он невидим. Таким образом авторы идеи хотят высмеять религиозных фундаменталистов, которые логическими доводами пытаются доказать существование чего-то могущественного и невидимого. Первые упоминания о НРЕ появились в конференциях usenet. Хотя из них не вышло такого стройного учения, как из пастафарианства, некоторые атеисты считают Единорога своим неформальным символом.

Тефтельку, сэр?

Пастафарианство (производная от слов «паста» и «растафарианство») — пример наиболее известной и хорошо продуманной пародийной религии. Причём её создатель Бобби Хендерсон, когда писал то самое письмо в департамент образования штата Канзас, даже в самых смелых мечтах не мог представить, какой фурор ждёт его Макаронного Монстра.

Хорошая сатира — лучшее средство борьбы с религиозными фундаменталистами. Хендерсон отлично всё продумал. Он не стал отрицать право креационистов на собственное мнение и просто предложил на роль творца Летающего Макаронного Монстра — существо из спагетти и с тефтелями вместо глаз. Намёк был прост: Монстр имеет точно такое же отношение к серьёзной науке, как и Тор, Локи, Один или любое другое божество. Никакого.

Однако департамент образования намёка не уловил. Зато поняли все остальные. Письмо Хендерсона перепечатали крупнейшие американские газеты, о Монстре узнали в интернете, где эту идею подхватили все кому не лень. С особенным энтузиазмом Монстра приняли в американских университетах и студенческих городках, где макароны с тефтелями под пиво были любимым блюдом. Недаром в пастафарианском раю есть вулкан с пивом (и фабрика стриптизерш)! Впрочем, всё это есть и в пастафарианском аду, разве что пиво там тёплое и выдохлось, а стриптизёрши не первой свежести.

Хендерсон не просто довёл до абсурда идею разумного творца — он не удержался и от нескольких других, не менее увесистых булыжников в огород протестантских фундаменталистов. Например, креационисты утверждают, что волна природных катастроф, обрушившихся на человечество в последние годы, — это прямое следствие того, что всё больше и больше людей отворачивается от Бога. Однако если какоето событие случается следом за другим, это ещё не значит, что они соединены причинно-следственной связью. Следуя этой логике, Хендерсон предположил, что причиной глобального потепления стало резкое сокращение числа пиратов. Ну а что, количество морских разбойников за последние двести лет сократилось? Сократилось. Среднегодовые температуры выросли? Выросли. Теперь вы знаете, кого в этом винить. Кстати, вся красота подобных аргументов в том, что их можно с тем же успехом использовать в обратном направлении. Например, сказать, что количество пиратов сократилось из-за глобального потепления. Кстати, знаете, где замечен минимальный выброс углеводородов в атмосферу? У берегов Тропической Африки! А всё почему? Да потому что «На абордаж!», вот почему!

Даже одна из самых абсурдных традиций пастафарианцев — попытки сфотографироваться на официальные документы с дуршлагом на голове — имеет под собой вполне определённый смысл. Дело в том, что в большинстве стран запрещено фотографироваться на документы в головном уборе. Единственное исключение — если ношение головного убора продиктовано религиозными догмами. Когда пастафарианцы говорят, что их религия обязывает всегда носить на голове дуршлаг, они пытаются доказать, что подобных исключений вообще не должно быть.

Последний аргумент, который пастафарианцы используют в споре, касается возраста Вселенной. Подобно креационистам, Хендерсон утверждает, что Земле гораздо меньше лет, чем можно судить, судя по имеющимся у нас доказательствам. Однако, в отличие от протестантских фундаменталистов, Бобби открыто заявляет, что все доказательства большего возраста Земли сфабриковал Макаронный Монстр ради испытания своих последователей. Поэтому всякий раз, когда учёные проводят очередной тест, Монстр своей макароннейшей десницей подтасовывает результаты. Ах да, чуть не забыл. Знаете, почему наш мир настолько несовершенен? Монстр сотворил его с бодуна. Ещё вопросы?

К слову, теория о намеренной фабрикации возраста Земли впервые была высказана английским натуралистом Филипом Генри Госсе в 1857 году в книге «Омфалос». Согласно его гипотезе, Бог намеренно создал мир с уже взрослыми Адамом и Евой и деревьями с годичными кольцами для того, чтобы мир нормально функционировал, поэтому все свидетельства древнего происхождения Земли и Вселенной нельзя принимать во внимание. Противники гипотезы Омфалоса остроумно замечают, что с тем же успехом мир мог быть создан пять минут назад или в прошлый четверг.

Восемь заповедей пастафарианства Изначально было десять, но две таблички упали и разбились. • Лучше бы ты не вёл себя как самовлюблённый осёл и святоша, когда проповедуешь Мою Макаронную Благодать. Если другие люди не верят в Меня, в этом нет ничего страшного. Я не настолько самовлюблён, честно. Кроме того, речь идёт не об этих людях, так что не будем отвлекаться. • Лучше бы ты не оправдывал Моим именем угнетение, порабощение, шинкование или экономическую эксплуатацию других, ну и, сам понимаешь, вообще мерзкое отношение к окружающим. Я не требую жертв, чистота обязательна для питьевой воды, а не для людей. • Лучше бы ты не судил людей по их внешнему виду, одежде или по тому, как они говорят. Веди себя хорошо, ладно? Ах да, и вбей это в свою тупую башку: женщина — это личность. Мужчина — это личность. А зануда — это всегда зануда. Никто из людей не лучше других, за исключением умения модно одеваться — извини уж, но Я одарил в этом смысле только женщин и лишь кое-кого из парней — тех, кто отличает пурпурный от пунцового. • Лучше бы ты не позволял себе действий, неприемлемых для тебя самого или твоего добровольного и искреннего партнёра (достигшего допустимого возраста и душевной зрелости). Всем несогласным предлагаю идти лесом, если только они не считают это оскорбительным. В таком случае они могут для разнообразия выключить телевизор и пойти прогуляться. • Лучше бы ты не боролся с фанатическими, женоненавистническими и другими злобными идеями окружающих на пустой желудок. Поешь, а потом иди к этим сволочам. • Лучше бы ты не тратил уйму денег на постройку церквей, храмов, мечетей, усыпальниц во имя прославления Моей Макаронной Благодати, ведь эти деньги лучше потратить — выбирай, на что:

— на прекращение бедности;

— на излечение болезней;

— на мирную жизнь, страстную любовь и снижение стоимости интернета. Пускай Я и сложноуглеводное всеведущее создание, но Я люблю простые радости жизни. Кому, как не Мне, знать? Ведь это Я всё создал. • Лучше бы ты не рассказывал всем окружающим, как Я говорил с тобой. Ты не настолько всем интересен. Хватит думать только о себе. И помни, что Я попросил тебя любить своего ближнего, неужели не дошло? • Лучше бы ты не поступал с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой, если речь заходит об огромном количестве латекса или вазелина. Но если другому человеку это тоже нравится, то (следуя четвёртой заповеди) делай это, снимай на фото, только, ради всего святого, надевай презерватив! Ведь это всего лишь кусок резины. Если бы Я не хотел, чтобы ты получал удовольствие от самого процесса, Я бы предусмотрел шипы или ещё что-нибудь в этом роде.

Философия жизни

Отдельные пародийные религии со временем развились в настолько самостоятельные философские течения, что их уже сложно назвать пародиями. Взять, например, основанную в семидесятые годы церковь НедоМудреца. Её основатель Ивэн Стэнг взял за основу своей религии сплав из распространённых традиционных верований, мифологий стран мира и художественной литературы — в пантеоне Церкви встречаются такие божества, как Иегова 1 и Ктулху. Лидеры организации призывают своих последователей избегать абсолютных истин и привычного для западных стран духа капитализма. Кроме того, Стэнг утверждает, что лидеры традиционных религий и их божества участвуют во всемирном заговоре, направленном против последователей НедоМудреца.

Учение НедоМудреца порой сравнивают с дискордианством. В отличие от адептов традиционных религий, дискордианцы почитают хаос и считают своим главным божеством греческую богиню раздора Эриду (у римлян — Дискордия), наиболее известную благодаря тому самому яблоку, из-за которого началась Троянская война. Основные принципы дискордианства изложены в книге «Принципия Дискордия» (1963), написанной Омаром Хайямом Равенхёрстом (псевдоним американца Керри Торнли) и Малаклипсом Младшим (в миру Грег Хилл). Но широкую известность направление получило благодаря американскому писателю-футуристу Роберту Антону Уилсону, осветившему дискордианство в своей трилогии «Иллюминатус!» (1975).

Философия дискордианства построена на заимствованиях из дзен-буддизма, экзистенциализма, релятивизма и общей семантики. Один из главных тезисов — «мы строго убеждены в том, что любое строгое убеждение ошибочно». Последователи дискордианства считают, что естественное состояние человека — творческий хаос, но люди ошибочно уходят от него, пытаясь построить так называемый «порядок», и в результате теряют способность к творчеству. Виной всему проклятие Груада Серолицего, напрочь лишённого чувства юмора существа, которое склоняет людей к порядку и серьёзности. По убеждению дискордианцев, там, где силой пытаются насадить порядок, возникает только деструктивный хаос.

В пародийных религиях может вообще отсутствовать элемент сатиры. Например, в основанной в Швеции в 2010 году Миссионерской церкви копимизма нет ничего юмористического — её последователи попросту выступают за свободный файлообмен. Несмотря на то, что Церковь не верит в богов и сверхъестественные силы, в Швеции копимизм обладает всеми правами религиозной организации.

Копимисты убеждены в неотъемлемой ценности любой информации и верят в необходимость её свободного распространения. При этом, если их вера в свободное распространение информации упирается в законы о защите авторских прав, копимисты могут ссылаться на принципы своего учения и обвинять государство в религиозной нетерпимости.

Миссионерская церковь копимизма — не единственная организация, у которой порой возникают проблемы с существующим законодательством. Так, например, в Бостоне существует некоммерческая политическая организация Церковь эвтаназии. Последователи церкви стараются донести до окружающих проблему перенаселённости Земли и призывают к восстановлению баланса между людьми и другими живыми существами, населяющими наш мир. Сторонники церкви ведут крайне активную деятельность, читают проповеди, устраивают театрализованные митинги и акции и не гнушаются чёрным юмором.

Поскольку перенаселение Земли — главная забота последователей Церкви, её последователи призывают к контрацепции, абортам, отказу от деторождения, а также некоторым действиям, которые противоречат действующему законодательству Российской Федерации и ряда других стран. У Церкви уже возникали конфликты с представителями христианского противоабортного движения в США, а в 2003 году организация была вынуждена удалить со своего сайта выложенную там инструкцию по самоубийству, после того как было доказано, что как минимум один человек воспользовался ей по назначению.

Другие религии возникли прямиком из нарушенной заповеди «Не сотвори себе кумира». В Аргентине с 1988 года существует Церковь Руки Бога, посвящённая, пожалуй, самому известному аргентинскому футболисту всех времён и народов — Диего Марадоне. К её последователям относят себя десятки тысяч человек по всему миру, а главным праздником считается 22 июня, поскольку именно в этот день в 1986 году Марадона подыграл себе рукой и забил первый мяч в ворота сборной Англии. Любопытно, что противников подобного обожествления Марадоны хватает даже в его родной Аргентине — Диего существенно подпортил себе карму проблемами с наркотиками.

С экрана в жизнь

Иногда религиозные движения зарождаются благодаря кинематографу или литературе. Так, когда в 1998 году братья Коэны сняли фильм «Большой Лебовски», в интернете возникла целая армия людей, решивших следовать принципам, по которым живёт главный герой картины, безработный пацифист Джеффри «Чувак» Лебовски.

Идея превратить стиль жизни Чувака в религию принадлежит американскому журналисту Оливеру Бенджамину. Основанная им Церковь нового Чувака насчитывает уже свыше 60 тысяч человек. В основном последователи дудеизма (от английского dude — чувак) занимаются возвеличиванием и осмыслением «Большого Лебовски». Дудеисты считают, что мировоззрение Лебовски существует с самого зарождения человеческой цивилизации и выражается в стремлении противодействовать алчности и агрессии общества. К сторонникам дудеизма относят Лао-Цзы, Эпикура, Гераклита, Будду, Иисуса Христа, Уолта Уитмена, Курта Воннегута и Марка Твена.

Дудеизм частично основан на принципах даосизма, но совершенно не учитывает метафизические и медицинские аспекты этой философии. Церковь нового Чувака проповедует несерьёзное отношение к вещам и учит «плыть по течению» и не париться по поводу различных жизненных сложностей. Для последователей дудеизма не играют никакой роли такие ценности, как личные достижения или карьерный рост, им важна сама человеческая жизнь и простые удовольствия вроде похода в боулинг или принятия ванны.

К списку пародийных религий обычно относят и джедаизм, хотя на самом деле поклонники «Звёздных войн» — это скорее субкультура, чем религиозное течение. Просто в начале двухтысячных годов, когда в Великобритании и других странах Британского Доминиона проводилась перепись населения, сотни тысяч людей шутки ради в графе «религия» написали «джедай». Это был своего рода флэшмоб — большая часть респондентов на практике либо вообще не исповедовала никакой религии, либо верила во что-то традиционное.

Отрицать влияние «Звёздных войн» на поп-культуру бессмысленно, и в мире, да и в нашей стране живёт огромное количество людей, в чьей жизни далёкая-далёкая галактика играет огромную роль, но с религией, как правило, это не имеет ничего общего. Кто-то посвящает свою жизнь созданию аутентичных костюмов и нарядов персонажей Саги (сюда стоит отнести международные фанатские организации 501st Legion, Rebel Legion и Mandalorian Mercs), кто-то совершенствует навыки фехтования на световых мечах (саберфайтеры), но мало кто из них на полном серьёзе верит в Силу или в далёкую-далёкую галактику. Хотя встречаются и такие.

Породила собственную религию и другая культовая киносага — «Матрица». В 2004 году в интернете появился сайт последователей «Пути Избранного». Среди основных заветов матриксизма — вера в мессию, множественную реальность и пользу психоделиков. Любопытно, что это учение уходит корнями не только в «Матрицу», но и в монотеистическое течение бахаи, одно из ответвлений ислама, которое возникло в XIX веке и к настоящему моменту оформилось в отдельную религию.

Пародийная религия в массовой культуре Как правило, пародийные религии возникают в реальной жизни. Порой они основаны на каком-то культовом произведении массовой культуры. Но иногда авторы сами придумывают пародийную религию и описывают её в своём творчестве. Курт Воннегут в романе «Колыбель для кошки» придумал боконизм, открыто признающий ложность своих догматов, а в картине Стивена Соденберга «Шизополис» пародируется сайентология. Не остались в стороне и «Симпсоны» — в одной из серий появилось Западное отделение Американской реформированной церкви пресвилютеранства, единственное отличие которой от обычной заключалось в том, что прихожанам можно было появляться в храме с мокрой головой.

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В отличие от большинства традиционных религий, пародийные порой открыто признают свои условности и недостатки и предоставляют своим последователям свободу выбора. Поэтому, несмотря на всю нарочитую абсурдность и комичность, тот же Летающий Макаронный Монстр порой выглядит одним из наиболее адекватных и разумных божеств за всю историю человечества. (Я получил твой мешок тефтелей за рекламу, спасибо, о Макароннейшество!)